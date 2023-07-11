Какой завтра, 12 июля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

12 июля 2023 года – среда. 504-й день войны в Украине.

Какой завтра, 12 июля, церковный праздник

12 июля в церковном календаре – день памяти святых апостолов Петра и Павла. Святой Петр (до крещения носил имя Симон), был братом Андрея Первозванного. Жил в Вифсаиде и был рыбаком. Проходя мимо озера в маленьком городке, Христос увидел, как Петр и Андрей забрасывают сети. Он сказал им: следуйте за Мною, и Я сделаю вас ловцами людей. И они решили последовать за Иисусом. Святой апостол Петр написал (известно) две Соборные ссылки. Во втором (около 67 года) он описал свою близкую смерть. Апостола приговорили к распятию за проповеди христианства по приказу императора Нерона. Считая себя недостойным Сына Божия, перед смертью Петр попросил повесить его вниз головой, чтобы даже после смерти словно преклоняться перед величием Иисуса.

Апостол Павел родился в городе Тарсе и до начала своего служения носил также другое имя (Савл). Он был язычником, которого 34 года отправили в Дамаск по поручению первосвященников, чтобы отдать там христиан на мучения. По дороге туда с ним случилось событие, изменившее всю жизнь. Около Дамаска озарил Савла Божественный свет, а сопровождавшие его воины пали на колени. Услышал он голос, говорящий: "Я Иисус, Которого ты гонишь. Но встань и встань на ноги твои; ибо Я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем того, что ты видел и что Я открою тебе". Только Савл мог разобрать слова. Ослеп он от Божественного света и направился к дому апостола Анания, как ему было сказано. Там он прозрел, принял святое крещение и был назван Петром. Умер апостол также мученической смертью в Риме. Там ему отрубили голову мечом за проповеди христианства.

Что запрещено делать в этот день

Женщинам запрещали заниматься рукоделием, потому что все изделия получатся неудачными.

Нельзя ссориться, ругаться и злословить.

Не разрешено также употреблять спиртные напитки.

Народные приметы и традиции на 12 июля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: ясно, весь год — будет хорошая погода;

на Петра и Павла дождливая, значит плохая погода продержится еще 40 дней;

выпала утром роса до жаркого дня;

облака плывут на небе против ветра – ждите дождливую погоду;

перестала петь уже кукушка, зима будет ранней, если все еще поет — осень затянется.

12 июля перестала петь уже кукушка, зима будет ранней / Фото: Pexels

12 июля в древности молодежь проводила все время на улице, а вот хозяйки пекли особый хлеб. Петра и Павла издавна считают покровителями рыбаков, поэтому часто в эту дату шли к озеру или другому водоему. Было принято готовить и блюда из рыбы. Также в этот день верующие заканчивают Петров пост.

Погода на 12 июля

Завтра, 12 июля, в Киеве с утра ясно, днем могут появиться облака и рассеяться до вечера, без осадков. Во Львове ясное утро сменит облачная погода, но осадков не ожидается. В Харькове днем на небе могут идти тучи, без осадков. В Одессе днем небо затянется облаками, которые продержатся до вечера, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +23 днем и +16 ночью. Во Львове — +28 днем и +14 ночью. В Харькове — +20 днем и +13 ночью. В Одессе — +28 днем и +19 ночью.

Памятные даты 12 июля

Календарь важных событий в Украине и мире за 12 июля:

1679 год — английский король Карл II издает акт, гарантирующий судебные права граждан;

1776 год — из Плимута отправляется в свою последнюю экспедицию Джеймс Кук;

1917 год — во время Первой мировой войны в ходе второй Ипрской битвы Имперская армия Германии впервые использует в качестве боевого ядовитого вещества газ, который по месту боев получил название иприт;

1970 год — экспедиция норвежского путешественника-исследователя Тура Гейердала на лодке "Ра-2" через 57 дней плавания достигает берегов Барбадоса;

1989 год — происходит последняя казнь советским режимом украинского военного, воина УПА, члена ОУН, участника борьбы за восстановление независимости Украины Ивана Савича Гончарука.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 12 июля

Какие завтра именины: Павел, Петр.

Талисманом человека, рожденного 12 июля, является агат. Издавна считалось, что этот красивый камень обладает магическими и лечебными свойствами, поэтому его использовали для изготовления украшений. Например, по древнему грузинскому поверью агат помогает заживлять раны и лечить укусы змеев. А вот в индийской Аюверде агат рекомендовали детям как средство, устраняющее страх и детскую робость.

В этот день родились:

100 год до н. э — римский император Гай Юлий Цезарь;

1866 год — украинский политический и общественный деятель, историк, экономист, педагог Антон Синявский;

1907 год — украинский композитор, дирижер Петр Гайдамака;

1928 год — архиерей Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Евсевий (Политило);

1988 год — военнослужащая ВСУ российского происхождения, участница русско-украинской войны Ольга Симонова;

1995 год — офицер Вооруженных сил Украины, отличился в ходе российского вторжения в Украину, Герой Украины Павел Усов.

Какой завтра день в Украине и мире

12 июля в Украине и мире празднуют Всемирный день бортпроводника гражданской авиации / Фото: pixabay.com

12 июля в Украине и мире празднуют Всемирный день бортпроводника гражданской авиации. Профессиональный праздник, призывающий поздравить всех бортпроводников и бортпроводниц. Интересно, что первые бортпроводники (стюарды) появились еще в 1928 году в Германии. Их задачей было обеспечивать сервисное обслуживание пассажиров во время авиаперелета. Женщин к этой профессии привлекли через 2 года в США. Стюардессы весят меньше стюардов, что предпочитает их в этой работе. Первый полет женщины как стюардесса состоялся 15 мая 1930 года. Это была Эллен Черч – медсестра, которая даже умела управлять самолетом.

Также 12 июля День разноцветных глаз. Научно эта патология называется гетерохромией. Расцветка нашего глаза зависит от количества меланина в его радужной оболочке. Когда происходит генетический сбой, то человек или животное рождается с глазами разного цвета. Эта аномалия никак не влияет на качество жизни. Интересно, что иногда гетерохромия может возникать даже из-за тяжелого воспаления или механической травмы. Всемирно известными личностями с гетерохромией являются Деми Мур, Мила Йовович, Мила Кунис, Генри Кавил и другие.

А еще 12 июля День бумажного пакета. Хотя это и неофициальное, но очень важное экологическое событие. Бумажные пакеты быстро разлагаются, ведь являются натуральными. Главная цель этого дня состоит в привлечении внимания человечества к проблемам загрязнения окружающей среды и повышении осведомленности о преимуществах использования именно пакетов из бумаги.