Какой завтра, 12 июня, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 12 июня День работников фондового рынка в Украине. Верующие чтят память преподобного Исаакия. До Нового года осталось 202 дня.

12 июня 2023 года – понедельник. 474-й день войны в Украине.

Какой завтра, 12 июня, церковный праздник

12 июня в церковном календаре – день памяти преподобного Исаакия. Жил он в IV веке, когда императором был Валент, уважавший арианское учение, поэтому устраивал гонения за христианами. Сам Исаакий жил в пустыне, однако когда услышал, что христианские церкви превращают в конюшни, а не согласные с этим христиане страдают, то сразу приехал в Константинополь.

Исаакий, не опасаясь последствий, проповедовал христианство, даже пошел к императору, чтобы его убедить.

Однако Валент не услышал преподобного и отправился на войну с готами, во время которой погиб. После этого в окрестностях Константинополя устроили обитель имени Исаакия, а сам он скончался в глубокой старости.

Что запрещено делать в этот день

Не убивайте змей, потому что их родственники будут мстить.

Нельзя купаться в водоеме, можно повстречать русалок.

Запрещено работать в поле или заниматься рукоделием.

Народные приметы и традиции на 12 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: липа и черемуха активно цветут – будет долгое и жаркое лето;

дождь на большой урожай грибов осенью;

пышные цветы на шиповнике – будет морозная и суровая зима;

безжизненные пчелы на то, что жара задержится;

пауки плетут паутину до смены погоды в ближайшие дни.

12 июня пауки плетут паутину до смены погоды в ближайшие дни / Фото: Pexels

В народе 12 июня называли Исаакием Змеевиком. Наши предки верили, что в этот день змеи собираются на "змеиную свадьбу". Поэтому старались не убивать змей, потому что они потом могли мстить тому, кто причинил им вред. Верили также, если в этот день укусит змея, то человека уже никто не спасет.

Погода на 12 июня

Завтра, 12 июня, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, во второй половине дня возможен мелкий дождь, который закончится к вечеру. В Харькове небо будет покрыто облаками с утра и до вечера, ночью будет дождь, но с самого утра без осадков. В Одессе до рассвета облачно, утром прояснится, но днем и вечером снова набегут тучи, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +21 днем и +12 ночью. Во Львове +12 днем и +11 ночью. В Харькове +16 днем и +12 ночью. В Одессе +23 днем и +17 ночью.

Памятные даты 12 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 12 июня:

1665 год — Королевство Англия устанавливает свое правление в нидерландском поселении Новый Амстердам, которое переименовывают в Нью-Йорк;

1815 год — в результате интриг банкира Натана Ротшильда лондонская газета "Морнинг Кроникл" пишет о победе Наполеона при Ватерлоо за несколько дней до битвы (Ротшильд, сыграв на панике, скупал акции);

1824 год — в Париже выходит первая и единственная научная работа 28-летнего французского военного инженера и физика Сади Карно "Размышления о движущей силе огня и о машинах, способных развивать эту силу";

1848 год – в Праге заканчивается Славянский съезд;

1849 год — Л. П. Гаслет получает патент на противогаз;

1864 год — эрцгерцог Максимилиан, брат самого ясного императора Франца Иосифа I прибывает в Мексику, где становится императором;

1898 год — в ходе Испано-американской войны, повстанцы под предводительством 29-летнего Эмилио Агинальдо провозглашают независимость Филиппин после 300-летнего испанского владычества;

1920 год – официально открывают Панамский канал (первое судно проходит через канал в августе 1914 года);

1923 год — Гарри Гудини впервые публично демонстрирует трюк, освободив себя из смирительной рубашки, вися над землей на высоте 12 метров;

1931 год — гангстера Аль Капоне и 68 его соратников осуждают за нарушение "сухого" закона;

1935 год — Парагвай и Боливия подписывают перемирие, окончившее войну за Чако;

1935 год — на студии "Brunswick Records" 17-летняя Элла Фицджеральд записывает свой первый сингл с песнями "Love and Kisses" и "I'll Chase the Blues Away";

1946 год — последний король Италии Умберто II отрекается от престола;

1963 год — в Нью-Йорке проходит премьера фильма "Клеопатра" с Элизабет Тейлор и Ричардом Бартоном в главных ролях;

1964 год — Нельсона Манделу осуждают на пожизненное заключение;

1965 год — Королева Великобритании объявляет, что участники "The Beatles" будут награждены Медалью Британской империи;

1966 год — в Киеве начинается эксплуатация первого в мировой практике троллейбусного поезда изобретателя Владимира Веклича;

1975 год — Верховный суд Индии признает премьер-министра Индиру Ганди виновной в коррупции и фальсификации результатов выборов 1971 года и запрещает ей на 6 лет заниматься политической деятельностью;

1975 год — создан Государственный историко-архитектурный заповедник во Львове;

1981 год — в Детройте 31-летний Ларри Голмс защищает титул чемпиона мира по боксу среди боксеров-супертяжов, выиграв техническим нокаутом (три нокаута подряд) у Леона Спинкса;

1994 год — Австрия референдумом принимает решение о вступлении в Европейский Союз;

1999 год — в Приштину (столицу Косово) входят миротворческие отряды НАТО под командованием британского генерала Майкла Джексона.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 12 июня

Какие завтра именины: Исаак, Василий.

Талисманом человека, рожденного 12 июня является авантюрин. Это кварцит, который может быть розового, белого, вишневого, оранжевого цвета. Издавна верили, что авантюрин помогает улучшить настроение, сохранить ясное мышление и бодрость духа. А еще этот камень считали символом любви, защищающей чувство влюбленных.

В этот день родились:

1825 год – галицкий коллекционер, историк, археолог, этнограф, краевед Антон Шнайдер;

1929 год — девочка из Амстердама, вошедшая в историю как автор дневника, который вела два года, пока семья скрывалась от нацистов Анна Франк;

1960 год — украинский актер-комик, участник комик-трупы "Маски" Александр Постоленко.

Какой завтра день в Украине и мире

12 июня День красной розы / Фото: Pexels

12 июня в Украине празднуют День работников фондового рынка. Достаточно молодой профессиональный праздник, впервые проведенный в 2008 году. Фондовый рынок — понятие, означающее совокупность механизмов и действий, благодаря которым происходит торговля ценными бумагами. В Украине фондовый рынок начал функционировать в 90-х годах прошлого столетия.

Также 12 июня Международный день дубляжа. Это праздник, созданный для чествования всех художников, актеров и даже зрителей, а еще тех, кто остается за кулисами. Большие команды дубляжа помогают зрителям из разных уголков мира получить доступ к международному контенту благодаря переводу. Дубляжем называют этап постпродакшна, который используют в видео, видеоиграх, фильмах, когда меняют оригинальный голос на дополнительные записи с переводом на язык зрителя.

А еще 12 июня Всемирный день борьбы с детским трудом. Создали это важное событие по инициативе Международной организации труда, выдвинувшей предложение еще в 1997 году. Официально дата известна с 2002 года и проводится под эгидой ООН. Главная цель этого дня состоит в том, чтобы обратить внимание человечества на проблему, способствовать распространению идеи безопасной трудовой деятельности и искоренению труда детей.

12 июня празднуют День супермена. Именно в этот день 1933 художником Джо Шустером и сценаристом Джерри Сигелом был создан этот персонаж комиксов. Главные способности, которыми может похвастаться супермен, это: выносливость, скорость, зрение, сверхчеловеческая сила, обоняние, слух, хорошие умственные данные, возможность совершать полеты.

Также 12 июня День красной розы. Это прекрасное растение существовало еще 50 миллионов лет назад, хотя культурной розе всего 5 тысяч лет. Сегодня насчитывается около 300 видов королевы цветов. Первое место по продаже занимают Нидерланды, но настоящими мастерами выращивания роз считаются французы. Интересно, что в Германии растет старейший куст роз, которому уже тысяча лет.

А еще 12 июня Международный день фалафель. Фалафель – жареные во фритюре шарики из бобовых (чаще всего из нута), которые сверху дополнительно посыпают пряностями. Возникло блюдо на Ближнем Востоке, а сейчас оно является основным символом Израиля.