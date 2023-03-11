Какой завтра, 12 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 12 марта, отмечают Международный день школьного питания и Всемирный день ананаса. Верующие чтят память святого Прокопия Декаполита. До Нового года осталось 294 дня.

12 марта 2023 — воскресенье. 382-й день войны в Украине.

Какой завтра, 12 марта, церковный праздник

12 марта в церковном календаре – день памяти святого Прокопия Декаполита. Он был палестинским монахом VIII века, борцом с иконоборчеством, святым и исповедником. Родился в городе Селевкия (ныне в Иордане) в той части Палестины, которая в то время называлась Декаполисом. С юных лет избрал монашеский образ жизни, а потому посвятил себя духовному очищению.

Был монахом в Константинополе, где мужественно выступил оппонентом борьбы против чествования икон, начатой византийским императором Львом III. В своих учениях Прокопий доказывал, что чествование икон это не идолопоклонство. Святой этим навлек на себя гнев императора и был подвергнут жестоким пыткам. Сначала его избили железными прутьями, а затем бросили в тюрьму. Все мучения он терпеливо сносил вместе с Василием Исповедником.

Когда в 741 году умер император, Прокопий вышел на свободу и смог провести остальную часть своей жизни в монастыре. В глубокой старости отошел он к Господу.

Что запрещено делать в этот день

Не стоит отправляться в дальний путь, потому что можно навлечь на себя беду.

Запрещено есть мясные, молочные блюда, яйца, рыбу.

Нельзя злословить, ругаться и ссориться.

Народные приметы и традиции на 12 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: на иве набухли почки, будет хороший урожай;

уже распустились верхушки ивы — ждите хорошие посевы;

вылезли подснежники — пора начинать полевые работы;

грачи летят на гнезда – ждите теплую весну.

12 марта вылезли подснежники — пора начинать полевые работы / Фото: Pexels

12 марта в народе пытались выйти на рыбалку, потому что верили, что она закончится удачно. В этот день шли также и в церковь, чтобы помянуть усопших, а затем посещали их могилы. В народе день называли "Прокоп" или "Дорогоразрушитель".

Погода на 12 марта

Сегодня, 12 марта, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове ясный день и вечер, а вот утро пасмурное, еще до рассвета начнется мелкий дождь, который закончится к середине дня. В Одессе днем ясная погода, ночью небольшой дождь, но утром распогодится и больше осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +4 днем и ночью. Во Львове +4 днем и -2 ночью. В Харькове +8 днем и +2 ночью. В Одессе +8 днем и +5 ночью.

Памятные даты 12 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 12 марта:

1229 — закончился VI крестовый поход: согласно мирному договору между султаном Египта аль-Камилем и императором Священной Римской империи Фридрихом II Гогенштауфеном, Иерусалим, Назарет и Вифлеем передано крестоносцам в обмен на мир;

1241 год — монгольские войска во главе с ханом Субедеем штурмом овладевают укрепленным Верецким перевалом в Карпатах;

1365 — герцог Рудольф IV основывает Венский университет;

1496 — евреев выгоняют из Сирии;

1622 — Католическая церковь канонизирует основателей Ордена иезуитов, Игнатия Лойолу и Франциска Ксавьера;

1633 год — польский король Владислав IV утверждает Петра Могилу митрополитом Киевским и всея Руси;

1812 год — в Каракасе происходит землетрясение, которое уничтожило город и унесло жизни 20 тысяч человек;

1910 год — футбольная сборная Англии разгромила команду Франции со счетом 20:0;

1913 год – Канберра становится столицей Австралии;

1930 — Магатма Ганди со сторонниками выступают в Соляной поход, демонстративно и ненасильственно нарушая колониальную соляную монополию Раджу;

1938 год — войска Гитлера пересекают немецко-австрийскую границу; объявлен "аншлюс" обоих государств;

1947 год — президент США Гарри Трумэн выдвигает внешнеполитическую программу ("Доктрина Трумэна"), согласно которой Америка готова оказывать помощь всем "свободным народам" против угрозы коммунизма; Турция и Греция получали срочную помощь;

1968 год — Маврикий обретает независимость;

1989 год – Тим Бернерс-Ли предлагает глобальный гипертекстовый проект, ныне известный как Всемирная паутина;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Кубой;

1994 год — первые 32 женщины ординированы у священники Церкви Англии в Бристольском соборе;

1999 — Чехия, Польша и Венгрия вступают в НАТО;

2000 год — Папа Римский Иоанн Павел II публично извиняется за грехи Католической Церкви перед человечеством.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 12 марта

Какие завтра именины: Степан, Прокоп, Юлиан, Макар, Яков, Маркиан, Тимофей, Тит.

Талисманом человека, рожденного 12 марта является гранат. Этот камень известен человечеству еще со времен Скифии. Им чаще всего украшали доспехи, а еще с его помощью признавались в любви. В Древнем Риме верили, что гранат защищает от отравлений. В переводе с латинского языка слово "гранат" означает "подобный зернам".

В этот день родились:

1816 год – украинский писатель, историк, этнограф Александр Афанасьев-Чужбинский;

1863 год — украинский ученый, основоположник геохимии, биогеохимии, радиогеологии, создатель учения о биосфере, ее эволюции и превращении под влиянием человека в ноосферу (сферу разума), первый президент Академии Наук Украины Вернадский Владимир Иванович;

1889 год – выдающийся киевлянин, ведущий танцор и балетмейстер труппы Сергея Дягилева, собственной труппы в Лондоне Нежинский Вацлав Хомич;

1914 год – украинская поэтесса и сценаристка Лидия Компаниец;

1942 год — писатель, журналист, главный редактор газеты "Хрещатик" Цюпа Юрий;

1945 год – генерал, директор Института геополитики и экономических исследований Скипальский Александр;

1949 год — художественный руководитель ансамбля "Киевская камерата" Валерий Матюхин.

Какой завтра день в Украине и мире

12 марта празднуют Всемирный день ананаса / Фото: Pexels

12 марта в Украине и мире празднуют Международный день школьного питания. В этот день обычно поднимают важные вопросы по питанию в учебных заведениях, ведь наши дети должны есть натуральные и полезные продукты для того, чтобы расти здоровыми и хорошо учиться.

В США 12 марта обычно празднуют День высадки цветов. Он посвящен началу весеннего сезона для садоводов и цветоводов. В Соединенных Штатах увлечение цветами является довольно популярным досугом среди молодежи и пожилых людей. Ежегодно в этот день люди обмениваются опытом, приятно общаются, рассказывая о своем увлечении. Середина марта еще и означает, что скоро придет настоящая весна и можно будет высаживать цветы.

Также 12 марта День организации домашнего офиса. В последнее время этот праздник приобрел особую актуальность, ведь домашний офис стал привычным явлением. Очень важно его правильно и удобно обустроить. По словам специалистов, нужно выбирать светлое место, поэтому стол лучше поставить у окна. Не менее важно и кресло — оно должно быть комфортным, регулироваться. Психологи рекомендуют выбирать определенные цвета для организации домашнего кабинета. Оранжевый и желтый лучше всего влияют на наши эмоции, а вот синий – на умственную деятельность. Отдавайте предпочтение насыщенным оттенкам и старайтесь избегать белого цвета.

А еще в мире празднуют Всемирный день борьбы с киберцензурой. Этот праздник был введен по инициативе "Международной амнистии" и организации "Репортер без границ" в 2008 году. Главная его цель – привлечь человечество к развитию свободы слова и равных возможностей в интернете. Часто в этот день проводятся тематические разговоры с IT-специалистами и прочее.

12 марта — Всемирный день борьбы с глаукомой. Инициаторами создания выступили Всемирная ассоциация пациентов и Всемирная организация товарищей глаукомы 2008 года. Глаукомой называют группу тяжелых хронических заболеваний глаза, приводящих к полной слепоте из-за повышения внутреннего давления глаза и атрофии зрительного нерва. Главная цель этого дня – привлечь общество к своевременной диагностике заболевания и обязательному лечению. Самая большая проблема именно в позднем обращении к врачу, когда зрение уже почти утрачено. Сегодня около 100 млн человек больны глаукомой, поэтому очень важно информировать общество об этой болезни.

Также 12 марта празднуют Всемирный день ананаса. Все ценители этого экзотического фрукта могут отпраздновать интересное событие, созданное в 1970 году специалистами-селекционерами, которые занимаются выведением новых сортов плода. Праздник был создан в честь изобретения нового сорта под названием "Den Monte Cold". Этот сорт экстрасладкий и отличается необычным вкусом и изысканной мякотью золотистого цвета. В нем в несколько раз больше витамина С, чем в обычных ананасах. Первый день ананаса отпраздновали на Гавайях, считающихся родиной фрукта. В Европу ананасы начали завозить в XV веке, сразу же после первой экспедиции Христофора Колумба.

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