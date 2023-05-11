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Какой завтра, 12 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
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Какой завтра, 12 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Какой праздник 12 мая? / Фото: Pexels

Завтра, 12 мая, Международный день медсестер. Верующие чтят память девяти мучеников. До Нового года осталось 233 дня.

12 мая 2023 года – пятница. 443-й день войны в Украине.

Какой завтра, 12 мая, церковный праздник

12 мая в церковном календаре – день памяти девяти мучеников Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артема, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона. Жили они в Кизике в III веке. Император Диоклетиан устраивал гонения на христиан, но мужчины смело проповедовали веру во Христа, разоблачая язычников. Когда правитель узнал об этом, приказал привести их к себе. Жестоко и долго он мучил христиан, а затем отдал приказ отрубить голову. После смерти мощи мучеников сочли нетленными.

Что запрещено делать в этот день

  • Не делитесь ни с одним человеком своими планами — потому что они не осуществятся.
  • Нельзя погружаться с головой в водоем – водяной может потянуть на дно.
  • Генеральную уборку лучше перенести на другой день – можно поссориться с близким человеком.

Народные приметы и традиции на 12 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • смотрели, какой сегодня день: сильный ветер — на ливни;
  • на небе ночью много звезд — будет хороший урожай;
  • летают майские жуки — будет засушливым лето;
  • жаркая погода будет холодно в конце мая.
12 мая летают майские жуки — будет засушливым лето. / © pixabay.com
12 мая летают майские жуки — будет засушливым лето. / Фото: pixabay.com

В этот день верующие обращаются к мученикам с молитвой и просьбой о помощи. В народе часто говорили: "Мемнон — девять напастей прочь". Также верили, что сон против 12 мая вещий, поэтому следует его запомнить и никому не рассказывать.

Погода на 12 мая

Завтра, 12 мая, в Киеве утром и вечером ясно, днем возможны тучи, без осадков. Во Львове ясное утро, которое сменится на пасмурные день и вечер, осадков не ожидается. В Харькове ясно утром и вечером, днем на небе появятся облака, без осадков. В Одессе ясно утром, днем небо затянется облаками до вечера, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве  — +19 днем и +9 ночью. Во Львове — +17 днем и +7 ночью. В Харькове — +19 днем и +6 ночью. В Одессе — +16 днем и +10 ночью.

Памятные даты 12 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 12 мая:

  • 996 год — в Киеве освящают первую в Киевской Руси каменную церковь — Десятинную;
  • 1311 год — инквизиция во Франции публично казнит 54 рыцарей Ордена тамплиеров;
  • 1364 год — в Кракове создают Ягеллонский университет;
  • 1497 год — папа римский отлучает от церкви за ересь флорентийского монаха Джироламо Савонаролу;
  • 1551 год — в Лиме на базе монастырской школы Доминиканского ордена основывают университет Сан-Маркос — первый на американском континенте;
  • 1881 год – устанавливают французский протекторат над Тунисом;
  • 1926 год — Руал Амундсен и Умберто Нобиле выполняют полет на дирижабле над Северным полюсом;
  • 1929 год — во Львове создают организацию писателей Западной Украины — "Гроно";
  • 1937 год – компания Би-Би-Си проводит первую в мировой истории телетрансляцию – это была церемония коронации английского короля Георга VI;
  • 1993 год — Эстонию принимают в Совет Европы;
  • 1994 год — Азербайджан и Нагорно-Карабахская Республика прекращают военные действия на основании Бишкекского протокола;
  • 2004 год — в англиканской церкви вводят должность вебсвященника, который занимается приходом, существующим исключительно в сети Интернет;
  • 2007 год — Андрей Данилко занимает второе место на песенном конкурсе "Евровидение-2007", уступив Марии Шерифович из Сербии.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 12 мая

Какие завтра именины: Арсений, Артем, Богдан, Василий.

Талисманом человека, рожденного 12 мая, является циркон. Один из древнейших камней, отличающийся уникальными физическими свойствами. Давно верили, что циркон помогает бороться с болезнями кишечника, лечит простуду и защищает от переохлаждения.

В этот день родились:

  • 1820 год — английская медсестра, основательница первых в мире курсов сестер милосердия Флоренс Найтингейл;
  • 1865 год — общественный деятель, первый врач-украинка в Галичине София Окуневская-Морачевская;
  • 1924 год — украинский государственный и общественный деятель, ученый-агроном, писатель и публицист Федор Моргун;
  • 1936 год — украинский живописец, заслуженный художник Украины, лауреат Шевченковской премии Иван Марчук;
  • 1936 год — украинская эстрадная певица и актриса Юлия Пашковская;
  • 1982 год — украинский хоккеист Виталий Доника.

Какой завтра день в Украине и мире

12 мая в Украине и мире празднуют Международный день медицинских сестер / © pixabay.com
12 мая в Украине и мире празднуют Международный день медицинских сестер / Фото: pixabay.com

12 мая в Украине и мире празднуют Международный день медицинских сестер. Эта профессия появилась гораздо раньше, чем получила свое современное название. В период Киевской Руси за больными и немощными ухаживали, по большей части, послушницы в монастырях. Однако в X веке княгиня Ольга открыла первую больницу, в которой именно женщины ухаживали за пациентами. В Европе обязанности медицинской сестры тоже были сугубо мужским делом. Но этот стереотип сменила известная британка Флоренс Найтингейл, родившаяся в достаточно богатой семье именно 12 мая 1820 года. Поэтому событие отмечается 12 мая.

Также 12 мая Международный день распространения информации о хронических иммунологических и неврологических заболеваниях (International Awareness Day for Chronic Immunological and Neurological Diseases ). К ним, в частности, относятся синдром хронической усталости, фибромиалгия и т.д. Дата события была выбрана в честь дня рождения Флоренс Найтингейл, которая была сестрой милосердия и имела такое заболевание. Начали ее в 1992 году, а символом избрали ленту голубого цвета.

А еще 12 мая Всемирный день осведомленности о фибромиалгии. Фибромиалгией называется хроническое состояние человека, во время которого они страдают распространенной болью в отдельных участках тела, также сопровождается гиперчувствительностью к давлению. Дополнительными симптомами можно выделить: повышенную утомляемость, расстройства сна, проблемы с работой кишечника, онемение конечностей, парестезия. До сих пор врачи не обнаружили окончательную причину возникновения фибромиалгии. Связывают это заболевание с психологическими факторами, генетикой и т.д.

12 мая празднуют День экологического образования. Благодаря созданию этой даты воспитывается важное отношение к природе, а еще устанавливаются причинно-следственные связи между действиями человека и необратимыми последствиями для природы.

Также 12 мая Международный день осведомленности о миалгическом энцефаломиелите. День посвящен осведомленности о миалгическом энцефаломиелите. Это довольно сложная и изнурительная болезнь, поражающая множество людей по всему миру. Также она известна как синдром хронической усталости. Человек, больной миалгическим энцефаломиелитом, испытывает постоянную усталость, которую невозможно снять даже во время отдыха.

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Просмотры
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