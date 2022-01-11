Какой завтра, 12 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра, 12 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

12 января 2022 – среда. В Украине – День украинского политзаключенного. В церковном календаре – день памяти мученицы Анисии Солунской. В этот день 1972 года во Львове и Киеве КГБ УССР арестовывает 14 деятелей диссидентского движения, обвиняемых в "украинском буржуазном национализме", а в 1951 году вступает в силу "Конвенция о предотвращении преступления геноцида и наказание за него" принята ООН.

До Нового года осталось 353 дня.

Какой завтра праздник в Украине и мире

12 января – День украинского политзаключенного. Несмотря на то, что Украина – самая большая страна Европы, долгое время у нас не было собственной государственности. Впервые мы обрели независимость 1918 года, но к сожалению это было недолгой победой. 1922 Украину присоединили к союзным республикам СССР. С тех пор советские власти постоянно пытались не допустить малейшей возможности освободительного движения украинского народа. Для этого использовались различные меры – от настойчивой политики русификации до жестокого голодомора.

Однако мечта о независимости не покидала украинских граждан. Советская власть не смогла полностью подавить национальное сознание. Поэтому желание украинцев превратиться в независимое государство вступило в силу после Второй мировой войны. В основном, национальные освободительные движения локализовались в Западной Украине. Например, в Ивано-Франковске 1955 молодые люди организовали подпольную организацию "Объединенную партию освобождения Украины". Она пропагандировала идею самостоятельной Украины среди населения. 1958 ее деятельность была разоблачена, а членов советская власть осудила от 5 до 7 лет заключения.

12 января - день украинсткого политзаключенного / pixabay.com

А во Львове в 1961 году за создание Украинского рабоче-крестьянского союза его участников осудили на длительный срок. Одним из членов был Лев Лукьяненко – молодой юрист. Сначала его решили расстрелять, но затем сменили приговор на 15-летнее заключение.

А 12 января 1972 также во Львове, а еще в Киеве начались аресты талантливых историков, публицистов, литераторов, выступавших за украинскую независимость. Среди них: Василий Стус, Стефания Шабатура, Вячеслав Чорновил, Михаил Осадчий, Иван Светличный. Аресты продолжались три дня. Их обвинили в антисоветской пропаганде и агитации, а против многих даже сфабриковали обвинения в различных уголовных преступлениях. Практически все они получили очень серьезные наказания. Поэтому 12 января в Украине чтят память всех политических заключенных, которые боролись за независимость своего государства, отстаивали свои права даже в самые трудные времена.

Какой завтра праздник еще в мире:

Всемирный день дочери;

День сказочно диких людей;

Международный день "поцелуй для рыжего";

Национальный день марципана в США;

День куриного карри в США;

Национальный день глазированных пончиков в США.

Какой завтра, 12 января, церковный праздник

12 января - день памяти мученицы Анисии Солунской / commons.wikimedia.org

12 января в церковном календаре – день памяти мученицы Анисии Солунской. Родилась она в конце III века в городе Салоники (Греция) в достаточно богатой семье. Именно поэтому девушка получила неплохое образование. Родители исповедовали христианство, прививали любовь к Богу и своей дочери. Анисия рано осиротела. В то время она поняла, что хочет быть ближе к Господу, продала все состояние своей семьи и отказалась от каких-либо земных удовольствий.

Мученица Анисия посвятила все свое время молитвам, строгому посту. Она ухаживала за больными, нуждающимися и бедняками. Была защитницей сирот и нищих. В те времена правителем был Максимиан Геркулий, преследовавший всех христиан. их безнаказанно убивали и всячески преследовали. Поэтому особое внимание женщина уделяла жертвам таких пыток и преследований. Даже посещала их в тюрьмах, хотя это было довольно опасно.

А убил святую Анисию воин-язычник, когда она шла в молитвенный храм. Он хотел заставить женщину навестить языческий праздник, но она возражала. Воин вытащил меч и ударил его. Похоронили Анисию у городских ворот. А когда в городе перестали пытать христиан, то в ее честь построили храм.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 12 января

Какие завтра именины: Макар, Антон, Лев, Федосия, Ярина, Онисия, Ирина.

Талисманом людей, рожденных 12 января, есть жадеит. Камень начали использовать на уровне с нефритом еще в давние времена. Из него изготовляли всевозможные украшения. Жадеит ценился разными народами. А для китайцев он даже был священным камнем.

В этот день родились:

1591 год – выдающийся художник Испании 17 века Хосе де Рибера;

1597 год – известный итало-фламандский скульптор 17 века Франсуа Дюкенуа;

1628 год – французский писатель-сказочник Шарль Перро;

1822 год – изобретатель двигателя внутреннего сгорания Этьен Ленуар;

1873 год – украинский художник и архитектор Василий Кричевский;

1876 ​​год – американский писатель Джек Лондон;

1878 год – украинский писатель, бандурист, композитор Игнат Хоткевич;

1909 год – украинская народная художница, представительница наивного искусства Мария Примаченко;

1929 год – украинский кинорежиссер, сценарист, писатель Николай Мащенко;

1949 год – популярный японский писатель и переводчик Харуки Мураками;

1960 год – украинский актер театра и кино Станислав Боклан;

1986 год – украинская певица Злата Огневич;

1990 год – украинский шахматист, который в возрасте 12 лет и 211 дней стал самым молодым гроссмейстером в истории, внесен в Книгу рекордов Гиннеса, Сергей Карякин.

Что запрещено делать в этот день

12 января запрещалось передвигаться пешком на длинные дистанции, потому что стихия все равно победит, как бы вы ни старались.

Не желательно иметь какие-либо дела с деньгами, лучше перенести финансовые соглашения на другой день.

12 января не обсуждайте своих знакомых за их спиной, потом вы можете об этом пожалеть.

Народные приметы и традиции на 12 января

12 января солнечно, скоро будет потепление / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: если пошел снег, то лето будет пасмурным;

дует южный ветер, значит, будет хороший урожай и теплое лето;

если ветер западный, то в реках будет много рыбы;

12 января солнечно, скоро будет потепление;

не видно на небе звезд, скоро изменится погода.

12 января, день памяти мученицы Анисии Солунской, наши предки еще называли "Желудочница", "Зимняя", "Порезуха". Считалось, что этот праздник помогает при болезнях желудка, поэтому ей принято было молиться, если появились какие-то проблемы. Также в этот день начинали резать птицу и скот, готовясь к Щедрой кути и Василию.

Погода на завтра, 12 января

Завтра, 12 января, в Киеве в течение дня пасмурно, но вечером возможны прояснения, осадков не ожидается. Во Львове ясно, без существенных осадков. В Одессе пасмурное утро сменится на ясный день, без осадков. В Харькове также не ожидается дождь, но весь день будет облачно.

Температура воздуха в Киеве днем ​​–10, а ночью –12. Во Львове -7 днем ​​и -10 ночью. В Одессе днем ​​-5, ночью -8. В Харькове днем ​​-11, а ночью опустится до -13.

Памятные даты 12 января

12 января 2021 года на границе Венгрии с Украиной начали строить самый большой в Европе железнодорожный терминал / Pexels

В этот день год назад во Львове на рождественской ярмарке мужчина стрелял в телохранителя, а на границе Венгрии с Украиной начали строить самый большой в Европе железнодорожный терминал.

Календарь важных событий в Украине и мире за 12 января:

Также читайте Красивые щедровки для детей и взрослых: 35 текстов песен перед Старым Новым годом