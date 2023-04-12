Какой завтра, 13 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 13 апреля, Международный день благодарения растениям и Всемирный день рок-н-ролла. Верующие чтят память святителя Ипатия. До Нового года осталось 262 дня.

13 апреля 2023 — четверг. 414-й день войны в Украине.

Какой завтра, 13 апреля, церковный праздник

13 апреля в церковном календаре – день памяти святителя Ипатия. Он был епископом города Гангры и в 325 году присутствовал на I Вселенском соборе, проводившемся в Никее. Там была подвергнута анафеме ересь Ария. Годом позже, когда Ипатий возвращался из Константинополя в Гангру, напали на него еретики, сильно избили, обкололи мечами и бросили умирать в болото. Одна из женщин ударила святителя камнем по голове, из-за чего он скончался.

Убийцы решили скрыть тело епископа, но его нашел христианин, сообщивший о смерти святителя в городе. Пришли оттуда люди и забрали мощи для погребения. После этого его мощи не раз показывали чудеса исцеления.

Что запрещено делать в этот день

Нельзя никому, кроме матери, целовать ребенка, если он младше семи лет, потому что этот человек может отнять у малыша здоровье.

Супругам лучше бодрствовать в этот день отдельно — к разводу.

Не стоит вести пустые разговоры или обычные разговоры.

Народные приметы и традиции на 13 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой день: клен или береза дают много сока — еще долго будет длиться хорошая погода;

в этот день нет ветра — на возможные заморозки;

синее небо и нет облаков — скоро начнутся сильные ливни;

едет дождь с самого утра — будет дождливое лето.

13 апреля морочит дождь с утра — будет дождливое лето. / Фото: Pexels

13 апреля женщины молились святому Ипатию, чтобы тот помог им в родах или после них. Также просили укрепление семьи, здоровья и счастья детям. Крестьяне уже начинали выжигать леса для земляных работ. Вообще в эту дату особую силу имеет пламя, поэтому издавна к нему относились очень серьезно. Пытались "осветить" огнем рабочие инструменты или зажечь свечу в комнате больного человека.

Погода на 13 апреля

Завтра, 13 апреля, в Киеве пасмурно, но осадков не ожидается. Во Львове небольшая облачность, без осадков. В Харькове пасмурно с самого утра, но осадков не предполагается. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +13 днем и +5 ночью. Во Львове — +14 днем и +5 ночью. В Харькове — +14 днем и +4 ночью. В Одессе — +14 днем и +7 ночью.

Памятные даты 13 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 13 апреля:

1204 год — крестоносцы папы Иннокентия III берут греко-православный Константинополь;

1598 год — король Франции Генрих IV подписывает Нантский эдикт, предоставляющий гражданские права гугенотам, способствуя гражданскому единству, секуляризму и веротерпимости;

1814 год — немецкий математик Карл Витте получает степень доктора философии в возрасте 12 лет;

1870 год — в Нью-Йорке открывается знаменитый Музей искусств "Метрополитен";

1923 год — происходит торжественное открытие в Лондоне стадиона Уэмбли;

1924 год — в Греции основывают футбольный клуб АЕК;

1928 год — в Киеве проходит премьера фильма Александра Довженко "Звенигора";

1940 год — начинается один из этапов депортации из западных областей Украины, выселено почти 320 тыс. человек;

1943 год — в Вашингтоне открывают мемориал Томаса Джефферсона;

1953 год — выходит первая книга "бондианы" Яна Флеминга — "Казино "Рояль"";

1960 год — Франция осуществляет испытание ядерной бомбы в пустыне Сахара;

1967 год — песня "Something Stupid", записанная Фрэнком Синатрой в дуэте со своей дочерью Нэнси, возглавляет чарт США;

1975 год — столкновениями в Бейруте между палестинскими боевиками и военизированной христианской партией начинается Гражданская война в Ливане;

1986 год — Иоанн Павел II первым среди пап посещает синагогу;

1991 год — группа "Londonbeat" возглавляет американский чарт, на вершину итпарада забралась их песня "I've Been Thinking About You";

2004 год — происходит первое за 12 лет после воссоединения выступление группы "Pixies";

2012 год — Верховная Рада принимает Уголовный процессуальный кодекс Украины;

2014 год — и.о. президента Украины Александр Турчинов объявляет Антитеррористическую операцию на востоке Украины.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 13 апреля

Какие завтра именины: Иннокентий, Вениамин, Акакий, Ипатий, Влас, Яков.

Талисманом человека, рожденного 13 апреля, является лал (шпинель). Это редкий минерал, отличающийся богатой оттеночной палитрой. Шпинель издавна считался камнем путешественников, а также тех людей, которым нужно принимать скорые решения. Также верили, что он способен притягивать и формировать талант.

В этот день родились:

1887 год — украинский скульптор, кинорежиссер, драматург, сценарист, художник кино Иван Кавалеридзе;

1896 год — украинский график и живописец, общественный деятель, воин Легиона УСС Лев Гец;

1936 год — украинская детская писательница, переводчица Оксана Иваненко;

1949 год — украинский поэт, критик, литературовед, педагог Юрий Ковалев;

1995 год — украинский пианист, композитор и профессор Саламанского университета Богдан Сыроид.

Какой завтра день в Украине и мире

13 апреля в Украине и мире празднуют Международный день благодарения растениям / Фото: Pexels

13 апреля в Украине и мире празднуют Международный день благодарения растениям (International Plant Appreciation Day). Праздник появился еще в начале XXI века. Трудно переоценить влияние растений на нашу планету и организм человека в целом. Они поглощают углекислый газ и различные опасные летучие органические соединения, затем выделяют очищенный кислород.

Именно из растений производят множество полезных продуктов. А без растительной пищи рацион человека неполноценен. Также растения доставляют эстетическое удовольствие от выращивания и любования их красотой. Давно было доказано, что кусты, деревья и цветы оказывают положительное влияние на психологическое здоровье людей.

Также 13 апреля День игры Скраббл (Эрудит в Украине). Эту игру придумал архитектор Альфред Баттс в 1938 году. Он изобрел целый ряд логических игр, поэтому именно в честь дня рождения празднуется день игры Скраббл. Название игры переводится с английского как "рыться в чем-то". Это настольное соревнование в составлении слов из букв, предоставляемых игроку. В Эрудите может играть от 2 до 4 человек в течение одного часа. Благодаря Скрабблу можно повысить уровень владения языком, улучшить наблюдательность.

А еще 13 апреля празднуют Всемирный день рок-н-ролла. Хотя это и неофициальный праздник, но он объединяет всех меломанов из разных уголков мира. Рок-н-ролл зародился в США в середине XX столетия. Быстро эта музыка распространилась в другие страны. Для многих людей она стала образом жизни, самовыражения и социального протеста.

Истоки рок-н-ролла появились в Соединенных Штатах во время рабовладения. Песни рабов карибского и африканского происхождения были достаточно ритмичны и имели яркий национальный колорит. А в церквях методистов исполняли во время богослужений особый жанр христианской музыки, называемый госпелом. Именно благодаря симбиозу госпела и афроамериканских мелодий появился новый жанр музыки.