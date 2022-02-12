Какой завтра, 13 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра, 13 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

13 февраля 2022 – воскресенье. В этот день празднуют Всемирный день бракосочетания, День рождения кинокамеры, Всемирный день радио, День подруг и Международный день принятия себя. В православном календаре день памяти мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии.

До Нового года остался 321 день.

Какой завтра праздник в Украине и мире

Во второе воскресенье февраля в Украине и мире празднуют Всемирный день бракосочетания. В 2022 году праздник приходится на 13 февраля. Появилось оно в США в 1983 году. Инициатором создания праздника выступило несколько семейных пар, живших в штате Луизиана, чтобы улучшить брачные отношения. Идею поддержала организация Worldwide Marriage Encounter и установила дату празднования.

Каждый год 13 февраля празднуют День рождения кинокамеры. Патент на нее 1895 получили братья-изобретатели Луи и Огюст Люмьеры. Свое изобретение они назвали синематографом. Создали они его на основе кинескопа (изобрёл Томас Эдисон). Это изделие, которое позволяло смотреть на изображение через маленькое отверстие. Но пользоваться кинескопом мог только один человек, что было не слишком комфортно. А синематограф мог не только проектировать, но и копировать и снимать изображения.

13 февраля празднуют Всемирный день радио / Pexels

А еще 13 февраля празднуют Всемирный день радио. Инициатором образования праздника стало ЮНЕСКО в 2011 году, а ООН официально утвердило событие в 2013 году. Радио было изобретено одновременно несколькими учеными, занимавшимися практическими исследованиями электромагнитных волн в конце 1800 лет. Поэтому затруднительно отдать одному человеку звание изобретателя этого изделия.

13 февраля празднуют очень важный праздник Международного дня принятия себя (International Natural Day). В этот день люди беспокоятся о своем здоровье и собственном самочувствии, воспринимая себя такими, как они есть. Дата была выбрана не случайно. Ведь очень важно полюбить себя в канун Дня всех Влюбленных. Основательницей праздника стала Сана Дживани и она разработала концепцию любви к себе в 2011 году. В детстве она заболела алопецией (полное выпадение волос) и почувствовала издевательства со стороны других детей. Но девушка работала над собственными нравственными взглядами и смогла принять себя и полюбить.

13 февраля празднуют Международный день женской дружбы / Pexels

13 февраля еще празднуют День подруг или Международный день женской дружбы (Galentine's Day). Это неофициальный праздник, созданный по принципу Дня святого Валентина. Подруги собираются вместе, чтобы отпраздновать свою дружбу. История празднования этого дня начинается с сериала "Парки и зоны отдыха" (2009 начало показа). Главная героиня придумывает собственный праздник Galentine's Day, соединив идиому gal pals (в переводе подруги) и День Валентина.

Какие завтра праздники еще в мире:

Международный день презерватива;

День сменить имя; День безумной любви к себе;

Международный день шаурмы.

Какой завтра, 13 февраля, церковный праздник

13 февраля - день памяти мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии / https://azbyka.ru/

13 февраля в церковном календаре – день памяти мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии. Они были причислены к лику святых из-за того, что они пострадали за свою веру во Христа.

Кир работал врачом, но он умел лечить не только телесные раны, но и душевные, благодаря вере, молитве и обращению к Господу. Иоанн служил в армии и познакомился с Киром, когда обратился в христианство. Афанасия и ее дочери всегда были верны Богу, за что они и были схвачены.

Кир и Иоанн пробрались в темницу, где сидели заключенные Афанасия и ее дочери, чтобы укрепить веру мучениц и помолиться за них. Когда Сириан, схвативший женщин, узнал это, то схватил также Иоанна и Кира. Он подверг их страшным мучениям, чтобы заставить отвлечься от Христа. Все мучения вынесли Афанасия и ее дочери, из-за чего их потом казнили. Подвижников Кира и Иоанна Сириан истязал еще дольше. Но все бесполезно. Святые умерли, так и не изменив своей веры.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 13 февраля

Какие завтра именины: Виктор, Афанасий, Иван, Никита, Илья, Виктория.

Талисманом человека, рожденного 13 февраля является кошачий глаз. Камень очень похож на глаз кошки, имеет посередине полоску. Кошачий глаз очень драгоценный камень, который ценился своими магическими и лечебными свойствами с давних времен. Самый кошачий глаз был найден в 1828 году в Рио-де-Жанейро.

В этот день родились:

1784 год – украинский писатель, ученый и театральный деятель Николай Гнедич;

1849 год – украинский статистик, экономист, социолог Федор Щербина;

1892 год – украинская певица Мария Литвиненко-Вольгемут;

1903 год – французский писатель Жорж Симеон;

1904 год – украинский политик Даниил Скоропадский;

1909 год – украинский кинорежиссер Виктор Иванов;

1933 год – украинский актер Лев Перфилов;

1938 год – украинский поэт, журналист Василий Коваленко;

1948 год – украинский писатель, сценарист, драматург Богдан Жолдак;

1956 год – басист культовой британской группы “Joy Division” Питер Хук;

1974 год - бывший участник английской поп-группы "Take That", ныне занимается сольной карьерой Робби Уильямс.

Что запрещено делать в этот день

13 февраля запрещается выходить из дома поздно вечером.

Лучше не браться за серьезную физическую работу.

13 февраля нельзя отказывать нуждающимся в помощи.

Не стоит мести в доме, потому что можно вымести свое счастье.

Народные приметы и традиции на 13 февраля

13 февраля воробьи начали утеплять гнезда, следует ожидать похолодания / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: на солнце круги к урожайному году;

если 13 февраля ясная ночь, на следующий день погода будет солнечной;

если воробьи начали утеплять гнезда, следует ожидать похолодания;

громко каркают вороны к метели; иней на деревьях до ясной ночи.

Наши предки верили, что человек, который родился 13 февраля, будет хорошим ремесленником и будет любить искусство. А еще, по поверью, если 13 февраля выпадает на пятницу, это будет несчастливый день.

Погода на завтра, 13 февраля Сегодня, 13 февраля, в Киеве ясно и без осадков. Во Львове осадков не ожидается. В Одессе без осадков. В Харькове без осадков.

Температура воздуха в Киеве +4 днем ​​и -3 ночью. Во Львове +5 днем ​​и -4 ночью. В Одессе +3 днем ​​и -2 ночью. В Харькове +1 день и -7 ночью.

Памятные даты 13 февраля

13 февраля в Украине благодаря современным технологиям воспроизвели настоящее лицо Ярослава Мудрого / УНИАН

В этот день год назад в Украине благодаря современным технологиям воспроизвели настоящее лицо Ярослава Мудрого, а в Танзании находят наскальные рисунки пришельцев с головами буйволов.

Календарь важных событий в Украине и мире за 13 февраля:

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