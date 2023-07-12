Какой завтра, 13 июля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 13 июля, Международный день горных пород. Верующие чествуют Собор двенадцати апостолов. До Нового года остался 171 день.

13 июля 2023 года — четверг. 505-й день войны в Украине.

Какой завтра, 13 июля, церковный праздник

13 июля в церковном календаре – Собор Двенадцати Апостолов. В этот день почитаются двенадцать ближайших учеников Иисуса Христа. Всех их называли апостолами. Они путешествовали по миру и проповедовали христианство. Двенадцать апостолов: Петр и его брат Андрей, Иоанн Богослов с братом Иаковом, Левий, Варфоломей, Матфей с братом Иаковом Алфеевым, Фаддей, Фома, Симон и Иуда Искариот. Последнего после его измены Иисуса Христа заменил апостол Матфей.

Что запрешено делать в этот день

Не стоит думать о плохих событиях, вспоминать обиды.

Нельзя ссориться и спорить с близкими людьми.

Уборку и стирку под запретом, но другим физическим трудом можно заниматься.

Народные приметы и традиции на 13 июля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: облака желтого цвета в дождь, серого — на сильный ветер, белого — погода будет сухой и теплой;

утром выпало много росы – скоро пойдут дожди;

на солнце греются лягушки — ждите сильной жары;

кукушка все еще кует — лето будет затяжное и жаркое.

13 июля на солнце греются лягушки — ждите сильной жары / Фото: Pexels

Особенно полезными 13 июля считались куриные яйца. Наши предки считали их символом жизни и солнца. Поэтому обязательно съедали хотя бы одно вареное яйцо. Девушки проводили особый ритуал на счастливое будущее: надевали красные бусы и носили целый день, вечером ожерелье нужно было бросить в реку.

Погода на 13 июля

Завтра, 13 июля, в Киеве ясно лишь утром, без осадков. Во Львове ожидается пасмурная погода, всю вторую половину дня пройдет дождь. В Харькове уже утром тучи закроют небо без осадков. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +28 днем и +19 ночью. Во Львове — +25 днем и +18 ночью. В Харькове — +27 днем и +14 ночью. В Одессе — +31 день и +22 ночью.

Памятные даты 13 июля

Календарь важных событий в Украине и мире за 13 июля:

1260 год — происходит битва у озера Дурбе, где армия Тевтонского Ордена терпит величайшее поражение в XIII веке;

1772 год — Джеймс Кук начинает первое в истории кругосветное плавание с запада на восток;

1837 год — королева Виктория переезжает в Букингемский дворец, который становится основной резиденцией королей Великобритании;

1870 год — князь Отто фон Бисмарк, разослав из Бад-Эмса по дворам Европы телеграмму с составленным им в унизительном для Французской империи духе коммюнике о прошедших в этом немецком городке переговорах прусского короля Вильгельма I с французским посланником Винсентом Бенедетти., входящая в историю как "Эмская депеша";

1885 год — в Амстердаме открывают Государственный музей;

1897 год — Гульельмо Маркони получает патент на радио;

1908 год — В Лондоне открываются IV Олимпийские игры, где впервые принимают участие женщины;

1920 год — создают общество Красного Креста Украины;

1923 год — Британский парламент одобрил внесенный леди Астор закон, запрещающий продажу алкоголя лицам младше 18 лет;

1930 год — начинается первый чемпионат мира по футболу в Уругвае;

1938 год — первый телетеатр открывается в Бостоне;

1939 год — Фрэнк Синатра записывает свою первую пластинку с песней "From the Bottom of My Heart";

1944 год — завершается самая масштабная воздушно-десантная операция американо-британских войск во время Второй мировой войны — операции "Оверлорд" (высадка в Нормандии);

1947 год — в Париже министры иностранных дел европейских стран соглашаются принять план восстановления Европы, предложенный госсекретарем США Джорджем Маршаллом;

1949 год — Папа Римский Пий XII объявляет, что любой католик, сознательно и добровольно вступающий в ряды компартии или иным образом поддерживающий ее, будет отлучен от церкви;

1951 год — в Лондоне закладкой первого камня королевой Елизаветой II начинается строительство здания Королевского Национального Театра;

1956 год — закладывают краеугольный камень "Кармелита", который становится первым на Ближнем Востоке метрополитеном, расположенным в городе Хайфа, Израиль;

1966 год — на экраны США выходит фильм "Как украсть миллион" с Одри Гепберн и Питером О'тулом в главных ролях;

1973 год — выходит первый альбом группы "Queen".

Именины: как назвать ребенка, родившегося 13 июля

Какие завтра именины: Филипп, Петр, Иван, Андрей.

Талисманом человека, рожденного 13 июля, является нефрит. Камень, известный человечеству еще со времен неолита. В бронзовом возрасте нефрит использовали для изготовления крепкого оружия, амулетов. В Древнем Китае верили, что нефрит – это символ абсолютной гармонии и чистоты.

В этот день родились:

1874 год – украинский писатель Марко Черемшина;

1938 год – украинский композитор и музыковед, Герой Украины, лауреат Шевченковской премии Мирослав Скорик;

1976 год – украинский кинорежиссер, сценарист и писатель, общественный активист Олег Сенцов.

Какой завтра день в Украине и мире

13 июля в Украине и мире отмечают Международный день горных пород / Фото: Pexels

13 июля в Украине и мире празднуют Международный день горных пород. Это дань уважения геологическим породам. Дата призвана способствовать глобальному пониманию важной роли горных пород, охватывающих сразу три категории: магматические, осадочные, метаморфические. Очень важно повысить осведомленность человечества о значении горных пород, стимулировать интерес к их изучению.

Также 13 июля – Всемирный день рока (в Бразилии праздник называют Dia Mundial Do Rock). Дата популярна преимущественно в Бразилии, где и был создан праздник. День выбрали в честь рок-музыки и памяти культового благотворительного концерта Live Aid 1985 года, во время которого удалось собрать средства для помощи голодающих в Эфиопии. Выбрали его в соответствии с комментарием Фила Коллинза, известного музыканта, выступавшего на этом концерте. Он выразил пожелание, чтобы праздник праздновал именно 13 июля как Всемирный день года.

Рок-музыка зародилась в США. Сначала это был рок-н-ролл, позже разделившийся на большое количество разнообразных жанров. История года уходит к концу 1940-х — началу 1950-х годов. А вот британский вариант года появился только в конце 1950-х, а в середине 1960-х внес значительный вклад в Британскую среду.

А еще 13 июля День музыки в парикмахерских. Хотя это и неофициальный, но очень интересный и позитивный праздник, который был начат в 2005 году. Дату выбрали в честь внедрения музыкального сопровождения во время парикмахерской работы. Случилось это в США в 1945 году. Тогда американка Эдна Мэй Андерсон организовала женскую группу и движение для развития музыки в парикмахерских.