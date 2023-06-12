Какой завтра, 13 июня, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 13 июня, День освобождения Мариуполя от российских окупантов 2014 года в Украине. Верующие чтят память мученика Ермия. До Нового года остался 201 день.

13 июня 2023 года — вторник. 475-й день войны в Украине.

Какой завтра, 13 июня, церковный праздник

13 июня в церковном календаре – день памяти мученика Ермия. Жил он в Каппадокии во II веке и был известен как ярый поклонник христианства. В то время правил царь, отличавшийся особыми гонениями за христианами, поэтому его сразу схватили. Долго заставляли мужчину отказаться от Христа, но он ответил, что тверд в своей вере.

После этого его мучили, однако даже самые жесткие пытки не нанесли никакого вреда мученику. Тогда решили его отравить, но и этот способ не умертвил христианина. Волхв, дававший яд, даже сам уверовал в Господа, за что сразу был казнен. После долгих попыток убить мученика его повесили вниз головой и умертвили мечом через 3 дня.

Что запрещено делать в этот день

Не выясняйте отношения и не ссорьтесь.

Не стоит выносить из дома мусор.

Не давайте взаймы деньги, останетесь ни с чем.

Народные приметы и традиции на 13 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: плохая погода — зимой будет холодно;

много росы — к ясной погоде;

теплый день к большому урожаю хлеба;

если нет росы вечером, то на следующий день будет дождь;

утром туман — на большой урожай грибов;

пауки плетут много паутины — к хорошей погоде.

13 июня много росы к ясной погоде / Фото: Pexels

Именно в этот день у крестьян заканчивалась посевная кампания. Особое внимание в этот день уделяли высадке бобовых. Было принято заниматься повседневными делами или просто отдыхать. Поэтому люди уделяли время семье, друзьям, близким.

Погода на 13 июня

Завтра, 13 июня, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, ожидается сильный дождь, который может ослабнуть только к вечеру. В Харькове утром ясно, днем могут появиться облака, которые к вечеру исчезнут, без осадков. В Одессе облачно, утром будет дождь, но после полудня дождь закончится.

Температура воздуха в Киеве — +22 днем и +13 ночью. Во Львове — +17 днем и +13 ночью. В Харькове — +26 днем и +12 ночью. В Одессе — +24 днем и +15 ночью.

Памятные даты 13 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 13 июня:

1589 год — английские пираты под руководством Фрэнсиса Дрейка совершают морское нападение на Лиссабон;

1892 год — в Киеве запускают для пассажиров электрический трамвай;

1895 год — во Французской республике проходят первые в мире автомобильные гонки;

1919 год — возле с. Луквица (Прислоп) на Франковщине польский командант Подвысоцкий и польские воины без следствия и суда расстреляли государственного секретаря (министра) земельных дел ЗУНР Михаила Мартынца и 10 работников министерства, направлявшихся в Чехословакию;

1971 год — газета "Нью-Йорк Таймс" начинает публикацию документов Пентагона об истории вмешательства США во вьетнамскую войну;

1983 год — на рынок в США поступает первый серийный мобильный телефон (это был "Dynatac 8000x" производства компании "Motorola", весивший почти 800 г, а его длина составляла 33 см);

1983 год — американский космический зонд "Пионер-10" пересекает орбиту Нептуна и становится первым творением человека, покинувшего границы Солнечной системы;

2000 год — президент Италии Карло Аделио Чампи помиловал 42-летнего турка Мехмета Али Агджу, который в 1981 покушался на Папу Римского Иоанна Павла II;

2014 год — украинские войска освобождают город Мариуполь от пророссийских террористов.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 13 июня

Какие завтра именины: Борис, Николай, Остап, Роман, Филипп, Кристина.

Талисманом человека, рожденного 13 июня, является родонит. Один из самых красивых минералов. Родонит считается камнем, улучшающим работу сердца и желудочно-кишечного тракта. Издавна известны и магические свойства родонита. В частности, его использовали для раскрытия талантов человека.

В этот день родились:

1874 год – украинский писатель и общественный деятель Марко Черемшина (Иван Семанюк);

1886 год — украинский военный деятель, командир сотен УПА "Львы II" и "Львы III" Иван Вовчук;

1985 год – украинский писатель Артем Чех;

1986 год — старший солдат Вооруженных Сил Украины, участник русско-украинской войны, Герой Украины Сергей Сова.

Какой завтра день в Украине и мире

13 июня в Украине День освобождения Мариуполя от российских окупантов 2014 года / Фото: Pexels

13 июня в Украине День освобождения Мариуполя от российских оккупантов 2014 года. Именно в этот день украинские военные провели операцию, в результате которой российские войска потеряли контроль над городом Мариуполь. ВСУ начали штурм в 5 часов утра, а уже через несколько часов успешно взяли штаб боевиков, ликвидировав нескольких сепаратистов и взяв два десятка в плен. Весной 2022 года Мариуполь снова стал местом жестоких сражений. Почти три месяца украинский гарнизон сдерживал силы противника, значительно превосходившие численность. Несмотря на временную оккупацию, Мариуполь всегда был и будет украинским.

Также 13 июня празднуют Международный день менеджеров общественных организаций. Это профессиональный праздник, посвященный важной работе руководителей общественных объединений, отвечающих за содержание общего имущества (кондоминиумы, кооперативы, таунхаузы, жилищные комплексы). Менеджеры общественных организаций играют значительную роль в обеспечении бесперебойной работы этих объектов.

А еще 13 июня День швейной машины. Именно в этот день 1790 г. в Великобритании запатентовали первую швейную машину, и это стало большим прорывом в развитии текстильной промышленности. С того времени швейная машинка стала незаменимым атрибутом каждой искусной хозяйки. Интересно, но одна из первых идей создания такого прибора принадлежит Леонадро да Винчи, нарисовавшему свой эскиз еще в середине XV века. Но и задолго до этого существовал специальный прибор, который помогал производить поврежденные паруса кораблей. Первый же рабочий экземпляр, похожий на современный аппарат, был сконструирован и запатентован в 1755 году Карлом Визенталем.

13 июня Международный день распространения информации об альбинизме. Важное событие было установлено Организацией Объединенных Наций в 2015 году. Альбинизм или гипопигментация – врожденный дефект, когда частично (витилиго) или полностью отсутствует пигмент кожи, глаз и волос. Люди с такими нарушениями часто имеют красный цвет глаз и нередко проблемы со зрением. Возникает альбинизм из-за клеточного сбоя.

Также 13 июня празднуют День рождения шпильки. В этот день 1825 года американский изобретатель Уолтер Хант получил патент на шпильку. Новацию мир воспринял хорошо и ею активно пользуются даже сегодня. Интересно, что изобретатель создал шпильку, чтобы получить деньги. Механик задолжал 15 долларов и не знал, где взять деньги. Хант быстро нарисовал эскиз шпильки и выручил за него более 400 долларов.

А еще 13 июня Всемирный день памяти домашних животных. Памятный день был создан, чтобы дать владельцам домашних животных возможность вспомнить о уже умерших любимцах.