Какой завтра, 13 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 13 марта, Международный день победы каждой девушки и Всемирный день осведомленности об эндометриозе. Верующие чтят память преподобного Василия Декаполита. До Нового года осталось 293 дня.

13 марта 2023 — понедельник. 383-й день войны в Украине.

Какой завтра, 13 марта, церковный праздник

13 марта в церковном календаре – день памяти преподобного Василия Декаполита. Он был византийским монахом, учеником и соратником Прокопия Декаполита. Жил в Константинополе в одном из монастырей. В то время императором был Лев III, который вел борьбу с чествовавшими иконы.

Василий Декаполит вместе со своим учителем был арестован в темницу, где находился до самой смерти императора. После смерти Льва III прожил еще 10 лет и умер своей смертью. Случилось это в 750 году.

Что запрещено делать в этот день

Не стоит лгать и делиться своими планами.

Не торопитесь, лучше не планировать все новые дела на один день.

Запрещено избавляться от ненужных вещей.

Нельзя быть негостеприимным.

Лучше отказаться от стрижки 13 марта, потому что можно навредить волосам.

Народные приметы и традиции на 13 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: идет дождь на сырое лето;

солнце имеет круги – ждите хорошего урожая;

висят длинные сосульки — уродит длинный лен;

уже прилетели грачи и жаворонки, больше не будет холодов.

13 марта уже прилетели грачи и жаворонки, больше не будет холодов / Фото: Pexels

В народе 13 марта называли "Крапельщик" из-за того, что было повсюду слышен звук под капель, падающих на землю из сосульок. Наши предки даже считали этот день началом настоящей весны. Говорили, если тают сосульки, это плачет зима. А еще 13 марта начинали запасаться сосновыми бутонами, чтобы потом из них приготовить лекарство. Пытались в этот день испечь пирог и угостить им близких. Верили, если такой пирог съесть натощак, то будешь счастлив.

Погода на 13 марта

Завтра, 13 марта, в Киеве ясное утро, затем придет пасмурная погода, без осадков. Во Львове облачно, утром небольшой дождь со снегом, который завершится к середине дня. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе облачно, но к вечеру может согласиться, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +6 днем и -1 ночью. Во Львове +8 день и 0 ночью. В Харькове +3 днем и -1 ночью. В Одессе +7 днем и +3 ночью.

Памятные даты 13 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 13 марта:

624 год — Битва при Бадре, первая великая битва Магомета с Курайшитами;

1325 год — традиционная дата основания столицы ацтекской империи Теночтитлан (ныне Мехико);

1519 год — испанский конкистадор Эрнан Кортес высаживается с отрядом солдат в Мексике;

1639 год — колледж в Кембридже (Массачусетс, США) называют Гарвардским в честь его первого великого спонсора Джона Гарварда;

1669 год — подписывают Глуховские статьи;

1781 год – английский астроном Уильям Гершель открывает Уран, седьмую планету Солнечной системы;

1809 год — сэр Джордж Гордон занимает место в британской Палате лордов как лорд Байрон;

1809 год – переворотом в Швеции отстраняют от власти Густава IV Адольфа и страна окончательно отказывается от абсолютизма;

1848 год — восстанием венских студентов начинается революция в Австрийской империи и Немецком союзе;

1888 год – алмазные шахты южноафриканского Кимберли объединяются в компанию De Beers;

1917 год — в Киев из ссылки возвращается Михаил Грушевский;

1917 год — над зданием Центральной Рады принимают поднятие желто-голубого флага;

1921 год — Монголия (до того Внешняя Монголия) провозглашает независимость от Китая;

1938 год – происходит аншлюс Австрии по Германии;

1943 год – нацисты ликвидируют Краковское гетто;

1949 год — в Канаде начинает деятельность Украинская Свободная Академия Наук;

1961 год — в Киеве происходит "Куренивская трагедия", в результате техногенной катастрофы погибает более 1500 жителей Куреневки, а также пассажиров городского транспорта, попавших в зону бедствия;

1997 год — Украина и НАСА подписывают договор о полете в космос первого украинского космонавта, им становится Леонид Каденюк;

2013 год — действующим Папой Римским становится Франциск (Хорхе Марио Бергольо);

2014 год – в Донецке во время митинга против российской агрессии убивают местного жителя Дмитрия Чернявского;

2022 год — в Херсоне люди начинают выходить на митинги против референдума о создании ХНР, оккупационные власти Херсона предлагает провести так называемый "референдум" о создании ХНР.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 13 марта

Какие завтра именины: Василий, Нестор, Арсен, Николай, Марина, Кира.

Талисманом человека, рожденного 13 марта является хризолит. Полудрагоценный камень, широко используемый в ювелирном искусстве. Ценность хризотела была известна человечеству еще 6000 лет назад. Извлекать его начали в Древнем Египте. Делали это ночью, потому что, по мнению египтян, хризолит исчезал с восходом солнца. Очень часто носила хризолит Клеопатра. Она полагала, что камень защищает ее от врагов.

В этот день родились:

963 год – византийская царевна, дочь императора Романа II, дружина киевского князя Владимира I Великого Анна Порфирогенета;

1852 год — украинская актриса, жена Ивана Карпенко-Карого (Тобилевича) Тарковская Надежда Карловна;

1884 год — украинский политический деятель, юрист, журналист, член УНДП, 2-й Президент УНР в изгнании Витвицкий Степан Порфирьевич;

1886 год — украинский галицкий педагог, редактор, общественно-культурный деятель Бачинский Емельян Николаевич;

1888 год — украинский писатель ("Педагогическая поэма") и педагог, один из основателей системы детско-подросткового воспитания Макаренко Антон Семенович;

1897 год – украинский альголог, ботаник и гидробиолог Александр Топачевский;

1907 год – украинский писатель, лингвист, философ и общественно-культурный деятель Роман Драган (псевдоним Ярослав Орион);

1932 год – украинский историк (США) Тарас Гунчак;

1941 год – украинский писатель, поэт, сценарист, литературовед, литературный критик, художник Григорий Штонь;

1941 год – украинский этнограф, географ Данилюк Архип Григорьевич;

1950 год – украинский историк Владимир Сергийчук;

1960 год – украинский писатель, поэт и эссеист Андрухович Юрий Игоревич.

Какой завтра день в Украине и мире

13 марта отмечают Международный день победы каждой девушки / Фото: pixabay.com

13 марта в Украине и мире Всемирный день осведомленности об эндометриозе. Это гинекологическое заболевание, характеризующееся перемещением ткани матки (эндометрия) в другие органы, вызывающее воспаление. Главные симптомы: обильная менструация с сильными болевыми ощущениями, постоянная боль в тазу, слабость.

Главная цель Всемирного дня осведомленности об эндометриозе состоит в том, чтобы повысить информированность относительно этой болезни. Около 176 миллионов женщин в мире страдают эндометриозом, однако мало кто обращается к врачам или лечат эту болезнь. Эндометриоз считается одной из причин бесплодия, поэтому очень важно повышать осведомленность о болезни среди женщин детородного возраста.

Также 13 марта празднуют День драгоценностей. Наиболее популярно это событие в США. Здесь люди покупают драгоценности в этот день, а ювелиры предлагают достаточно широкий выбор украшений. Также в этот день отдают на ремонт или чистку устаревшие семейные украшения. Доподлинно неизвестно, когда именно появился этот праздник. Также 13 марта принято уважать ювелирных мастеров, создающих драгоценности.

А еще 13 марта День Содружества наций. Праздник приходится ежегодно во второй понедельник марта. В нем принимают участие 54 страны, входящие в международную организацию Содружество наций. Это ассоциация суверенных государств, в прошлом принадлежавших к Британской империи. 11 декабря 1931 года был издан Вестминстерский устав – нормативно-правовой документ Содружества.

В 2012 году организация также приняла Хартию Содружества, где описано 16 главных ценностей и обязательств стран-участниц. Главный акцент Содружество делает на правах человека, справедливой деятельности, социальном равенстве, демократии и свободе.

13 марта празднуют интересный праздник — День меховых наушников. Именно в этот день 1887 года американец Честер Гринвуд получил патент на наушники, изготовленные из меха. Идея их создания пришла к Честеру, когда ему было всего 15 лет. Как-то мальчик уходил домой из катка в очень холодную погоду. Он закрывал уши руками, чтобы не замерзнуть. Придя домой, он сшил себе тепленькие наушники по собственному эскизу, которые помогали защитить уши от ветра во время катания на коньках.

Также 13 марта празднуют Международный день победы каждой девушки. Он отмечает расширение возможностей и достижений женщин и молодых девушек по всему миру. Главная цель происшествия — повысить осведомленность о неравенстве и вызовах, с которыми сталкиваются девушки, о признании их чрезвычайного потенциала и устойчивости. Международный день победы каждой девушки поощряет людей к действиям, помогающим поддерживать девушек и молодых женщин в своих общинах, продвигая гендерное равенство и права женщин в глобальном масштабе.

Возникновение события связывают с канадской организацией "Каждая девушка побеждает", стремящейся расширить возможности девушек через образование, юридическую поддержку, наставничество, помочь реализовать потенциал. Лозунг участников движения "Ее право на свободу и справедливость".

А еще 13 марта Всемирный день белого вина "Рислинг" (World Riesling Day). Именно этот день считается датой рождения самого благородного сорта винограда, который известен своей чувственностью к терруару. Дату выбрали не случайно, ведь именно 13 марта 1435 было древнее письменное упоминание о вине "Рислинг" в платежных документах, сохранившееся до настоящего времени.

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