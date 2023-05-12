Какой завтра, 13 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

13 мая 2023 года — суббота. 444-й день войны в Украине.

Какой завтра, 13 мая, церковный праздник

13 мая в церковном календаре – день памяти апостола Иакова. Он был родным братом Иоанна Богослова. Отец Иакова был рыболовом и звали его Зеведей. Однажды ловили Иаков и Иоанн рыбу, как вдруг Господь призвал их к служению и с тех пор они ходили по городам и проповедовали. Иаков, в основном, проповедовал в Испании, но впоследствии вернулся в Иудею, где прославлял подлинную веру. Именно он окрестил философа Гермогена и его ученика Филиппа. Когда начались гонения на христиан, апостола Иакова убили мечом.

Что запрещено делать в этот день

Запрещено отправляться в дальний путь, потому что в день Якова на свет выходят разные болезни.

В этот день, да и вообще в мае, не стоит жениться, потому что будете всю жизнь "маяться".

Не вспоминайте плохие события, потому что они снова вернутся в вашу жизнь.

Не стоит производить любой ремонт, он может привести к травме.

Не ленитесь и не опаздывайте.

Народные приметы и традиции на 13 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: на восходе солнца чистый и ясный небосклон – будет теплым лето;

звездная и тихая ночь — на хороший урожай;

южный ветер и теплый вечер – уродит зерно;

13 мая дождь — значит, осенью будет много свадеб;

днем идет дождь, но тепло — осенью будете есть много хлеба;

прячутся звезды — скоро начнется дождь.

13 мая звездная и тихая ночь на хороший урожай / Фото: Pexels

В народе 13 мая называли "Теплого Иакова". К этому сроку обычно заканчивались все зимние запасы, поэтому было проблематично накрыть богатый стол. Поэтому закрывали сезон свадеб и больше не женились в этом месяце. Также уже начинались полевые работы. Потому времени на сватовство не было.

Погода на 13 мая

Завтра, 13 мая, в Киеве ясно без осадков. Во Львове пасмурно в течение всего дня, осадков не ожидается. В Харькове днем могут появиться рассеявшиеся до вечера облака без осадков. В Одессе облачно с прояснениями днем, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +21 днем и +13 ночью. Во Львове +17 днем и +9 ночью. В Харькове +21 день и +9 ночью. В Одессе +18 днем и +12 ночью.

Памятные даты 13 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 13 мая:

1501 год — Америго Веспуччи отправляется в путешествие на Запад, в ходе которой выясняет, что Колумб открыл новый континент;

1830 год — Эквадор выходит из состава Великой Колумбии и объявляет себя независимой республикой;

1865 год – в Одессе открывают третий в Украине университет (сегодня – национальный университет имени Мечникова);

1909 год – начинается первая Джиро д'Италия;

1913 год — происходит полет первого в мире 4-моторного самолета, конструкции киевлянина Игоря Сикорского (вес самолета (около 5 тонн) был вчетверо больше веса крупнейшего к тому времени аэроплана);

1918 год — в США напечатали почтовые марки с перевернутым изображением самолетов, ставших коллекционной редкостью;

1927 год — основывают киевский футбольный клуб "Динамо";

1950 год — в английском Сильверстоуне проходит первая гонка первого чемпионата "Формулы-1";

1963 год — Кувейт становится 111-м государством, принятым в ООН;

1981 год — на площади Святого Петра в Ватикане турецкий террорист Али Агджа тяжело ранит папу Римского Иоанна Павла II;

1990 год — выходит первое число газеты "Галичина" — демократической многотиражной газеты Ивано-Франковской области;

1991 год — в Киеве проходит I Конгресс поляков, проживающих в Украине;

1991 год — Винни Манделу, которая была женой президента ЮАР Нельсона Манделы, обвиняют в похищении людей и пытках;

1992 год — американские космонавты находятся в открытом космосе 8 часов 29 минут (мировой рекорд), впервые в космос выходят сразу три космонавта;

2014 год — пророссийские боевики во время боев за Славянск устраивают засаду в окрестностях села Маячка (в результате нападения боевиков на колонну 95-й отдельной аэромобильной бригады погибает 7 украинских десантников).

Именины: как назвать ребенка, родившегося 13 мая

Какие завтра именины: Ефрем, Никита, Климент, Максим, Василий, Игнат, Яков.

Талисманом человека, рожденного 13 мая, является лазурит. Название этого чрезвычайно интересного камня происходит от арабского слова "azul", которое переводится как "синяя". Лазурит издавна считался прекрасным средством для обновления зрения. А в Древнем Египте его называли "божественным камнем". Верили, что с его помощью можно общаться с богами.

В этот день родились:

1849 год — украинский писатель, прозаик и драматург Афанасий Мирный;

1937 год — американский писатель-фантаст польского происхождения Роджер Желязны;

1963 год – украинский журналист и общественный деятель Александр Кривенко;

1972 год – украинский актер Назар Стригун;

1975 год – украинский хоккеист Александр Матвийчук;

1979 год – украинский футболист Вячеслав Шевчук;

1986 год – английский актер, модель и музыкант Роберт Паттинсон.

Какой завтра день в Украине и мире

13 мая в Украине и мире празднуют Всемирный день одуванчика / Фото: Pexels

13 мая в Украине и мире празднуют Всемирный день одуванчика. Приблизительно в этот период начинают цвести эти яркие растения. Хотя первые одуванчики часто появляются еще в апреле, а в мае желтые цветы сменяются белыми пушистыми шарами с семенами. Корень одуванчика широко применяют в научной медицине. Его добавляют в состав отваров, лечащих заболевания пищеварительной системы. А еще одуванчик обладает кровоочистительным, мочегонным, желчегонным эффектом. На латыни этот цветок называется Taraxacum, что означает "лечение глаз".

Также 13 мая Международный день хумуса. Событие было начато в 2012 году Беном Лэнгом. Хумус готовят из турецкого гороха (нута), оливкового масла, тахини (кунжутная паста), лимонного сока и различных специй. Наиболее распространенное блюдо в странах Ближнего Востока, а в Израиле даже считается национальным. Появился хумус еще в древности, хотя неизвестно конкретное место его создания.

А еще 13 мая Всемирный день техники для будущего. Главная цель этой даты состоит в привлечении внимания человечества к важности технологического развития, повышении осведомленности о технологиях будущего.

13 мая празднуют Международный день ветряной мельницы. Ежегодно приходится на вторые выходные в последний весенний месяц. Национальным праздником в этот день считается в Нидерландах. Там он был создан еще в начале 2000-х годов. Впоследствии празднование распространилось и на другие страны. Впервые ветряные мельницы появились в Древней Персии, а затем уже перешли в Средневековую Европу. В Украине также строили ветряные мельницы. Ставили их на полях и обочинах дорог.

Также 13 мая Всемирный день справедливой торговли. Каждый год приходится на вторую субботу мая. Праздник был введен Всемирной ассоциацией справедливой торговли, чтобы поддержать общественное движение при соблюдении международных стандартов товаров, особенно тех, которые являются экспортной продукцией из развивающихся государств.

А еще 13 мая празднуют Всемирный день мигрирующих птиц. Приходится каждый год на вторую субботу и воскресенье мая. Праздник основали орнитологи из лаборатории Корнелла в США. Они предложили столь интересное событие еще в 1993 году. Предпосылкой для празднования выступила Международная конвенция защиты птиц, принятая в 1906 году.

13 мая также День рождения застежки-липучки. Именно в этот день 1958 года Жорж де Местраль, ученый из Швейцарии, получил патент на изобретение. Однажды Местрель гулял в лесу со своим псом на поводке и к ткани прилепились лопухи, подтолкнувшие ученого создать липучку. Такая застежка очень проста в использовании. Поэтому ее часто используют при создании одежды и обуви для военных, детей, медиков и т.д.