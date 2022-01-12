Какой завтра, 13 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра, 13 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

13 января 2022 – четверг. Украинцы собираются семьями для празднования Щедрого вечера или преподобной Малании (Молния). Затем группы детей и молодежи ходят щедровать. В этот день 1936 года завершается Варшавский процесс, по результатам которого Степан Бандера и 11 других обвиняемых были осуждены за принадлежность к ОУН, а в 2010 году Апелляционным судом Киева по представлению СБУ руководители большевистского тоталитарного режима были признаны виновными в геноциде, Голодоморе 1932-33 годов.

До Нового года осталось 352 дня.

Какой завтра праздник в Украине и мире

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13 января празднуют День резиновой уточки. Это неординарное событие появилось на родине яркой игрушки – в США. Резиновая уточка имеет много поклонников, которые пытаются ежегодно праздновать этот день, а также кичатся своими коллекциями этих игрушек.

Резиновая уточка на протяжении многих десятилетий используется родителями во время ванных процедур малыша, чтобы он чувствовал себя в безопасности. Поэтому сегодня многие взрослые ассоциируют игрушку со своим счастливым детством.

13 января празднуется День резиновой уточки / Pexels

Производить резиновые уточки начали в конце XIX века, а запатентовали их в 1928 году. В то время игрушки делали тяжелее современных, чтобы они не переворачивались в воде. В 1970 году Джим Герсон, американский актер, исполнявший роль куклы Эрни в известной в США детской передаче "Улица Сезам" исполнил песню "Резиновый утенок". Интересно, что она даже заняла 16-е место в хит-параде Billboard Hot 100. Конечно, на спрос игрушки это также повлияло положительно.

Сегодня резиновые уточки очень популярны среди коллекционеров всего мира. И за уникальные модели этой игрушки они готовы отдать немалые деньги. Интересный факт: в 2001 году появилась информация о том, что королева Великобритании Елизавета II любит купаться со своей любимой резиновой уткой. А в 2013 году эту игрушку включили в американский зал славы со статусом долговременной популярности.

Какой завтра праздник еще в мире:

День "Сделай свою мечту реальностью";

День Конституции в Монголии;

Корейско-американский день в США;

Национальный день без глютена в США;

Национальный день персика Мельба в США;

Национальный день гиперчувствительности во Франции.

Какой завтра, 13 января, церковный праздник

13 января - Щедрый вечер, преподобной Малании или Маланка / commons.wikimedia.org

13 января в церковном календаре – Щедрый вечер, преподобной Малании или Маланка. Это праздник церковно-народный, некоторые обычаи и обряды пришли к нам еще с дохристианских времен. Нынешний же праздник, Щедрый вечер (накануне Старого Нового года) появился в Украине из-за разногласий в юлианском и григорианском календарях.

До введения на территории нашего современного государства григорианского календаря Щедрый вечер праздновали перед Новым годом. После реорганизации дата сместилась вперед на две недели. По старому стилю 13 января чтят память святой Малании. Поэтому праздник получил народные и церковные традиции одновременно.

В дохристианские времена славяне поклонялись богу порядка, семейному достатку и браку Ладо. У Ладо была очень красивая дочь, которую звали Миланко. Она была обручена с Луной, однако ее похитил коварный змей. Это событие принесло немало горя богу Ладо. Он скучал так сильно, что божественный свет, который должен был защищать людей, погас. Богатырь Васильчик пошел освободить Миланку из плена. А когда ему это удалось, то народ с радости стал веселиться и танцевать.

Когда в Украину пришло христианство, привычный праздник Миланки решили не отменять, а придать ему новое содержание. Теперь 13 января начали чтить память преподобной Малании, родившейся в знатной римской семье. Еще в детстве девочка приняла христианство, отличалась тем, что стремилась к светлой и непорочной жизни.

Однако Маланию выдали замуж против ее воли за мужчину, которого она не любила. Сначала женщина пыталась обратить его в христианскую веру, но у него была только одна цель – скорее получить наследников. В семье родились двое детей, но они рано умерли. Лишь после этого муж Малании тоже принял христианство и пытался жить благочестиво.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 13 января

Какие завтра именины: Давид, Иосиф, Михаил, Петр, Иаков, Мелания.

Талисманом людей, рожденных 13 января, является оникс. Это полудрагоценный камень, являющийся одной из разновидностей кварца. Очень ценится по ювелирному делу благодаря своей пластичности. Особой оникса считается его полосатая окраска. У разных народов было противоречивое отношение к этому камню. Некоторые его боялись, другие считали священным. Интересный факт: в древности ониксы использовали ораторы, чтобы тренировать дикцию.

13 января родился английский актер, Орландо Блум / commons.wikimedia.org

В этот день родились:

1596 год – нидерландский художник-пейзажист Ян ван Гоен;

1749 год – немецкий поэт, живописец Фридрих Мюллер;

1804 год – французский график и карикатурист Поль Гаварни;

1827 год – украинский физико-химик, профессор кафедры химии Харьковского университета Николай Бекетов;

1845 год – французский астроном Феликс Тиссеран;

1864 год – австрийский физик, лауреат Нобелевской премии Вин Вильгельм;

1877 год – украинский инженер-конструктор, изобретатель, первый украинский авиатор Левко Мациевич;

1877 год – американская певица, актриса и комедиантка украинского происхождения Софи Такер;

1893 год – украинский военный деятель Павел Горячий;

1894 год – ведущий деятель ОУН, общественный деятель, научный работник, журналист Евгений Онацкий;

1904 год – украинский и американский скрипач-виртуоз еврейского происхождения Натан Мильштейн;

1977 год – английский актер Орландо Блум.

Что запрещено делать в этот день

13 января запрещалось занимать деньги даже самым близким людям, потому что потом будете ходить в долгах.

Нельзя ругаться и ссориться на Щедрый вечер, ведь только мирная и спокойная атмосфера есть залог счастья в семье.

За праздничный стол нельзя садиться в грязной одежде, ведь тогда судьба будет "не чиста".

В этот день не стоит держать злобу на других людях, если вы с кем-то поссорились, нужно обязательно помириться.

13 января лучше не выносить мусор, потому что вместе с ним выкинете и свое счастье.

Народные приметы и традиции на 13 января

Если 13 января сильная метель, будет хороший урожай орехов / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: на улице сильный туман – в Новом году вас ждет счастье, а урожай будет богатым;

если 13 января сильная метель, будет хороший урожай орехов;

небо звездное – будут грибы и ягоды;

13 января оттепель, значит лето дождливым будет;

если на Маланки месяц-молодой, то весной реки из берегов не выйдут;

солнце высоко стоит – стоит ожидать хорошего урожая фруктов.

На праздник Маланки у наших предков было немало интересных народных примет и поверий. Ночь перед днем ​​Василия (Старый Новый год) считалась особенной и волшебной, поэтому люди пытались загадать желание, ведь оно обязательно сбудется.

На Щедрый вечер снова ели кутью, а также ставили богатый праздничный стол. В отличие от кутьи, которую готовили на сочельник перед Рождеством, эта была не постной. Хозяйке обязательно добавляли сливки, молоко, сливочное масло, орешки, изюм, мак и мед. Существовало поверье, чем богаче на Щедрый вечер стол, тем лучше будет грядущий год. В этот день не готовили рыбные блюда, потому что считали, что иначе счастье уплывет из дома. А вот мясные блюда уместны. Особенно любили наши предки свинину. Также часто готовили холодец, вареники со шкварками, домашнюю колбасу, кровянку, пироги и блины.

От дома к дому после Щедрой кутьи ходили щедрователи. Их нужно было пригласить, ведь тогда можно рассчитывать, что следующий год будет богатым и счастливым. Вместе с щедривками ставили обрядовое представление "ведение Маланки". В ней принимали участие только молодые люди, которые одевались, веселились и желали хозяевам счастливого нового года. Также существовало поверие, что сон, который приснится в ночь с 13 на 14 января, станет вещим.

Наши предки считали, что детям, родившимся 13 января, невероятно повезло в жизни, потому что Бог наделяет их даром предсказания. Женщины в старину старались особенно следить за своей внешностью в этот день, ведь считалось, что, как проведешь 13 января, таким будет весь год.

Погода на завтра, 13 января

Завтра, 13 января, в Киеве утром безоблачная погода, которая к середине дня сменится пасмурной, вечером возможен мелкий снег. Во Львове облака с самого утра, без осадков, но вечером пойдет мелкий дождь. В Одессе без осадков. В Харькове будет облачно, днем ​​возможен мелкий снег, который прекратится до вечера.

Температура воздуха в Киеве 13 января -1 день и -12 ночью. Во Львове ночью -9, а днем ​​до +1. В Одессе днем ​​-3, ночью ожидается до -11. В Харькове -11 днем ​​и -15 ночью.

Памятные даты 13 января

13 января 2021 года Украина входит в топ-15 несчастливых стран мира / Pexels

В этот день год назад Украина входит в топ-15 несчастливых стран мира, а правительство вводит государственное регулирование цен на газ.

Календарь важных событий в Украине и мире за 13 января: