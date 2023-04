Какой завтра, 14 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

24 марта 2023 — пятница. 415-й день войны в Украине.

Какой завтра, 14 апреля, церковный праздник

14 апреля в церковном календаре – день памяти Марии Египетской. Праздники родились в середине V века в Египте. В возрасте 12 лет покинула родительский дом, чтобы отправиться в Александрию. Вела блудливую жизнь при молодости, но потом покаялась. Случилось это тогда, когда Мария и другие паломники посетили Храм Гроба Господня. На входе она поняла, что вела жизнь грешную. С того времени поселилась девушка в пустыне, ежедневно молилась и искупила свои грехи почти 50 лет.

Что запрещено делать в этот день

Не грешите чревоугодием – употребляйте простую и постную пищу.

Не планируйте важные дела.

Не танцуйте и не пойте, лучше помолиться.

Нельзя злословить, ругаться, оскорблять других.

Не пейте алкогольные напитки.

Народные приметы и традиции на 14 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: 14 апреля гроза, значит лето будет засушливым;

сырая погода — к хорошему урожаю грибов;

ясное небо ночью — на хороший урожай в этом году;

разлилась вода — будет хороший сенокос;

синие облака — к приближению тепла;

гремит гром – будет ясное и теплое лето.

14 апреля ясное небо ночью — на хороший урожай этого года / Фото: Pexels

В старину по сей день у крестьян часто уже заканчивались все запасы пищи. А еще пытались по-хорошему обманывать соседей. Если удавалось обмануть 12 человек, то будет везти все 12 месяцев. Девушки же пытались обвести вокруг пальца 9 мужчин, чтобы после замужества им не изменяли.

Погода на 14 апреля

Завтра, 14 апреля, в Киеве небольшая облачность, осадков не ожидается. Во Львове переменная облачность, без осадков. В Харькове пасмурно, осадков не предполагается. В Одессе пасмурно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +13 днем и +5 ночью. Во Львове — +12 день и +5 ночью. В Харькове — +13 днем и +6 ночью. В Одессе — +14 днем и +7 ночью.

Памятные даты 14 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 14 апреля:

70 год — римские войска Тита Флавия начинают осаду Иерусалима;

1611 год — на пире, организованном принцем Федерико Чези в честь Галилео Галилея, впервые звучит слово "телескоп";

1852 год — при Университете святого Владимира основывают Киевский центральный архив древних актов (ныне — Исторический архив Украины в Киеве);

1865 год – в вашингтонском театре актер Джон Бут смертельно ранит американского президента Авраама Линкольна;

1871 год – в Германии учреждают парламент – рейхстаг;

1894 год – первая публичная демонстрация кинопроектора Эдисона;

1894 год — в Нью-Йорке Томас Алва Эдисон впервые демонстрирует работу своего нового изобретения, устройства для просмотра фильмов под названием кинетоскоп;

1909 год — Уильям д'Арси создает Англо-персидскую нефтяную компанию (ныне British Petroleum);

1912 год — крупнейший в то время пассажирский лайнер мира Титаник сталкивается с айсбергом и тонет;

1912 год — основывают ФК "Сантус" (Сан-Паулу, Бразилия);

1927 год — в шведском Гетеборге сходит с конвейера первый автомобиль "Вольво" ÖV4;

1929 год – ректором Львовской Богословской академии становится Иосиф Слепой;

1930 год — на экраны выходит фильм режиссера Александра Довженко "Земля";

1931 год — провозглашают Вторую Испанскую республику;

1940 год – на Западной Украине у священников изымают книги регистрации браков;

1970 год — на американском пилотируемом космическом корабле "Аполлон-13" происходит авария во время полета к Луне;

1978 год — в Тбилиси проходят массовые демонстрации с требованием сохранения на грузинском языке государственного статуса;

1991 год – из музея ван Гога в Амстердаме похищают 20 картин стоимостью $500 млн, однако они были найдены за 35 минут;

2003 год – расшифровывают человеческий геном;

2007 год – впервые на М1 показывают мультсериал "Футурама";

2014 год — официальное начало АТО на востоке Украины;

2022 год — уничтожение флагмана Черноморского флота ВМФ России крейсера "Москва".

Именины: как назвать ребенка, родившегося 14 апреля

Какие завтра именины: Авраам, Ефим, Макарий, Марко, Гордей, Мария.

Талисманом человека, рожденного 14 апреля, является аметист. Этот камень был известен уже в культуре Древнего Египта, Рима, Греции. Имеет красивый фиолетовый цвет. Аметисты очень популярны в ювелирном деле. Издавна камень считался одним из самых сильных в энергетическом плане. Он может стать надежным защитником своего владельца.

В этот день родились:

1888 год – украинский поэт и литературный деятель Нарбут Владимир Иванович;

1924 год – украинская певица и актриса театра, Народная артистка Украины Мария Харченко;

1945 год – украинский художник-график, педагог Андрей Чебыкин.

Какой завтра день в Украине и мире

14 апреля в Украине и мире празднуют Международный день внезапного смеха / Фото: Pexels

14 апреля в Украине и мире празднуют Международный день внезапного смеха (International Moment of Laughter Day). Событие было придумано писателем и оратором Иззи Гезеллом в 1997 году. Главная цель этого дня — напомнить человечеству о пользе искреннего смеха, привлечь к проявлению эмоций. Издавна известно, что смех способен оздоровить человека, уменьшить нервное напряжение, помочь бороться со стрессом. Что нужно сделать в этот день? Обязательно попытайтесь посмеяться от души, развеселите друзей и родных.

Также 14 апреля День высоких достижений (Reach as High as You Can Day). Хотя это и неофициальный, но вдохновляющий и позитивный праздник, который помогает привлечь к новым важным делам, добиваться лучших результатов, стремиться к успеху. А еще это отличная возможность решиться на что-то кардинально новое для себя, перестать довольствоваться малым и сделать первый шаг на пути к своей мечте.

А еще 14 апреля празднуют День "Посмотри на небо". Это событие было создано для того, чтобы мы могли остановиться, взглянуть в небо и полюбоваться его красотой. Праздник был основан в честь основателя организации "За просторное небо" Джека Бордера. Он был бывшим журналистом телекомпании WBZ-TV и три десятилетия своей жизни потратил на особую миссию – поощрял людей оставлять свои дела на мгновение и просто смотреть в небо.

14 апреля Всемирный фестиваль овсянки. Праздник ежегодно выпадает на вторую пятницу апреля и проводится в американском городе Сент-Джордж. Фестиваль длится три дня, а основал его работник местного супермаркета Билл Хантер, который однажды заметил, как активно продается овсянка в его родном городе и решил рассказать об этом миру. В эти дни жители Сент-Джорджа устраивают разнообразные конкурсы с использованием овсяной каши, танцуют, пробуют вкусные блюда и развлекаются.