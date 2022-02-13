Какой завтра, 14 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра, 14 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

14 февраля 2022 – понедельник. В этот день празднуют День святого Валентина или Праздник Влюбленных. Каждый год пары всего мира дарят друг другу 14 февраля "валентинки" - особенные открытки с признанием в любви. Также этот день отличная возможность рассказать о своих чувствах.

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Какой завтра праздник в Украине и мире

14 февраля празднуют День святого Валентина (Праздник Влюбленных). Это очень теплое и нежное событие, объединяющее все пары на Земле. Важным атрибутом праздника считается особенная открытка "валентинка". Часто их изготовляют в форме сердца и изображают на них милых зверюшек или ангелочков. 14 февраля в мире происходит большое количество признаний в любви и предложений руки и сердца.

Праздник возник очень давно и берет свое начало от языческого события, носившего название Луперкалия. В Древнем Риме в этот день чтили бога Фавна (его еще называли Луперком), который являлся защитником пастбищ и лесов. В середине февраля римляне сначала очищали свои дома, а затем посыпали пол пщеницей и солью. Считалось, что Луперкалия – праздник плодородия. Детская смертность в те годы была очень высокой, поэтому оно имело особо большое значение.

Язычницкий праздник Луперкания праздновали именно 14 февраля / commons.wikimedia.org

В праздник Луперкалии жрецы приносили богам жертв, в частности коз (для плодородия) и собак (для очищения духовного). Кожу животных нарезали полосками, вымачивали в воде, образуя плети. Ими хлестали всех молодых девушек, которые встретятся на пути. Женщины охотно подставлялись под удары, ведь считалось, что после этого обязательно забеременеешь.

А все холостые должны были создать пару для продолжения рода. Часто это были совсем незнакомые люди. Была даже своеобразная лотерея. Женщины писали свое имя на клочке бумаги и бросали его в высокую урну. Мужчины доставали клочки и должны были создать пару с той женщиной, чье имя вытащили. Все праздничные дни можно было провести в веселье и любви. А если союз окажется удачным, даже создать настоящую семью.

Луперкалия была очень популярным праздником, а потому люди не хотели от него отказываться даже с приходом христианства. В 496 году приказом главы Римской церкви Папы Геласия I это эротическое событие было отменено.

Но людей это не устраивало. Поэтому, по легенде, был создан новый праздник – день святого Валентина. Он был христианским священником, которого казнил император Клавдий II. Правитель считал, что мужчины становятся лучшими воинами, если не женятся. Поэтому им издан закон, согласно которому воины не могли создавать семьи. Но даже император не мог запретить любовь, поэтому мужчины женились на своих вторых половинках тайно. А венчал пары именно святой Валентин. В середине февраля 270 года императору стало известно об этом и он приказал арестовать и казнить священника.

14 февраля празднуют Международный день дарения книг / Pexels

А еще 14 февраля празднуют Международный день дарения книг. Событие появилось в США в 2014 году, когда владелица сайта, где продавались детские книги, Эмми Бродмур поделилась идеей добровольного обмена книгами. Цель этого праздника – заинтересовать людей новыми книгами, а также усилить интерес к библиотекам. 14 февраля принято дарить книги своим друзьям, близким и просто знакомым. Интересный факт: самая тяжелая в мире книга "Суперкнига" весит 253 кг. Ее длина превышает 3 метра.

Каждый год во второй понедельник февраля – Международный день борьбы с эпилепсией. 2022 событие выпадает на 14 февраля. Эпилепсия является неинфекционным хроническим заболеванием мозга, которым страдает около 50 млн человек по всему миру. Эта болезнь характеризуется периодическими приступами с утратой сознания и судорогами. Они связаны с изменением ритма электрических импульсов, генерируемых нашим мозгом. Издавна эпилепсия считалась загадочной болезнью. К сожалению, во многих странах мира отношение к ней не изменилось. Поэтому это событие очень важно. Она помогает людям лучше понять, что такое эпилепсия, как развивается заболевание и как с ней жить.

14 февраля празднуют День колеса обозрения / Pexels

14 февраля в мире празднуют День колеса обозрения. Это любимый многими людьми аттракцион, с помощью которого можно подняться на высоту и любоваться видами. В 1893 году в Чикаго появилось первое смотровое колесо. Его изобретателем был американец Джордж Вашингтон Гейл Феррис. В 2021 году в Дубае построили самое большое на сегодняшний день колесо обзора, высотой 210 ​​метров.

14 февраля свой профессиональный праздник отмечают все компьютерщики, ведь это День компьютерщика. Дата была выбрана не случайно. Ведь 1946 именно 14 февраля был создан первый в мире электронный компьютер ENIAC, чтобы выполнять разнообразные расчеты, выдавать ответы на вопросы. В этот день принято приветствовать всех тех, кто так или иначе связан со сферой информационных технологий. В Украине праздник впервые отпраздновали в 2009 году.

14 февраля празднуют Всемирный день исцеления звуком / Pexels

А еще 14 февраля празднуют Всемирный день исцеления звуком (World Sound Healing day). Это движение было создано для достижения душевного спокойствия и гармонии посредством музыки или разнообразных звуков. Ввел этот интересный праздник Джонатан Голдмэн (по происхождению американец). Он был известным музыкантом и композитором. С 2003 года он выпустил несколько произведений об исцелении звуком.

14 февраля важный день для всех девушек и женщин – V-day (день движения за пропаганду прекращения насилия в отношении женщин и девочек). Учредила его Ив Энслер (американская писательница и драматургиня). Глобальный характер событие приобрело в 1998 году.

А в Украине 14 февраля празднуют День войск радиационной, химической и биологической защиты. Именно в этот день 1994 был подписан приказ о создании специальных войск радиационной, химической и биологической защиты. Это очень нелегкая и опасная профессия, ведь военные, связанные с этой сферой, занимаются защитой населения от опасного воздействия химического, радиационного или биологического оружия.

Какие завтра праздники еще в мире:

День отца по исламской традиции;

День донора;

День штата Аризона и Оригон в США;

Национальный день шоколада с кремовой начинкой в ​​США.

Какой завтра, 14 февраля, церковный праздник

14 февраля - день памяти святого мученика Трифона / commons.wikimedia.org

14 февраля в церковном календаре – день памяти святого мученика Трифона. Он был известен тем, что исцелял людей и отгонял нечистую силу своими молитвами.

Родился в 232 году близ города Апамеи (Малая Азия) в семье скромного крестьянина. Жил по христианским правилам, помогал нуждающимся и всем людям молитвами и чудотворной силой. Когда на престол взошел император Декия, начались гонения за христианами. Во время одного из набегов схватили и святого Трифона. Даже после жестокой пытки он не изменил вере во Христа. Поэтому его казнили 2 (14) февраля 250 года.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 14 февраля

Какие завтра именины: Петр, Трифон, Николай, Василий и Давид.

Талисманом человека, рожденного 14 февраля, является хризоберил. Это драгоценный камень, часто используемый для ювелирных изделий. Хризоберилл сильный магический камень в Индии. Считается, что он умеет развивать интуицию, оберегать от несчастий. Поэтому его часто носили в качестве амулетов.

14 февраля родился украинский ученый-историк, общественный и политический деятель Николай Василенко / commons.wikimedia.org

В этот день родились:

1483 год – чагатайский (узбекский) и индийский правитель, завоеватель, писатель и поэт Захир-ид-дин Мухаммед Бабур;

1824 год – американский генерал Уинфилд Скотт Генкок;

1857 год – украинский гигиенист и эпидемиолог, министр УНР Оксентий Корчак-Чепурковский;

1859 год – американский инженер, создавший колесо обозрения Джордж Феррис;

1866 год – украинский ученый-историк, общественный и политический деятель Николай Василенко;

1869 год – английский физик, нобелевский лауреат Чарльз Томсон Рис Вильсон;

1872 год – украинский ортопед-травматолог Самуил Трегубов;

1908 год – украинский политический деятель Петр Шелест;

1911 год – украинско-словацкий художник Адальберт Борецкий;

1916 год – японский кинорежиссер Кобаяси Масаки;

1930 год – украинский художник-график, иллюстратор, мастер линорита Георгий Якутович;

1945 год – князь государства Лихтенштейн Ганс-Адам II;

1947 год – украинский писатель-фантаст Борис Штерн;

1976 год – норвежская певица Лив Кристин.

Что запрещено делать в этот день

14 февраля запрещается бездельничать и просто лежать в постели.

Не следует переедать и злоупотреблять алкоголем.

14 февраля не нужно ссориться, злословить.

Не начинайте новые дела.

Народные приметы и традиции на 14 февраля

Погода 14 февраля указывает на то, какой будет весна / pixabay.com

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: на небе до вечера облака, значит, ближайшие дни будут погожими;

в ночь на 14 февраля небо покрыто звездами до скорого прихода весны;

погода 14 февраля указывает на то, какой будет весна: если тепло, то и в ближайшие 30 дней будет тепло;

идет снег на частые весенние дожди;

если 14 февраля мороз, значит, весна придет поздно и будет холодной.

14 февраля обязательно нужно провести день с друзьями, даже если у вас нет пары. Это ведь отличный шанс встретить свою вторую половинку.

Погода на завтра, 14 февраля

14 февраля, в Киеве небо ясное, без осадков. Во Львове безоблачно, без осадков. В Одессе облачно, без осадков. В Харькове ясно и без осадков.

Температура воздуха в Киеве +5 днем ​​и -2 ночью. Во Львове +7 днем ​​и -1 ночью. В Одессе +5 днем ​​и около нуля ночью. В Харькове +2 днем ​​и -5 ночью.

Памятные даты 14 февраля

14 февраля 2021 года становится известно, что принц Гарри и Меган Маркл будут родителями во второй раз / commons.wikimedia.org

В этот день год назад становится известно, что принц Гарри и Меган Маркл будут родителями во второй раз, а курс Bitcoin переваливает за отметку в 49 тысяч долларов.

Календарь важных событий в Украине и мире за 14 февраля: