Какой завтра, 14 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

14 февраля 2022 – понедельник. В этот день празднуют День святого Валентина или Праздник Влюбленных. Каждый год пары всего мира дарят друг другу 14 февраля "валентинки" - особенные открытки с признанием в любви. Также этот день отличная возможность рассказать о своих чувствах.
До Нового года осталось 320 дней.
Какой завтра праздник в Украине и мире
14 февраля празднуют День святого Валентина (Праздник Влюбленных). Это очень теплое и нежное событие, объединяющее все пары на Земле. Важным атрибутом праздника считается особенная открытка "валентинка". Часто их изготовляют в форме сердца и изображают на них милых зверюшек или ангелочков. 14 февраля в мире происходит большое количество признаний в любви и предложений руки и сердца.
Праздник возник очень давно и берет свое начало от языческого события, носившего название Луперкалия. В Древнем Риме в этот день чтили бога Фавна (его еще называли Луперком), который являлся защитником пастбищ и лесов. В середине февраля римляне сначала очищали свои дома, а затем посыпали пол пщеницей и солью. Считалось, что Луперкалия – праздник плодородия. Детская смертность в те годы была очень высокой, поэтому оно имело особо большое значение.
В праздник Луперкалии жрецы приносили богам жертв, в частности коз (для плодородия) и собак (для очищения духовного). Кожу животных нарезали полосками, вымачивали в воде, образуя плети. Ими хлестали всех молодых девушек, которые встретятся на пути. Женщины охотно подставлялись под удары, ведь считалось, что после этого обязательно забеременеешь.
А все холостые должны были создать пару для продолжения рода. Часто это были совсем незнакомые люди. Была даже своеобразная лотерея. Женщины писали свое имя на клочке бумаги и бросали его в высокую урну. Мужчины доставали клочки и должны были создать пару с той женщиной, чье имя вытащили. Все праздничные дни можно было провести в веселье и любви. А если союз окажется удачным, даже создать настоящую семью.
Луперкалия была очень популярным праздником, а потому люди не хотели от него отказываться даже с приходом христианства. В 496 году приказом главы Римской церкви Папы Геласия I это эротическое событие было отменено.
Но людей это не устраивало. Поэтому, по легенде, был создан новый праздник – день святого Валентина. Он был христианским священником, которого казнил император Клавдий II. Правитель считал, что мужчины становятся лучшими воинами, если не женятся. Поэтому им издан закон, согласно которому воины не могли создавать семьи. Но даже император не мог запретить любовь, поэтому мужчины женились на своих вторых половинках тайно. А венчал пары именно святой Валентин. В середине февраля 270 года императору стало известно об этом и он приказал арестовать и казнить священника.
А еще 14 февраля празднуют Международный день дарения книг. Событие появилось в США в 2014 году, когда владелица сайта, где продавались детские книги, Эмми Бродмур поделилась идеей добровольного обмена книгами. Цель этого праздника – заинтересовать людей новыми книгами, а также усилить интерес к библиотекам. 14 февраля принято дарить книги своим друзьям, близким и просто знакомым. Интересный факт: самая тяжелая в мире книга "Суперкнига" весит 253 кг. Ее длина превышает 3 метра.
Каждый год во второй понедельник февраля – Международный день борьбы с эпилепсией. 2022 событие выпадает на 14 февраля. Эпилепсия является неинфекционным хроническим заболеванием мозга, которым страдает около 50 млн человек по всему миру. Эта болезнь характеризуется периодическими приступами с утратой сознания и судорогами. Они связаны с изменением ритма электрических импульсов, генерируемых нашим мозгом. Издавна эпилепсия считалась загадочной болезнью. К сожалению, во многих странах мира отношение к ней не изменилось. Поэтому это событие очень важно. Она помогает людям лучше понять, что такое эпилепсия, как развивается заболевание и как с ней жить.
14 февраля в мире празднуют День колеса обозрения. Это любимый многими людьми аттракцион, с помощью которого можно подняться на высоту и любоваться видами. В 1893 году в Чикаго появилось первое смотровое колесо. Его изобретателем был американец Джордж Вашингтон Гейл Феррис. В 2021 году в Дубае построили самое большое на сегодняшний день колесо обзора, высотой 210 метров.
14 февраля свой профессиональный праздник отмечают все компьютерщики, ведь это День компьютерщика. Дата была выбрана не случайно. Ведь 1946 именно 14 февраля был создан первый в мире электронный компьютер ENIAC, чтобы выполнять разнообразные расчеты, выдавать ответы на вопросы. В этот день принято приветствовать всех тех, кто так или иначе связан со сферой информационных технологий. В Украине праздник впервые отпраздновали в 2009 году.
А еще 14 февраля празднуют Всемирный день исцеления звуком (World Sound Healing day). Это движение было создано для достижения душевного спокойствия и гармонии посредством музыки или разнообразных звуков. Ввел этот интересный праздник Джонатан Голдмэн (по происхождению американец). Он был известным музыкантом и композитором. С 2003 года он выпустил несколько произведений об исцелении звуком.
14 февраля важный день для всех девушек и женщин – V-day (день движения за пропаганду прекращения насилия в отношении женщин и девочек). Учредила его Ив Энслер (американская писательница и драматургиня). Глобальный характер событие приобрело в 1998 году.
А в Украине 14 февраля празднуют День войск радиационной, химической и биологической защиты. Именно в этот день 1994 был подписан приказ о создании специальных войск радиационной, химической и биологической защиты. Это очень нелегкая и опасная профессия, ведь военные, связанные с этой сферой, занимаются защитой населения от опасного воздействия химического, радиационного или биологического оружия.
Какие завтра праздники еще в мире:
- День отца по исламской традиции;
- День донора;
- День штата Аризона и Оригон в США;
- Национальный день шоколада с кремовой начинкой в США.
Какой завтра, 14 февраля, церковный праздник
14 февраля в церковном календаре – день памяти святого мученика Трифона. Он был известен тем, что исцелял людей и отгонял нечистую силу своими молитвами.
Родился в 232 году близ города Апамеи (Малая Азия) в семье скромного крестьянина. Жил по христианским правилам, помогал нуждающимся и всем людям молитвами и чудотворной силой. Когда на престол взошел император Декия, начались гонения за христианами. Во время одного из набегов схватили и святого Трифона. Даже после жестокой пытки он не изменил вере во Христа. Поэтому его казнили 2 (14) февраля 250 года.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 14 февраля
Какие завтра именины: Петр, Трифон, Николай, Василий и Давид.
Талисманом человека, рожденного 14 февраля, является хризоберил. Это драгоценный камень, часто используемый для ювелирных изделий. Хризоберилл сильный магический камень в Индии. Считается, что он умеет развивать интуицию, оберегать от несчастий. Поэтому его часто носили в качестве амулетов.
В этот день родились:
- 1483 год – чагатайский (узбекский) и индийский правитель, завоеватель, писатель и поэт Захир-ид-дин Мухаммед Бабур;
- 1824 год – американский генерал Уинфилд Скотт Генкок;
- 1857 год – украинский гигиенист и эпидемиолог, министр УНР Оксентий Корчак-Чепурковский;
- 1859 год – американский инженер, создавший колесо обозрения Джордж Феррис;
- 1866 год – украинский ученый-историк, общественный и политический деятель Николай Василенко;
- 1869 год – английский физик, нобелевский лауреат Чарльз Томсон Рис Вильсон;
- 1872 год – украинский ортопед-травматолог Самуил Трегубов;
- 1908 год – украинский политический деятель Петр Шелест;
- 1911 год – украинско-словацкий художник Адальберт Борецкий;
- 1916 год – японский кинорежиссер Кобаяси Масаки;
- 1930 год – украинский художник-график, иллюстратор, мастер линорита Георгий Якутович;
- 1945 год – князь государства Лихтенштейн Ганс-Адам II;
- 1947 год – украинский писатель-фантаст Борис Штерн;
- 1976 год – норвежская певица Лив Кристин.
Что запрещено делать в этот день
- 14 февраля запрещается бездельничать и просто лежать в постели.
- Не следует переедать и злоупотреблять алкоголем.
- 14 февраля не нужно ссориться, злословить.
- Не начинайте новые дела.
Народные приметы и традиции на 14 февраля
Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:
- смотрели, какой сегодня день: на небе до вечера облака, значит, ближайшие дни будут погожими;
- в ночь на 14 февраля небо покрыто звездами до скорого прихода весны;
- погода 14 февраля указывает на то, какой будет весна: если тепло, то и в ближайшие 30 дней будет тепло;
- идет снег на частые весенние дожди;
- если 14 февраля мороз, значит, весна придет поздно и будет холодной.
14 февраля обязательно нужно провести день с друзьями, даже если у вас нет пары. Это ведь отличный шанс встретить свою вторую половинку.
Погода на завтра, 14 февраля
14 февраля, в Киеве небо ясное, без осадков. Во Львове безоблачно, без осадков. В Одессе облачно, без осадков. В Харькове ясно и без осадков.
Температура воздуха в Киеве +5 днем и -2 ночью. Во Львове +7 днем и -1 ночью. В Одессе +5 днем и около нуля ночью. В Харькове +2 днем и -5 ночью.
Памятные даты 14 февраля
В этот день год назад становится известно, что принц Гарри и Меган Маркл будут родителями во второй раз, а курс Bitcoin переваливает за отметку в 49 тысяч долларов.
Календарь важных событий в Украине и мире за 14 февраля:
- 842 год – считается, что в этот день родился французский язык, когда Людовик II Немецкий и Карл II Лысый приносят Страсбургские клятвы на романском (старофранцузском) языке;
- 1009 год – первое упоминание о Литве (в анналах монастыря Кведлинбург);
- 1014 год – Папа Римский Бенедикт VIII признает Генриха II Святого императором Священной Римской Империи;
- 1556 год – Акбара коронована падишахом монгольской империи;
- 1610 – под Смоленском послы от Московского государства во главе с боярином Михаилом Салтыковым договариваются с польским королем Сигизмундом II об условиях избрания королевича Владислава московским царем;
- 1663 год – Канаду объявляют королевской провинцией Франции;
- 1778 год – флаг Соединенных Штатов впервые формально признают иностранное военно-морское судно;
- 1779 год – в столкновении с аборигенами Гавайских островов погибает английский мореплаватель Джеймс Кук;
- 1797 год – британская эскадра разбивает испанский флот у мыса святого Викентия (район Гибралтара), за что Горацио Нельсон получает звание контрадмирала;
- 1807 год – при пожаре на английском корабле "Аякс" гибнет почти 300 человек;
- 1848 год – по мирному договору Мексика отдает Техас Соединенным Штатам;
- 1859 год – Орегон становится 33-м штатом США;
- 1876 – американский изобретатель Александер Белл демонстрирует первый бытовой телефон;
- 1879 год – войска Чили захватывают порт Антофагаста, что стало одним из поводов к войне между Чили и коалицией Перу и Боливией;
- 1912 год – Аризона становится 48-м американским штатом;
- 1914 год – избирательная реформа в Галичине позволяет получить украинцам 27,2% мандатов в краевом сейме, однако ее так и не реализовали в начале Первой мировой войны;
- 1918 год – календарь в России (и Украина, которая входила тогда на Русские территории) переводят на новый стиль, а потому после 31 января по старому стилю наступило не 1-ое, а сразу 14 февраля;
- 1919 год – начинается польско-советская война;
- 1924 год – компания IBM получает свое нынешнее, всем известное, название;
- 1927 год – создают хоккейную команду "Торонто мейпл ливз";
- 1933 год – в Париже вводят первую в мире автоматическую телефонную службу точного времени (“говорящие часы”);
- 1939 - в Гамбурге на верфи "Блом и Фосс" спущен на воду линкор "Бисмарк", он был самым мощным кораблем Германии во Второй мировой войне; 1
- 941 год – немецкий крейсер "Адмирал Гиппер" завершает 14-дневное плавание, в ходе которого он затопил 64 корабля союзников;
- 1944 год – по приказу Гитлера ликвидировали абвер (отдел военной разведки) – немцы взяли под контроль Средиземноморское побережье вишистской Франции;
- 1946 год – в Пенсильванском университете фирма IBM представляет ENIAC – один из первых в мире компьютеров;
- 1946 год – Банк Англии был национализирован;
- 1949 год – открывают первую сессию Кнессета, парламента Израиля;
- 1952 год – в Осло открывают VIII (VI) Зимние Олимпийские игры;
- 1958 год – в Аммане Иордания и Ирак подписывают договор об объединении двух королевств, во главе которого стал король Ирака Фейсал II;
- 1966 год – в Москве писатели Андрей Синявский и Юлий Даниэль приговорены, (к семи и пяти годам заключения) за антисоветскую пропаганду;
- 1967 год – в Мехико подписывают договор Тлателолко, запрещающий ядерное оружие в Латинской Америке;
- 1978 год – английская группа Dire Straits начинает в Лондоне запись своего первого альбома;
- 1989 год – аятолла Хомейни заочно приговаривает иранского писателя Салмана Рушди к смертной казни за книгу "Сатанисские стихи";
- 1990 год - "Вояджер-1" делает фотографию Земли с расстояния 6,4 млрд км: ее название "Бледая голубая точка";
- 1992 год – устанавливаются дипломатические отношения между РФ и Украиной;
- 1993 год – Украина, Польша и Венгрия подписывают договор о сотрудничестве народов Карпатского региона;
- 2005 год – в Ливане в результате теракта убит бывший премьер-министр Рафик Харири;
- 2005 год – трое работников PayPal основывают видеохостинг YouTube.