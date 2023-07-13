Какой завтра, 14 июля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 14 июля, Всемирный день жареного мяса (шашлыка). Верующие чтят память Космы и Дамиана. До Нового года осталось 170 дней.

14 июля 2023 года — пятница. 506-й день войны в Украине.

Какой завтра, 14 июля, церковный праздник

14 июля в церковном календаре – день памяти Космы и Дамиана. Они были родными братьями, родившимися в Малой Азии. Отец был язычником, но умер, когда ребята были еще маленькими, потому их воспитывала мать Феодотия в христианской благочестивой вере. За свою благодатную жизнь братья получили во взрослом возрасте дар от Бога – лечить людей силой молитвы. За это Косма и Дамиан платы не брали, только просили, чтобы пациенты не грешили и обращались к Господу.

Что запрещено делать в этот день

Нельзя прояснять отношения, ссориться, лучше никак не реагировать на негативные провокации.

Не рассказывайте никому о том, что вам приснилось в ночь на 14 июля, иначе сон не сбудется.

Не стоит совершать серьезные покупки или тратить много денег.

Народные приметы и традиции на 14 июля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: ярко мерцают на небе звезды, а утром появились тучи — ждите сильной грозы;

серп луны имеет красноватый оттенок — будут ветра, а если его концы затупились — ливни;

ветер с запада приносит дождливые дни;

кричит сорока — к жаре;

тускло горит свеча — будет дождь;

в льне мыши начали выть гнезда — зимой выпадет много снега.

14 июля кричит сорока — к жаре / Фото: Pexels

В народном календаре 14 июля называли Летними Кузьминками, являвшимися женским праздником. В этот день устраивали специальные пиры, на которые присутствовали только женщины. Назывались они братчинами. С самого утра варили кашу, для которой каждая девушка и женщина приносила, что могла. Когда каша остывала, звали: "Кузьма и Демьян, идите есть к нам".

Погода на 14 июля.

Завтра, 14 июля, в Киеве пасмурно до обеда, затем небо прояснится, утром ночной дождь с грозой сменится мелким дождем, который пройдет до середины дня. Во Львове облачно с вечером, днем мелкий дождь, который к вечеру закончится. В Харькове пасмурно, с утра мелкий дождь. В Одессе пасмурное утро, но днем уже прояснится, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +25 днем и +19 ночью. Во Львове — +25 днем и +16 ночью. В Харькове — +23 днем и +19 ночью. В Одессе — +30 днем и +23 ночью.

Памятные даты 14 июля

Календарь важных событий в Украине и мире за 14 июля:

1021 год — Митрополит Киевский Иоанн I торжественно открывает и прославляет мощи святых князей Бориса и Глеба и устанавливает день чествования их памяти;

1099 год — участники Первого крестового похода берут штурмом Иерусалим и вырезают почти всех мусульман и евреев (около 40 тысяч человек), сжигают мечети и синагоги;

1789 год — восставшие парижане берут штурмом королевскую укрепленную тюрьму Бастилию;

1894 год — во Львове происходит первый в украинской истории футбольный матч (между командами Львова и Кракова);

1933 год — выходит первый мультфильм Макса Флейшера о моряке Попае;

1945 год — новое правительство Королевства Италия задекларировало состояние войны с Японской империей;

1969 год — начинается футбольная война между Сальвадором и Гондурасом;

2000 год — Георгий Гонгадзе официально обращается к Генеральному прокурору Украины Михаилу Потебенько с письмом, в котором излагает факты по слежке за ним работников милиции и неизвестных лиц;

2022 год — происходит массовый ракетный удар по Украине, в том числе по Виннице.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 14 июля

Какие завтра именины: Демьян, Ангелина, Петр, Никодим, Кузьма.

Талисманом человека, рожденного 14 июля, является топаз. Драгоценный камень, отличающийся чистым голубым цветом и высокой жесткостью. Издавна считалось, что голубой топаз помогает его владельцу стать более спокойным, более благоразумным.

В этот день родились:

1897 год – украинский поэт, прозаик, публицист, драматург, переводчик, литературовед, журналист, историк, издатель Мирослав Ирчан;

1943 год – украинский ученый, педагог, изобретатель Иван Пуховой;

1993 год – украинский писатель, блоггер, путешественник, ветеран русско-украинской войны Валерий Маркус.

Какой завтра день в Украине и мире

14 июля в Украине и мире отмечают Международный день небинарных людей / Фото: Pexels

14 июля в Украине и мире празднуют Международный день небинарных людей. Хотя это довольно молодое, но очень важное событие, впервые появившееся в 2012 году. Небинарная гендерная идентичность означает, что человек осознает себя вне гендерного бинаризма (традиционного разделения на женский и мужской пол). Небинарные личности могут иметь несколько статей или вообще не иметь никакой (агендерность). Следует отметить, что гендер не связан с адрогинностью и сексуальной ориентацией.

Также 14 июля День осведомленности об акулах. Важное экологическое событие, призванное привлечь внимание человечества к этим особым животным, улучшить осведомленность о роли рыб для планеты Земля, опровержении мифов о том, что акулы являются морскими монстрами. В настоящее время около четверти разновидностей акул находятся на грани вымирания. И причиной этого люди. Ведь в год человек уничтожает около 80 миллионов акул. Исчезновение этих рыб может привести к повышению уровня углекислого газа в воде, разрушающей рифы, тотально загрязнит океаны и моря.

А еще 14 июля отмечают Всемирный день шашлыка или Всемирный день жареного мяса. Приходится праздник на вторую пятницу июля и достаточно популярен среди разных народов. Впервые блюдо под названием "шашлык" появилось у кочевых племен Азии, однако подобно мясу готовили и у других народов. На самом деле можно сказать, что корни блюда уходят гораздо глубже в историю, ведь еще первобытные люди готовили мясо на костре.