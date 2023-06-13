Какой завтра, 14 июня, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 14 июня, Всемирный день донора крови и Международный день блогера. Верующие чтят память философа Юстина. До Нового года осталось 200 дней.

14 июня 2023 года — среда. 476-й день войны в Украине.

Какой завтра, 14 июня, церковный праздник

14 июня в церковном календаре – день памяти философа Юстина. Родился он в знатной греческой семье и жил во II веке. Получил хорошее образование и часто путешествовал для расширения своего кругозора. Юстин решил разобраться в основном смысле христианства, чтобы приблизиться к Богу. А все потому, что религия язычников не удовлетворяла его потребности.

Долго искал себе учителя Юстина и, наконец, встретил старика, который посоветовал ему изучать священные книги. С тех пор философ начал читать пророческие и апостольские учения, впоследствии даже принявший крещение. Путешествуя по Римской империи, Юстин проповедовал Слово Божие, защищал христиан. За это его схватили, долго пытали, а затем обезглавили.

Что запрещено делать в этот день

Не собирайте больше растений, чем вам нужно.

Запрещено долго спать, потому что можно навлечь на себя болезни и неудачи.

Ни в коем случае не ссорьтесь, потому что примирение никогда не наступит.

Народные приметы и традиции на 14 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: утром солнце бледнеет — вечером пойдет дождь;

утром пасмурная погода — к хорошему урожаю яровых;

быстро высохшая трава после росы — будет жарко;

пасмурный и дождливый день означает, что хорошо уродит овес, но ягод будет мало.

14 июня утром солнце бледнеет — вечером пойдет дождь. / Фото: Pexels

Наши предки считали, что 14 июня — благополучный день, поэтому можно приступать к ответственным и важным делам. Часто в эту дату сеяли гречку, горчицу и табак, а еще собирали лекарственные травы и выпаливали сорняки. Верили, что любое дело будет успешным. Если кого-то обидели, то прощения просили именно 14 июня, потому что в этот день люди хорошо понимают друг друга и склонны прощать.

Погода на 14 июня

Завтра, 14 июня, в Киеве пасмурно, к вечеру небо может очиститься от облаков, без осадков. Во Львове облачно, во второй половине дня будет идти дождь. В Харькове небо будет покрыто облаками, но осадков не ожидается. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +23 днем и +16 ночью. Во Львове +19 днем и +13 ночью. В Харькове +23 днем и +13 ночью. В Одессе +25 днем и +18 ночью.

Памятные даты 14 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 14 июня:

1834 год — Исаак Фишер из Спрингфилда (штат Вермонт, США) получает патент на наждачную бумагу;

1997 год — на аукционе "Сотби" в Нью-Йорке экземпляр книги комиксов "Бэтмен" в 1939 году продается за $68 500;

2014 год — возле Луганского аэропорта боевики ЛНР сбивают самолет Ил-76 ВВС Украины (погибли 49 находившихся на борту военных);

2017 год — в Лондоне занимается 27 этажный дом, 12 человек погибли и около 80 человек ранены, другие пропали без вести.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 14 июня

Какие завтра именины: Павел, Гаврила, Вера.

Талисманом человека, рожденного 14 июня является оливин. По своей химической природе этот камень относится к кварцам. Название оливина связано с его цветом, похожим на оливки. Давно верили, что этот камень способен уберечь от неприятных ситуаций и вывести владельца на путь успеха.

В этот день родились:

1807 год — украинский маляр и педагог Сошенко Иван Максимович;

1819 год — писатель, этнограф Софрон Витвицкий;

1891 год — полковник Армии УНР, командант корпуса Сечевых стрелков, командант УВО, руководитель Провода Украинских Националистов Евгений Коновалец.

Какой завтра день в Украине и мире

14 июня Всемирный день донора крови / Фото: Pexels

14 июня в Украине и мире празднуют Международный день блогера. Этот праздник неофициальный и был создан для объединения блогеров со всего мира, пропагандирования ведения блога как личного дневника. В блоге люди регулярно публикуют новые сообщения с картинками и текстом. Первым блоггером считают Тим Бернес-Ли, создавший интернет. Начиная с 1992 года, он публиковал различные сообщения на своей интернет-странице. В 1999 году в Сети появился сайт Blogger, который помогал всем желающим стать блоггерами и вести онлайн-дневники.

Также 14 июня Всемирный день донора крови. Был организован Организацией Объединенных Наций в 2005 году. День выбрали неслучайно, ведь в эту дату 1868 родился австрийский врач, лауреат Нобелевской премии Карл Ландштейнер. Главная цель — почтить тех, кто безвозмездно сдает свою кровь, а также рассказать больше о программах донорства, повысить осведомленность общества о важности регулярной сдачи крови, чтобы у врачей были необходимы запасы для ее переливания.

А еще 14 июня празднуют Всемирный день вязания. Событие было начато в 2005 году Даниэлем Ландесом. Сначала праздновали только в Париже, но совсем скоро популярность праздника распространилась и на другие страны. Вязание известно с давних времен. Это специальная методика изготовления разных изделий с помощью нитей. Историки утверждают, что она была еще во время Траянской войны.

14 июня Международный день ванн. Хотя это и неофициальный, но довольно популярный праздник, дату которого избрали в честь открытия Архимеда, который он совершил во время приема водных процедур. Посредством астрономического календаря ученые вычислили, что это произошло за неделю до июля. Благодаря ванной Архимед смог открыть основной закон гидростатики.

Также 14 июня Международный день натуристов. Основали его в США в 1976 году. Натуристы – сторонники философского мышления, сущность которого заключается в максимальном сближении человека и природы, чтобы почувствовать гармонию с окружающим миром. А главным способом такого сближения натуристы считают обнаженное тело. Поэтому они стараются проводить время без одежды для своего комфорта.

А еще 14 июня празднуют День кофейных зерен. Важен праздник для всех кофеманов. Кофейные зерна – обжаренные семена фрукта, который называется кофейная вишня. Из этих зерен производят улюденный напиток миллионов людей — кофе.