Какой завтра, 14 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

14 марта 2023 — вторник. 384-й день войны в Украине.

Какой завтра, 14 марта, церковный праздник

14 марта в церковном календаре – день памяти святой преподобномученицы Евдокии. Она была настоятельницей монастыря в Сирии, ранне-христианской святой и мученицей. По происхождению была самаритянкой, жила в городе Гелиополис (Келесирия – современный Баальбек).

В юности Евдокия была очень красивой девушкой и жила развратной жизнью. Как-то в город прибыл Герман, настоятель мужского и женского монастырей, он заночевал в одном доме. Ночью он долго молился и читал Священное Писание. Его голос разбудил спавшую в соседней комнате Евдокию. Девушка принялась прислушиваться к его словам.

На следующий день она позвала Германа и приняла крещение после беседы с ним. Потом раздала свое имущество и пошла с ним в женский монастырь. Вскоре даже стала его настоятельницей. Благодаря благочестивой жизни Бог наделил Евдокию чудесами. Когда об этом узнал языческий управляющий Гелиополя Винкентий, приказал зарубить женщину мечом. После своего покаяния женщина прожила еще 56 лет и скончалась мученической смертью в 120 году.

Что запрещено делать в этот день

Лучше воздержаться от излишней скорби.

Не рекомендуется писать поминальные записки с именами людей, которые не были крестными.

Упоминать усопших запрещено поминать спиртными напитками.

Народные приметы и традиции на 14 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: ясная погода означает, что год будет хорошим;

если дует южный ветер, значит, лето будет дождливым;

идет снег 14 марта – будет хороший урожай грибов осенью;

метель означает, что будет затяжная весна;

курочка напилась из лужи, весна придет рано.

14 марта курочка напилась из лужи, весна придет рано / Фото: Pexels

В народном календаре этот день называли "Евдокия Плющиха" или "Евдоха". Это имя ассоциируется с покровительницей природы и означает, что пробудилась животворная сила земли. Наши предки считали, что в этот день можно увидеть, каким будет лето. Говорили даже "Какая Евдокия, такое и лето". Крестьяне уже начинали огородные работы, осматривали и ремонтировали инструменты, необходимые для садовых работ.

Погода на 14 марта

Сегодня, 14 марта, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно с самого утра, осадков не ожидается. В Харькове будет облачно, вечером небо может очиститься, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +11 днем и +4 ночью. Во Львове +12 днем и +7 ночью. В Харькове +8 день и 0 ночью. В Одессе +8 днем и +5 ночью.

Памятные даты 14 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 14 марта:

1489 год — королева Кипра Екатерина Корнаро была вынуждена продать свое королевство Венеции;

1492 год — кастильская королева Изабелла приказывает выслать 150 тысяч евреев из Испании, если они не примут католичество;

1839 год — выступая перед коллегами, Джон Гершель впервые использует термин "фотография";

1900 год — закон США устанавливает золото единственным стандартом выкупа бумажных денег, зафиксировав стоимость доллара на уровне 1,5046 грамма чистого золота;

1914 год — летчик Петр Нестеров и механик Руденко осуществляют первый авиаперелет из Киева в Одессу;

1917 год — в Киеве начинается Съезд кооператоров Киевщины;

1923 год — Совет Послов государств Антанты принимает окончательное решение о присоединении Восточной Галиции и Западной Волыни к Польше, признав их аннексию;

1939 год — провозглашена Первая словацкая республика, распалось общее государство чехов и словаков;

1939 год — Венгрия начинает войну против Карпатской Украины;

1956 год — Ampex представляет в Чикаго первый практичный видеомагнитофон VRX-1000;

1958 год — сертифицирован первый золотой диск в музыкальной индустрии;

1990 год — во Львовской области в Стрые, первом из украинских городов, поднимают национальный символ — флаг Украины;

1994 год — выпущен релиз Linux 1.0.0;

2014 год — в Харькове на Рымарской улице происходит первый в российско-украинской войне бой с применением огнестрельного оружия;

2014 год — первые 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана прибывают на полигон Новые Петровцы с целью формирования первого добровольческого батальона для защиты Украины от российской вооруженной агрессии.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 14 марта

Какие завтра именины: Антон, Давид, Никифор, Евдокия, Антонина, Марьяна.

Талисманом человека, рожденного 14 марта, является берилл. Этому самоцвету посвящено немало преданий и поверий. О бериллах упоминают в поэзии и фольклоре многих стран мира. Название его произошло от латинского слова. Издавна люди верили, что берилл придает своему владельцу приветливость и жизнерадостность.

В этот день родились:

1821 год — украинский композитор, мемуарист Петр Селецкий;

1872 год — украинский живописец и педагог Олекса Новаковский;

1891 год — выдающийся украинский актер и режиссер Амвросий Бучма;

1897 год — украинский писатель (поэт, переводчик, литературовед), политический деятель Василий Атаманюк;

1908 год — кобзарь с Черной горы Чуприна Алексей Сергеевич;

1937 год — украинский режиссер и актер Владимир Савельев;

1940 год — переводчик, писатель, литературный редактор Шовкун Виктор Иосифович.

Какой завтра день в Украине и мире

14 марта в Украине отмечают День украинского добровольца / Фото: Associated Press

14 марта в Украине празднуют День украинского добровольца. Это достаточно молодая дата, созданная 17 января 2017 года Верховной Радой. Выбрали этот день неслучайно, ведь именно 14 марта в Новую Петровку прибыли первые добровольцы с Майдана 2014 для боевой подготовки. Главная цель Дня украинского добровольца в укреплении патриотического духа, благодарности воинам, которые стали добровольцами в борьбе за сохранение суверенитета Украины.

Также 14 марта — Международный день математики. Это достаточно новый научный праздник, созданный Международным математическим союзом в ноябре 2019 года на конференции ЮНЕСКО. Дата была выбрана в честь празднования числа "Пи". Впервые День математики отпраздновали в 2020 году. В 2021 году лозунгом праздника была фраза: "Математика для лучшего мира".

А еще 14 марта празднуют Международный день борьбы с плотинами (Международный день рек). Событие было начато американской организацией Международная сеть рек 1997 года. Это движение против плотин поддержало более 20 стран. Главная цель этого дня в повышении осведомленности общества о негативном влиянии плотин на экосистему рек и привлечении человечества на борьбу с плотинами.

14 марта — Международный день числа "Пи". Праздник придумал физик Ларри Шоу в 1987 году. Число "Пи" — отношение длины окружности к диаметру. Его знали еще в этом мире. Точно его подсчитал Архимед, а знак числа "Пи" возник в 1706 году. Начало математической константы 3.14, а это совпадает с американской системой дат, когда сначала вводится месяц, а затем число. Вот поэтому празднование 14 марта.

Также 14 марта День гения (Праздник ученых) — Celebrate Scientists Day, Genius Day. Учили его в честь Альберта Эйнштейна, а за дату празднования избрали день рождения ученого (14 марта 1879 года). Эйнштейн известен как основатель теории относительности, он был нобелевским лауреатом. А журнал Time провозгласил его Человеком век. Интересно, что мозг сохранили для исследований после смерти ученого.

Великий физик всегда отмечал, что нужно искать ценности, а не успех. Также он считал, что воображение лучше знания и учил человечество, что это вполне нормально ошибаться.

А еще 14 марта Международный день вопросов. Этот день побуждает людей задавать вопросы, на которые хочешь получить ответ. Это способствует любознательности, мотивирую обучение. Посвятили Международный день вопросов дню рождения Альберта Эйнштейна.

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