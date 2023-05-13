Какой завтра, 14 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 14 мая, Международный день матери и День матери в Украине. Верующие чтят память пророка Иеремии. До Нового года остался 231 день.

14 мая 2023 года — воскресенье. 445-й день войны в Украине.

Какой завтра, 14 мая, церковный праздник

14 мая в церковном календаре – день памяти пророка Иеремии. В возрасте 15 лет юноша узнал о том, что по пророчеству ему суждено было служить Господу. Сначала юноша противился этому, говоря, что слишком молод и не умеет использовать красное словцо. Но Бог пообещал, что всегда будет рядом. С тех пор Иеремия пророчествовал 23 года и даже написал несколько книг.

Что запрещено делать в этот день

Не стоит давать ничего взаймы, поскольку в будущем будешь только отдавать.

В этот день лучше не ссориться, ведь счастье может сбежать из дома.

Не ленитесь и не злословьте.

Народные приметы и традиции на 14 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: ясная погода, значит такая же будет и при уборке хлеба;

муравьи начали суетиться в муравейнике – ждите дождливую погоду в течение всего месяца;

на восходе солнца на небе нет ни облака — будет жарко летом;

пасмурный день указывает на морозную зиму.

14 мая муравьи начали суетиться в муравейнике — ждите дождливую погоду в течение всего месяца / Фото: Pexels

В народе 14 мая называли Веремию. С этого дня начинали провожать весну. А еще начинались самые утомительные работы на полях и в огороде. Обязательно придерживались правила: ничего не давали взаймы в тот день, когда что-то сеяли или сажали на огороде. Верили, что иначе урожай просто не вырастет.

Погода на 14 мая

Завтра, 14 мая, в Киеве ясно без осадков. Во Львове утро безоблачно, но уже днем небо будет покрыто облаками до самого вечера, осадков не ожидается. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе ясная погода, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +22 днем и +13 ночью. Во Львове +20 днем и +8 ночью. В Харькове +21 днем и +12 ночью. В Одессе +19 днем и +13 ночью.

Памятные даты 14 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 14 мая:

1796 год — британский хирург Эдвард Дженнер впервые в мире делает успешную прививку от оспы 8-летнему мальчику;

1811 год — Парагвай обретает независимость от Испании;

1853 год — в США получили патент на сгущенку;

1900 год – в Париже открывают II Олимпийские игры;

1940 год – Нидерланды капитулируют перед вермахтом в первый год Второй мировой войны;

1948 год — в Тель-Авиве премьер-министр Давид Бен-Гурион публично провозглашает Декларацию независимости Израиля;

1955 год — в Варшаве подписывают договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи социалистических стран (Варшавский договор) и создают объединенное командование вооруженными силами;

1975 год — футболисты "Динамо" (Киев) впервые борются за Кубок Обладателей Кубков.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 14 мая

Какие завтра именины: Иеремий, Макар, Игнат, Тамара, Нина.

Талисманом человека, рожденного 14 мая является агат. Этот камень был известен человечеству еще в IV веке до н.э. Магические свойства агата зависят от его цвета. К примеру, черный агат считается самым магическим.

В этот день родились:

1627 год — гетман Войска Запорожского Петр Дорошенко;

1871 год — украинский писатель, поэт, мастер экспрессионистической новеллы, общественный деятель, политик Василий Стефаник;

1920 год — украинская политическая деятельница, журналистка, соорганизатор Красного Креста УПА Ярослава Стецько;

1975 год — украинский музыкант, вокалист, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

Какой завтра день в Украине и мире

14 мая в Украине и мире празднуют Международный день матери / Фото: Pexels

14 мая в Украине и мире празднуют Международный день матери. День посвящен чествованию матерей и бабушек или женщин, которые их заменяли. Праздник берет свое начало в США, где он был создан еще в 1908 году. С тех пор празднование приобрело широкую популярность во всем мире. Традиционно дети дарят своим матерям подарки, теплые приветственные слова, цветы. В Украине свой День матери, который ежегодно приходится на второе воскресенье мая. В 2023 году это тоже 14 мая. Праздник на территории нашей страны был создан в 1928 году, хотя первое празднование состоялось в канадской диаспоре.

Также 14 мая День памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны. Памятная дата была введена Верховной Радой Украины в 2021 году.

А еще 14 мая День распространения информации о травмах спинного мозга. Они могут быть вызваны разными факторами, в том числе и несчастными случаями, генетическими расстройствами, разнообразными болезнями. Такие травмы могут серьезно повлиять на качество жизни человека и повлечь за собой когнитивные, сенсорные, физические нарушения.

14 мая празднуют День рождения вазелина. Именно в этот день 1878 г. американский химик Роберт Чезбро получил патент на свое изобретение и основал торговую марку. Первыми на липучее вещество, которое образуется при добыче нефти, обратили внимание именно американцы. Они заметили ее смягчающие свойства. Эта мазь помогает быстро справиться с ожогами, ранениями, воспалениями, сухостью кожи.