Какой завтра, 14 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра, 14 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

14 января 2022 года – пятница. В Украине празднуют Старый Новый год. В церковном календаре – день памяти святого Василия Великого и великий праздник Обрезания Господня. В этот день 1918 года в России устанавливают григорианский календарь, в результате чего 1 января считают 14 января (в Украине Центральная рада сделала это 25 февраля 1918 года), а в 1994 году президенты Украины, России и США подписывают соглашение о вывозе из Украины стратегического ядерного оружия.

До Нового года остался 351 день.

Какой завтра праздник в Украине и мире

14 января в Украине и других православных странах, где церковь использует юлианский календарь, празднуют Старый Новый год. Традиционно считается последним в цикле новогодних праздников. Украинцы после 14 января начинают массово снимать украшения с елок и переходить к привычному режиму работы.

Назва Старый Новый год довольно противоречивая, ведь она сочетает в себе противоположные термины "старый" и "новый". Но именно они помогают понять сам смысл этого уникального праздника. Ведь появился он после перехода с юлианского календаря на григорианский. Наши предки использовали именно Юлианский календарь. В него входило 12 месяцев, олицетворявших в себе природные явления. На наших землях этот календарь использовался до начала XX века. От григорианского он отстает ровно на 14 дней. В то время большинство стран Европы использовали григорианский календарь.

Чтобы сократить отрыв с другими государствами, в 1918 году Центральная рада приняла решение ввести григорианский календарь. Поэтому празднование нового года, ранее приходившееся на церковный день святого Василия, переместилось на две недели назад. Но многие по традиции продолжали праздновать праздник 14 января. Тогда появилось название Старый Новый год.

14 января в Украине празднуют Старый Новый год / Pexels

Утром 14 января хозяйки варили гречку, чтобы предсказать с ее помощью будущее семьи. Очень важным был процесс приготовления блюда. Верили, что если вода вытекала из кастрюли, придет беда. А если каша получилась вкусная и наваристая, то в семье трудолюбивая дочь. Гречневую кашу принято было есть всей семьей и не оставляли ни ложки. Это могло навлечь несчастье.

На праздничный стол обязательно готовили кутью. В отличие от той, которую делали на сочельник перед Рождеством Христовым, эта была «щедрой». То есть в нее добавляли масло, молоко, сливки. Очень разнообразны были и другие блюда. Считалось, что у хорошей хозяйки обязательно должны быть вареники, блюда из свинины, домашняя колбаска, выпечка, кровянка. Наши предки верили – чем больше блюд на столе, тем богаче будет год.

В некоторых регионах принято было лепить вареники с разной начинкой. В один из вареников клали монетку. Кому он попадется за столом, того ждет в грядущем году достаток. Иногда вместо монетки оставляли и другие "сюрпризы": перстни (символ свадьбы), комочек соли (слезы), комочек сахара (счастье) или пуговицу (чего-то нового).

Для праздничного настроения 14 января в Старый Новый год можно включить праздничную музыку:

А в мире 14 января празднуют Всемирный день логики. Ввели этот праздник две международные организации: CIPSH и ЮНЕСКО. Случилось это во Франции в конце 2019 года. Дату для празднования выбрали в честь дня рождения величайшего логика XX века Альфреда Тарского. Именно логика, сознание и мышление есть уникальные черты человека. Но общество мало информировано о важном значении логики. Именно для того, чтобы привлечь внимание современников к этой науке и был создан данный праздник.

Какой завтра праздник еще в мире:

День национального флага Грузии;

День организации домашнего уюта;

День против прокрастинации;

День ратификации в США;

День сотворения мира в Абхазии;

Международный фестиваль воздушных змеев в Гуджарате (Индия);

Праздник осла (в честь ослика, на котором приехали в Вифлеем Дева Мария и Иосиф).

Какой завтра, 14 января, церковный праздник

14 января православная церковь празднует великий праздник Обрезание Господне (Христово) / commons.wikimedia.org

14 января в церковном календаре – великий праздник Обрезание Господне (Христово). Празднуется ежегодно с IV столетия. По законам Ветхого Завета над мальчиками, которым исполнилось восемь дней, в Израиле совершали обряд обрезания. Так показывали, что ребенок имеет защиту от Всевышнего и принадлежит к народу, избранному Богом. Если мальчик не проходил этот обряд, то не имел права обращаться к Господу за помощью.

Над Божьим младенцем также провели обрезку на восьмой день после рождения. Также в этот день его назвали Иисусом (или Спасителем). Сын Божий был безгрешен и мог не проходить обряд. Но так он показал свое смирение перед Господом и принадлежность к роду человеческому.

Для православных христиан праздник Обрезания Господня является символом духовного обрезания, то есть ограничения греховных страстей и создания новой связи между Богом через его Сына. Термин "обрезание" означает "удаление". Церковь трактует это так, что Иисус отнял все грехи и показал, что человек должен пройти "духовное обрезание". 14 января в храмах проходит праздничное богослужение.

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Также 14 января – день памяти святого Василия Великого. Прославился он как Вселенский учитель, который сам написал немало богословных трудов и создал правила монашества. Верующие верят, что он является защитником земледельцев, поэтому в этот день утром мальчики ходят от дома к дому и посевают (засевают) зерном, желая хорошего урожая.

Святой Василий родился 330 года в городе Кесария (Греция) в набожной богатой семье. После получения высшего образования он решил свою жизнь посвятить служению Господу. Он принял крещение, уединился со своими единомышленниками и основал общину, которая походила на монашескую.

Впоследствии Василий возвращается на свою родину и рукополагается на диакона. Спустя время становится епископом Кесарии Каппадокийской.

В то время император Валентин совершал жестокие гонения христиан. Единственным, кто бесстрашно противостоял ему, был епископ Василий. Также он занимался благотворительностью, проповедовал слово Божие и построил около Кесарии несколько заведений, в которых могли проживать нуждающиеся. В 379 году из-за болезней, появившихся у Василия в результате аскетической жизни, епископ отошел в вечность.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 14 января

Какие завтра именины: Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Эмилия, Иван, Николай, Михаил, Александр, Петр, Платон, Феликс, Трофим, Федот, Федосий.

Талисманом людей, рожденных 14 января, является хризоберилл. Название камня указывает на его золотистую окраску. Ведь с греческого языка его можно перевести как "золотой". Хотя хризоберилл бывает бесцветным или коричневым. С давних времен ему приписывали разные магические свойства. Так в Древней Индии верили, что камень помогает людям понимать язык животных и птиц.

14 января родилася украинская актриса, Валентина Зимняя / commons.wikimedia.org

В этот день родились:

83 год до н. э – римский полководец и государственный деятель Марк Антоний;

1841 год – французская художница-импрессионист Берта Моризо;

1855 год – украинский живописец, график, архитектор Афанасий Сластион;

1882 год – украинский православный митрополит Иван Огиенко (митрополит Илларион);

1883 год – военный министр и генерал-хорунжий Армии УНР Всеволод Петров;

1883 год – известная французская модельер итальянского происхождения Нина Риччи (настоящее имя Мария Ниелли);

1898 год – украинский военный и общественный деятель, писатель Юрий Горлис-Горский;

1922 год – украинский архитектор и скульптор, лауреат Шевченковской премии Василий Гнездилов;

1928 год – украинская актриса Валентина Зимняя;

1933 год – украинская актриса театра и кино Наталья Наум;

1937 год – украинский прозаик, поэт, публицист Евгений Гуцало;

1963 год – американский кинорежиссер Стивен Содерберг;

1973 год – украинский футболист, полузащитник, игрок киевского "Динамо" Василий Кардаш.

Что запрещено делать в этот день

14 января не следует переедать или злоупотреблять алкоголем.

Не ссорьтесь с близкими и не злословьте.

Не желательно ходить гулять по ночам.

14 января старайтесь не давать деньги взаймы.

Народные приметы и традиции на 14 января

14 января идет снег, значит лето будет хорошим / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: если утром снег, то всю зиму будет идти снег, а весна придет поздно;

если ветер дует с севера, лето будет холодным, с запада - ненастным, с востока - засушливым, а если с юга - теплым и без температурных колебаний;

на день Василия снег идет, значит, лето будет хорошим;

если 14 января оттепель, то лето будет холодным и дождливым;

яркие звезды на небе прочат быстрые морозы;

14 января на небе луна молодая, весной будут большие наводнения.

Наши предки считали, если 14 января надеть новую одежду, то весь грядущий год будет сопровождать успех. Согласно поверьям человек, рожденный 14 января, будет очень богат.

Погода на завтра, 14 января

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Завтра, 14 января, в Киеве облачно, к вечеру ожидается дождь со снегом. Во Львове ожидается дождь, вечером будет идти дождь. В Одессе облачно, но без осадков. В Харькове с середины дня будет идти мелкий дождь со снегом, который станет сильнее к вечеру.

Температура воздуха в Киеве +3 днем ​​и +2 ночью. Такая же температура ожидается во Львове. В Одессе ночью около 0, а днем ​​до +4. В Харькове днем ​​+2, ночью –5.

Памятные даты 14 января

14 января 2021 года в Украине начинают штрафовать предпринимателей за допуск людей в здания и транспорт без масок / Pexels

В этот день год назад в Украине начинают штрафовать предпринимателей за допуск людей в здания и транспорт без масок, а в Венгрии находят записку в бутылке от 3-летней львовянки, которую она написала 15 лет назад.

Календарь важных событий в Украине и мире за 14 января: