Какой завтра, 15 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 15 апреля, в Украине День работников уголовного розыска и День окружающей среды. Верующие чтят память преподобного Тита Чудотворца. До Нового года осталось 260 дней.

15 апреля 2023 – суббота. 416-й день войны в Украине.

Какой завтра, 15 апреля, церковный праздник

15 апреля в церковном календаре – день памяти преподобного Тита Чудотворца. Жил святой в IX веке в Студийском монастыре близ Константинополя. Его главная заслуга состоит в том, что Тит отстаивал почитание икон во время иконоборческой ереси. За свою добродетельную жизнь получил от Господа дар совершать чудеса. Мирно скончался в глубокой старости.

Что запрещено делать в этот день

Не допускайте конфликтов, а также ухудшения настроения, в противном случае будете жить в бедности весь год.

Не следует проводить медицинские операции, посещать стоматолога.

Народные приметы и традиции на 15 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: разлилось много воды – ждите хорошего сенокоса;

слышен крик перепела – будет много хлеба;

кричит глухарь — ждите богатого урожая;

летит клин журавлей на юг – неудачный и неурожайный год;

воркуют голуби — день будет теплым;

синие облака – на теплый дождь.

15 апреля воркуют голуби — день будет теплым / Фото: Pexels

Святого Тита в народе считают покровителем по всем делам, связанным с трудом и прибылью. Поэтому к нему обращаются, когда нужно сделать дело прибыльным или получить помощь в новом деле. Но стоит обратить внимание на то, что Тит не подарит свою помощь людям, которые будут ругаться или ругаться.

Погода на 15 апреля

Завтра, 15 апреля, в Киеве пасмурно, но осадков не ожидается. Во Львове облачно, существенных осадков не ожидается. В Харькове переменная облачность, без осадков. В Одессе небольшая облачность, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +12 днем и +5 ночью. Во Львове +12 днем и +5 ночью. В Харькове +14 днем и +6 ночью. В Одессе +13 днем и +7 ночью.

Памятные даты 15 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 15 апреля:

1450 год — в битве при Форминьи конетабль Франции Артур де Ришмон фактически уничтожает английскую армию в Нормандии;

1540 год — основывают город Тернополь;

1657 год — Казацкий совет в Чигирине утверждает наследственность при передаче гетманского звания от Богдана Хмельницкого к его сыну Юрию;

1729 год — происходит премьера оратории Й. С. Баха "Страсти по Матфею";

1861 год – начинается первая сессия Галицкого сейма;

1874 год — непризнанные парижские художники Моне, Ренуар, Писарро, Сезанн и Дега открывают на бульваре Капуцинов свою собственную выставку;

1893 год — Соломия Крушельницкая дебютирует на оперной сцене в постановке Гаэтано Доницетти "Фаворитка";

1912 год — в Атлантическом океане во время своего первого рейса в результате столкновения с айсбергом тонет лайнер "Титаник";

1920 год — в ходе І Зимнего похода Действующей армии УНР черные запорожцы захватывают узловую станцию Вознесенск;

1943 год – союзники создают объединенное командование морскими операциями в Средиземном море;

1948 год – происходит первое военное столкновение между израильтянами и арабами;

1952 год – первый полет стратегического бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress, одного из крупнейших самолетов своего времени;

1979 год – самое разрушительное землетрясение в Черногории, тогдашней части Югославии;

1989 год — в давке на стадионе Гиллсборо погибает 96 болельщиков ФК "Ливерпуль", 766 получили ранения;

1993 год — президент Туркменистана Сапармурат Ниязов объявляет о переходе туркменского языка с кириллицы на латиницу;

1994 год — Украина входит в экономический союз стран СНГ на правах ассоциированного члена;

2000 год — на Северном полюсе приземляется 22 украинских парашютиста;

2001 год — свою первую победу в гонке "Формула-1" одерживает младший брат трехкратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, Ральф Шумахер, который на машине "Уильямс" выигрывает Гран-при на трассе в Сан-Марино;

2007 год – премьера в Украине серии The Series Has Landed мультсериала Футурама;

2019 год – пожар в Соборе Парижской Богоматери.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 15 апреля

Какие завтра именины: Григорий, Поликарп, Ефим, Анастас, Никита, Савва, Тит.

Талисманом человека, рожденного 15 апреля, является жадеит. На протяжении многих веков этому камню приписывали различные лечебные и волшебные свойства. К примеру, верили, если положить жадеит под подушку, то сны станут яркими. А еще этот камень помогает создать позитивный настрой.

В этот день родились:

1844 год – украинский художник-реалист, портретист, реставратор Теофил Копистинский;

1905 год – балетный танцовщик и хореограф украинского происхождения Серж (Сергей) Лифарь;

1936 год – украинский писатель, журналист, главный редактор журналов "Перец" и "Ус", автор многочисленных книг юмора и сатиры Олег Черногуз;

1938 год – украинский живописец, член Национального союза художников Украины Роман Беспалков;

1941 год – украинский кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер Балаян Роман Гургенович;

1987 год – украинский профессиональный боксер в полутяжелом весе Александр Гвоздик.

Какой завтра день в Украине и мире

15 апреля в мире отмечают Международный день цирка / Фото: Pexels

15 апреля в Украине празднуют День работников уголовного розыска. Профессиональный праздник, дату празднования которого избрали в честь создания в Украине секции судебно-уголовного розыска (1919). Он отвечает за расследование тяжких уголовных преступлений. Поэтому работа работников этого отдела очень трудна и опасна. Они выполняют сложные задачи, чтобы выяснить причины преступления, выявить злоумышленников.

Также 15 апреля в Украине День окружающей среды (Украинский День окружающей среды). Окружающая среда является основой нашей жизни. Без лесов, рек и почв у нас не было у чистого воздуха, питьевой воды и здоровых продуктов питания. Однако часто в процессе своей деятельности люди пренебрегают окружающей средой. Это приводит к его загрязнению. Именно для того чтобы побуждать людей относиться к окружающей среде с большим уважением и пониманием и был создан этот день.

А еще 15 апреля в мире празднуют Международный день цирка. Это молодой профессиональный праздник, созданный Всемирной федерацией цирка 2010 года. Цирк впервые появился еще в Древнем Риме, но тогда это было место гонки и гладиаторских боев. Современное цирковое искусство было создано англичанином Филиппом Астлеем в конце XVIII века.

15 апреля Всемирный день искусства (World Art Day). Дату празднования выбрали в честь дня рождения Леонарда да Винчи (1452), который считается самым ярким представителем эпохи Возрождения. Событие было начато Организацией Объединенных Наций 2012 года. Главная цель Всемирного дня искусств в привлечении внимания человечества к важности творчества нашей жизни. Также в этот день организуют различные мероприятия, как концерты, выставки, театральные представления, поэтические вечера.

Также 15 апреля Международный день экологических знаний. Главная цель этого праздника состоит в распространении экологических знаний, информировании общества о том, что происходит в экологической отрасли сегодня. Также приводятся плохие статистические данные, которые помогают понять, каково состояние окружающей среды. Это побуждает к действиям по решению важных экологических проблем.