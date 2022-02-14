Какой завтра, 15 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра, 15 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

15 февраля 2022 – вторник. В этот день празднуют Международный день операционной медицинской сестры и День празднования одиночества. В православном календаре большой праздник – Сретение Господне. В этот день верующие идут в церковь, где святят свечи и воду.

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Какой завтра праздник в Украине и мире

15 февраля празднуют Международный день операционной медицинской сестры. Он был основан Европейской ассоциацией медсестер с целью создать еще один профессиональный праздник. Инициатива была встречена положительно. В операционном кабинете операционная сестра не только помогает хирургу, но и внимательно относится к каждой детали. Поэтому она должна иметь достаточный уровень знаний по всем разделам медицины.

15 февраля – Международный день детей, больных раком (Всемирный день онкобольного ребенка). Ввели этот день в 2001 году в Люксембурге, а всемирным он стал в 2003 году. Главная цель этого события – привлечь внимание общества к проблеме онкобольных детей и распространить информацию о том, как им можно помочь.

15 февраля День празднования одиночества / Pexels

15 февраля также День празднования одиночества. Этот праздник был создан в противовес Дню Влюбленных, который празднуется накануне (14 февраля). Его ввели для тех людей, у которых пока нет партнера для романтических отношений. Особенно популярен этот праздник в странах Азии. Здесь никто не удивляется, если видит 15 февраля одиноких людей, которые в одиночку проводят время в кафе. Часто владельцы заведений делают им скидку, привлекают к различным соревнованиям и конкурсам.

Какие завтра праздники еще в мире:

День бегемота;

День киберспорта в Украине;

День освобождения Афганистана;

День холостяка в США;

День памяти участников боевых действий на территории других государств в Украине.

Какой завтра, 15 февраля, церковный праздник

15 февраля - Сретение Господне / commons.wikimedia.org

15 февраля в церковном календаре – Сретение Господне. Христиане отмечают этот праздник с IV века нашей эры. Первое же празднование состоялось в Иерусалиме и носило тогда другое название: «40 день после Богоявления». Паломники, свидетели празднования, утверждали, что и сама литургия, и процессия были очень торжественными.

Быстрый праздник распространился по всем землям Римской империи. А в VI веке стал одним из самых почитаемых христианских праздников (во время правления императора Юстиниана). Именно император отдал приказ праздновать его по всему государству.

Слово "стретение" переводится со старославянского языка как "встреча" или "радость". И посвящено оно встрече Иисуса Христа (которому тогда было всего 40 дней) с праведником Симеоном. Он признал в ребенке Мессию. Родители принесли Иисуса в храм по старинке. Тогда было принято приносить мальчиков на 40-й день после рождения, а девочек на 80-й день. Спаситель обещал праведнику Симеону, что тот увидит перед смертью Спасителя. И старец восхвалял Христа как Сына Божия.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 15 февраля

Какие завтра именины: Василий.

Талисманом человека, рожденного 15 февраля, является авантюрин. Этот камень был очень популярен в Древнем Египте и в Китае. В этих землях его относили к редким минералам. А в стране Солнца, восходящего авантюрина даже использовали для изготовления императорской печати.

15 февраля родился народный артист Украины Анатолий Хостикоев / hariola.com

В этот день родились:

1915 год – американский физик-экспериментатор, нобелевский лауреат Роберт Хофстедер;

1926 год – японская писательница Мацутани Мийоко;

1933 год – украинский писатель-фантаст Владимир Савченко;

1940 год – украинская киноактриса Екатерина Крупенникова;

1947 год – американский композитор Джон Адамс;

1951 год – американская кинозвезда Джейн Сеймур;

1952 год – украинский кинорежиссер Александр Муратов;

1953 год – народный артист Украины Анатолий Хостикоев;

1954 год – мультипликатор, создатель Мэтт Грейнинг;

1974 год – австрийский автогонщик, пилот "Формулы-1" Александр Вюрц.

Что запрещено делать в этот день

15 февраля запрещается любая работа, кроме той, которая служит во благо людям. Не разрешали даже зарабатывать деньги.

Употребление алкоголя на Сретение Господне под серьезным запретом.

Нельзя заниматься домашними делами, как шитьем или вышиванием.

15 февраля не употребляйте бранные слова.

Народные приметы и традиции на 15 февраля

Какая погода на Сретение Господне, такова и весна будет / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: если оттепель, значит весна придет рано и будет теплой;

говорили, какая погода на Сретение Господне, такова и весна будет;

15 февраля идет снег, значит и весна будет затяжной и дождливой;

если пришли холода, то весна будет холодной;

если снег метет, ждите хорошего урожая зерновых;

15 февраля ясная и тихая погода к хорошему урожаю льна;

а если из крыш капает, то уродит пшеница.

В народе верили, что на Сретенье Господне зима с летом встречается. Интересно, что 15 февраля существовал праздник еще в языческие времена. Но тогда люди готовились к приходу весны, пели особые песни-заговоры, чтобы теплая погода быстрее пришла. А еще в этот день было принято гадать. К примеру, на ночь на улицу выставляли тарелку с зерном. Если с утра видели на нем росу, значит урожай будет хорошим. А если зерно оставалось сухим – ждали плохого урожая.

С приходом христианства на Сретение Господне стали ходить в церковь, святить свечи и воду. Освященную в этот день воду оберегали и пили только во время болезни, ведь верили, что она наделена силой.

Погода на завтра, 15 февраля

Завтра, 15 февраля, в Киеве утром и вечером ясно, а днем облачно, без осадков. Во Львове без существенных осадков. В Одессе днем ​​появятся облака, которые должны рассеяться к вечеру без осадков. В Харькове ясно, что осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве +4 днем ​​и -2 ночью. Во Львове +6 днем ​​и -1 ночью. В Одессе +5 днем ​​и +1 ночью. В Харькове +3 днем ​​и -5 ночью.

Памятные даты 15 февраля

15 февраля 2021 года лучшим тренером Украины становится глава луганской "Зари" Виктор Скрипник / commons.wikimedia.org

В этот день год назад лучшим тренером Украины становится глава луганской "Зари" Виктор Скрипник, а в Дубае в знак уважения к Украине самый высокий небоскреб "Бурдж-Халифа" подсветили желто-голубыми цветами.

Календарь важных событий в Украине и мире за 15 февраля: