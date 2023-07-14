Какой завтра, 15 июля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 15 июля, День украинских миротворцев. Верующие чтят возложение ризы пресвятой Богородицы во Влахернах. До Нового года осталось 169 дней.
15 июля 2023 года — суббота. 507-й день войны в Украине.
Какой завтра, 15 июля, церковный праздник
15 июля в церковном календаре – возложение ризы пресвятой Богородицы во Влахернах. Для верующих часть одежды Девы Марих (честная риза) является великой святыней. Она напоминает о земной жизни Богородицы. В V веке ризу вывезли в Константинополь из Палестины. Тогда был построен величественный храм на берегу Влахернского залива. Там и начали хранить святыню. Не раз Матерь Божия становилась в защиту жителей Константинополя от нашествия врагов, болезни или стихии. В память об этом важном событии установили отдельный праздник – возложение ризы пресвятой Богородицы во Влахернах.
Что запрещено делать в этот день
- Запрещено работать в поле.
- Не стоит зацикливаться на негативе, особенно если в голову лезут плохие мысли.
- Не следует заниматься тяжелым физическим трудом.
Народные приметы и традиции на 15 июля
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: начинает плескаться сазан — ждите теплую и ясную погоду;
- дул западный ветер — к дождю;
- на деревьях появились первые желтые листики — осень и зима будут ранними;
- по воде утром стелется туман — ждите хорошую погоду;
- асфальт после дождя мгновенно подсыхает — ненастье будет затяжным;
- в воздухе роем кружат крылатые муравьи — будет ливень;
- на кончиках травы и листьев видна роса — к осадкам.
По народным традициям 15 июля украинцы чествовали Берегиню. Ее считали праматерью всего живого, защитницей от нечистой силы и всяческих бед. Согласно поверьям наших предков, именно Берегиня наполняет цветы и травы особой силой, поэтому в этот день пытались посадить возле дома деревце. Считалось, что оно будет защищать владельцев от негатива.
Погода на 15 июля
Завтра, 15 июля, в Киеве ясно, вечером погода может смениться облачной, без осадков. Во Львове ясно, осадков не ожидается. В Харькове утром и вечером ясные, днем небо может затянуться облаками, ночью возможен сильный дождь. В Одессе днем появятся облака, которые продержатся недолго, без осадков.
Температура воздуха в Киеве — +25 днем и +18 ночью. Во Львове — +27 днем и +14 ночью. В Харькове — +25 днем и +17 ночью. В Одессе — +29 днем и +20 ночью.
Памятные даты 15 июля
Календарь важных событий в Украине и мире за 15 июля:
- 1228 год — папа Григорий IX канонизовывает основателя ордена францисканцев Франциска Ассизского;
- 1410 год — происходит Грюнвальдская битва между войсками Тевтонского ордена и объединенной польско-литовско-украинской армией под командованием князя Витовта и короля Ягайло;
- 1663 год — во Львове король Иоанн II решает идти несколькими колоннами походом в Украину;
- 1683 год — огромная (по разным оценкам, 90-140-тысячная) армия Османской империи облегает Вену;
- 1776 год — открывают театр "Ла Скала";
- 1799 год — французский лейтенант Пьер Франсуа Бушар находит в Египетском элете, близ небольшого города Розетта (ныне Рашид), неподалеку от Александрии, Розетский камень;
- 1988 год — на экранах США проходит премьера первой части "Крепкого орешка" с Брюсом Уиллисом.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 15 июля
Какие завтра именины: Фотий.
Талисманом человека, рожденного 15 июля, является гематит. Необычный камень, отличающийся особым зеркальным блеском. Описание гематита встречается еще в древнем Вавилонском трактате, который ученые относят к I веку нашей эры. Камень носили, чтобы уберечься от сглаза.
В этот день родились:
- 1814 год — украинский врач, ботаник, этнограф, автор 40 работ по хирургии и стоматологии, анастезиолог-новатор Павел Заблоцкий-Десятовский;
- 1892 год – украинская философиня Милена Рудницкая.
Какой завтра день в Украине и мире
15 июля в Украине празднуют День украинских миротворцев. Именно в этот день 1992 года в Сараево (тогда Югославия) прилетела первая группа украинских миротворцев. Тогда там происходили боевые действия и почти сразу наш батальон понес потери — семеро бойцов получили ранения и один из них позже скончался в госпитале. Несмотря на тяжелые условия, наши миротворцы достойно выполнили все поставленные перед ними задачи. С этого времени Украина приняла участие в 26 международных миротворческих и гуманитарных миссиях. Самой масштабной из них стала операция в Ираке (2003–2008 годы).
Также 15 июля Всемирный день навыков молодежи. Дата была начата ООН в декабре 2014 года. Очень важно развивать навыки у подрастающего поколения, чтобы подготовить его ко взрослой жизни. Главная цель этого события состоит в том, чтобы улучшить социальные и экономические условия жизни молодого поколения, преодолеть присутствующую сегодня проблему безработицы, охватившей весь мир.
А еще 15 июля День благотворительности в социальных сетях. Малоизвестное и неофициальное, но очень важное событие, начатое некоммерческой американской платформой Givver 2013 года. Ее основатель Крис Соммерс решил распространять идею благотворительности посредством социальной сети Twitter.