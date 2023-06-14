Какой завтра, 15 июня, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

15 июня 2023 года — четверг. 477-й день войны в Украине.

Какой завтра, 15 июня, церковный праздник

15 июня в церковном календаре – день памяти святого Никифора. Жил он в Константинополе во времена правления императора Льва Армянина, когда язычники активно боролись с христианами. Лишил правитель Никифора сана и всех принадлежащих ему привилегий. Потом еще и отправили его в ссылку. В тюрьме святой провел 13 лет и умер там в 828 году. Его мощи нашли нетленными спустя несколько лет и передали их Константинополю.

Что запрещено делать в этот день

Запрещено прясть или шить.

Не стоит полоскать в реке белье, купаться в открытом водоеме.

Не ходите в лес, это принесет вам только беду.

Народные приметы и традиции на 15 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: с утра солнце как в тумане — будет теплая и тихая погода;

если идет дождь, хорошо уродят лен и конопля;

если ветер дует с западной стороны – ждите похолодания в ближайшее время;

дерутся воробьи – будет хорошая погода;

всю ночь поет соловей – будет хорошая погода;

вечером солнце зашло за тучи — ждите непогоду;

много тумана – осенью будут грибы;

была продолжительная тихая погода и вдруг поднялся ветер — будет дождь.

15 июня сражаются воробьи — будет хорошая погода / Фото: Pexels

15 июня крестьяне часто собирались большой и громкой компанией на окраине села, общались между собой, пели и развлекались. Девушки плели венки из вьюна и думали в процессе работы о своем будущем. Считалось, что все намеченное обязательно сбудется. В народном календаре 15 июня называли Никифор Зеленый Вьюн. Верили, если кто-то ходит за человеком "вьюном", но ему это не нравится, то нужно отломить ветку вербы и воткнуть ее в землю между своими следами и следами другого лица.

Погода на 15 июня

Завтра, 15 июня, в Киеве утро и вечер ясные, а вот днем небо затянется облаками, также будет идти мелкий дождь, который закончится ближе к вечеру. Во Львове утром тучи уже покроют небо, во второй половине дня небольшой дождь. В Харькове солнце будет редко появляться из-за облаков, осадков не ожидается. В Одессе с утра и вечером ясно, днем могут появиться облака, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +25 днем и +17 ночью. Во Львове — +21 день и +12 ночью. В Харькове — +25 днем и +17 ночью. В Одессе — +28 днем и +18 ночью.

Памятные даты 15 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 15 июня:

1215 год — английский король Джон Безземельный скрепляет своей печатью Великую Хартию Вольностей (Magna Charta), которая гарантировала права и привилегии рыцарства, предоставление свободы действий церкви и обязывала короля соблюдать государственные законы (первая "неписаная конституция" Англии);

1830 год — в Севастополе начинается "чумный бунт" матросов, вскоре подавленный войсками;

1834 год — открывают Киевский университет;

1844 год — Ч. Гудьер получает патент на метод вулканизации резины;

1851 год — в Балтиморе молочар Джекоб Фуссель основывает первую в мире фабрику по производству мороженого;

1869 год — Джон Уэсли Гаят получает патент на целлулоид;

1924 год — руководителем ФБР назначают Эдгара Гувера, пробывшего на этом посту следующие 48 лет, вплоть до своей смерти в 1972 году;

2007 год — проходит премьерный показ первого украинского анимационного мультсериала "Лис Никита";

2014 год — впервые в истории чемпионатов мира по футболу во время игры Франция-Гондурас, доказывает свою эффективность также исторически впервые введена на ЧМ-2014 автоматическая система определения гола "GoalControl".

Именины: как назвать ребенка, родившегося 15 июня

Какие завтра именины: Иван, Дмитрий, Никифор, Константин, Елена, Ульяна, Мария.

Талисманом человека, рожденного 15 июня, является гелиотроп. Ювелирный камень высоко ценится коллекционерами. Отличается магическими и лечебными свойствами. В Древнем Египте считалось, что владелец гелиотропа может найти выход из любой ситуации. В христианстве украшения с этим камнем носят священники и верующие.

В этот день родились:

1941 год – выдающийся украинский киноактер, сценарист, режиссер, писатель Иван Миколайчук;

1946 год – кобзарь, кандидат искусствоведения Михаил Хай;

1972 год – украинский политический деятель Мохник Андрей.

Какой завтра день в Украине и мире

15 июня в Украине и мире празднуют День защиты пожилых людей / Фото: Pexels

15 июня в Украине и мире празднуют День защиты пожилых людей. Развернуто это событие называется Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей и было установлено в 2011 году. Учредили праздник на пленарном заседании Генассамблеи ООН. С этой целью даже создали специальную Резолюцию, в которой было указано, что с середины XXI века количество пожилых людей на планете может приблизиться к 20%. Главная цель праздника – борьба с возрастной дискриминацией.

Также 15 июня Всемирный день ветра. Начала событие Европейская ветроэнергетическая ассоциация 2007 года. Ветер – это неисчерпаемые и чистые ресурсы нашей планеты. Ученые считают, если перейти на ветроэнергетику, можно остановить негативные климатические изменения. Главная цель Всемирного дня ветра состоит в том, чтобы повысить осведомленность о положительных преимуществах такого источника энергии, привлечь к массовому использованию обновляемых энергетических источников.

А еще 15 июня День силы улыбки. Хотя это и неофициальный, но довольно позитивный праздник. Главная его цель — показать человечеству, насколько важна улыбка. Она может служить тайным оружием, которое поможет получить благосклонность других. Ученые даже доказали, что люди, которые чаще других улыбаются, живут счастливее и дольше, ведь искренняя улыбка борется со стрессом, улучшает настроение.

15 июня празднуют День фотографии природы. В этот день принято устраивать тематические фотовыставки, мастер-классы, лекции, соревнования по фотографии и семинары.

Также 15 июня День Великой хартии Вольностей. Именно в этот день 1215 года английский король Иоанн Безземельный утвердил своей подписью первый юридический документ Великобритании, где закреплялись права человека. Документ этот называют Магна Карта и на его основе позже написали конституцию Великобритании.

А еще 15 июня Всемирный день пожертвований. Основан он в 2010 году. Создан он с целью привлечения большего количества людей к пожертвованиям и благотворительной деятельности. Для украинцев пожертвования стали ежедневной привычкой, ведь мы постоянно донатим на ВСУ, помогаем бездомным животным и переселенцам.