Какой завтра, 15 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 15 марта, в Украине и в мире День защиты прав потребителей. Верующие чтят память мученика Феодота Киринейского. До Нового года остался 291 день.

15 марта 2023 — среда. 385-й день войны в Украине.

Какой завтра, 15 марта, церковный праздник

15 марта в церковном календаре – день памяти мученика Феодота Киринейского. Он был епископом города Киринее на Кипре. Жил во время правления императора Ликиния, когда происходили страшные гонения на христиан. Святой Феодот продолжал открыто исповедовать христианство и призвал язычников обратиться к истинной вере. Наместником Кипра был тогда Савин и он приказал во что бы то ни стало найти епископа и отправить его на суд.

Святой узнал это и сам немедленно предстал перед наместником, не дожидаясь его воинов, а затем сказал ему: "Я тот, кого ты ищешь, явился, чтобы проповедовать Христа Бога моего". Наместник сразу приказал избивать Феодота палками, затем повесить его на дереве и строгать тело острыми инструментами. После всех пыток отправил в тюрьму.

Через 5 дней снова привели святого к наместнику. Последний считал, что епископ точно откажется от Бога, лишь бы не переносить снова адских мучений. Но Феодот не переставал проповедовать. Тогда положили его на железные решетки, развели под ними костер, вбили гвозди в руки и ноги и заставили после этих пыток идти. Многие видели страдания святого и уверовали тогда в Господа.

В то же время император Константин даровал всем мученикам свободу и позволил свободно исповедовать христианство. В числе прочих был освобожден и святой Феодот. Вернулся святитель в родной город, где еще два года мирно служил епископом, а затем умер. Случилось это около 326 года.

Что нельзя делать в этот день

Не рекомендуется ссориться, скандалить, злословить.

Не веселитесь, не пойте песен и не пейте алкогольные напитки.

Нельзя есть мясные и молочные продукты, рыбу, яйца, а овощи разрешено употреблять только после заката.

Народные приметы и традиции на 15 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: погода 15 марта указывает, каким будет июль;

если снежит – тепло еще не скоро придет;

висят длинные сосульки – весна будет длинной;

дождь – на сырое лето.

15 марта дождь на сырое лето / Фото: Pexels

В народе 15 марта называли "Ветроносом", а все потому, что в этот день часто дули сильные ветра. Также в этот день обычно молились и просили у святых здоровье для родных и близких.

Погода на 15 марта

Завтра, 15 марта, в Киеве пасмурное утро, но днем и вечером пройдет погода, без осадков. В Харькове ясно с утра, но вечером небо может укрыться облаками, без осадков. В Одессе облачно, днем и вечером, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +9 днем и +2 ночью. Во Львове +8 днем и +1 ночью. В Харькове +7 днем и +2 ночью. В Одессе +7 днем и +4 ночью.

Памятные даты 15 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 15 марта:

44 год до н. э — заговорщики во время заседания сената убивают римского императора Юлия Цезаря;

1493 год — два из трех кораблей первой экспедиции Колумба возвращаются в Испанию, привезя в Европу первых индейцев;

1603 год — французский исследователь Самуэль де Шамплан отправляется в свою первую экспедицию в Канаду;

1820 год — Мэн становится 23-м штатом США;

1848 год — начало Венгерской революции за децентрализацию Австрийской империи, демократизацию и мадьяризацию;

1867 год — австрийцы и венгры договариваются о превращении Австрии в дуалистическое государство Австро-Венгрия;

1892 год — Джесси В. Рено получает патент на "бесконечный лифт";

1892 год — основываются английский футбольный клуб "Ливерпуль";

1906 год — зарегистрированная компания "Роллс-Ройс";

1919 год — французы вводят осадное состояние в Одессе;

1923 год — конференция послов государств Антанты признает суверенитет Польши над Виленским краем и Восточной Галицией;

1927 год — начинается строительство Днепрогэса;

1937 год — в Чикаго открывается один из первых банков донорской крови;

1938 год — в Саудовской Аравии начинаются первые поиски нефти;

1939 год — происходит первое заседание украинского сейма в Хусте, на котором Карпатская Украина провозглашает свою независимость;

1951 год — Иран национализирует свою нефтяную промышленность;

1962 год — американский президент Джон Кеннеди вводит "Билль о правах потребителя", ныне — Всемирный день защиты прав потребителя;

1964 год — проходит свадьба Элизабет Тейлор и Ричарда Бартона;

1990 год — Иракские власти казнят журналиста британского издания "Observer" в Ираке;

1996 год — южноафриканский прыгун с шестом Оккерт Бритс становится вторым в истории человеком после Сергея Бубки, прыгнувшим выше 6 метров;

1998 год — в Испании формируют крупнейший в мире оркестр барабанщиков – из 1700 музыкантов;

2006 год — создают Совет ООН по правам человека;

2011 год — беспорядками в Дамаске и Алеппо начинается гражданская война в Сирии;

2015 год — по меньшей мере в 80 городах Бразилии выходит на улицы 1,5 миллиона демонстрантов, требуя отставки правительства страны и действующего президента Дилмы Руссефф;

2018 год — в американском штате Флорида рядом с кампусом Международного университета Флориды в Майами обрушивается пешеходный мост на автомагистраль, 4 погибших и 10 пострадавших.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 15 марта

Какие завтра именины: Иосиф, Арсен, Федот, Савва, Василий, Богдан, Илларион.

Талисманом человека, рожденного 15 марта, является лунный камень. Он отличается особой хрупкостью. Издавна верили, что он умеет "вытаскивать" из своего владельца негативную энергию и сбализировать энергетическое поле. Поэтому лунному камню приписывали свойство лечить небольшие повреждения кожи.

В этот день родились:

1891 год – украинский неверифицированный долгожитель Григорий Нестор;

1947 год – украинский ученый в области хирургии, педагог, общественный деятель Леонид Ковальчук.

Какой завтра день в Украине и мире

15 марта в Украине и мире празднуют День защиты прав потребителей / Фото: Pexels

15 марта в Украине и мире празднуют День защиты прав потребителей. Эти права принадлежат всем людям, когда покупают товар или заказывают любую услугу для прямого владения или пользования, а не для переработки. К сожалению, каждый из нас имел в своей жизни неприятный опыт, когда приобретенная вещь быстро выходила из строя или услуга не отвечает ожиданиям. Но не каждому известно, что нужно делать в этом случае.

Впервые в качестве потребителей люди объединились в Англии в 1871 году. Тогда в городе Шеффилд была создана Ассоциация потребителей воды в знак протеста против налога на воду. Вскоре подобные лиги появились в Риме, Париже, Берлине, Нью-Йорке. В 1886 году было создано первое общество потребителей на территории нынешней Украины (Харьков).

Около середины XX века национальные организации потребителей, существовавшие в разных странах, ощутили необходимость создания совместного союза. В 1960 году в Гааге состоялась Международная конференция по тестированию потребительских товаров, организованная ассоциациями из Европы, США, Астралии. На этой конференции была создана Международная организация потребителей, которая через десять лет получила консультативный статус ООН.

Также 15 марта — Всемирный день речей. Это молодой ораторский праздник, созданный Саймоном Гибсоном в 2015 году во время Афинского форума демократии. В праздновании принимают участие более ста стран мира. Главная цель этого дня состоит в привлечении людей к публичным выступлениям, развитии речи в школах, высших учебных заведениях, различных организациях. Благодаря речам можно обмениваться мнениями и идеями.

А еще 15 марта — Международный день борьбы с полицейской жестокостью. Событие было совместно организовано Коллективом противодействия полицейской жестокости и организацией "Черный флаг" 1997 года. А после того, как в 2000 году швейцарский полицейский жестоко избил детей, эту акцию начали связывать с этим печальным событием.

15 марта празднуют Международный день защиты детенышей тюленей (белков). Событие было начато Всемирной организацией защиты животных, а еще благодаря действиям правозащитников и волонтеров 1986 появился запрет на использование меха больков в некоторых странах мира. В 2010 году Евросоюз также запретил торговлю продуктов из меха детенышей тюленей. К сожалению, все еще существуют страны, где этих животных продолжают убивать ради их меха, поэтому мировое сообщество не прекращает борьбу.

Бельками называют детенышей гренландских тюленей, отличающихся белоснежной шубкой. Ради меха животным массово убивают, что приводит к уничтожению вида.

Читайте также: