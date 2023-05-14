Какой завтра, 15 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 15 мая, Международный день семьи. Верующие чтят перенесение мощей благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба. До Нового года осталось 230 дней.

15 мая 2023 года – понедельник. 446-й день войны в Украине.

Какой завтра, 15 мая, церковный праздник

15 мая в церковном календаре – день перенесения мощей благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба. Они были родственниками основателя Кирилловской церкви князя Всеволода. Вообще в семье Ольговичей очень почитался так называемый Борисоглебский культ, особенно уважительно относились к Глебу. По приказу деда Всеволода Ольговича — князя Святослава — в Вышгороде его потомками был возведен Борисоглебский храм. Именно туда и перенесли мощи князей Бориса и Глеба. В то время их уже считали святыми. Их канонизацией занимался сам Ярослав Мудрый в конце XI века.

Что запрещено делать в этот день

Не стоит оставлять свой кошелек пустым.

Не рассказывайте свои сны – они не сбудутся.

Нельзя перечислять деньги после заката — будете бедствовать.

Не отказывайте бедным – иначе все вернется к вам старицей.

Народные приметы и традиции на 15 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: холодно и ветрено – летом будет такая же погода;

зацветшая черемуха — ждите похолодания;

ночью услышать пение соловья к солнечной погоде;

яркое солнце на закате – мало дождей летом;

возле дома каркает ворона – ждите неприятностей.

15 мая зацвела черемуха — ждите похолодания / Фото: Pexels

В народе 15 мая называли Борис и Глеб Сиятели. Важно было в этот день помириться с теми, с кем давно находитесь в плохих отношениях, извиниться перед теми, кого оскорбили. Считается, что 15 мая подходит для получения повышения на работе или приглашения на свидание.

Погода на 15 мая

Завтра, 15 мая, в Киеве с утра небо будет пасмурным и облака останутся там до конца дня, без осадков. Во Львове облачно, на протяжении всего утра будет дождь, но после обеда дождь может пойти на убыль, хотя к вечеру снова усилится. В Харькове ясное утро, но днем небо покроют тучи, без осадков. В Одессе облачно с утра, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +21 днем и +15 ночью. Во Львове +15 днем и +14 ночью. В Харькове +21 день и +10 ночью. В Одессе +18 днем и +13 ночью.

Памятные даты 15 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 15 мая:

1648 год — происходит битва под Желтыми Водами между восставшими украинскими казаками под руководством Богдана Хмельницкого и авангардом войск Речи Посполитой;

1848 год — с этого дня, согласно закону австрийского императора Фердинанда I от 17 апреля 1848, отменяли крестьянские повинности в Галиции (так называемая крестьянская реформа 1848);

1891 год — папа Римский Лев XIII выдает энциклику Rerum Novarum в поддержку прав рабочих и отрицание классовой борьбы, эта энциклика составляет основу христианской демократии;

1905 год – основывают Лас-Вегас;

1940 год – в США в продаже появляются нейлоновые чулки;

1948 год – начинается арабо-израильская война;

1957 год — Великобритания начинает операцию Grapple: в 8 милях (13 км) над атолом Молден совершают взрыв термоядерной бомбы мощностью 300 килотонн (в двадцать раз мощнее атомных бомб, разрушивших Хиросиму и Нагасаки);

1976 год — произошла авиакатастрофа Ан-24 под Черниговом, в результате которой погибают 52 человека — все пассажиры и члены экипажа;

2022 год — украинская группа Kalush Orchestra с треком "Стефания" побеждает в конкурсе Евровидение с большим отрывом, получив рекордный 631 балл в общей сложности от международного жюри и зрителей (после выступления Kalush Orchestra: фронтмен Олег Псюк произносит слова, которые от него ожидалась. Я прошу вас всех. Помогите Мариуполю! Помогите Азовстали прямо сейчас!").

Именины: как назвать ребенка, родившегося 15 мая

Какие завтра именины: Глеб, Борис, Давид, Роман, Афанасий, Зоя.

Талисманом человека, рожденного 15 мая является оникс. Одна из разновидностей кварца. Ониксу издавна приписывают чрезвычайные магические свойства. Согласно легенде, сын Афродиты задел стрелой ее палец и срезал кончик ногтя. Из него появился оникс.

В этот день родились:

1856 год – американский детский писатель, автор серии сказок о стране Оз Фрэнк Баум;

1873 год – украинский государственный, политический и общественный деятель, военный, Гетман Украинского Государства Павел Скоропадский;

1972 год – украинский художник, фотограф, коллекционер, краевед, меценат Владимир Козюк;

1973 год — офицер МВД Украины, участник войны на Донбассе Андрей Тетерук.

Какой завтра день в Украине и мире

15 мая в Украине и мире празднуют Международный день семьи / Фото: Pexels

15 мая в Украине и мире празднуют Международный день семьи. Праздник был создан по инициативе Организации Объединенных Наций. Перед современными семьями, вне зависимости от страны проживания, встает немало проблем (бытовых, материальных, жилых). Уделять особое внимание этим вызовам начали еще в 1980-х годах. Так, в 1983 году Комиссия социального развития ООН обратилась к Генеральному секретарю организации с просьбой повышения осведомленности общественности о трудностях и нуждах семей. Этот день – прекрасная возможность уделить особое внимание своей семье, поздравить самых близких родственников, провести время вместе.

Также 15 мая День осведомленности о гиперемезисе беременных. Главная цель этого дня — распространить информацию о утренней тошноте, называемой гиперемезисом беременных. Это состояние приводит к рвоте и может вызвать обезвоживание, потерю веса, другие осложнения. Поэтому в этот период женщины нуждаются в особой поддержке, как психологической, так и медицинской.

А еще 15 мая Международный день осведомленности о методе "кенгуру" в выходе недоношенных детей. Он посвящен популяризации и повышению осведомленности о важности ухода за новорожденными и особенно недоношенными детьми с помощью "кенгуру". Этот уход является методом содержания младенца в контакте "кожа к коже" с их опекунами или родителями. Эта практика имеет многочисленные преимущества. В частности, улучшается связь между ребенком и опекуном, повышается физиологическая стабильность.

15 мая также Международный день осведомленности о мукополисахаридозе. Это редкое генетическое заболевание, возникающее вследствие отсутствия или неправильной производить ферментов, необходимых для расщепления сложных сахаров (гликозаминогликаны).

Также 15 мая Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести. Событие появилось после реабилитации дезертиров Бундестагом (парламент Германии). Она состоялась именно в этот день 1997 года. Главная цель этого дня в привлечении внимания общества к трудностям тех людей, которые не вступают в армию из-за моральных или религиозных взглядов.

А еще 15 мая празднуют Международный день защиты климата. Дата была установлена по инициативе ООН. Главная цель этого дня заключается в привлечении внимания человечества к ухудшению климатического состояния, а также необходимости поиска методов устранения угрозы через повышение осведомленности всех жителей планеты.