Какой завтра, 15 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

15 января 2022 – суббота. В церковном календаре – день памяти святого Сильвестра, который в народе называют Сильвестров день или Куриный праздник. В этот день 1776 года во Львове выходит первый номер газеты Gazette de Leopol, это было первое известное периодическое издание Украины, а в 1941 году также во Львове начинается закрытый политический процесс над 59 членами ОУН (почти все ученики старшей школы), большинство из которых были приговорены к смертной казни.
До Нового года осталось 350 дней.
Какой завтра праздник в Украине и мире
15 января празднуют День рождения Википедии. Сегодня большинство людей, когда ищет что-нибудь в сети, обращается именно к этой онлайн-энциклопедии. В 2000 году Джимми Уэйлс и Ларри Сенджер создали новый англоязычный ресурс, который назывался "Нупедия".
Для этого ресурса энциклопедические статьи писали исключительно ученые, а затем эксперты рецензировали материалы. Нупедия должна была стать тем местом, где можно найти статьи высочайшего качества. Однако контент добавлялся очень медленно.
Чтобы ускорить этот процесс, Ларри и Джимми решили параллельно создать еще один проект, который назвали «Википедия». Случилось это 15 января 2001 года. Википедия была открыта для всех, то есть писать и редактировать статьи мог любой пользователь сети. К концу 2001 г. на ресурсе уже находилось около 20 тыс. статей. А еще добавились 18 разделов на разных языках. Ресурс становился все популярнее. А вот Нупедия не достигла таких высот и в 2003 году прекратила свое существование.
Большим преимуществом Википедии стало открытие новых языковых разделов. В 2004 году здесь уже существовало большое количество статей, написанное на разных языках мира. А к 2007 году 75% информации была не англоязычной.
Какой завтра праздник еще в мире:
- День армии в Индии;
- День головного убора;
- День композиторов в Мексике;
- День корейского алфавита;
- День посадки деревьев в Египте;
- Национальный день клубничного мороженого в США.
Какой завтра, 15 января, церковный праздник
15 января в церковном календаре – день памяти святого Сильвестра. С 314 по 335 год он был Папой Римским. Именно он считается первым проповедником, а не мучеником.
Сильвестр был священником и часто приютил путешественников. Когда в Риме преследовали христиан, в его доме скрывался сам епископ Тимофей. Несмотря на все репрессии, епископ продолжал проповедовать и распространять христианскую веру. Когда Тимофея нашли, сразу казнили. Сильвестр тайно унес и похоронил тело епископа, за что его арестовали и пытали, заставляя отречься от веры. Все издевательства выдержал будущий Папа. Когда правитель Рима умер, гонения за христианами окончились.
Интересно, что именно Сильвестр был тем, кто убедил императора Константина креститься.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 15 января
Какие завтра именины: Борис, Кузьма, Марко, Петр, Серафим, Сергей, Сильвестр, Сидор, Ульяна, Юлия (Юлиания).
Талисманом людей, рожденных 15 января, является гагат. Уже в каменном веке гагат широко использовали для изготовления разнообразных принадлежностей, а также украшений и талисманов. Впервые камень был найден около 8000 лет назад. Он считается старейшим в мире производственных материалов.
В этот день родились:
- 1622 год – французский драматург, актер, театральный деятель Мольер (настоящее имя Жан Батист Поклен);
- 1871 год – украинский историк, писатель, переводчик, один из организаторов Академии Наук Украины Агатангел Крымский;
- 1908 год – американский физик-ядерщик мадьярского происхождения, Эдвард Теллер;
- 1915 год – канадский скульптор и живописец украинского происхождения Лео Мол (настоящее имя Леонид Молодожанин);
- 1929 год – американский баптистский священник, деятель за равноправие, лауреат Нобелевской премии мира Мартин Лютер Кинг;
- 1963 год – американский криптограф Брюс Шнайер;
- 1981 год – популярный испанский певец Pitbull (настоящее имя Армандо Кристиан Перес).
Что запрещено делать в этот день
- 15 января запрещалось есть жирную рыбу и мясо.
- Не ссорьтесь с близкими людьми, друзьями.
- 15 января старайтесь не поддаваться вредным привычкам и не пить алкоголь.
- Утром запрещалось выносить сор из избы.
- Наши предки 15 января пытались не заниматься домашними делами.
Народные приметы и традиции на 15 января
Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:
- смотрели, какой сегодня день: если мороз, скоро начнется оттепель;
- если у домов летает сорока, ждите метели;
- если к вечеру 15 января облачно, в ближайшие дни изменится погода;
- с утра слышите пение петухов, скоро станет теплее.
Сильвестров день в народе часто называли "Куриный праздник", а все потому, что святой Сильвестр считается защитником домашней птицы. В этот день наши предки старались обязательно почистить курятник. Считали, что так можно оградить кур от болезней. Кроме того, существовала традиция гадать на будущий урожай и погоду. К примеру, женщины брали луковицу и разделяли ее на 12 равных частей. Так оставляли их всю ночь. Сколько частей стали мокрыми, столько в году будет дождливых месяцев. На Сильвестра не ели мясо птицы, потому что верили, что тогда можно потерять счастье.
Погода на завтра, 15 января
Завтра, 15 января, в Киеве солнце редко будет появляться из-за облаков, осадков не ожидается. Во Львове солнечно, облака появятся только к вечеру. В Одессе небо затянется облаками еще утром, погода будет пасмурной до вечера. В Харькове будет облачно, днем возможен мелкий снег.
Температура воздуха в Киеве 0 градусов днем и -2 ночью. Во Львове ночью -2 и около 0 днем. В Одессе +3 днем и -1 ночью. В Харькове 0 днем и -2 ночью.
Памятные даты 15 января
В этот день год назад в Закарпатье житель Львова заблудился в горах, а также в Украине отменяют "красные дипломы".
Календарь важных событий в Украине и мире за 15 января:
- 1700 год – Петр I велел дворянам сменить длинную и неудобную одежду на европейские костюмы;
- 1776 год – во Львове выходит первый экземпляр Gazette de Leopol, первого известного периодического издания на территории Украины;
- 1790 год – во Франции введен новый административный раздел на 83 департамента;
- 1797 год – Джон Этерингтон из Лондона впервые в Великобритании начинает продажу в своем магазине нового типа головного убора - цилиндра;
- 1892 год – в газете Triangle в городе Спрингфилд, штат Массачусетс, где возникла игра баскетбол, автор игры доктор Джеймс Нейсмит впервые обнародует ее 13 правил;
- 1907 год – доктор Ли де Форест, признанный в мире как "отец радио и дед телевидения", получает патент на трехэлектродную вакуумную трубку (это устройство могло превратить радио в практически используемое устройство передачи голоса и музыки);
- 1943 год – в штате Вирджиния (США) завершают строительство Пентагона;
- 1945 год – отделы НКВД штурмуют "бандеровскую столицу" - городок Космач;
- 1970 год – 28-летний полковник Муаммар Каддафи, приходящий к власти в Ливии в результате военного переворота и власти власти короля Идриса, провозглашенный премьер-министром страны;
- 1986 год – в советских газетах опубликовали заявление Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева, в котором провозглашена "программа поэтапной ликвидации до 2000 года всех видов ядерных вооружений";
- 1992 год – Бернерс-Ли Тим, которого называют "отцом World Wide Web", выпускает веб-браузер - программу, позволяющую просматривать ресурсы сети;
- 1992 год – Верховная Рада Украины утверждает музыкальную редакцию Государственного гимна Украины;
- 1993 год – в США на телеканале NBC выходит в эфир последняя (2137) серия "Санта-Барбары";
- 2001 год – начинает свою работу сайт Википедия;
- 2006 год – впервые президентом Чили становится женщина (Мишель Бачелет);
- 2009 год – экипаж американского аэробуса А-320 спас от гибели 146 пассажиров, посадив самолет с остановленными двигателями на воду реки Гудзон посреди Нью-Йорка.