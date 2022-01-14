Какой завтра, 15 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра, 15 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

15 января 2022 – суббота. В церковном календаре – день памяти святого Сильвестра, который в народе называют Сильвестров день или Куриный праздник. В этот день 1776 года во Львове выходит первый номер газеты Gazette de Leopol, это было первое известное периодическое издание Украины, а в 1941 году также во Львове начинается закрытый политический процесс над 59 членами ОУН (почти все ученики старшей школы), большинство из которых были приговорены к смертной казни.

До Нового года осталось 350 дней.

Какой завтра праздник в Украине и мире

15 января празднуют День рождения Википедии. Сегодня большинство людей, когда ищет что-нибудь в сети, обращается именно к этой онлайн-энциклопедии. В 2000 году Джимми Уэйлс и Ларри Сенджер создали новый англоязычный ресурс, который назывался "Нупедия".

Для этого ресурса энциклопедические статьи писали исключительно ученые, а затем эксперты рецензировали материалы. Нупедия должна была стать тем местом, где можно найти статьи высочайшего качества. Однако контент добавлялся очень медленно.

15 января День рождения Википедии

Чтобы ускорить этот процесс, Ларри и Джимми решили параллельно создать еще один проект, который назвали «Википедия». Случилось это 15 января 2001 года. Википедия была открыта для всех, то есть писать и редактировать статьи мог любой пользователь сети. К концу 2001 г. на ресурсе уже находилось около 20 тыс. статей. А еще добавились 18 разделов на разных языках. Ресурс становился все популярнее. А вот Нупедия не достигла таких высот и в 2003 году прекратила свое существование.

Большим преимуществом Википедии стало открытие новых языковых разделов. В 2004 году здесь уже существовало большое количество статей, написанное на разных языках мира. А к 2007 году 75% информации была не англоязычной.

Какой завтра праздник еще в мире:

День армии в Индии;

День головного убора;

День композиторов в Мексике;

День корейского алфавита;

День посадки деревьев в Египте;

Национальный день клубничного мороженого в США.

Какой завтра, 15 января, церковный праздник

15 января - день памяти святого Сильвестра / commons.wikimedia.org

15 января в церковном календаре – день памяти святого Сильвестра. С 314 по 335 год он был Папой Римским. Именно он считается первым проповедником, а не мучеником.

Сильвестр был священником и часто приютил путешественников. Когда в Риме преследовали христиан, в его доме скрывался сам епископ Тимофей. Несмотря на все репрессии, епископ продолжал проповедовать и распространять христианскую веру. Когда Тимофея нашли, сразу казнили. Сильвестр тайно унес и похоронил тело епископа, за что его арестовали и пытали, заставляя отречься от веры. Все издевательства выдержал будущий Папа. Когда правитель Рима умер, гонения за христианами окончились.

Интересно, что именно Сильвестр был тем, кто убедил императора Константина креститься.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 15 января

Какие завтра именины: Борис, Кузьма, Марко, Петр, Серафим, Сергей, Сильвестр, Сидор, Ульяна, Юлия (Юлиания).

Талисманом людей, рожденных 15 января, является гагат. Уже в каменном веке гагат широко использовали для изготовления разнообразных принадлежностей, а также украшений и талисманов. Впервые камень был найден около 8000 лет назад. Он считается старейшим в мире производственных материалов.

В этот день родились:

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1622 год – французский драматург, актер, театральный деятель Мольер (настоящее имя Жан Батист Поклен);

1871 год – украинский историк, писатель, переводчик, один из организаторов Академии Наук Украины Агатангел Крымский;

1908 год – американский физик-ядерщик мадьярского происхождения, Эдвард Теллер;

1915 год – канадский скульптор и живописец украинского происхождения Лео Мол (настоящее имя Леонид Молодожанин);

1929 год – американский баптистский священник, деятель за равноправие, лауреат Нобелевской премии мира Мартин Лютер Кинг;

1963 год – американский криптограф Брюс Шнайер;

1981 год – популярный испанский певец Pitbull (настоящее имя Армандо Кристиан Перес).

Что запрещено делать в этот день

15 января запрещалось есть жирную рыбу и мясо.

Не ссорьтесь с близкими людьми, друзьями.

15 января старайтесь не поддаваться вредным привычкам и не пить алкоголь.

Утром запрещалось выносить сор из избы.

Наши предки 15 января пытались не заниматься домашними делами.

Народные приметы и традиции на 15 января

15 января с утра слышите пение петухов, скоро станет теплее / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: если мороз, скоро начнется оттепель;

если у домов летает сорока, ждите метели;

если к вечеру 15 января облачно, в ближайшие дни изменится погода;

с утра слышите пение петухов, скоро станет теплее.

Сильвестров день в народе часто называли "Куриный праздник", а все потому, что святой Сильвестр считается защитником домашней птицы. В этот день наши предки старались обязательно почистить курятник. Считали, что так можно оградить кур от болезней. Кроме того, существовала традиция гадать на будущий урожай и погоду. К примеру, женщины брали луковицу и разделяли ее на 12 равных частей. Так оставляли их всю ночь. Сколько частей стали мокрыми, столько в году будет дождливых месяцев. На Сильвестра не ели мясо птицы, потому что верили, что тогда можно потерять счастье.

Погода на завтра, 15 января

Завтра, 15 января, в Киеве солнце редко будет появляться из-за облаков, осадков не ожидается. Во Львове солнечно, облака появятся только к вечеру. В Одессе небо затянется облаками еще утром, погода будет пасмурной до вечера. В Харькове будет облачно, днем ​​возможен мелкий снег.

Температура воздуха в Киеве 0 градусов днем ​​и -2 ночью. Во Львове ночью -2 и около 0 днем. В Одессе +3 днем ​​и -1 ночью. В Харькове 0 днем ​​и -2 ночью.

Памятные даты 15 января

15 января 2021 года в Закарпатье житель Львова заблудился в горах / Pexels

В этот день год назад в Закарпатье житель Львова заблудился в горах, а также в Украине отменяют "красные дипломы".

Календарь важных событий в Украине и мире за 15 января: