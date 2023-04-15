Какой завтра, 16 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 16 апреля, один из самых больших церковных праздников — Пасха. Верующие чтят память преподобного Никиты Исповедника. До Нового года осталось 259 дней.

16 апреля 2023 — воскресенье. 417-й день войны в Украине.

Какой завтра, 16 апреля, церковный праздник

16 апреля в церковном календаре – день памяти преподобного Никиты Исповедника, игумена Мидикийского. Родился в Вифинской Кесарии во второй половине VIII века в семье христиан. На восьмой день от его рождения умирает мама мальчика, а отец с горя принимает монашество. Потому мальчика воспитывала бабушка.

Еще юношей он стал прислуживать в местном храме во время богослужений, а также был слугой отшельника Стефана. Это побудило Никиту принять монашеский постриг. Через несколько лет он даже стал игуменом монастыря. За праведную жизнь Никиту Господь наделил даром чудотворения. К примеру, глухонемой мальчик после его молитвы начал говорить.

Умер преподобный Никита в 824 году, когда императором был Михаил. Его тело перевезли на корабле в Мидикийский монастырь.

Что запрещено делать в этот день

Не следует оставлять грязным дом.

Нельзя также оставлять немытую посуду.

Не давайте денег взаймы.

Не ссорьтесь и не ругайтесь.

Держитесь подальше от водоемов и не поливайте комнатные растения.

Народные приметы и традиции на 16 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: слышен грохот грома — к продолжительному непогоде;

южный ветер на хороший урожай яровых;

идет дождь, значит весна будет пасмурной и поздней;

лошади похрапывают на непогоду.

16 апреля лошади похрапывают на непогоду / Фото: Pexels

Задобрить Никиту Исповедника пытались кашей, хлебом, куриными потрохами. Среди рыбаков было принято выливать в реку растительное масло, а затем просить удачи. С самого утра сразу после пробуждения, нужно прочесть молитву "Отче наш". Так можно уберечься от несчастий в течение всего дня. Также каждая мать склоняется в этот день к своему ребенку и читает молитву Никите, чтобы тот защитил малыша.

Погода на 16 апреля

Завтра, 16 апреля, в Киеве пасмурно, без существенных осадков. Во Львове пасмурно, но осадков не ожидается. В Харькове пасмурно, осадков не предполагается. В Одессе облачная погода, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +14 днем и +6 ночью. Во Львове +14 днем и +6 ночью. В Харькове +16 днем и +6 ночью. В Одессе +14 днем и +8 ночью.

Памятные даты 16 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 16 апреля:

1178 г. до н. е. — полное солнечное затмение, по подсчетам ученых Одиссей возвращается в Итаку после 20-летнего похода с Троянской войны;

73 год — римляне захватывают иудейскую крепость Масада;

1346 год — Стефан Душан провозглашает основание Сербской империи;

1574 год – первое документальное упоминание о вертепе на украинских землях, записанное в Заславскую замковую книгу;

1632 год – основывают Киево-Могилянскую академию;

1705 год – английская королева Анна посвящает Исаака Ньютона в рыцари – это первое в английской истории звание рыцаря, пожалованное за научные заслуги;

1848 год — император Фердинанд I подписывает патент "О сносе всякой роботизны и других подданских повинностей в Галичине", которым раньше в империи отменяет барщину;

1871 год — принимают конституцию Германской империи, действовавшую до 1919 года, тогда Берлин становится столицей Германской империи;

1912 год – англичанка Гарриет Квимби становится первой женщиной, перелетевшей Ла-Манш самолетом;

1936 год — во Львове начинаются массовые политические выступления рабочих города против правительства Польши;

1947 год — Бернард Барух впервые употребляет термин "Холодная война" для обозначения отношений между СССР и США;

1995 год — начинает действовать телефонный международный код "380" для Украины;

2000 год — на референдуме большинство жителей Украины поддерживают идею сокращения общего количества народных депутатов Украины от 450 до 300, лишение их неприкосновенности и право президента на роспуск парламента;

2000 год — Георгий Гонгадзе и Елена Притула основывают "Украинскую правду", первое украиноязычное интернет-издание;

2003 год — подписывают Афинский договор, согласно которому 10 новых стран стали членами ЕС: Мальта, Кипр, Словения, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия и Венгрия.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 16 апреля

Какие завтра именины: Никита, Иосиф, Иоанн, Феодосия.

Талисманом человека, рожденного 16 апреля является оникс. Этот камень очень любили и уважали еще в давние времена. Считали, что оникс умеет лечить от многих недугов. Издавна известны и волшебные характеристики этого камня. Верили, что оникс притягивает энергию и придает силу.

В этот день родились:

1841 год – украинская педагогиня, организатор народного образования Кристина Алчевская;

1882 год – украинский общественный и политический деятель, один из организаторов украинской национально-культурной и общественной жизни на Зеленом Клине Юрий Глушко;

1926 год — украинский искусствовед, меценат, директор Львовской галереи искусств, президент Украинского национального комитета Международного совета музеев, Герой Украины Борис Возницкий.

Какой завтра день в Украине и мире

16 апреля в Украине и некоторых других странах мира празднуют Пасху / Фото: Pexels

16 апреля в Украине и некоторых других странах мира празднуют Пасху. Самый торжественный и самый церковный праздник, символизирующий Воскресение Сына Божия. Согласно христианской религии, Иисус Христос искупил грехи людей на земле и подарил им вечную жизнь своей смертью на кресте. Каждый год праздник празднуется в разные даты, однако неизменным остается день недели – воскресенье. Дата зависит от циклов Солнца и Луны. Православная церковь и Украинская греко-католическая церковь празднуют Пасху в первое воскресенье, которое наступает после первой новой Луны со дня весеннего равноденствия. Протестанские и католические праздники рассчитывают дату Воскресения Господня по-другому. В них это первое воскресенье после первой полной Луны со дня весеннего равноденствия.

Также 16 апреля празднуют Всемирный день точки с запятой (World Semicolon Day). Событие было начато Эми Блеуэл 2016 года. Ее отец покончил жизнь самоубийством, поэтому Эми создала специальный проект "Точка с запятой", который помогал людям предотвратить суицид в сложных жизненных ситуациях. К сожалению, сама Эми Блеуэлл также совершила самоубийство 2017 года.

А еще 16 апреля День "Спасите слона" (Save The Elephant Day). Праздник был создан по инициативе Фонда реинтродукции слонов совместно с Патрисией Симс 2012 года. Главная цель этого дня состоит в обращении внимания общества на проблемы слонов, возникающих из-за человеческой деятельности — продажа слоновых костей, потеря среды и т.д.

16 апреля также празднуют День Чарли Чаплина. Именно в этот день 1889 родился легендарный режиссер, актер, классик немого кино. Чарли Чаплина считают трогательным художником, мастерски владеющим актерской игрой и мог создать образ даже без слов. Он успешно комбинировал юмор и трагизм, за что его считают самым успешным комиком. Трижды Чарли Чаплина награждали Оскаром.

Также 16 апреля День пижамы на работе. Главная цель этого интересного праздника в создании атмосферы расслабленности, отдых от дресс-кода, который может быть надоедливым. Пижамный день помогает еще и улучшить самочувствие работников, избавиться от стресса на работе.

А еще 16 апреля празднуют День осведомленности о стрессе. Из-за стрессового психологического состояния здоровья человека в целом может очень сильно ухудшаться. Конечно, для работы мозга организму нужно некоторое психологическое напряжение, но только в малых дозах. Если же стресс человек испытывает постоянно, не может расслабиться и истощает себя, со временем здоровье ухудшится.

16 апреля Всемирный день голоса. Главная цель этого праздника – привлечь внимание общества к проблемам, связанным со здоровьем голоса, и указать на его особое значение для человека. Первый день голоса был проведен в Бразилии в 1999 году. Позже к событию присоединились Португалия и Аргентина. Впоследствии праздник стал международным.