Какой завтра, 16 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра, 16 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

16 февраля 2022 – среда. В этот день в Украине отмечают День единения и День военного журналиста. А еще в мире День независимости Литвы, День инноваций, День осведомленности о здоровой жизни в ЮАР. В православном календаре – честь памяти святых Симеона и Анны.

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Какой завтра праздник в Украине и мире

16 февраля в Украине отмечают День единения. Праздник совсем молодой и был внедрен указом президента Украины №53/2022 от 14 февраля 2022 года. Во время празднования этого праздника на всех домах и постройках всех населенных пунктов Украины рекомендовано поднять государственный флаг и добавить к одежде желто-голубые ленточки. Также на 10 часов утра 16 февраля 2022 запланировано исполнение Государственного Гимна Украины. День единения несет важную цель: показать, что украинцы единственная нация, которая любит свою Родину и родные земли. В то время, пока многие иностранные СМИ говорят, что 16 февраля станет днем ​​нападения, президент решил сделать его Днем единения.

16 февраля в Украине празднуют День военного журналиста. Этот профессиональный праздник был введен в 2018 году, когда министр обороны подписал соответствующий приказ. Дата была выбрана не случайно. Именно 16 февраля 2016 военный журналист Дмитрий Лабуткин погиб во время исполнения своих обязанностей под Дебальцево. Он был не только капитаном 3-го утра, но также редактором телерадиостудии “Бриз”.

Национальный союз журналистов 16 февраля чествует своих коллег, помогающих освещать события на передовой. С первых дней враждебной агрессии именно военные журналисты ведут свои репортажи и доносят до людей достоверную информацию из самых горячих точек АТО. Это непростая и опасная работа, но благодаря мужеству и преданности военных журналистов весь мир знает о героической обороне наших защитников. Поэтому не забудьте поздравить с праздником всех причастных к военной журналистике. А сделать это можно следующими словами:

16 февраля - День военного журналиста в Украине

Поздравляем всех военных журналистов с вашим профессиональным праздником! Желаем вам удачных творческих поисков, креатива в работе, интересных подходов к раскрытию важных тем, событий и героев! Мы гордимся, что благодаря нашим военным журналистам мир узнал о героизме защитников Украины!

Какие завтра праздники еще в мире:

День независимости Литвы;

День инноваций;

День осведомленности о здоровой жизни в ЮАР.

Какой завтра, 16 февраля, церковный праздник

16 февраля - день памяти святых Симеона и Анны / commons.wikimedia.org

16 февраля в церковном календаре – день памяти святых Симеона и Анны. Когда Богородица и Иосиф принесли в Храм маленького Иисуса Христа на 40-й день его рождения, святые Анна и Симеон были первыми, кто встретил их. И именно они узнали в ребенке Мессию. Эти два праведных человека сказали, что Иисус станет светом и откровением для славы израильского народа.

В православной церкви считают, что Анна и Симеон (Семен) являются последними пророками Ветхого Завета. Говорят, что в лицах этих людей Иисус Христос встретил весь народ Израиля. А сами Симеон и Анна уже в преклонном возрасте стали символами того, что жизнь может подходить к концу, но Иисус наполняет ее светом.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 16 февраля

Какие завтра именины: Владимир, Адриан, Иван, Николай, Михаил, Роман, Павел, Тимофей, Семен, Анна.

Талисманом человека, рожденного 16 февраля, является опал. Писатели сравнивали этот камень с фейерверками и вулканами. Особенно ценили опал в Древнем Риме, где он символизировал надежду и любовь. А в Древней Греции считали, что этот камень дарит своему властителю умение видеть будущее.

16 февраля родился американский певец, муж певицы Шер Сонни Боно / commons.wikimedia.org

В этот день родились:

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1543 год – японский художник Кано Эйтоку;

1740 год – итальянский издатель, печатник Джамбаттиста Бодони;

1792 год – митрополит Галицкий Григорий Ефимович;

1813 год – украинский оперный певец Семен Гулак-Артемовский;

1829 год – галицкий историк, археолог и общественный деятель Изидор Шараневич;

1867 год – украинская драматическая актриса и певица Ефросинья Зарницкая;

1879 год – писатель и художник Василий Королев-Старый;

1885 год – украинская драматическая актриса и певица Зинаида Рыбчинская;

1905 год – украинский агрохимик Петр Власюк;

1909 год – калифорнийский ресторатор, вместе с братом организовал ресторан быстрого обслуживания (в 1954 году их идею подхватил Рэй Крок и создал всемирную сеть ресторанов McDonald's) Ричард Макдональд;

1935 год – американский певец, муж певицы Шер Сонни Боно;

1954 год – шотландский писатель Йен Бенкс;

1959 год – американский теннисист Джон Макинрой;

1961 год – гитарист популярной британской группы "Duran Duran" Энди Тейлор.

Что запрещено делать в этот день

16 февраля запрещается брать взаймы деньги.

Не стоит носить черные вещи, потому что можно навлечь на себя беду.

Народные приметы и традиции на 16 февраля

16 февраля громко чирикают воробьи до скорого прихода весны / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: если шумит лес, то будет оттепель, а если трещит, то морозы будут затяжными;

16 февраля плохая тяга в печи, ждите теплая, а если сильная, будет холод;

если снега много, лето будет дождливым;

16 февраля громко чирикают воробьи до скорого прихода весны.

16 февраля молятся Симеону и Анне, чтобы они подарили здоровье новорожденному ребенку. Существовало народное поверье, согласно которому в этот день в конюшню приходил домовой. Чтобы животные не нервничать из-за присутствия нечистой силы, им к гриве привязывали портянки и оставляли всю ночь.

Погода на завтра, 16 февраля

Завтра, 16 февраля, в Киеве будет облачно, без осадков. Во Львове облачная погода, без осадков. В Одессе утром будет ясно, но после обеда небо покроют облака. Без осадков. В Харькове пасмурно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +4 днем ​​и -1 ночью. Во Львове +7 днем ​​и около нуля ночью. В Одессе +8 днем ​​и +2 ночью. В Харькове +3 днем ​​и -4 ночью.

Памятные даты 16 февраля

16 февраля 2021 года Верховная рада усиливает ответственность за вождение в нетрезвом виде / Pexels

В этот день год назад Верховная рада усиливает ответственность за вождение в нетрезвом виде, а в Днепре начинают строить новый аэродром.

Календарь важных событий в Украине и мире за 16 февраля:

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