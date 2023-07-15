Какой завтра, 16 июля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

16 июля 2023 года — воскресенье. 508-й день войны в Украине.

Какой завтра, 16 июля, церковный праздник

16 июля в церковном календаре – день памяти патриарха Анатолия. Родился в Александрии во второй половине IV века. По тогдашней традиции в юности рукоположился на диакона. 449 года был на Соборе в Эфесе, когда с определенными нарушениями с патриаршего престола был снят Флавиан Константинопольский. Стороны не могли прийти к согласию о том, кого поставить на его место. Потому решили выбрать из молодых священнослужителей. Выбор пал на Анатолия.

Папа Диоскор I был уверен, что сможет склонить молодого человека на свою сторону, но Анатолий всю свою жизнь оставался верным канонам православной церкви. При его правлении было перенесено в Константинополь немало мощей христианских мучеников. А в 457 году даже короновал Льва I Макеллу, взошедшего на императорский престол. Это был первый подобный случай.

Что запрещено делать в этот день

Старайтесь не ругаться и не ссориться.

Не употребляйте алкогольные напитки.

В этот день запрещено жадничать, особенно, если вас попросили о помощи.

Народные приметы и традиции на 16 июля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: собака плохо спит, мало ест, катается по земле или роет лапами землю до непогоды;

паук начал плести новую длинную паутину — ждите хорошую погоду;

роем летают комары к теплой погоде;

скот скапливается и так стоит – будет ненастье;

комары и мошки вьются кругами – в ближайшие семь дней установится хорошая погода.

16 июля паук начал плести новую длинную паутину — ждите хорошую погоду / Фото: Pexels

16 июля в народе называли Маковым, потому что крестьяне традиционно начинали сеять мак. Растение издавна считали чрезвычайно полезным. Ее добавляли в разные блюда и напитки, ею лечили некоторые болезни. Существовала интересная традиция наполнять маковыми семенами обуви женихам, чтобы защитить их от нечистой силы и злых помыслов. Добавляли мак и в корм курам, чтобы они хорошо уносились. В целом день считался несчастливым, потому старались не начинать новых дел.

Погода на 16 июля

Завтра, 16 июля, в Киеве ясно без осадков. Во Львове погода продержится весь день, осадков не ожидается. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе ясное утро и вечер, день обещает быть облачным, но осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве +27 днем и +16 ночью. Во Львове +30 днем и +18 ночью. В Харькове +25 днем и +17 ночью. В Одессе +29 днем и +21 ночью.

Памятные даты 16 июля

Календарь важных событий в Украине и мире за 16 июля:

1054 год — неудачей завершаются в Константинополе переговоры между Римом и Византией о сферах влияния в Южной Италии и по ряду теологических вопросов, тогда же христианская церковь делится на две ветви: католическую и православную;

1212 год — христиане разбиваются Альмохадов в битве при Навас-де-Толосе в Испании;

1643 год – экспедиция голландского мореплавателя Маартина де Фриза открывает остров Сахалин;

1661 год — Стокгольмский банк выпускает первые европейские банкноты;

1790 год — округ Колумбия, не входящий в юрисдикцию ни одного штата, определяют как место расположения правительства США;

1909 год — основывают компанию "Audi";

1912 год – в Киеве в присутствии высшего руководства города и края происходит торжественное открытие Бессарабского крытого рынка;

1917 год — принимают II Универсал Украинского Центрального Совета;

1919 год — под давлением польских войск УГА, перейдя реку Збруч, покидает Восточную Галицию и отступает на территорию Приднепровской Украины;

1923 год — Бенито Муссолини запрещает азартные игры в Королевстве Италия;

1945 год — США подрывают первую в мире атомную бомбу на испытаниях "Тринити";

1951 год — опубликуют повесть Дж. Сэлинджера "Ловец во ржи";

1965 год – открывают тоннель под Монбланом, связывающий транспортным сообщением Францию и Италию;

1990 год — Верховный Совет УССР принимает Декларацию о государственном суверенитете Украины;

1996 год — Майкл Джексон дает бесплатный королевский концерт султану Брунея;

1997 год — Валерий Пустовойтенко возглавляет Кабинет Министров Украины;

2010 год – в Одессе открывают новый кинофестиваль – Первый Одесский международный кинофестиваль;

2010 год — акция "Знамя — на вершину!" — посвящена 20-летию принятия Декларации о государственном суверенитете Украины;

2019 год — вступает в силу Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Именины: как назвать ребенка, родившегося 16 июля

Какие завтра именины: Георгий, Анатолий, Герасим, Марко, Василий, Иван, Константин, Филипп, Хома.

Талисманом человека, рожденного 16 июля является янтарь. Застыла много тысячелетий назад смола хвойных деревьев, которая относится к ископаемым органогенным минералам. Издавна считалось, что украшения из янтаря помогают обрести душевный покой.

В этот день родились:

1881 год – украинский философ, психолог, публицист и церковный и государственный деятель Василий Зеньковский;

1908 год – украинский писатель и переводчик Василий Барка;

1955 год – известный украинский генерал-лейтенант, первый украинский Начальник штаба, первый заместитель Командующего Воздушных Сил ВС Украины Сергей Климов;

1967 год – офицер Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины Сергей Котенко;

1977 год – офицер Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины Юрий Коваленко;

1993 год — украинская спортсменка, художественная гимнастка, многократный призер чемпионатов мира и Европы, других международных турниров Анна Ризатдинова.

Какой завтра день в Украине и мире

16 июля в Украине празднуют День принятия Декларации о суверенитете Украины / Фото: Pexels

16 июля в Украине празднуют День принятия Декларации о суверенитете Украины. Именно в этот день 1990 был принят документ, устанавливавший суверенитет нашей страны. Декларация для нас имеет большое историческое значение, потому что она провозгласила украинскую самостоятельность, гражданство, независимость и право устанавливать внешние отношения. Благодаря государственно-правовому акту возродилась наша государственность и была установлена историческая справедливость.

Также 16 июля День бухгалтера и аудитора Украины. Необходимость учета доходов и расходов возникла вместе с хозяйственной деятельностью человека. На территории современной Украины первый такой учет был создан в древней культуре Триполья. Археологи не раз находили глиняные таблички и шарики разного размера с нанесенными на них знаками. Гипотетически трипольцы могли использовать их для учета зерна, скота и т.д. Больше сведений об учете на наших землях появилось в начале VIII века до нашей эры, когда на Черноморском побережье образовались поселения греков. Города уже тогда были достаточно развитыми, там чеканили деньги и активно торговали. Записи велись на специальных гипсовых и глиняных досках, а также использовали счеты, которые называли абаки. Существовала в греческих колониях даже налоговая система и банки.

А еще 16 июля празднуют День металлурга в Украине. Профессиональный праздник был начат 3 июня 1993 года. Металлургическую отрасль считают одной из самых древних, ведь первые металлурги появились еще пять тысяч лет назад. Состоит она в добыче металлов из руд. Без нее трудно представить нашу современную жизнь.

16 июля Всемирный день змей. Важное экологическое событие. В настоящее время известно около 3500 разновидностей змей, а на территории Украины проживает 11 из них. Эти хищники очень важны для баланса экосистемы, ведь они регулируют популяцию насекомых, мелких млекопитающих, земноводных. Главная цель этого дня состоит в том, чтобы привлечь внимание к проблемам этих пресмыкающихся, повысить осведомленность об их роли в жизни планеты. Интересно, что самой неядовитой змеей является анаконда, а самой большой (и самой умной) ядовитой — кобра.