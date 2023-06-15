Какой завтра, 16 июня, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

16 июня 2023 года — пятница. 478-й день войны в Украине.

Какой завтра, 16 июня, церковный праздник

16 июня в церковном календаре – день памяти мученика Лукиллиана. Он был языческим жрецом, жившим во III веке. Он отрекся от своей веры и принял христианство. Проповедовал Лукиллиан Слово Божие и обратил ко Христу немало своих граждан. Узнали о деятельности бывшего жреца иудеи и донесли на него. Начальник города приказал схватить Лукиллиана и бросить в тюрьму. Долго мучили святого вместе с другими христианами, а затем отрубили голову.

Что запрещено делать в этот день

Не ссорьтесь с родными и не злословьте.

Лучше отложить любой физический труд.

Не стоит заключать сделки, они не принесут пользы.

Народные приметы и традиции на 16 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: дождь идет весь день — ждите большое количество грибов осенью;

собака мало ест и спит — будет дождь;

утром туман стелется по воде — будет солнечная погода;

ветер дует с севера вечером — будет ясный день.

16 июня утром туман стелется по воде — будет солнечная погода. / Фото: Pexels

Если нужно было выкопать колодец, то в этот день узнавали, как найти место, где лучше всего это делать. Для этого брали сковороду, клали ее на землю вверх дном и ждали некоторое время. Если сковорода внутри намокла, значит около воды и можно копать колодец.

Наши же предки следили за направлением ветра 16 июня. Согласно народным поверьям, если дует южный ветер, быстро вырастут ярые хлеба, северо-западный обещает болезни и сырую погоду, восточный — инфекции, а северо-восточный прогнозирует затяжные дожди.

Погода на 16 июня

Завтра, 16 июня, в Киеве облака появятся на небе только днем, чтобы к вечеру рассеяться без осадков. Во Львове пасмурная погода будет держаться до вечера, днем пойдет сильный дождь, который ослабнет до вечера. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе безоблачное утро и вторая половина дня, вечером могут появиться облака, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +26 днем и +17 ночью. Во Львове — +16 днем и +15 ночью. В Харькове — +26 днем и +16 ночью. В Одессе — +25 днем и +20 ночью.

Памятные даты 16 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 16 июня:

1578 год — во Львове казнят казацкого предводителя, молдавского хозяина Ивана Пидкову;

1874 год — происходит торжественное открытие кавендишской лаборатории;

1903 год — создают компанию Ford Motor;

1919 год — Святой Престол в лице Папы Римского Бенедикта XV признает независимость УНР;

1934 год — в Харькове открывается первый съезд писателей Украины и создают Союз писателей Украины (СПУ);

1998 год — впервые в прямом эфире по Интернету показывают роды (40-летняя американка из Флориды, согласившаяся на этот эксперимент, родила мальчика по имени Шон).

Именины: как назвать ребенка, родившегося 16 июня

Какие завтра именины: Афанасий, Денис, Дмитрий, Клавдий, Лукьян, Павел, Феодосий, Юлиан, Иоланта.

Талисманом человека, рожденного 16 июня, является сардоникс. Камень, пользующийся большой популярностью у ювелиров. Сардоникс давно использовали для лечения переломов и трещин, ведь верили, что он может активировать процесс регенерации. А еще давно верили, что владелец этого самоцвета скорее найдет свою вторую половинку.

В этот день родились:

1855 год — украинский архитектор Георгий Шлейфер;

1906 год — украинский общественно-политический деятель, писатель, публицист Зиновий Кныш (псевдоним Б. Михайлик);

1957 год — украинский режиссер и сценарист Василий Вовкун.

Какой завтра день в Украине и мире

16 июня в Украине и мире празднуют Всемирный день морских черепах / Фото: Pexels

16 июня в Украине и мире празднуют Всемирный день морских черепах. В этот день проводятся различные мероприятия, цель которых привлечь внимание человечества к проблемам, с которыми сталкиваются жители моря. Дату праздника выбрали не случайно. Именно в этот день 1909 родился Арчи Карр, который был выдающимся американским ученым в области экологии и посвятил всю свою жизнь изучению морских черепах. Благодаря его усилиям в Коста-Рике был создан один из самых больших национальных парков, где можно исследовать морских черепах в природной среде их существования. Празднование проводится под руководством Всемирного фонда дикой природы.

Также 16 июня Международный день семейных денежных переводов. Молодое, однако, важное событие было впервые проведено в 2015 году во время масштабного политического форума в Милане. В 2018 году праздник был подтвержден Организацией Объединенных Наций и стал официальным. В наши дни очень распространенным явлением есть трудовая миграция. Часто один из членов семьи переезжает в другую страну в поисках заработка, а затем посылает своим родным денежные переводы.

А еще 16 июня празднуют День свежих овощей. Главная его цель состоит в привлечении людей к правильному питанию, отмечены важности потребления свежих овощей, содержащих немало витаминов, минералов и полезных веществ.

16 июня Международный день африканского ребенка. Событие начала в 1991 году Организация африканского единства. Выбрали дату неслучайно, ведь она является годовщиной демонстрации в Соуэто (ЮАР), когда чернокожие школьники вышли на улицы, чтобы отстаивать свои права на образование на родном языке и получить в целом лучшее школьное обучение. Власти начали стрелять в демонстрантов. Тогда погибли около 600 человек, а еще около 6 тысяч были арестованы. Случилось это в 1976 году.