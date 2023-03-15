Какой завтра, 16 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

16 марта 2023 — четверг. 386-й день войны в Украине.

Какой завтра, 16 марта, церковный праздник

16 марта в церковном календаре – день памяти мучеников Евтропия, Клеоника, Василиска. Братья Клеоник и Евтропий были распяты. Василиска язычники зарубили мечом. Все они находились в тюрьме во времена правления императора Максимиана в понтийском городе Амасии.

Братьев мучили в течение трех дней, но пытки не поколебали их веры во Христа. Умерли они в 290 году. Они были похоронены другими христианами, а их мощи долгое время прославлялись многочисленными чудесами.

Что запрещено делать в этот день

Не стоит уходить в лес — в народе верили, что в этот день просыпается медведь.

Не давайте и не берите взаймы после заката.

Не рекомендуется выносить мусор – можно вместе с ним вынести благополучие и достаток.

Народные приметы и традиции на 16 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: уже прилетели скворцы — ждите хорошего урожая зерна;

весело щебечут синицы — совсем скоро придут теплые дни;

вороны начали купаться в снегу – будет ясная погода;

вокруг деревьев тает снег и образует круги с пологими краями – будет затяжная весна;

высоко летят гуси – к полноводию.

16 марта весело щебетают синицы — совсем скоро придут теплые дни. / Фото: Pexels

В народе 16 марта называли "Медвежье пробуждение". Именно в этот день считали настоящим приходом весны, верили, что в лесу начинают пробуждаться медведи. Утром пытались умыться водой, в которой целую ночь находился серебряный предмет, тогда весь год человек будет красивым и молодым. Если сон, который приснился в ночь на 16 марта, в ближайшее время не сбылся, значит уже не стоит ждать его исполнения.

Погода на 16 марта

Завтра, 16 марта, в Киеве пасмурная погода до конца дня, без осадков. Во Львове пасмурно, прояснится вечером, ночью мелкий дождь со снегом, который закончится к утру. В Харькове облачно, днем будет идти мелкий дождь. В Одессе пасмурно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +4 днем и +2 ночью. Во Львове +5 днем и +1 ночью. В Харькове +7 днем и +5 ночью. В Одессе +10 днем и +5 ночью.

Памятные даты 16 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 16 марта:

587 год до н. э. — Навуходоносор II захватывает Иерусалим (дата по Хронике Навуходоносора);

870 год — основание в Болгарии православной церкви;

1521 год — во время первого кругосветного путешествия португальский мореплаватель Фернан Магеллан достигает берегов современных Филиппин и через полтора месяца он погибает в схватке с местными жителями;

1827 год — начинает выходить "Журнал свободы", это первая в Соединенных Штатах газета, основанная афроамериканцами;

1851 год — Испания и Ватикан заключают конкордат, что за ним католическая церковь признавалась единственной государственной, а все образование соответствовала католической доктрине;

1880 год — по подозрению в революционной агитации арестовывают украинского поэта Ивана Франко;

1900 год — официальная дата открытия Минойской цивилизации английским археологом Артуром Эвансом;

1917 год — в Киеве происходит большая манифестация – День революции;

1919 год — в США впервые испытывают беспроводной телефон для переговоров с самолетом;

1923 год — римская полиция запрещает свист и другие проявления недовольства игрой актеров в театрах;

1960 год – в Нью-Йорке представляют первый автомобиль на солнечных батареях;

1978 год — в Риме леворадикалы из "Красных бригад" похищают влиятельного политика Альдо Моро и через 54 дня убивают его;

1988 год — газовая атака на курдский город Халабджа иракской армией, в результате чего погибают несколько тысяч его жителей;

1990 год — во Львове начинает работу первая сессия возрожденного Научного общества имени Тараса Шевченко;

1994 год — фигуристку Тоню Хардинг выгоняют из спорта за причастность к организации нападения на фигуристку Нэнси Керриган;

1998 год — папа Римский Иоанн Павел II извиняется за бездействие и молчание многих католиков во время Холокоста;

2006 год — Генеральная ассамблея ООН почти единогласно голосует за создание Совета по правам человека;

2014 год — происходит незаконный референдум в Крыму.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 16 марта

Какие завтра именины: Зиновий, Василий, Нонна.

Талисманом человека, рожденного 16 марта, является коралл. Украшения из кораллов несут сакральный смысл для каждой украинки. Ярко красные бусы всегда ассоциировались с хранительницей, домом, уютным жилищем. Издавна верили, что кораллы несут счастье и процветание, наделяют своего владельца мудростью и помогают защититься во время путешествий.

В этот день родились:

1846 год — известный киевский археолог, историк искусств, художественный критик, профессор Киевского университета, руководитель росписей Владимирского собора Прахов Адриан Викторович;

1882 год — украинская писательница, драматургиня, поэтесса и педагогиня Алчевска Кристина Алексеевна;

1883 год — американская писательница, издательница-любительница украинского происхождения Соня Грин;

1894 год — украинский поэт, представитель "пражской школы" Юрий Дараган;

1897 год — военный деятель времен УНР, атаман Холодного Яра Илларион Завгородний;

1917 год — украинский литературовед, педагог, исследователь фольклора Виктор Тищенко;

1944 год — украинский живописец Николай Подгорный.

Какой завтра день в Украине и мире

16 марта День без селфи / Фото: Pexels

16 марта в Украине и мире празднуют День свободы информации (Freedom of Information Day). Событие посвящено обретению и продвижению прозрачности и открытости власти. Дату выбрали не случайно. Именно в этот день родился Джеймс Мэдисон, считающийся "отцом" Конституции США и активным сторонником прозрачности власти. Праздник был основан в 1989 году по инициативе Комитета журналистов за свободу печати. Эта некоммерческая организация выступает за свободу печати и доступ к правительственной информации.

Также 16 марта День черной прессы. День посвящен признанию вклада газет и СМИ, которыми владеют или управляют темнокожие в США. Основала событие Национальная ассоциация издателей газет, представляющая более 200 медиа-компаний, принадлежащих темнокожим по всей стране. Дату выбрали в честь основания первой газеты, которой владел чернокожий Freedom's Journal. Случилось это в 1827 году.

А еще 16 марта празднуют День квилтинга. Квилтингом называют ремесло, заключающееся в художественном вышивании и выстегивании кусочков ткани, между которыми вставляют слой фатина или ваты. Стеганное полотно существовало издревле в Китае, а в XI-XV веках распространилось в Европе. Америка познакомилась с квилтингом в 1620-х годах.

16 марта — День без селфи. Задолго до появления Селфи люди начали создавать собственные изображения. А сам термин "селфи" – это версия автопортрета, которую создают с помощью смартфона. Первое селфи сделано современным способом, то есть, держа камеру в руке, было сделано в 1920 году. Таким образом, себя увековечили пятеро фотографов из манхэттенской фотостудии Byron Company. Фотоаппарат был так тяжелым, что его пришлось держать двум мужчинам. Сегодня ради интересного селфи люди часто рискуют своей жизнью. Это увлечение начало очень беспокоить психологов и психиатров. Люди тратят много времени, зацикливаются на своем облике, что негативно влияет на реальную жизнь. Потому и был создан День без селфи. Интересно, что его празднуют в день рождения Филлипа Кана, создавшего первый телефон, мог мгновенно передавать изображение.

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