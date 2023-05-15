Какой завтра, 16 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 16 мая, Международный день мирного сосуществования. Верующие чтят память мучеников Тимофея и Мавры. До Нового года осталось 229 дней.

16 мая 2023 года — вторник. 447-й день войны в Украине.

Какой завтра, 16 мая, церковный праздник

16 мая в церковном календаре – день памяти мучеников Тимофея и Мавры. Они были супругами в III веке, исповедовали христианство, за что и пострадали во времена правления императора Диоклетиана. Тимофей родился в селе Перапея в семье священника Пиколпоса, который был чтецом в церковном клире и переписывал Священные книги.

На святого Тимофея донесли, что у него хранятся христианские книги. Его схватили и привели к правителю города Ариана. Принял он тогда немало страшных мучений и мужественно их всех стерпел. Затем встал и поблагодарил Бога за то, что тот наслал на него испытание. Тогда его повесили головой вниз, в рот положили деревянную палку, а на шею привязали камень. Велики были страдания Тимофея, но он все терпел.

Рассказали тогда правителю, что у Тимофея есть молодая жена Мавра. На ней он женился за 20 дней до того, как его забрали на пытки. Приказал Ариан привести Мавру, потому что думал, что она уговорит Тимофея отречься от своей веры. Однако святая женщина сразу признала себя христианкой и перенесла все страшные пытки. Даже после котла с кипящей водой осталась она невредимой.

Что запрещено делать в этот день

Если кто-нибудь попросил вас о помощи, нельзя отказывать.

От громких гуляний лучше воздержаться.

Не ссорьтесь в этот день со своими родными и друзьями.

Народные приметы и традиции на 16 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: на дубе уже листья распустились, а на ясене еще нет – будет засушливое лето;

гуси и утки поднимают крылья, махая ими – до бури;

уже спели соловьи – значит, скоро все расцветет;

цветы на черемухе указывают на теплое и жаркое лето;

на рассвете нет росы – ждите дождей.

К 16 мая уже спели соловьи – значит, скоро все расцветет / Фото: pixabay.com

В народе 16 мая называют Мавра Рассадница. Все потому, что с этого дня начинали высаживать рассаду на грядки, засевать огороды. Свежие насаждения обязательно поливали освященной водой. Верили, что так молодые побеги можно защитить от гусениц или тли.

Погода на 16 мая

Завтра, 16 мая, в Киеве будет облачно весь день, утром возможен дождь, который закончится к середине дня. Во Львове пасмурно, утром ждите дождя, но днем и вечером без осадков. В Харькове будет облачно, вечером пройдет мелкий дождь. В Одессе облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +18 днем и +14 ночью. Во Львове — +18 днем и +13 ночью. В Харькове — +21 день и +11 ночью. В Одессе — +18 днем и +14 ночью.

Памятные даты 16 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 16 мая:

1648 год — под Желтыми Водами войско Богдана Хмельницкого наносит поражение польскому войску Стефана Потоцкого;

1836 год — Эдгар Аллан По женится на своей 13-летней кузине Вирджинии Клемм;

1920 год — Жанну д'Арк канонизируют в римской католической церкви;

1929 год — в США проходит первая церемония вручения "Оскаров";

1954 год — начинается восстание заключенных (Кенгирское восстание) в 3-м лагерном отделении Степного лагеря в поселке Кенгир (Казахстан);

1966 год — в Китае объявляют о начале "культурной революции";

1975 год — японка Табеи Дзюнко становится первой женщиной, покорившей Эверест;

2004 год — украинская певица Руслана Лыжичко одерживает победу в песенном конкурсе "Евровидение" 2004;

2008 год — Украина становится 152-м членом Всемирной торговой организации.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 16 мая

Какие завтра именины: Симон, Андрей.

Талисманом человека, рожденного 16 мая, является хризолит. Один из древнейших минералов, известных человечеству. Это полудрагоценный камень, часто используемый для изготовления украшений. Издавна верили, что хризолит помогает улучшить мужскую энергию.

В этот день родились:

1718 год – итальянская математикиня и философиня Мария Гаетана Аньези;

1817 год – украинский историк, поэт-романтик, мыслитель, общественный деятель Николай Костомаров;

1856 год – украинский этнограф и фольклорист Николай Колцуняк;

1895 год – украинский писатель, поэт, переводчик Тодось Осьмачка;

1936 год – украинский художник, график, иллюстратор Николай Грох;

1994 год – украинский рэпер, основатель и фронтмен группы "Kalush" Олег Псюк.

Какой завтра день в Украине и мире

16 мая в Украине и мире празднуют Международный день мирного сосуществования / Фото: pixabay.com

16 мая в Украине и мире празднуют Международный день мирного сосуществования. Событие было начато в 2017 году ООН. Главная ее цель состоит в вовлечении общества в мир, единство, солидарность, терпимость, что способствует развитию стран и достижению гармонии. По сей день обычно организуются различные тематические мероприятия для населения.

Также 16 мая День ношения фиолетового в знак мира. Веселый и положительный праздник, нацеленный на то, чтобы показать пришельцам с других планет, что человечество для них не враг. Чтобы приобщиться к празднованию, нужно всего-навсего надеть аксессуары или любую вещь фиолетового цвета.

А еще 16 мая Международный день осведомленности о целиакии. Начала этот день Европейская ассоциация больных целиакией. Это заболевание кишечника, возникающее из-за повреждения ворсинок тонкой кишки, поэтому человек не может употреблять продукты, содержащие глютен. Главная цель дня — повысить осведомленность о целиакии.

16 мая празднуют День биографов. Дату празднования избрали в честь встречи Сэмюэла Джонсона, который был биографом и лексикологом, с писателем Джеймсом Босуэллом, состоявшейся в 1763 году.

Также 16 мая празднуют Международный день света. Событие было установлено ЮНЕСКО 14 ноября 2017 года. Дату выбрали в честь состоявшейся в 1960 году первой удачной работы лазера Теодора Маймана. Главная цель состоит в привлечении внимания человечества к значению света как в обычной жизни, так и в культурной, научной, художественной.

А еще 16 мая День морской обезьяны. Нестандартное и очень интересное событие. Морскую обезьяну относят к ракообразным, а снаружи она чем-то напоминает креветку. Хотя это существо отличается крошечными размерами (до 5 мм), оно является важной частью экосистемы, распространяя тепло и питательные вещества.