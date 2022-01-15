Какой завтра день – все о 16 января, что запрещено делать, день ангела, приметы

16 января 2022 – воскресенье. В Украине чтят память Киборгов. Это важная для украинцев памятная дата, введенная по инициативе бойцов, выживших в боях за Донецкий аэропорт. В этот день в Украине проводятся памятные мероприятия, чтобы почтить защитников, которые положили жизнь за свое государство.
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Какой завтра день в Украине и мире
16 января в Украине – день памяти Киборгов. Это важная для украинцев памятная дата, введенная по инициативе бойцов, выживших в боях за Донецкий аэропорт. В этот день в Украине проводятся памятные мероприятия, чтобы почтить защитников, которые положили жизнь за свое государство. В народе их называют "Киборгами". Сегодня они являются символом патриотизма и преданности независимой Украине. Все бойцы, защищавшие ДАП, получили государственные награды (некоторые из них посмертно).
Бои за Донецкий аэропорт начались 26 мая 2014 года. Тогда наемники и сепаратисты захватили его терминалы. В тот же день украинцы смогли вернуть контроль за аэродромом, нанеся сокрушительный удар террористам. Но боевые действия продолжались до 25 января и закончились только тогда, когда Донецкий аэропорт был полностью разрушен. Более 200 бойцов в этих боях отдали свою жизнь.
16 января празднуют День лидовара (заливника льда). Эти люди работают на больших аренах или просто готовят маленькие местные катки к зимнему сезону. Дату выбрали в честь дня рождения 1901 американского инженера Фрэнка Замбони. Именно он изобрел машину для заливки (восстановления) льда на катке. До этого люди делать это вручную.
А еще 16 января празднуют Всемирный день The Beatles. Этот праздник был создан для многочисленных поклонников группы, а также для тех, кто с уважением относится к мировой музыкальной культуре. Именно группа The Beatles по праву считают одной из самых популярных в мире. Их песни пропагандируют мир, любовь к ближнему, добро и поиск истины. До сих пор феномен группы остается настоящей загадкой. Ведь на протяжении многих десятилетий он все еще очень популярен.
Именно 16 января 1957 года в Ливерпуле открылся клуб Cavern, которому суждено было стать первым местом, где выступала тогда еще никому не известная группа. А сама группа была создана в 1956 году также в Ливерпуле 16-летний юноша Джон Леннон, увлекавшийся творчеством Элвиса Пресли. Группу решили назвать The Quarrymen. Выступали молодые люди обычно на школьных вечеринках. А финансовую и психологическую поддержку получали от матери Леннона.
6 июля 1957 года Джон Леннон вместе играли на концерте в местной церкви. Там юноша познакомился с Полом Маккартни. В отличие от Леннона (с его мятежным характером), Пол был очень спокоен и уравновешен. Маккартни пригласили в группу, ведь он умел виртуозно играть на гитаре. Тогда оказалось, что Пол тоже умеет писать песни. 1958 Маккартни приводит в группу Джорджа Харрисона, который имел музыкальный опыт. В конце концов именно эти трое юношей стали основой The Quarrymen.
Они мечтали о всемирном признании, а потому играли на любых мероприятиях и концертах. В апреле 1960 года группа сменила название на The Beatles. Впоследствии они начали играть в пабах и ночных клубах, поя иногда и своих авторских песен. С 1961 года они начали появляться на сцене клуба Cavern. Там же появились первые поклонники их таланта.
Также 16 января – Международный день острой и горячей пищи. Гурманы со всего мира добавляют в свои блюда адские специи, чтобы насладиться удивительным вкусом. Традиционно в этот день самой популярной приправой становится острый чилийский перец и перец халапеньо. Они часто добавляются в блюда из мяса, соусов и даже разных напитков.
Ежегодно в третье воскресенье января празднуют Всемирный день снега. В этом году праздник выпадает на 16 января. Многие люди с нетерпением ждут белое время года, когда все вокруг засыпает снег. Он создает чувство сказки, чистоты, праздничности. Праздник был введен Международной организацией лыжного спорта 2012 года. Главная цель его – привлечь детей и взрослых людей к активному отдыху зимой, информировать о пользе зимних видов спорта.
Какой завтра праздник еще в мире:
- Всемирный день религии;
- День "Ничего";
- День Дракона;
- День памяти о запрете в США;
- Маленький Новый год в Японии.
Какой завтра, 16 января, церковный праздник
16 января в церковном календаре – день памяти святого мученика Гордия. Родился и вырос в христианской семье, в городе Кесарии в III веке. В зрелом возрасте стал на военную службу и дослужился до сотника (начальника) войска. Когда начались гонения христиан, решил уйти со службы и поселиться отшельником в пустыне.
Впоследствии вернулся на Родину, где тогда за принадлежность к христианской религии пытали и убивали. Во время языческого праздника вслух начал проповедовать слово Божие и назвал себя христианином. За что был арестован и подвергся жестокой каре. Не отступил от веры даже под страхом смерти. За что был убит.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 16 января
Какие завтра именины: Гордей, Ирина, Арина.
Талисманом людей, рожденных 16 января, является оникс. На Востоке этот камень считали символом скорби. А вот в Иерусалиме оникс считался священным камнем. Им украшали стены храма и трон Соломона. С давних времен его носили исключительно мужчины, но сегодня он подойдет и волевым женщинам.
В этот день родились:
- 1943 год - всемирно известный английский композитор, Брайан Фернехоу;
- 1948 год – американский кинорежиссер, Джон Карпентер;
- 1959 год - британская соул-исполнительница нигерийского происхождения, Шаде Аду;
- 1962 год – современный украинский композитор, Людмила Юрина;
- 1966 год – украинский скрипач, Василий Попадюк;
- 1969 год - ритм-н-блюзовая исполнительница, трагически погибшая в авиакатастрофе, Элайя;
- 1970 год – украинский композитор, дирижер и философ, Сергей Ярунский;
- 1973 год – украинский бадминтонист, Владислав Дружченко;
- 1974 год – английская супермодель, актриса, Кейт Мосс;
- 1981 год – гитарист нью-йоркской группы The Strokes, Ник Валенси;
- 1983 - украинский футболист, защитник сборной Украины по футболу, капитан днепропетровского "Днепра", Андрей Русол.
Что запрещено делать в этот день
- 16 января запрещалось хвастаться, люди верили, что тогда Гордей все отнимет.
- Верили, что у Гордиев день ведьмы выходят на охоту, потому старались не выходить из дома.
- Вечером 16 января не производили никакой тяжелой работы.
Народные приметы и традиции на 16 января
Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:
- смотрели, какой сегодня день: за окном метель, пчелы будут хорошо роиться;
- луна находится в кругу, будет сильный мороз;
- если 16 января у дома увидеть зайца, скоро похолодает;
- по небу плывут облака, значит будет метель;
- на деревьях 16 января иней, погода будет сухой и ясной;
- на деревьях трещат ветви – к морозу;
- на небе 16 января яркие звезды, ясная погода.
На Гордиев день, а именно так называли 16 января наши предки, хозяйки делали ватрушку с сыром. Также на столе обязательно были творожные блюда, что должно было принести в дом счастье.
Погода на завтра, 16 января
Завтра, 16 января, в Киеве к вечеру будет облачная погода, без осадков. Во Львове осадков не ожидается, облачно. В Одессе пасмурное утро сменится ясным днем. Осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков.
Температура воздуха в Киеве -1 днем и -4 ночью. Во Львове ночью ожидается -4, а днем +1. В Одессе днем -2, ночью -2. В Харькове -4 ночи и -1 днем.
Памятные даты 16 января
В этот день год назад вся сфера обслуживания в Украине переходит на государственный язык, а в Германии выбирают нового лидера партии ХДС, которую возглавляла Ангела Меркель.
Календарь важных событий в Украине и мире за 16 января:
- 1918 год – Украинская Центральная Рада принимает закон о создании украинской добровольческой армии;
- 1919 год – в Киеве по поручению главы Директории Симона Петлюры, для популяризации украинской музыкальной культуры за рубежом, музыкальный отдел Министерства образования УНР создает Украинскую республиканскую капеллу;
- 1919 год – Украинская Директория объявляет войну большевистской России; 1920 год – в Париже проходит первое заседание Совета Лиги Наций без участия США;
- 1924 год – испанский летчик Пабло Пескара продержался на вертолете собственной конструкции в воздухе целых 8 минут 13 секунд и пролетел больше километра;
- 1954 год – город Проскуров переименовывают в Хмельницкий, а Каменец-Подольскую область – в Хмельницкую;
- 1957 год – в Ливерпуле открывается The Cavern Club, в котором начала выступать группа "The Beatles";
- 1969 год – чешский студент Ян Палах совершает акт самосожжения в Праге на Вацлавской площади в знак протеста против советского вторжения;
- 1984 год – Майкл Джексон получает 8 статуэток "Грэмми" за альбом Thriller;
- 1991 год – Белый дом официально объявляет о начале операции "Буря в пустыне", чтобы освободить Кувейт от иракской оккупации;
- 1992 год – Буркина-Фасо признает независимость Украины;
- 1997 год – компания Microsoft выпускает Office 97, комплексную офисную программу, которая мгновенно стала популярной;
- 2002 год – Совет Безопасности ООН голосует за наложение санкций на экстремистскую организацию Аль-Каида и движение Талибан;
- 2014 год – в Украине приняты "законы о диктатуре" ("Диктаторские законы 16 января").