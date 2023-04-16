Какой завтра, 17 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 17 апреля, в Украине празднуют День пожарной охраны. Верующие чтят память преподобного Иосифа. До Нового года осталось 258 дней.

17 апреля 2023 года – понедельник. 418-й день войны в Украине.

Какой завтра, 17 апреля, церковный праздник

17 апреля в церковном календаре – день памяти преподобного Иосифа. Он родился в Палестине в благочестивой семье. Интересовался духовной жизнью с самого раннего детства, был смиренным и кротким. Поступил в монастырь в возрасте 17 лет, там спал на камнях и носил только старую одежду. За свои подвиги стал пресвитером.

Когда начались гонения за христианами, Иосиф начал ходить по городам и поддерживать верующих, борясь с ересью. За это отправили его на остров Крит, где его воспевал святитель Николай. Затем вернулся в Константинополь и основал там монастырь. Бог наделил Иосифа даром чудотворения.

Что запрещено делать в этот день

Нельзя стирать, убирать или заниматься ремонтом.

Не обижайтесь, не сплетничайте и не злословьте.

Не стоит работать в саду и заниматься рукоделием.

Народные приметы и традиции на 17 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: ударил мороз — ждите богатый урожай пшеницы;

если поднялся ветер, то лето будет прохладным;

медленные и темные облака к проливным дождям;

на ольхе много сережек висит — будет богат урожай овса.

17 апреля ударил мороз — ждите богатый урожай пшеницы / Фото: Pexels

Издавна верили, что сон, который приснился в ночь на 17 апреля, точно сбудется в течение 12 дней. Верили, что в этот день начинает петь журавль и просыпается сверчок. Поэтому люди часто выходили из дома, чтобы увидеть в небе аистов. Они считались защитниками доброго от злых сил. А еще говорили, что по их прилету уже устанавливается по-настоящему летняя погода.

Погода на 17 апреля

Завтра, 17 апреля, в Киеве пасмурно, без существенных осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове пасмурная погода, осадков не ожидается. В Одессе облачно, возможен дождь.

Температура воздуха в Киеве +14 днем ​​и +6 ночью. Во Львове +13 днем ​​и +5 ночью. В Харькове +16 днем ​​и +6 ночью. В Одессе +17 днем ​​и +7 ночью.

Памятные даты 17 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 17 апреля:

1492 год — Христофор Колумб подписывает контракт с Испанией, обязавшись открыть новый путь в Индию;

1607 год — 21-летний Арман Жан дю Плеси де Ришелье посвящен в духовный сан;

1839 год – после распада федерации республик Центральной Америки образуется государство Гватемала;

1847 год — арестован Тарас Шевченко как член Кирилло-Мефодиевского братства;

1848 год — патентом австрийского императора Фердинанда I в Галиции упраздняют крестьянские повинности (от 15 мая 1848);

1856 год – город Квебек провозглашают столицей Канады;

1875 год — британец Невилл Чемберлен изобретает бильярдную игру "снукер";

1888 нрд — двенадцать английских клубов основывают Футбольную лигу, древнейший чемпионат в мировом футболе;

1895 год — подписывают Симоносекский договор, завершающий первую японско-китайскую войну;

1907 год — Иммиграционный центр на острове Эллис в Нью-Йорке в сутки принимает рекордное количество иммигрантов — 11747 человек;

1924 год – создают голливудскую киностудию "Metro-Goldwyn-Mayer";

1941 год — Югославия капитулирует во 2-й Мировой Войне;

1946 год — Сирия обретает де-факто независимость от Франции;

1961 год – начинается неудачная операция кубинских эмигрантов в Соединенных Штатах и ​​ЦРУ с целью свержения коммунистического правительства Кастро;

1964 год — компания "Ford Motor Company" начинает выпускать автомобиль "Форд Мустанг";

1964 год — американка Джерри Мок становится первой женщиной, облетевшей наедине вокруг Земного шара;

1968 год — впервые вышла в эфир телепрограмма "В мире животных";

1970 год — в Киеве открывают дворец "Украина";

1970 год — выходит в свет дебютный сольный альбом "Paul McCartney", ставящий точку в карьере "Beatles";

1980 год – Южная Родезия становится Зимбабве;

1982 год — британская королева Елизавета II провозглашает Канаду полностью независимой от Великобритании;

1989 год — легализовывают деятельность независимого польского профсоюза "Солидарность";

1994 год — группа Pink Floyd на четыре недели возглавляет в Великобритании список самых популярных альбомов со своей новой работой Division Bell;

2014 год — европарламент своей резолюцией в Страсбурге ставит "крест" на проекте российского газопровода в Европу в обход Украины "Южный поток".

Именины: как назвать ребенка, родившегося 17 апреля

Какие завтра именины: Георгий, Иосиф, Яков, Адриан, Юрий, Федор, Никита, Мария.

Талисманом человека, рожденного 17 апреля является коралл. Это окаменевшие скелеты колоний, которые были образованы беспозвоночными полипами. Издавна верили, что кораллы обладают сильными лечебными свойствами, способны отгонять колдовское волшебство, поэтому их нужно носить так, чтобы было видно.

В этот день родились:

1855 год – украинская певица-сопрано и драматическая актриса Мария Садовская-Барилотти;

1872 год — украинский литературовед и языковед-санскритолог, индоевропеист и переводчик, один из первых украинских индологов Риттер Павел Григорьевич;

1882 год – украинский историк, политолог, дипломат Вячеслав Липинский;

1895 год – украинский художник-авангардист, дизайнер, театральный декоратор, один из основателей украинской сценографии Александр Хвостенко-Хвостов;

1969 год – украинский кинорежиссер, продюсер и клипмейкер Максим Паперник.

Какой завтра день в Украине и мире

17 апреля в Украине отмечают День пожарной охраны / Фото: Pexels

17 апреля в Украине празднуют День пожарной охраны. Профессиональный праздник был основан в 1995 году, однако поначалу он выпадал на 29 января. В 2013 году дату празднования изменили. Труд пожарного тяжелый и очень ответственный, он выполняет свою работу днем ​​и ночью. Главная цель этого праздника — поблагодарить пожарных за их героизм и самоотверженность.

Также 17 апреля — День летучей мыши. Событие было начато Международной организацией охраны рукокрылых. Летучие мыши называют насекомоядных животных, которые ведут ночной образ жизни и имеют большие крылья. Живут они 10-15 лет, любят висеть вверх ногами и зимовать в пещерах. Они также хорошо бегают и используют ультразвуковые сигналы.

А еще 17 апреля празднуют Международный день кофе. Дату празднования выбрали не случайно. Именно в этот день 1938 итальянец Ачиль Гаджиа получил патент на кофеварки. Кофе человечество начало пить еще в X веке. А первое кафе открыло свои двери 1554 года в Стамбуле, где исключительно дегустировали напиток, привезенный из Сирии. В Украине кофе появился в 1672 году благодаря туркам, которые в Каменце-Подольском открыли первое кафе на территории нашего государства.

17 апреля — Всемирный день борьбы с гемофилией. Событие было начато Всемирной организацией здравоохранения совместно со Всемирной федерацией гемофилии. Гемофилия — неизлечимое наследственное заболевание, заключающееся в нарушении свертывания крови. Главная причина – в замене одного гена в Х хромосоме. Для поддержки здоровья пациентам вводят донорскую кровь. Они должны постоянно находиться под особым врачебным наблюдением.