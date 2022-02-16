Какой завтра, 17 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра, 17 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

17 февраля 2022 – четверг. В этот день в Украине и в мире День спонтанного проявления доброты, Всемирный день человеческого духа, Всемирный день управления информацией, Всемирный день антропологии и День кота в Европе. В православном календаре – день памяти преподобного Николая Студеного.

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Какой завтра праздник в Украине и мире

17 февраля в Украине празднуют День спонтанного проявления доброты (Random Acts of Kindness Day). Это довольно молодой праздник, но с каждым годом он становится все более популярным. Его празднуют не только отдельные люди, но и целые организации, помогающие поощрять проявлять доброту в обществе. Следует помнить, что добрые дела доставляют радость не только тем, кто получает спонтанную помощь, но и тем, кто ее оказывает.

Главная цель праздника в том, чтобы люди стали немного счастливее, распространяя вокруг себя доброту. И не обязательно делать какие-то великие дела, можно ободрить близких и родных, прислать им добрые слова, поздравления с этим прекрасным днем.

День спонтанного проявления доброты был введен в 1995 году в американском городе Денвер в штате Колорадо. В 2004 году оно было впервые отпраздновано в Океании, а именно в Новой Зеландии. На международном уровне праздник начали праздновать в 1998 году в Токио.

17 февраля День кота в Европе / Pexels

17 февраля празднуют День кота в Европе. Праздник пришел к нам из Италии, ведь он был начат 28 лет назад именно в этой стране. Коты способны особым образом добавлять любому дому уюта. Эти животные избавляют собственников от стресса, а также умеют лечить.

Появился праздник благодаря итальянской журналистке Клаудии Анжелетти. Она выбрала для празднования февраль, потому что этот месяц по зодиакальному календарю принадлежит Водолиям, отличающимся независимым характером. Для празднования Дня кота в Европе проводят различные мероприятия, а также собирают средства на приобретение пищи бездомным пушистикам.

А еще 17 февраля празднуют Всемирный день человеческого духа. Среди христиан есть мнение, что именно человеческий дух является главной частью человека. Благодаря этому празднику каждый из нас получает информацию о простых способах, как можно объединиться, чтобы усилить друг друга.

Праздник основал в 2003 году философ мудрости и правды, автор многих книг Марк Леви. По его словам, этот день можно назвать праздником пропаганды человеческого духа, который должен жить мирной и творческой жизнью. Каждый человек на земле 17 февраля должен уделить 2 минуты жизни на тишину. Также можно присоединиться к общей медитации, которая проходит в 15:00 по восточному времени.

17 февраля празднуют Всемирный день управления информацией / pixabay.com

Третий четверг февраля ежегодно празднуют Всемирный день управления информацией. В 2022 году праздник выпадает на 17 февраля. Главная цель этого дня в повышении осведомленности людей о главных принципах управления информацией. Современные технологии позволяют использовать разнообразные программные решения на предприятиях разной величины и сферы деятельности.

Третьего четверга февраля празднуют Всемирный день антропологии. В этом году праздник выпадает на 17 февраля. Его ввела в 2015 году Американская антропологическая ассоциация. А через год (2016) праздник стал международным. Чтобы лучше понять наш мир необходимо изучать биологическую природу, происхождение человека и его физические особенности, возникшие в результате развития в разных географических условиях.

Какие завтра праздники еще в мире:

День джентльменов в Латвии;

День своего пути;

Национальный день кофе с молоком в США.

Какой завтра, 17 февраля, церковный праздник

17 февраля - день памяти преподобного Николая Студеного / Pexels

17 февраля в церковном календаре – день памяти преподобного Николая Студеного. Был игуменом Студийской обители вплоть до смерти 868 года. Студийский монастырь считается одним из самых древних и знаменитых в Константинополе. Из него вышло немало христианских деятелей, несших в мир слово Божие. Преподобный Николай пытался распространять христианство, несмотря на гонения и пытки святых в те времена. Бог наделил его даром исцеления. А Церковь считает Николая чудотворцем.

Наши предки название обители, которую часто добавляли к имени ее игумена (Николай Студийский), воспринимали как слово "стужа". А потому дали ему прозвище "Студеный".

Именины: как назвать ребенка, родившегося 17 февраля

Какие завтра именины: Андрей, Алексей, Александр, Борис, Аркадий, Василий, Иван, Дмитрий, Георгий, Кирилл, Иосиф, Михаил, Петр, Остап, Николай, Сергей, Серафим, Теодор, Юрий, Екатерина, Анна.

Талисманом человека, рожденного 17 февраля, является сапфир. Драгоценный камень, издавна считавшийся одним из самых желанных. В древние времена украшения из золота и сапфира носили только действительно богатые люди. А потому камень считали олицетворением статуса. Также верили, что сапфир помогает добиться поставленных целей, принести в жизнь гармонию.

В этот день родились:

1444 год – нидерландский философ и музыкант Рудольф Агрикола;

1723 год – немецкий астроном и картограф Тобиас Иоганн Майер;

1820 год – бельгийский скрипач и композитор Анри Вьетан;

1837 год – французский художник, представитель академизма Пьер Огюст Кот;

1859 год – украинский микробиолог и эпидемиолог Николай Гамалия;

1874 год – американский промышленник, основал компанию IBM Томас Уотсон;

1892 год – Патриарх Украинской греко-католической церкви Иосиф Слипый;

1908 год – украинский поэт и прозаик Олекса Влизько;

1943 год – украинская актриса театра и кино Раиса Недашковская;

1954 год – популярная американская киноактриса Рене Руссо;

1963 год – знаменитый американский баскетболист Майкл Джордан;

1971 год – американская киноактриса Дениз Ричардс;

1981 год – американская актриса и фотомодель Пэрис Хилтон;

1988 год – украинский боксер, двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко;

1991 год – популярный английский певец и музыкант Эд Ширан.

Что запрещено делать в этот день

17 февраля запрещается оставлять в доме беспорядки.

Не стоит ссориться, ругаться.

17 февраля не начинайте планировать дальнюю поездку.

Не стоит подвергаться вредным привычкам.

17 февраля не употребляйте жирную пищу.

Нельзя стричь волосы.

Народные приметы и традиции на 17 февраля

17 февраля ветки елки сгибаются вниз, значит будут снегопады / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: если в лесу мало снега, ждите оттепели;

17 февраля ветки елки сгибаются вниз, значит будут снегопады;

если вам приснились птицы, то к хорошим новостям;

17 февраля облачный день, лето будет жарким;

если на Николая Студеного нет мороза, весна придет поздно.

17 февраля верующие часто обращаются в молитве к Николаю Студеному, прося здоровья. Этот день называли "Студеным" из-за того, что он часто бывал самым холодным в году. Еще одно название 17 февраля "Волчий сват", потому что с этого дня в лесу звери начинали "играть свои свадьбы". Животные в этот период часто агрессивны, поэтому 17 февраля считали несчастливым днем ​​для тех, кто живет вблизи лесов. Не стоило выходить на охоту.

Погода на завтра, 17 февраля

Завтра, 17 февраля, в Киеве будет облачно, с середины дня и до вечера ожидается дождь. Во Львове облачно, днем ​​ожидается дождь, который к вечеру должен закончиться. В Одессе пасмурно, вечером возможен дождь. В Харькове облачно, утром и до середины дня будет идти снег с дождем.

Температура воздуха в Киеве +7 днем ​​и +2 ночью. Во Львове 8 днем ​​и 5 ночью. В Одессе +10 днем ​​и +5 ночью. В Харькове +6 днем ​​и +2 ночью.

Памятные даты 17 февраля

17 февраля 2021 года в Техасе от аномального холода спасают тысячи черепах / Pexels

В этот день год назад в США снесли небоскреб "Трамп-Плаза", а в Техасе от аномального холода спасают тысячи черепах.

Календарь важных событий в Украине и мире за 17 февраля: