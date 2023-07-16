Какой завтра, 17 июля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 17 июля, День этнографа в Украине и Всемирный день эмоджи. Верующие чтят память святого Андрея. До Нового года осталось 167 дней.

17 июля 2023 года – понедельник. 509-й день войны в Украине.

Какой завтра, 17 июля, церковный праздник

17 июля в церковном календаре – день памяти святого Андрея. Предания утверждают, что мальчик был немым в течение семи лет, но сразу после принятия крещения нашел и дар речи. Такое чудо подтолкнуло его к изучению Священного Писания. В возрасте 14 лет он отправился в Иерусалим и там в обители преподобного Саввы Освященного принял постриг.

По описанию Андрей был добрым, благочестивым и кротким мужчиной, который почти все время проводил в молитвах. За свою жизнь он написал немало богослужебных песнопений. Интересно, что его считают основателем канона как литургической формы.

Что запрещено делать в этот день

Запрещено ссориться, злословить, ругаться.

Не стоит начинать новые дела, потому что они не принесут ожидаемого результата.

Не рекомендуется давать или брать взаймы.

Народные приметы и традиции на 17 июля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: обилие пчел указывает на раннюю зиму;

на деревьях начали появляться желтые листья — осень придет рано;

если летает много ос, значит, зимой будет очень холодно;

погода на Андрея указывает на погоду, которая будет 11 августа (праздник Калинника);

плохо растет овес, можно не ожидать большого урожая.

17 июля летает много ос, значит зимой будет очень холодно / Фото: Pexels

В народе 17 июля было известно как налив, поскольку на полях к этому времени уже начинали прорастать озимые культуры. Очень чтили овес и даже прогнозировали за ним погоду. Обычно день был дождливым, но такие дожди были желательны, потому что считалось, что они помогают получить большой урожай зерновых культур. Вообще, 17 июля пытались провести со своей второй половинкой. Нельзя было ссориться, потому что считалось, что тогда пара со временем разойдется.

Погода на 17 июля

Завтра, 17 июля, в Киеве будет ясная погода, вечером могут появиться небольшие облака, без осадков. Во Львове ясно, осадков не ожидается. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе безоблачный день, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +30 днем и +19 ночью. Во Львове +29 днем и +19 ночью. В Харькове +27 днем и +18 ночью. В Одессе +29 днем и +22 ночью.

Памятные даты 17 июля

Календарь важных событий в Украине и мире за 17 июля:

709 год до н. е. — впервые описано полное солнечное затмение китайцем Чу Фу;

1048 год — немецкий король Генрих III изгоняет из Рима папу Бенедикта IX и заменяет его Дамассием II;

1429 год — в отбитом у англичан Реймсе коронуют на французский престол Карла VII;

1453 год — французы разбивают англичан в битве при Кастильоне, последней битве Столетней войны;

1505 год — после потрясения во время ужасной грозы, когда Мартин Лютер находился на волосок от смерти, он меняет свои планы стать юристом и становится монахом августинского монастыря в Эрфурте;

1570 год — в Вильно основывают иезуитскую коллегию, которую впоследствии превращают в университет;

1754 год — в Нью-Йорке открывают Королевский колледж (сегодня это Колумбийский университет);

1775 год – в США открывают первый в мире военный госпиталь;

1785 год — словацкий авантюрист Мориц Беневский, провозгласив себя императором Мадагаскара, объявляет войну Королевству Франция;

1791 год — на Марсовом поле в Париже расстреливают мирную демонстрацию, требовавшую отречение французского короля Людовика XVI;

1793 год — в Париже казнят Шарлотту Корде, убийцу лидера Французской революции Марата;

1841 год — выходит первый номер британского юмористического журнала "Панч";

1854 год — в Австрийской империи запускают в эксплуатацию первую в мире горную железную дорогу;

1868 год – японскую столицу переносят из Киото в Токио;

1915 год – Немецкая империя и Австро-Венгерская империя подписывают секретный договор о сотрудничестве с Болгарским царством;

1917 год — в Великобритании из титулов изымают все немецкие имена;

1917 год — происходит выступление полуботковцев в Киеве с целью провозглашения независимости Украины;

1933 год — после окончания строительства Днепрогэса и ликвидации порогов на Днепре из Киева в Херсон выходит в первый рейс пассажирский пароход;

1941 год — приказом Гитлера Восточная Галичина переходит в подчинение Генеральному Губернаторству как отдельный дистрикт "Галичина";

1945 год – начинается Потсдамская конференция глав государств-союзников;

1973 год — в Афганистане свергают монархию и провозглашают республику;

1997 год — Украина ратифицирует Европейскую конвенцию по правам человека;

2014 год — российским зенитным ракетным комплексом "Бук" возле Тореза Донецкой области с территории так называемой Донецкой народной республики сбивают рейсовый пассажирский самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines, гибнут все пассажиры и экипаж (в общей сложности 298 человек);

2020 год — Верховная Рада Украины утверждает сокращение количества административных районов Украины от 490 до 138.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 17 июля

Какие завтра именины: Николай, Александра, Алексей, Андрей, Ефим, Федор, Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, Марта.

Талисманом человека, рожденного 17 июля является агат. Очень красивый и энергетически сильный камень. Уже во времена Древнего Рима и Греции считался защитником от нечистой силы. Считалось, что агат помогает избавиться от эмоциональной усталости, депрессии.

В этот день родились:

1849 год — украинская писательница Елена Пчилка (Ольга Петровна Косач);

1937 год – украинский диссидент, политик, публицист, религиозный деятель Иван Гель;

1961 год – украинский художник Александр Гнилицкий.

Какой завтра день в Украине и мире

17 июля празднуют День рождения Диснейленда / Фото: Pexels

17 июля в Украине и мире празднуют Всемирный день международного правосудия. Событие было начато 1 июня 2010 во время конференции в Уганде. Дату празднования выбрали не случайно. Именно в этот день 1998 года был утвержден Римский устав. В настоящее время участниками устава являются около 150 стран. На его основе был создан Международный уголовный суд. Он расположен в Нидерландах и занимается наказанием за особо тяжкие преступления.

Также 17 июля День этнографа в Украине. Этнография — это наука об обычаях, культуре, быте, происхождении, духовности, территориальном размещении и особенностях разных народов (этносов). Дата празднования была выбрана в честь дня рождения известного биолога и этнографа Николая Миклухо-Маклая (1846 год). Само же событие было начато по инициативе другого выдающегося этнографа Рудольфа Итса в 1970-х годах.

А еще 17 июля День татуировки. Первые татуировки появились тысячи лет назад, ведь во всех мировых культурах присутствовала культура разрисовывания своего тела. В древности в татуировки вкладывали особое значение. Также верили в волшебную символику. Сегодня тату на теле – возможность показать себя, свои эмоции и переживания, он считается инструментом самовыражения.

17 июля празднуют День рождения Диснейленда. Именно в этот день 1955 г. в городе Анахайма, штат Калифорния (США) состоялось открытие первого сказочного парка развлечений. Родителем Диснейленда считается известный на весь мир режиссер, бизнесмен, сценарист и продюсер Уолт Дисней. В день открытия Диснейленда посетило около 30 000 человек. А создание сказочного мира обошлось примерно в 17 миллионов долларов (очень большая сумма того времени). Сегодня парки Диснейленд открыты не только в Калифорнии, но и в Орландо (США), Токио (Япония), Марн-ля-Вале (Франция), Гонконг (Китай), Шанхай (Китай).

Также 17 июля Всемирный день эмоджи. Это графические символы (значки), которые обычно имеют мультипликационный и яркий вид. Используют их в текстовых сообщениях. Обычно эмоджи очень разнообразны – это и персонажи, и лица, и явления погоды, еда и спортивные занятия. Когда человеку не хватает жестов, мимики или слов, чтобы передать свои эмоции, на помощь приходят именно эмоджи. Чаще используют их в социальных сетях.

В современном виде эмоджи появились в Японии. 1999 художник Сигетака Курита, который был одним из разработчиков платформы мобильного Интернета "i-mode" для оператора связи DOCOMO, изобрел уникальный способ заменить слова "солнечно" и "облачно" на специальные пиктограммы. Тогда было создано 176 графических символов 12х12 точек, которые можно было выбрать на платформе и отправить в текстовом сообщении.

А еще 17 июля День желтой свиньи. Это малоизвестный и нетипичный праздник, который был начат в американском городе Принстон математиками Майклом Спиваком и Дэвидом Келли в 1960 году. Тогда они являлись студентами и активно занимались изучением особенностей числа 17 и его значения для математики. Тогда они решили создать для любимого числа отдельный праздник и даже придумали особый символ — желтую свинью. Свинья имеет 17 пальцев и столько же зубов.

17 июля празднуют День "обнимите своих детей". Объятия можно назвать невербальной формой общения, способной многим заменить привычные нам слова. Объятия могут успокоить, подбодрить, выразить любовь или сострадание. Особую роль они играют в детском возрасте. По мнению психологов, объятия способствуют гармоничному развитию личности, защищают от болезней.