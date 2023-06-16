Какой завтра, 17 июня, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

17 июня 2023 года — суббота. 479-й день войны в Украине.

Какой завтра, 17 июня, церковный праздник

17 июня в церковном календаре – день памяти святого Митрофана. Жил он в те времена, когда императором был Константин Великий. Тогда начались гонения за христианами, а отец Митрофана верил во Христа. Именно поэтому было решено, что в период гонений он уедет в Византию. Митрофан уехал с отцом. Там он сначала стал епископом, а затем и патриархом. Умер в 325 году. Его мощи признаны нетленными.

Что запрещено делать в этот день

Не ругайтесь у воды и не купайтесь в открытом водоеме.

Не желательно ложиться спать рано.

Лучше не рассматривать себя в зеркале.

Народные приметы и традиции на 17 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: ясная погода, но кувшинки закрылись — скоро начнется дождь;

ветер дует с востока — растения будут болеть;

в первой половине дня радуга указывает на дождь, а во второй — на жаркую погоду;

17 июня идет дождь, пройдет дождь еще 2-3 дня.

17 июня ясная погода, но кувшинки закрылись — скоро начнется дождь. / Фото: Pexels

Верующие обязательно молились святому Митрофану на большой урожай, чтобы осень была сытной. С этой даты начинали делать консервацию на зиму. А крестьяне обязательно удобряли огороды навозом, потому что этот день считался благоприятным для подкормки. Также сеяли гречку и лен. Верили, кто ляжет 17 июня спать поздно, тому предстоит счастливое будущее, поэтому старались допоздна оставаться на поле.

Погода на 17 июня

Завтра, 17 июня, в Киеве ясное утро, но уже во второй половине дня небо затянут облака, которые будут оставаться до вечера, без осадков. Во Львове облачно до самого вечера, утром будет дождь, днем дождь ослабеет, но не успокоится до вечера. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе ясная погода, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +27 днем и +17 ночью. Во Львове — +21 день и +14 ночью. В Харькове — +27 днем и +16 ночью. В Одессе — +26 днем и +21 ночью.

Памятные даты 17 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 17 июня:

1462 год — грецкий хозяин Влад III Дракул предпринимает неудачную попытку убить османского султана Мехмеда II, после чего должен отступать из Валахии;

1621 год — во время совещания в Сухой Диброве под Белой Церковью Петр Сагайдачный предлагает гетману Якову Бородавцы объединить их казацкие войска и выступить на помощь речпосполитскому войску против османского под Хотин;

1709 год — вблизи села Нижние Мельницы, недалеко от Полтавской крепости, в битве с московским отрядом, ранили в ногу шведского короля Карла XII;

1885 год — в нью-йоркскую гавань прибывает Статуя Свободы – подарок французского народа Соединенным Штатам Америки;

1917 год — в Киеве открывают II Всеукраинский военный съезд (длился до 23 июня), во время которого было провозглашено автономию Украины;

1944 год — обретя независимость от Дании, Исландия провозглашает себя республикой;

1950 год — чикагский врач Ричард Лоулер за 45 минут осуществляет первую операцию по пересадке почки человеку;

1953 год — в Восточной Германии начинается восстание против сталинского режима, которое было жестоко подавлено с применением танков;

2008 год — организация Mozilla Foundation устраивает так называемый "Download Day 2008" с целью установить новый рекорд Гиннесса для программы, загруженной наибольшее количество раз через сеть Интернет в течение одних суток;

2022 год — Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 17 июня

Какие завтра именины: Елизар, Зосима, Иоанн, Мефодий, Митрофан, Назар, Петр, София, Мария, Марфа.

Талисманом человека, рожденного 17 июня, является агат. Этот ювелирно-производственный камень отличается большим разнообразием цветов. Первые упоминания об агате появились еще во II веке до нашей эры. Издавна верили, что этот минерал приносит своему обладателю счастье, здоровье и долголетие.

В этот день родились:

1876 год – украинский языковед и историк литературы Шаровольский Иван Васильевич;

1882 год – украинский композитор Игорь Стравинский;

1972 год – украинская писательница, правозащитница, адвокат Лариса Денисенко.

Какой завтра день в Украине и мире

17 июня Международный день серфинга / Фото: Pexels

17 июня в Украине и мире празднуют Всемирный день мусорщика. Профессиональный праздник, который на первый взгляд может показаться не таким уж важным, но профессия мусорщика очень нужна. Без нее в наших городах было бы грязно и небезопасно для здоровья. К мусорщикам относят всех собирающих мусор, выбросы из наших домов и вторичное сырье.

Также 17 июня Всемирный день жонглирования. Это творческий праздник, который ежегодно проходит в субботу, которая ближе к 17 июня. Выбрали дату в честь создания Международной ассоциации жонглеров (1947). Жонглирование — это манипулирование различными предметами, которое помогает развить ловкость рук, координацию, исправить осанку, избавиться от стресса.

А еще 17 июня Международный день серфинга. Неофициальный спортивный праздник, начатый Surfing Magazine и Surfrider 2005 года. Серфингом называется водный вид спорта, суть которого заключается в движении на волнах с помощью специальной доски. Серфингом чаще всего занимаются в море или в океане.

17 июня Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Дата была установлена Организацией Объединенных Наций в 1995 году. Дату избрали в честь празднования принятия Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (1994). Опустынивание земель и их деградация угрожают не только экологии, но и социально-экономическому развитию. Ведь из-за непригодных для эксплуатации почв могут начинаться голод и миграции.

Также 17 июня празднуют Всемирный день крокодила. Важно экологическое событие, созданное для привлечения внимания человечества к проблемам исчезновения крокодилов и аллигаторов с планеты. Происходит это через урбанизацию, противозаконную охоту, рыболовство, загрязнение мест их обитания.