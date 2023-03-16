Какой завтра, 17 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

17 марта 2023 — пятница. 387 день войны в Украине.

Какой завтра, 17 марта, церковный праздник

17 марта в церковном календаре – день памяти преподобного Герасима Иорданского. Родился он в провинции Ликиния (ныне Турция) в зажиточной семье. С юных лет решил вести сподвижническую жизнь, поэтому некоторое время провел в Тивайской пустыне (Египет). На короткое время вернулся в свою родину, однако в 450 году перешел к Святой Земле и поселился в Иордании. Основал там монастырь, который стал очень популярным местом, куда приходили мужчины, стремившиеся к христианскому совершенству.

В те времена в Палестине был распространен ученик монофизитов и Герасим тоже на время стал его последователем. Однако впоследствии под влиянием Евтимия Великого смог раскаяться и вернуться к истинной вере. Часто налагал на себя Герасим тяжелое страдание. Он мог долгое время ничего не есть, только принимать святое Причастие. За это его очень сильно ценил Евтимий Великий.

В монастыре Герасима жило не менее 70 монахов, для которых преподобный ввел особый устав. Пять дней в неделю каждый из них проводил в молчании в уединенной келье, потребляя воду, корни и немного сухого хлеба, а в субботу и воскресенье все приходили на литургию в церкви. Умер Герасим около 375 года.

Что запрещено делать в этот день

Не стоит в этот день проводить какие-либо медицинские операции.

Лучше не совершать большие покупки – они не принесут счастья.

Не держите дома поломанные или старые вещи.

Народные приметы и традиции на 17 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: играют грачи — ждите хорошую погоду;

грачи стаями вьют гнезда на изменчивую погоду;

если же слышны крики грачей — пойдет дождь;

на улице немало птиц — будет тепло;

безоблачная ночь — на теплую весну.

17 марта на улице немало птиц — будет тепло / Фото: Pexels

В народе 17 марта называли Герасим Грачевник, потому что примерно в этот период начинают возвращаться домой грачи. Наши предки в этот день выгоняли из дома мару — злых духов. А незамужние девушки пытались гадать. Для этого выбегали во двор и смотрели, кто встретится на их пути. Если это была женщина, то девушка в этом году выйдет замуж.

Погода на 17 марта

Завтра, 17 марта, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове ясная погода, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно, ночной дождь продолжится и утром, но должен закончиться поближе к середине дня. В Одессе пасмурно, ночью дождь, который стихнет до утра и больше не начнется.

Температура воздуха в Киеве +7 днем и +2 ночью. Во Львове +7 днем и -2 ночью. В Харькове +6 днем и +4 ночью. В Одессе +8 днем и +4 ночью.

Памятные даты 17 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 17 марта:

45 год до н. э. — происходит битва при Мунде между войсками республиканцев и Цезаря в Римской республике;

1238 год — войска татарского хана Батыя выступают в поход на Новгород;

1521 год — Фернан Магеллан открывает Филиппины;

1674 год — Ивана Самойловича провозглашают гетманом "обоих берегов Днепра";

1804 год — в Веймаре проходит премьера драмы Фридриха Шиллера "Вильгельм Телль";

1830 год — в Варшаве проходит дебют Фредерика Шопена;

1845 год — англичанин Стивен Перри получает патент на эластичный бинт;

1861 год — объединение Италии;

1899 год — опубликована классическая неаполитанская песня O Sole Mio!;

1917 год — в Киеве создают Украинский Центральный Совет;

1930 год — американского мафиози Аль Капоне выпускают на свободу из-за того, что не смогли доказать совершенные им преступления;

1945 год — под руководством генерала Павла Шандрука образуют Украинский Национальный Комитет, политико-общественный центр, отстаивавший перед немецкими властями украинские интересы;

1948 год — Бельгия, Великобритания, Люксембург, Нидерланды и Франция подписывают Брюссельский пакт – предшественник Западно-Европейского Союза (WEU);

1950 год — в США объявляют об открытии 98-го химического элемента – калифорнию;

1959 год — 14-й Далай-лама (Dainzin Gyaco) бежит из Тибета в Индию (в результате подавления восстания тибетцев китайскими завоевателями);

1960 год — в Японии впервые в мире поступают в продажу разноцветные фломастеры;

1966 год — американская субмарина Олвин (Alvin) находит в Средиземном море (у берегов Испании) пропавшую американскую водородную бомбу;

1972 год — в Киеве создают Институт книги и книгопечатания;

1980 год — английский парламент голосует за бойкот московской Олимпиады.

1995 год — впервые в эфир вышел Художественный канал "Территория А" на телеканале ICTV;

1999 год — Динамо (Киев), обыграв Реал Мадрид со счетом 2-0, выходит в полуфинал Лига чемпионов УЕФА 1998-1999;

1999 год — из Международного Олимпийского Комитета исключают 6 его членов, обвиняемых во взяточничестве при определении мест проведения Олимпиады;

1999 год — начинается производство автомобиля ЗАЗ-1103 Славута;

2000 год — в Уганде около тысячи членов религиозной секты "Заповеди Божьи" сжигают себя в своей церкви.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 17 марта

Какие завтра именины: Василий, Даниил, Яков, Вячеслав, Григорий, Юрий, Аркадий, Стратон, Георгий, Юлия.

Талисманом человека, рожденного 17 марта, является хризопраз. Со времен античности считался камнем таланта и счастья. Хризопраз носил сам Александр Македонский во время походов, потому что верил — камень сохранит от смерти.

В этот день родились:

1847 год — украинский антрополог, археолог, этнограф Федор Вовк;

1857 год — украинский биохимик, разработавший учение о ферментах, народоволец Алексей Бах;

1874 год — украинский общественный деятель, священник, президент Карпатской Украины Августин Волошин;

1876 год — украинский археолог, этнограф Вадим Щербаковский;

1896 год — украинский общественный деятель, журналистка, автор мемуаров Надежда Суворцова;

1897 год — украинский писатель и литературовед, автор гимна ОУН "Сродились мы великого часа" Олесь Бабий;

1902 год — украинский (буковинский) скульптор и врач Афанасий Шевчукевич;

1984 год — офицер ВСУ. Герой Украины Виталий Мовчан.

Какой завтра день в Украине и мире

17 марта празднуют День святого Патрика / Фото: Pexels

17 марта в Украине отмечают День мобилизационного работника (День военкоматов). Событие было начато 22 августа 2000 года. Сначала она приходилась на 14 сентября в честь переформирования мобилизационного управления (1993 год). Но 2016 дату изменили в связи с первой мобилизацией, которая состоялась именно 17 марта 2014 (начало российской агрессии). Главная цель этого дня — выразить благодарность за важный и ответственный труд.

В мире 17 марта празднуют День святого Патрика. Это возможность каждому человеку в мире на один день почувствовать себя ирландцем. Святой Патрик был христианским епископом, миссионером, он считается покровителем Ирландии. Об этом празднике существует немало легенд. К примеру, именно святой Патрик по преданию принес в Ирландию христианство. А еще он избавил страну от змей. Сначала память о нем чтили только в религиозном контексте, но впоследствии празднование превратилось в важное светское и культурное событие.

На самом деле святой Патрик родился в Британии в 385 году, на территории современного Уэльса, который в то время был римской колонией. Семья его была богатой, отец служил местным диаконом, а мать была племянницей епископа галлийского города. Но мальчика воспитывали без особой религиозности.

В то время Великобритания страдала от нападений ирландцев, которые на море занимались пиратством, а на суше грабежами. Во время одного из таких нападений Патрика, которому было 16 лет, схватили в плен и продали в рабство в Ирландии. Парень ухаживал за стадом овец и за этим занятием провел шесть лет. В одиночестве он искал утешение в вере. Поэтому начал молиться несколько раз в день, мечтал о том, чтобы ирландцы обратились в христианство.

Как-то во сне услышал Патрик голос Бога, который велел парню покинуть Ирландию на корабле. Юноша сбежал из плена, пешком прошел более 300 км и дошел до морского побережья, где стоял корабль, готовый уже отплывать. Сначала капитан не захотел брать пассажира без денег, но в конце концов сжалился над парнем. Патрик провел на корабле три дня и сошел на берег с уверенностью, что спас его от Ирландии Бог. Парень вернулся к родителям и зажил обычной жизнью.

Впоследствии ночью пришел к нему во сне человек, просивший Патрика вернуться в Ирландию, чтобы принести в эту страну христианство. Пораженный мужчина решил посвятиться священнику. Отправился он путешествовать, останавливаясь в монастырях, учась у известных священников. В 432 году получает сан епископа и отправляется в Ирландию.

Патрик не был первым миссионером-христианином, уехавшим в эту страну, однако у него было важное преимущество — он долгие годы провел в этой стране в плену. Он смог хорошо изучить не только язык, но и верование ирландцев. Поэтому свое учение он преподносил местному населению так, чтобы оно им было понятнее. Например, принцип Святой Троицы святой Патрик объяснил на листе трехлистника, ведь в Ирландии были популярны друиды, поклонявшиеся силам природы.

Христианская миссия давалась Патрику нелегко. Часто ему угрожали, несколько раз жестоко избивали, он даже попадал за решетку. Несмотря на это, он оставался сдержанным и дружелюбным. Служение его длилось 30 лет, за это время он смог обратить в христианство большое количество ирландцев, а стал первым епископом в городе Арма, где сам построил католический храм и открыл богословскую школу. К концу своей жизни он поселился в графстве Даун и умер 17 марта 431 года.

А еще 17 марта — Всемирный день сна. Праздник был основан в 2008 году по инициативе Всемирной федерации сна. Ежегодно оно приходится на пятницу, предшествующую весеннему равноденствию.

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