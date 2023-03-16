Какой завтра, 17 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 17 марта, в мире празднуют День святого Патрика. Верующие чтят память преподобного Герасима Иорданского. До Нового года осталось 289 дней.
17 марта 2023 — пятница. 387 день войны в Украине.
Какой завтра, 17 марта, церковный праздник
17 марта в церковном календаре – день памяти преподобного Герасима Иорданского. Родился он в провинции Ликиния (ныне Турция) в зажиточной семье. С юных лет решил вести сподвижническую жизнь, поэтому некоторое время провел в Тивайской пустыне (Египет). На короткое время вернулся в свою родину, однако в 450 году перешел к Святой Земле и поселился в Иордании. Основал там монастырь, который стал очень популярным местом, куда приходили мужчины, стремившиеся к христианскому совершенству.
В те времена в Палестине был распространен ученик монофизитов и Герасим тоже на время стал его последователем. Однако впоследствии под влиянием Евтимия Великого смог раскаяться и вернуться к истинной вере. Часто налагал на себя Герасим тяжелое страдание. Он мог долгое время ничего не есть, только принимать святое Причастие. За это его очень сильно ценил Евтимий Великий.
В монастыре Герасима жило не менее 70 монахов, для которых преподобный ввел особый устав. Пять дней в неделю каждый из них проводил в молчании в уединенной келье, потребляя воду, корни и немного сухого хлеба, а в субботу и воскресенье все приходили на литургию в церкви. Умер Герасим около 375 года.
Что запрещено делать в этот день
- Не стоит в этот день проводить какие-либо медицинские операции.
- Лучше не совершать большие покупки – они не принесут счастья.
- Не держите дома поломанные или старые вещи.
Народные приметы и традиции на 17 марта
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: играют грачи — ждите хорошую погоду;
- грачи стаями вьют гнезда на изменчивую погоду;
- если же слышны крики грачей — пойдет дождь;
- на улице немало птиц — будет тепло;
- безоблачная ночь — на теплую весну.
В народе 17 марта называли Герасим Грачевник, потому что примерно в этот период начинают возвращаться домой грачи. Наши предки в этот день выгоняли из дома мару — злых духов. А незамужние девушки пытались гадать. Для этого выбегали во двор и смотрели, кто встретится на их пути. Если это была женщина, то девушка в этом году выйдет замуж.
Погода на 17 марта
Завтра, 17 марта, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове ясная погода, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно, ночной дождь продолжится и утром, но должен закончиться поближе к середине дня. В Одессе пасмурно, ночью дождь, который стихнет до утра и больше не начнется.
Температура воздуха в Киеве +7 днем и +2 ночью. Во Львове +7 днем и -2 ночью. В Харькове +6 днем и +4 ночью. В Одессе +8 днем и +4 ночью.
Памятные даты 17 марта
Календарь важных событий в Украине и мире за 17 марта:
- 45 год до н. э. — происходит битва при Мунде между войсками республиканцев и Цезаря в Римской республике;
- 1238 год — войска татарского хана Батыя выступают в поход на Новгород;
- 1521 год — Фернан Магеллан открывает Филиппины;
- 1674 год — Ивана Самойловича провозглашают гетманом "обоих берегов Днепра";
- 1804 год — в Веймаре проходит премьера драмы Фридриха Шиллера "Вильгельм Телль";
- 1830 год — в Варшаве проходит дебют Фредерика Шопена;
- 1845 год — англичанин Стивен Перри получает патент на эластичный бинт;
- 1861 год — объединение Италии;
- 1899 год — опубликована классическая неаполитанская песня O Sole Mio!;
- 1917 год — в Киеве создают Украинский Центральный Совет;
- 1930 год — американского мафиози Аль Капоне выпускают на свободу из-за того, что не смогли доказать совершенные им преступления;
- 1945 год — под руководством генерала Павла Шандрука образуют Украинский Национальный Комитет, политико-общественный центр, отстаивавший перед немецкими властями украинские интересы;
- 1948 год — Бельгия, Великобритания, Люксембург, Нидерланды и Франция подписывают Брюссельский пакт – предшественник Западно-Европейского Союза (WEU);
- 1950 год — в США объявляют об открытии 98-го химического элемента – калифорнию;
- 1959 год — 14-й Далай-лама (Dainzin Gyaco) бежит из Тибета в Индию (в результате подавления восстания тибетцев китайскими завоевателями);
- 1960 год — в Японии впервые в мире поступают в продажу разноцветные фломастеры;
- 1966 год — американская субмарина Олвин (Alvin) находит в Средиземном море (у берегов Испании) пропавшую американскую водородную бомбу;
- 1972 год — в Киеве создают Институт книги и книгопечатания;
- 1980 год — английский парламент голосует за бойкот московской Олимпиады.
- 1995 год — впервые в эфир вышел Художественный канал "Территория А" на телеканале ICTV;
- 1999 год — Динамо (Киев), обыграв Реал Мадрид со счетом 2-0, выходит в полуфинал Лига чемпионов УЕФА 1998-1999;
- 1999 год — из Международного Олимпийского Комитета исключают 6 его членов, обвиняемых во взяточничестве при определении мест проведения Олимпиады;
- 1999 год — начинается производство автомобиля ЗАЗ-1103 Славута;
- 2000 год — в Уганде около тысячи членов религиозной секты "Заповеди Божьи" сжигают себя в своей церкви.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 17 марта
Какие завтра именины: Василий, Даниил, Яков, Вячеслав, Григорий, Юрий, Аркадий, Стратон, Георгий, Юлия.
Талисманом человека, рожденного 17 марта, является хризопраз. Со времен античности считался камнем таланта и счастья. Хризопраз носил сам Александр Македонский во время походов, потому что верил — камень сохранит от смерти.
В этот день родились:
- 1847 год — украинский антрополог, археолог, этнограф Федор Вовк;
- 1857 год — украинский биохимик, разработавший учение о ферментах, народоволец Алексей Бах;
- 1874 год — украинский общественный деятель, священник, президент Карпатской Украины Августин Волошин;
- 1876 год — украинский археолог, этнограф Вадим Щербаковский;
- 1896 год — украинский общественный деятель, журналистка, автор мемуаров Надежда Суворцова;
- 1897 год — украинский писатель и литературовед, автор гимна ОУН "Сродились мы великого часа" Олесь Бабий;
- 1902 год — украинский (буковинский) скульптор и врач Афанасий Шевчукевич;
- 1984 год — офицер ВСУ. Герой Украины Виталий Мовчан.
Какой завтра день в Украине и мире
17 марта в Украине отмечают День мобилизационного работника (День военкоматов). Событие было начато 22 августа 2000 года. Сначала она приходилась на 14 сентября в честь переформирования мобилизационного управления (1993 год). Но 2016 дату изменили в связи с первой мобилизацией, которая состоялась именно 17 марта 2014 (начало российской агрессии). Главная цель этого дня — выразить благодарность за важный и ответственный труд.
В мире 17 марта празднуют День святого Патрика. Это возможность каждому человеку в мире на один день почувствовать себя ирландцем. Святой Патрик был христианским епископом, миссионером, он считается покровителем Ирландии. Об этом празднике существует немало легенд. К примеру, именно святой Патрик по преданию принес в Ирландию христианство. А еще он избавил страну от змей. Сначала память о нем чтили только в религиозном контексте, но впоследствии празднование превратилось в важное светское и культурное событие.
На самом деле святой Патрик родился в Британии в 385 году, на территории современного Уэльса, который в то время был римской колонией. Семья его была богатой, отец служил местным диаконом, а мать была племянницей епископа галлийского города. Но мальчика воспитывали без особой религиозности.
В то время Великобритания страдала от нападений ирландцев, которые на море занимались пиратством, а на суше грабежами. Во время одного из таких нападений Патрика, которому было 16 лет, схватили в плен и продали в рабство в Ирландии. Парень ухаживал за стадом овец и за этим занятием провел шесть лет. В одиночестве он искал утешение в вере. Поэтому начал молиться несколько раз в день, мечтал о том, чтобы ирландцы обратились в христианство.
Как-то во сне услышал Патрик голос Бога, который велел парню покинуть Ирландию на корабле. Юноша сбежал из плена, пешком прошел более 300 км и дошел до морского побережья, где стоял корабль, готовый уже отплывать. Сначала капитан не захотел брать пассажира без денег, но в конце концов сжалился над парнем. Патрик провел на корабле три дня и сошел на берег с уверенностью, что спас его от Ирландии Бог. Парень вернулся к родителям и зажил обычной жизнью.
Впоследствии ночью пришел к нему во сне человек, просивший Патрика вернуться в Ирландию, чтобы принести в эту страну христианство. Пораженный мужчина решил посвятиться священнику. Отправился он путешествовать, останавливаясь в монастырях, учась у известных священников. В 432 году получает сан епископа и отправляется в Ирландию.
Патрик не был первым миссионером-христианином, уехавшим в эту страну, однако у него было важное преимущество — он долгие годы провел в этой стране в плену. Он смог хорошо изучить не только язык, но и верование ирландцев. Поэтому свое учение он преподносил местному населению так, чтобы оно им было понятнее. Например, принцип Святой Троицы святой Патрик объяснил на листе трехлистника, ведь в Ирландии были популярны друиды, поклонявшиеся силам природы.
Христианская миссия давалась Патрику нелегко. Часто ему угрожали, несколько раз жестоко избивали, он даже попадал за решетку. Несмотря на это, он оставался сдержанным и дружелюбным. Служение его длилось 30 лет, за это время он смог обратить в христианство большое количество ирландцев, а стал первым епископом в городе Арма, где сам построил католический храм и открыл богословскую школу. К концу своей жизни он поселился в графстве Даун и умер 17 марта 431 года.
А еще 17 марта — Всемирный день сна. Праздник был основан в 2008 году по инициативе Всемирной федерации сна. Ежегодно оно приходится на пятницу, предшествующую весеннему равноденствию.
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