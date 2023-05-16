Какой завтра, 17 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

17 мая 2023 года — среда. 448-й день войны в Украине.

Какой завтра, 17 мая, церковный праздник

17 мая в церковном календаре – день памяти мученицы Пелагеи. Жила она в Тарсе (Малая Азия) в III веке. Семья была богатой, поэтому девушка получила неплохое к тому времени образование. Однажды увидел Пелагею наследник императора Диоклетиана и начал сразу добиваться руки красавицы. Но девушка каждый раз ему отказывала, потому что исповедовала христианство и хотела стать невестой Христа.

Пелагея получила крещение и мечтала также привести к истинной вере свою мать, но она отказалась и насильно привела дочь к наследнику императора. Зная, что Пелагею сразу подвергнут пыткам как только узнают о ее вере, мужчина покончил с собой.

Мать разозлилась, что ее дочь довела такого состоятельного мужа до самоубийства. Поэтому насильно увела девушку на суд. Но императору Диоклетиану девушка сразу понравилась, он предложил ей стать его женой. Однако девушка и ему отказала. Разгневался он тогда и сжег своенравницу на огне.

Что запрещено делать в этот день

Не обрывайте деревья, кусты.

Не стоит ссориться с родными, злословить.

Не рекомендуется пить алкогольные напитки.

Не обижайте птиц, особенно ворон.

Народные приметы и традиции на 17 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: на калине уже появились цветы – уже можете сеять в открытую почву огурцы, тыквы, бобы, кукурузу;

много майских жуков – на засушливую погоду в ближайшие дни;

услышать как кукует кукушка – ждите хорошую и солнечную погоду;

сильно дождит – будет хороший урожай;

по небу стайками носятся воробьи – долгое время будет хорошая погода;

17 мая утром на траве нет росы – скоро погода изменится.

17 мая на калине уже появились цветы, уже можете сеять в открытую почву огурцы, тыквы, бобы, кукурузу. / Фото: pixabay.com

В народе 17 мая называли День Пелагеи или День бездельников. Святая дева считается покровительницей птиц. Верующие же молятся к мученице, чтобы невиновные получили помощь и защиту.

Погода на 17 мая

Завтра, 17 мая, в Киеве облачная погода до самого вечера, без осадков. Во Львове пасмурно, но осадков не ожидается. В Харькове ясно утром, но во второй половине дня небо будет покрыто облаками, чтобы вечером снова очиститься, осадков не предполагается. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве – +22 днем и +16 ночью. Во Львове – +22 днем и +15 ночью. В Харькове – +24 днем и +12 ночью. В Одессе – +20 днем и +15 ночью.

Памятные даты 17 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 17 мая:

1718 год — британский юрист Джеймс Пакл получил патент на первый в мире пулемет;

1792 год — на Уолл-стрит в Нью-Йорке 24 брокера заключают соглашение ("Платановый пакт"), которое положило начало нью-йоркской бирже;

1861 год — первое в мире туристическое бюро отправляет в поездку первую в мире туристическую группу (из Лондона в Париж);

1877 год — в бостонском офисе устанавливают первый в мире телефонный распределительный щит;

1883 год — проходит премьера в США шоу "Дикий Запад";

1887 год — начинается первая забастовка шахтеров Донбасса;

1916 год — в Великобритании впервые в мире совершают переход на летнее время;

1928 год — Муссолини создает в Италии Службу дорог для строительства первых в мире скоростных автострад;

1934 год — в Аргентине выходит первый номер украинской газеты "Наш клич";

1942 год — начинается наступление немецких войск под Харьковом;

1973 год — в Белом доме начинаются слушания по Вотергейтскому скандалу;

1978 год — швейцарская полиция в Лозанне находит останки Чарли Чаплина, похищенные из могилы за 11 недель до этого;

2000 год — в Копенгагене во время финала Кубка УЕФА турецкий "Галатасарай" после нулевой ничьи в основное и дополнительное время обыгрывает лондонский "Арсенал" по пенальти 4:1.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 17 мая

Какие завтра именины: Афанасий, Антоний, Исаак, Валериан, Климент, Кирилл, Леонтий, Никита, Мирослава, Мария.

Талисманом человека, рожденного 17 мая, является опал. Камень с уникальным украшением и интересной историей. Опал попал на европейский ювелирный рынок из Индии. Греки прозвали камень "поражающий глаз". Издавна верили, что настоящаяся в опале вода обладает противовирусными свойствами.

В этот день родились:

1929 год — режиссер, народный артист Украины Борис Шарварко;

1981 год — солдат Вооруженных сил Украины, отличился в ходе российского вторжения в Украину. Герой Украины Николай Цюрик.

Какой завтра день в Украине и мире

17 мая в Украине и мире празднуют День рождения Интернета / Фото: pixabay.com

17 мая в Украине и мире празднуют День рождения Интернета. Именно в этот день 1991 года в мире был принят единый стандарт World Wide Web. Интернет — чрезвычайно широкая, постоянно меняющаяся технология, поэтому невозможно определить одного человека, который был бы его изобретателем. Интересно, что некоторые ученые, в частности, Никола Тесла, выдвигали идеи создания всемирных информационных систем задолго до появления современных возможностей. Работу над проектом World Wide Web начал в 1989 году Тимоти Бернерс-Ли, работавший в Европейской организации ядерных исследований. Это система гипертекстовых веб-страниц или "всемирная паутина". Привычную для нас форму онлайн-мир приобрел 17 мая 1991 года, когда и был принят единый стандарт для всех веб-страниц в Интернете. Тогда же появился и первый сайт.

Также 17 мая Всемирный день осведомленности о нейрофиброматозе. Это наследственное заболевание, поражающее нервную систему, костную ткань, кожу, глаза. Иногда даже внутренние органы. Возникает нейрофиброматоз вследствие нарушения образования нейрофиброминов из гена протеина. Главными признаками этой болезни есть коричневые пятна на коже, деформация лица, опухоли, психические расстройства, узловатые образования.

А еще 17 мая Международный день борьбы с гомофобией. Инициатором создания стала канадская организация в 2003 году, а летом 2004 года французский деятель Луи-Жорж Тен обратился в ООН с предложением установить отдельный праздничный день. Теперь событие популярно в 130 странах мира, в том числе и в Украине. Дата празднования была выбрана в честь исключения гомосексуальности из перечня психических болезней 1990 года.

17 мая празднуют Всемирный день пульмонолога. Событие было начато в 1997 году. Пульмонологи – врачи, отвечающие за здоровье легких и дыхательных путей. В этот день нужно поблагодарить медиков за их нелегкий труд. Также целью праздника является распространение информации об опасности пульмонологических заболеваний.

Также 17 мая Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией. Положили начало Всемирной организации здравоохранения и Лиге гипертонии в 2005 году. Гипертоническая болезнь – это повышение артериального давления, которое имеет достаточно серьезные последствия. Люди с гипертонией больше склонны к сердечной недостаточности, инфаркту, инсульту, аневризме аорты и т.д. Главные симптомы гипертензии – головокружение, сердечная боль, общая слабость, головная боль.

17 мая Всемирный день электросвязи и информационного общества. Начавшееся событие было Организацией Объединенных Наций 27 марта 2006 года (хотя с 1969 года существовал другой международный праздник День электросвязи). Выбрали дату неслучайно. Именно в этот день 1865 года в Париже состоялось заключение первого Телеграфного Соглашения и основание Телеграфного Союза.