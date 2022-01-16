Какой завтра, 17 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

17 января 2022 – понедельник. В церковном календаре – Собор 70 апостолов. В народном календаре – Феоктистов день. В этот день 1773 года Джеймс Кук с экипажем своего корабля становятся первыми европейцами, которые проплывают южнее Южного полярного круга, а в 1920 году в США принимают Сухой закон, запрещающий продажу, производство и транспортировку алкоголя.
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Какой завтра праздник в Украине и мире
17 января празднуют День детских изобретений. Дата была выбрана в честь дня рождения изобретателя, ученого, публициста и общественного деятеля Бена Франклина. Будучи 12-летним подростком, он создал свое первое изобретение. А именно – наручные ласты для плавания.
Как вы думаете, что может сочетать такие вещи, как шрифт Брайля, бумажный пакет, меховые наушники, калькулятор и водные лыжи? Все эти вещи когда-нибудь изобрели дети. Каждый год большое количество маленьких изобретателей строят роботов, разрабатывают игры, придумывают разнообразные механизмы. Именно поэтому так важно поддержать детей, которые пытаются сделать этот мир более удобным и лучшим.
Также 17 января празднуют Международный день канатной дороги. Дата была выбрана не случайно. Именно в этот день 1871 был выдан патент на канатную дорогу. Проект основал американец британского происхождения Эндрю Смит Голидей, а главным инженером стал Уильям Эппелшмеймер. Этим людям понадобилось 2 года, чтобы построить вагончики, которые с помощью специального механизма крепятся на крепкие шахтерские канаты. Первая канатная дорога была названа Clay Street Hill Railroad в Сан-Франциско, а ее пассажирами стали жители города. Открылась она 1 сентября 1873 года.
Ежегодно в США третий понедельник января посвящен Дню Мартина Лютера Кинга. В 2022 году он приходится на 17 января. В этот день чтят память величайшего лидера движения за права афроамериканцев. Закон о введении столь важного для американского народа события был подписан еще в 1983 году, но впервые памятные мероприятия прошли только через 3 года. Некоторые штаты первые годы называли этот день по-разному. Пока в 2000 году не появилось официальное название.
Мартин Лютер Кинг родился 15 января 1929 в городе Атланта (штат Джорджия). Когда окончил учебу, решил пойти по стопам своего отца-священника. Работал пастором в соседнем штате Алабама.
Бороться за равные права Мартин начал в декабре 1955 года. В это время он возглавляет акцию протеста против расизма в отношении темнокожих людей в местном транспорте. До конца своей жизни Кинг борется за свободу и равенство всех людей. Причем исключительно мирными способами. Жизнь Мартина Лютера Кинга оборвалась во время забастовки работников в штате Теннесси, где его нашел снайперский шар. Ему было всего 39 лет.
А еще 17 января празднуют Международный день наставничества. Ввели этот праздник в 2017 году и посвятили дню рождения Мухаммеда Али, который был выдающимся общественным деятелем и боксером. Главная цель праздника – способствовать глобальному взаимопониманию и поддерживать наставническое движение в каждой стране мира. Силу наставничества и его положительное влияние на жизнь людей можно оценить на примере деятельности Мухаммеда Али.
Какой завтра праздник еще в мире:
- День полнолуния в Навам (Шри-Ланка);
- День прощения себя за невыполнение новогодних обещаний;
- Национальный день "Узнай лучше своего покупателя" в США.
Какой завтра, 17 января, церковный праздник
17 января в церковном календаре – день чествования Собора 70 святых апостолов. Это событие было создано для того, чтобы предотвратить несогласие в почитании святых апостолов, а также напомнить верующим, что каждый из них равноправен.
Христос перед последней своей проповедью в Галилее избрал 70 апостолов, которые имели временное назначение стать «вестниками». Именно они должны были распространить по миру благость о пришествии Христа. Ходили апостолы по двое и проповедовали Евангелие во всех посещаемых городах.
В Собор 70 святых апостолов входят те, кто видел Христа или слышал о нем, а также их последователей. Некоторые из них были учениками 12 апостолов и часто сопровождали их. За проповеди и христианскую веру многие апостолы были арестованы и умерли в страшных мучениях.
Когда сошел Святой Дух, 70 апостолов начали проповедовать. А главная их заслуга в том, что именно они положили начало святой Троице.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 17 января
Какие завтра именины: Александр, Марк, Денис, Павел, Степан и Иаков.
Талисманом людей, рожденных 17 января, является тигровый глаз. Еще в древние времена этот камень считали мощным талисманом, который мог уберечь своего владельца от неудач и бед. В некоторых странах тигровый глаз носили воины, потому что верили, что так получают магическую защиту во время сражений. Чтобы усилить свойства камня, вырезали на нем разнообразные магические символы.
В этот день родились:
- 1706 – политический теоретик, политик, издатель, ученый, изобретатель, Бенджамин Франклин;
- 1869 год – живописец, критик и общественный деятель, Иван Труш;
- 1899 год – американский гангстер Аль Капоне;
- 1901 год – литературный и общественный деятель, расстрелянный чекистами, Григорий Эпик;
- 1933 год – певица и актриса итальянского происхождения, Далида;
- 1936 год – футболист киевского Динамо, Леонид Островский;
- 1942 год – Мухаммед Али, американский боксер, чемпион Олимпиады 1960 года в полутяжелом весе, Мухаммед Али;
- 1962 год – американский киноактер, комик, Джим Керри.
Что запрещено делать в этот день
- 17 января запрещалось подслушивать или подсматривать.
- Лучше не рассказывать другим о своих планах, если вы хотите, чтобы они сбылись.
Народные приметы и традиции на 17 января
Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:
- смотрели, какой сегодня день: на деревьях много снега, грядущий год удачным для пчеловодов будет;
- полнолуние и чистое небо указывают на сильное половодье весной;
- если 17 января в печи слабая тяга, будет влажная погода, а если сильная, то придут морозы;
- небо безоблачно до затяжных морозов;
- услышать 17 января крик лисы к непогоде;
- если звезда красная, будет ветер.
В народе 17 января называли Феоктистов день. Люди шли в церковь и молились преподобному Феоктисту. Если родственник отправлялся в дальнюю дорогу, ему за шиворот обязательно пришивали цветок чертополоха. Верили, что так нечистая сила не сведет его с пути, а злой человек не испортит путешествие дурным словом. 17 января также брали икону и обходили с ней вокруг дома, читая "Отче наш". Это помогало защититься от нечисти, вводящей людей во грех.
Погода на завтра, 17 января
Завтра, 17 января, в Киеве облачно с осадками в виде мелкого снега утром и мелкого дождя днем. Во Львове небо будет покрыто облаками с самого утра. Утром лёгкий снег, который затем сменится сильным мокрым снегом. В Одессе без существенных осадков, облачная погода. В Харькове пасмурно. Вечером возможен мелкий снег.
Температура воздуха в Киеве днем +1, ночью -3. Во Львове днем до +1, а ночью -2. В Одессе днем 5, ночью -1. В Харькове –5 ночью и около 0 днем.
Памятные даты 17 января
В этот день год назад в Вене тысячи людей вышли на протесты против карантинных ограничений в стране, а в Швейцарии от сердечного приступа умирает барон Бенджамин де Ротшильд.
Календарь важных событий в Украине и мире за 17 января:
- 730 год – на силенции (совет сенаторов и высшего духовенства в Константинополе) византийский император Лев III Исавр объявляет поклонение иконам преступлением;
- 1209 год – открыт Кембриджский университет;
- 1558 год – начинается Ливонская война;
- 1595 - французский король Генрих Наваррский объявляет войну Испании;
- 1605 год - впервые опубликован роман Сервантеса "Дон Кихот";
- 1805 год – в Харькове открывают первый в восточной Украине университет;
- 1904 год - проходит премьера пьесы Чехова "Вишневый сад";
- 1912 - члены экспедиции Роберта Скотта достигают Южного полюса;
- 1918 год - польский пианист и композитор Игнатий Ян Падеревский становится премьер-министром Польши;
- 1921 - в Вене создан Украинский свободный университет, который вскоре переведут в Прагу;
- 1949 год – в США начинается судебный процесс над лидерами коммунистической партии США;
- 1966 год - в Испании в результате крушения бомбардировщика США потеряли 4 водородные бомбы;
- 1969 год - группа "The Beatles" выпускает пластинку "Yellow Submarine" (в переводе с английского "Желтая подлодка");
- 1987 год - создание Совета женщин Украины;
- 1991 год - начинается американская операция в Ираке "Буря в пустыне";
- 1992 год - Республика Экваториальная Гвинея признает независимость Украины;
- 1992 год – Украина устанавливает дипломатические отношения с ФРГ и Индией;
- 2000 год – режим талибов Афганистана заявляет о признании им независимости Чечни;
- 2010 год – состоялся первый тур выборов Президента Украины, в котором победили Виктор Янукович и Юлия Тимошенко.