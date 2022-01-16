Какой завтра, 17 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра, 17 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

17 января 2022 – понедельник. В церковном календаре – Собор 70 апостолов. В народном календаре – Феоктистов день. В этот день 1773 года Джеймс Кук с экипажем своего корабля становятся первыми европейцами, которые проплывают южнее Южного полярного круга, а в 1920 году в США принимают Сухой закон, запрещающий продажу, производство и транспортировку алкоголя.

До Нового года осталось 348 дней.

Какой завтра праздник в Украине и мире

17 января празднуют День детских изобретений. Дата была выбрана в честь дня рождения изобретателя, ученого, публициста и общественного деятеля Бена Франклина. Будучи 12-летним подростком, он создал свое первое изобретение. А именно – наручные ласты для плавания.

Как вы думаете, что может сочетать такие вещи, как шрифт Брайля, бумажный пакет, меховые наушники, калькулятор и водные лыжи? Все эти вещи когда-нибудь изобрели дети. Каждый год большое количество маленьких изобретателей строят роботов, разрабатывают игры, придумывают разнообразные механизмы. Именно поэтому так важно поддержать детей, которые пытаются сделать этот мир более удобным и лучшим.

17 января празднуют Международный день канатной дороги / Pexels

Также 17 января празднуют Международный день канатной дороги. Дата была выбрана не случайно. Именно в этот день 1871 был выдан патент на канатную дорогу. Проект основал американец британского происхождения Эндрю Смит Голидей, а главным инженером стал Уильям Эппелшмеймер. Этим людям понадобилось 2 года, чтобы построить вагончики, которые с помощью специального механизма крепятся на крепкие шахтерские канаты. Первая канатная дорога была названа Clay Street Hill Railroad в Сан-Франциско, а ее пассажирами стали жители города. Открылась она 1 сентября 1873 года.

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Ежегодно в США третий понедельник января посвящен Дню Мартина Лютера Кинга. В 2022 году он приходится на 17 января. В этот день чтят память величайшего лидера движения за права афроамериканцев. Закон о введении столь важного для американского народа события был подписан еще в 1983 году, но впервые памятные мероприятия прошли только через 3 года. Некоторые штаты первые годы называли этот день по-разному. Пока в 2000 году не появилось официальное название.

Мартин Лютер Кинг родился 15 января 1929 в городе Атланта (штат Джорджия). Когда окончил учебу, решил пойти по стопам своего отца-священника. Работал пастором в соседнем штате Алабама.

Бороться за равные права Мартин начал в декабре 1955 года. В это время он возглавляет акцию протеста против расизма в отношении темнокожих людей в местном транспорте. До конца своей жизни Кинг борется за свободу и равенство всех людей. Причем исключительно мирными способами. Жизнь Мартина Лютера Кинга оборвалась во время забастовки работников в штате Теннесси, где его нашел снайперский шар. Ему было всего 39 лет.

А еще 17 января празднуют Международный день наставничества. Ввели этот праздник в 2017 году и посвятили дню рождения Мухаммеда Али, который был выдающимся общественным деятелем и боксером. Главная цель праздника – способствовать глобальному взаимопониманию и поддерживать наставническое движение в каждой стране мира. Силу наставничества и его положительное влияние на жизнь людей можно оценить на примере деятельности Мухаммеда Али.

Какой завтра праздник еще в мире:

День полнолуния в Навам (Шри-Ланка);

День прощения себя за невыполнение новогодних обещаний;

Национальный день "Узнай лучше своего покупателя" в США.

Какой завтра, 17 января, церковный праздник

17 января - день чествования Собора 70 святых апостолов / https://azbyka.ru/

17 января в церковном календаре – день чествования Собора 70 святых апостолов. Это событие было создано для того, чтобы предотвратить несогласие в почитании святых апостолов, а также напомнить верующим, что каждый из них равноправен.

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Христос перед последней своей проповедью в Галилее избрал 70 апостолов, которые имели временное назначение стать «вестниками». Именно они должны были распространить по миру благость о пришествии Христа. Ходили апостолы по двое и проповедовали Евангелие во всех посещаемых городах.

В Собор 70 святых апостолов входят те, кто видел Христа или слышал о нем, а также их последователей. Некоторые из них были учениками 12 апостолов и часто сопровождали их. За проповеди и христианскую веру многие апостолы были арестованы и умерли в страшных мучениях.

Когда сошел Святой Дух, 70 апостолов начали проповедовать. А главная их заслуга в том, что именно они положили начало святой Троице.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 17 января

Какие завтра именины: Александр, Марк, Денис, Павел, Степан и Иаков.

Талисманом людей, рожденных 17 января, является тигровый глаз. Еще в древние времена этот камень считали мощным талисманом, который мог уберечь своего владельца от неудач и бед. В некоторых странах тигровый глаз носили воины, потому что верили, что так получают магическую защиту во время сражений. Чтобы усилить свойства камня, вырезали на нем разнообразные магические символы.

17 января родился живописец, критик и общественный деятель, Иван Труш

В этот день родились:

1706 – политический теоретик, политик, издатель, ученый, изобретатель, Бенджамин Франклин;

1869 год – живописец, критик и общественный деятель, Иван Труш;

1899 год – американский гангстер Аль Капоне;

1901 год – литературный и общественный деятель, расстрелянный чекистами, Григорий Эпик;

1933 год – певица и актриса итальянского происхождения, Далида;

1936 год – футболист киевского Динамо, Леонид Островский;

1942 год – Мухаммед Али, американский боксер, чемпион Олимпиады 1960 года в полутяжелом весе, Мухаммед Али;

1962 год – американский киноактер, комик, Джим Керри.

Что запрещено делать в этот день

17 января запрещалось подслушивать или подсматривать.

Лучше не рассказывать другим о своих планах, если вы хотите, чтобы они сбылись.

Народные приметы и традиции на 17 января

Услышать 17 января крик лисы к непогоде / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: на деревьях много снега, грядущий год удачным для пчеловодов будет;

полнолуние и чистое небо указывают на сильное половодье весной;

если 17 января в печи слабая тяга, будет влажная погода, а если сильная, то придут морозы;

небо безоблачно до затяжных морозов;

услышать 17 января крик лисы к непогоде;

если звезда красная, будет ветер.

В народе 17 января называли Феоктистов день. Люди шли в церковь и молились преподобному Феоктисту. Если родственник отправлялся в дальнюю дорогу, ему за шиворот обязательно пришивали цветок чертополоха. Верили, что так нечистая сила не сведет его с пути, а злой человек не испортит путешествие дурным словом. 17 января также брали икону и обходили с ней вокруг дома, читая "Отче наш". Это помогало защититься от нечисти, вводящей людей во грех.

Погода на завтра, 17 января

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Завтра, 17 января, в Киеве облачно с осадками в виде мелкого снега утром и мелкого дождя днем. Во Львове небо будет покрыто облаками с самого утра. Утром лёгкий снег, который затем сменится сильным мокрым снегом. В Одессе без существенных осадков, облачная погода. В Харькове пасмурно. Вечером возможен мелкий снег.

Температура воздуха в Киеве днем ​​+1, ночью -3. Во Львове днем ​​до +1, а ночью -2. В Одессе днем ​​5, ночью -1. В Харькове –5 ночью и около 0 днем.

Памятные даты 17 января

17 января 2021 года в Вене тысячи людей вышли на протесты против карантинных ограничений в стране / pixabay.com

В этот день год назад в Вене тысячи людей вышли на протесты против карантинных ограничений в стране, а в Швейцарии от сердечного приступа умирает барон Бенджамин де Ротшильд.

Календарь важных событий в Украине и мире за 17 января: