Какой завтра, 18 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

18 апреля 2023 года — вторник. 419-й день войны в Украине.

Какой завтра, 18 апреля, церковный праздник

18 апреля в церковном календаре – день памяти день памяти Феодула-чтеца. Мученики Феодул и Агапод были чтецами в Фессалониках, когда императором были Диоклетиан и Максимиан (284-305 годы). Агапод был старцем, а Феодул – его юным учеником. Отличались они праведной и благочестивой жизнью.

Однажды Феодул увидел во сне, что неизвестный человек в светлой одежде положил ему в руки какой-то предмет. Когда проснулся юноша, то увидел у себя в руках перстень с изображением Христа. Решил он, что это знак будущего мученичества. Силой перстня исцелил он многих людей и обратил в христианскую веру язычников.

Когда происходили гонения на христиан, Агапода и Феодула бросили в море. Их тела выбросило на берег, были они одеты в светлой одежде, а на руках не было веревок. Христиане тайно похоронили двух мучеников.

Что запрещено делать в этот день

Не следует пить алкогольные напитки.

Лучше воздержаться от любого физического труда, особенно строительных работ.

Не ругайтесь и не злословьте.

Народные приметы и традиции на 18 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: если пятно снега осталось только на дне яра, тогда можно начинать пахать;

вечером кричит чибис – погода будет ясной;

в открытых местах осы начали строить гнезда – ждите сырое лето;

птицы вьют свои гнезда с солнечных сторон – летом будет прохладно;

днем жарко, а ночью холодно – будет ясная погода;

из березы течет много сока – к дождливому лету.

18 апреля в открытых местах осы начали строить гнезда — ждите сырого лета / Фото: Pexels

В народе 18 апреля называли Феодул-Витрогон, ведь часто была ветреная, однако теплая погода. Крестьяне начинали открывать окна, чтобы впустить в дом теплого воздуха. В этот день также начинали большую стирку, чтобы можно было все высушить потом на улице. Верили, что он зарядит своей силой одежду и в семье все будут здоровы. А вот если в дом залетит птица, то это считалось дурной приметой. Тогда птицу ловили, читали "Отче наш" и только потом отпускали.

Погода на 18 апреля

Завтра, 18 апреля, в Киеве пасмурно, но осадков не ожидается. Во Львове облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Харькове пасмурно, ждите небольших осадков. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха – +15 днем и +6 ночью. Во Львове – +15 днем и +4 ночью. В Харькове – +16 днем и +7 ночью. В Одессе –+16 днем и 8 ночью.

Памятные даты 18 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 18 апреля:

1187 год – первое упоминание Украины, – в Киевской летописи в связи со смертью переяславского князя Владимира Глебовича;

1506 год – начало строительства Собора святого Петра в Риме;

1521 год – Мартин Лютер становится перед судом Вормского Рейхстага;

1648 год – Богдан Хмельницкий прибывает в Запорожскую Сечь с призывом к антипольскому восстанию;

1846 год – американец Роял Эрл Гаус получает патент на телеграфный аппарат;

1902 год – Дания становится первой страной, в которой отпечатки пальцев начинают использоваться для установления личности преступников;

1906 год – американский город Сан-Франциско терпит большие повреждения из-за землетрясения;

1909 год – Ватикан канонизовывает Жанну д'Арк;

1921 год – первая поисковая нефтяная скважина фирмы "Gazolina" на Дашавском газовом месторождении дала газ с глубины 395 м (этот день считается днем рождения газовой промышленности Украины);

1934 год – американец Кентрелл открывает первую прачечную-автомат в городке Форт-Уорт штата Техас;

1942 год – американская авиация совершает первую бомбардировку территории Японии;

1946 год – в связи с созданием ООН в Женеве объявляют о роспуске Лиги Наций;

1949 год – Ирландия выходит из Британского Содружества, провозглашение Республики Ирландия;

1956 год – американская актриса Грейс Келли выходит замуж за князя Монако Ренье III;

1961 год – в Киеве проходит демонстрация против закрытия Андреевской церкви;

1966 год – происходит первая телетрансляция в цвете церемонии вручения наград Американской киноакадемии;

1968 год – старый Лондонский мост продают переправляющей его американской компании камень за камнем из Британии в Аризону, где его вновь сооружают;

1995 год – Киевский городской совет принимает решение о возвращении древнего герба города Киева с изображением Архангела Михаила;

2008 год – группе исследователей из университета Манчестера во главе с Константином Новоселовым удается создать самый маленький в мире одноэлектронный транзистор, сконструированный на основе графеновых нанопленок.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 18 апреля

Какие завтра именины: Марко, Юрий, Семен, Георгий, Феодора, Агафья.

Талисманом человека, рожденного 18 апреля, является турмалин. Естественный кристалл, уникальные свойства которого уже давно открылись человечеству. В средние века из турмалина создавали обереги. Верили, что кристалл оказывает положительное влияние на здоровье человека.

В этот день родились:

1841 год – украинский живописец, рисовальщик и педагог Будкевич Иосиф-Казимир Константинович;

1895 год – украинский журналист, поэт, переводчик и детский писатель, сечевой стрелок Юрий Шкрумеляк;

1897 год – украинский актер, режиссер Марьян Крушельницкий;

1903 год – украинская актриса, заслуженная артистка Украины Надежда Титаренко;

1929 год – украинский кинорежиссер, писатель Владимир Луговский;

1937 год – украинский дирижер, педагог Ростислав Бабич;

1947 год – украинская поэтесса Анна Костив-Гуска;

1978 год – украинский бизнесмен, разработчик компьютерных игр Сергей Григорьевич;

1995 год – офицер Вооруженных сил Украины, Герой Украины, участник российско-украинской войны Андрей Верхогляд.

Какой завтра день в Украине и мире

18 апреля – День владельцев домашних животных / Фото: pixabay.com

18 апреля в Украине празднуют День основания Общества Красного Креста. Именно в этот день 1918 года в Киеве состоялся первый съезд общества благодаря стараниям Мариинской общины сестер милосердия. Общество Красного Креста — это гуманитарная добровольная общественная организация, которая имеет целью помогать людям, защищать их жизнь и здоровье, способствовать облегчению мучений. Организация была создана во время Первой мировой войны. В то время она также занималась созданием госпиталей и столовых для военных, вела активную борьбу с эпидемиями.

Также 18 апреля – День владельцев домашних животных (Pet Owners Independence Day). Идея создать такой шутливый праздник для владельцев домашних животных пришла, чтобы была отдельная дата, когда такие люди могут просто отдохнуть от забот о своем любимце и полежать на диване. 18 апреля принято обмениваться с животными работой. Например, можете попросить собачку принести вам тапочки, а вы за это похвалите любимца.

А еще 18 апреля празднуют День газетного обозревателя. Это профессиональный праздник. Газетными обозревателями называют журналистов, которые ведут определенную колонку в журнале или газете. Там можно выражать собственное мнение по определенной теме (политика, кулинария, культура). Сначала специалист осмысливает и анализирует предмет своей работы, а затем кратко излагается в виде советов.

18 апреля – Всемирный день радиолюбителя. Это неофициальный праздник популярного интеллектуального хобби. Дату выбрали неслучайно, а в честь создания Международного союза радиолюбителей, состоявшегося в Париже в 1925 году. Главная цель праздника состоит в привлечении специалистов и единомышленников в сфере технологий к совместному обучению, развитию, изобретениям и исследованиям.

Также 18 апреля празднуют Международный день жонглеров (International Juggler`s Day). Творческий и веселый профессиональный праздник. Жонглеры обладают невероятной ловкостью рук. Свое умение они используют для того, чтобы ритмично подбрасывать и ловить разные предметы. Чаще жонгируют шариками. Идея такой деятельности зародилась очень давно, вероятнее всего, в Древнем Египте.

А еще 18 апреля Международный день памятников и исторических мест. Он также известен как День всемирного наследия. Идея создать такой праздник была вынесена на рассмотрение во время симпозиума в Тунисе, организованного Международным советом по охране памятников и исторических мест 1982 года. А уже через год ООН утвердила Международный день памятников и исторических мест как важное событие.