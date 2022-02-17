Какой завтра, 18 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра, 18 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

18 февраля 2022 – пятница. В этот день в Украине и мире День Плутона. В православном календаре – день памяти святой Агафьи, а также чтят память Феодосия Черниговского.

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Какой завтра праздник в Украине и мире

18 февраля в Украине празднуют День Плутона. В 1930-м Плутон открыл Клайд Томбо. В течение 76 лет Плутон считался девятой планетой, но с 1992 года такой статус небесного тела стал вызывать некоторые сомнения. Многие похожие на Плутон объекты были обнаружены в Поясе Койпера (это одна из областей солнечной системы). Поэтому 24 августа 2006 года Международным астрономическим союзом Плутон была признана карликовой планетой.

18 февраля празднуют День Плутона / commons.wikimedia.org

Этот статус держится и поныне. Хотя существует ряд ученых, не принимающих такое утверждение и продолжающих называть Плутон планетой. Плутон находится от Земли очень далеко (от 4,2 до 7,5 миллиарда км), а потому мы мало знаем об этом небесном теле. Свое название карликовая планета получила в честь бога подземного мира Плутона, существовавшего в римской мифологии. Ученые утверждают, что температура поверхности этого небесного тела составляет примерно -233-213 по Цельсию. От Солнца до Плутона около 6 миллиардов км. А его размер – это две трети Луны.

Как можно отпраздновать День Плутона? Узнайте как можно больше информации об этой интересной карликовой планете. К примеру, сходите в ближайший планетарий или найдите информацию в сети. А еще можно делиться своими мыслями, интересными фотографиями и прочим по хештегом #PlutoDay в социальных сетях.

Какие завтра праздники еще в мире:

День батарейки;

День дегустации вина;

День диалекта в Ямаме (Япония);

Национальный день распития вин в США.

Какой завтра, 18 февраля, церковный праздник

18 февраля - день памяти святой мученицы Агафьи / https://azbyka.ru/

18 февраля в церковном календаре – день памяти святой мученицы Агафьи. Она испытала немало страданий во времена, когда происходило гонение за христианами. Поэтому ее называют мученицей. Агафья родилась в Палермо в богатой и очень известной семье. С детства отличалась тем, что умела видеть хорошее и плохое в людях.

Исповедовала христианство. Поэтому во время гонений сенатор-язычник приказал своим воинам привести Агафию к нему и пытался привлечь ее к язычеству незаконным путем. Однако девушка отказалась. О ней часто говорили: "Легче смягчить камень и растопить железо, чем убедить эту девушку". За то, что не послушала сенатора, Агафью приговорили к жестоким пыткам. Ночью, после всех перенесенных мучений, к ней пришел апостол Петр и вылечил все раны. Когда утром сенатор увидел, что девушка вылечена, очень разозлился. Он приказал продолжить пытку.

В тот же день в городе произошло сильное землетрясение. Испуганные жители решили, что Бог наказывает их за издевательство над Агафией. Ее увели в темницу и она там мирно умерла. Спустя год после ее смерти проснулся вулкан Этна. Испугались жители, бросились к могиле Агафьи и взяли ее одежду из гроба, чтобы себя защитить. Извержение сразу прекратилось. Поэтому святую мученицу Агафью считают защитницей от пожаров.

А еще 18 февраля чтят память святителя Феодосия Черниговского. Он вел сподвижническую жизнь и служил примером для многих христиан. Родился в семье священника Никиты Углицкого, получал образование в Киево-Братской коллегии (при Киево-Богоявленском монастыре). Свободное время посвящал молитвам и чтению Священного Писания. Принял постриг в Киево-Печерской Лавре.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 18 февраля

Какие завтра именины: Антон, Феодосий, Михаил, Александра, Василиса, Агата.

Талисманом человека, рожденного 18 февраля, является обсидиан. Это камень вулканического происхождения. Коренные американцы часто называли обсидиан "слезами апачи". Считалось, что обсидиан лечит собственного владельца от простуды и заморочек с органами желудочно-кишечного тракта.

18 февраля родился американский актер Джон Траволта / commons.wikimedia.org

В этот день родились:

1516 год – английская королева, получившая прозвище Кровавая Мэри, Мария I Тюдор;

1780 год – художник греческо-украинского происхождения Алексей Венецианов;

1856 год – украинская писательница и общественный деятель, выдающийся украинский педагог София Русова;

1898 год – итальянский автомобилестроитель, создатель автомобилей "Феррари" Энцо Феррари;

1921 год – украинский скульптор Василий Одреховский;

1929 год – украинский скульптор Теодозия Брыж;

1933 год – журналистка, художница и музыкант Йоко Оно;

1952 год – историк, политолог, исследователь голодомора в Украине Джеймс Мейс;

1954 год – американский актер Джон Траволта;

1964 год – американский актер Мэтт Диллон;

1994 год – южнокорейский рэп-исполнитель, певец, танцор, автор песен и музыкальный продюсер Чон ХоСок (более известный как Джей-Хоуп).

Что запрещено делать в этот день

18 февраля запрещается много работать.

Не следует переедать и злоупотреблять алкоголем.

18 февраля не ходят в гости.

Не нужно давать и брать деньги взаймы.

Народные приметы и традиции на 18 февраля

Агафью, память которой чтят 18 февраля, называли "Коровниковой", потому что считали ее защитницей домашнего скота / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: если мороз, значит, весна придет рано и будет теплой;

18 февраля уже нет снега, лето будет засушливым;

если 18 февраля ударит мороз, лето будет жарким;

если уж тепло, то зима окончилась;

на улице стоит морозная погода, лето без дождей.

Издавна Агафью, память которой чтят 18 февраля, называли "Коровниковой", потому что считали ее защитницей домашнего скота. Именно к этому дню в неурожайные годы заканчивалось сено, которое заготавливали на зиму. От голода больше всего страдали именно коровы, которым сена нужно было больше всего. Поэтому 18 февраля крестьяне обязательно молились святой Агафье, чтобы она защитила коров, а еды им хватило до весны. Также существовала традиция вешать в хлеву лаптю (обувь крестьян), которую обмазывали дегтем, а на коровьи рога освящен хлеб. Верили, что там можно оградить домашний скот от смерти.

Также существовало поверье, что 18 февраля по двору ходит нечистая сила, несущая смерть коровам. Ее нужно было отгонять. Для этого запрягали скот и пахали пути на селе. Считалось, что нечистая сила не сможет перейти борозду.

Погода на завтра, 18 февраля

Завтра, 18 февраля, в Киеве к вечеру небо будет покрыто облаками, утром небольшой дождь, который усилится к середине дня. Во Львове пасмурный рано, но после полудня ясно, утром ночной сильный дождь ослабнет. В Одессе безоблачно, без осадков. В Харькове пасмурно, днем ​​начнется дождь.

Температура воздуха в Киеве +5 днем ​​и +2 ночью. Во Львове +6 днем ​​и +2 ночью. В Одессе +9 днем ​​и +4 ночью. В Харькове +5 днем ​​и +2 ночью.

Памятные даты 18 февраля

18 февраля 2021 года марсоход Perseverance садится на планету Марс и делает первые ее фотографии / NASA

В этот день год назад марсоход Perseverance садится на планету Марс и делает первые ее фотографии, а в Закарпатье фиксируют случаи малярии.

Календарь важных событий в Украине и мире за 18 февраля: