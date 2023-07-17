Какой завтра, 18 июля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

18 июля 2023 года — вторник. 510-й день войны в Украине.

Какой завтра, 18 июля, церковный праздник

18 июля в церковном календаре – день памяти преподобного Афанасия Атонского. Родился он в Трапезунде (Каппадокия), ныне расположенном в Турции. Во время крещения получил имя Авраама. В достаточно юном возрасте остался без родителей, поэтому воспитанием ребенка занималась христианская монахиня, которая и привила мальчику любовь к Богу.

Во взрослом возрасте Авраам стал учителем, но продолжал вести довольно аскетичный образ жизни. Однажды юноша решил оставить учительскую деятельность. В то время в городе как раз находился игумен Каминского монастыря преподобный Михаил. Ему парень и рассказал о своем желании стать монахом. Вскоре он принял от Михаила монашеский постриг и сменил имя на Атанасий (Афанасий).

Много времени мужчина проводил в молитве, а затем пошел к Афону, где построил небольшую келью. Со временем на ее месте вырос монастырь, названный в честь пророка и предтечи Иоанна Крестителя.

Что нельзя делать в этот день

Вечером лучше не работать.

Запрещено долго спать, лучше взяться за дела как можно раньше.

Не ходите ночью по незнакомым местам, потому что в этот день на свет выходит нечисть.

Народные приметы и традиции на 18 июля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: луна на небе быстро перемещается и прячется за облака — к большому урожаю;

молодая луна и она ярко светит — к сухой и теплой погоде осенью;

на небе много звезд — будет ясная погода, если их почти не видно – ненастье;

луна рогами вверх — зимой будет холодно;

утром на небе радуга — к дождю, вечером – к солнечной погоде.

18 июля утром на небе радуга — к дождю, вечером — к солнечной погоде. / Фото: Pexels

В народе день называли Афанасийским и считали его праздником Луны. В древности 18 июля было принято выходить поздно вечером на улицу, чтобы наблюдать за этим небесным телом. За ним предусматривали погоду, а еще просили защиты для урожая.

Погода на 18 июля

Завтра, 18 июля, в Киеве днем появятся тучи, которые исчезнут к вечеру, а также во второй половине для ожидается дождь с грозой. Во Львове утром и вечером ясно, днем облачная погода, днем также возможен дождь с грозой. В Харькове с утра и до самого вечера облачно, без осадков. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +28 днем и +22 ночью. Во Львове — +26 днем и +19 ночью. В Харькове — +28 днем и +18 ночью. В Одессе — +29 днем и +23 ночью.

Памятные даты 18 июля

Календарь важных событий в Украине и мире за 18 июля:

390 год до н. э. — битва при Алии, где римская армия терпит поражение от галлов под руководством кельтского вождя Бренна;

64 год — в Риме поднимается "Великий пожар", который не утихает в течение недели и уничтожает практически весь Рим;

1672 год — в разгаре междоусобной борьбы во время Руины происходит битва под Четвертиновкой, силы Дорошенко побеждают Ханенко;

1870 год — Первый Ватиканский собор почти единогласно принимает Первую догматическую конституцию "О церкви Христовой";

1878 год — шведский полярный исследователь Адольф Эрик Норденшельд первым проходит по северному пути из Атлантического океана в Тихий;

1898 год — Пьер и Мария Кюри представляют в Парижскую Академию доклад о том, что, кроме урана, существуют и другие радиоактивные элементы;

1915 год — в Адриатическом море австро-венгерская подлодка подтапливает итальянский крейсер "Джузеппе Гарибальди";

1946 год — восстанавливают в эмиграции Союз украинской молодежи;

1947 год — король Великобритании Георг VI подписывает закон о независимости Британской Индии;

1954 год — проходит первый фестиваль джазовой музыки в Ньюпорте, штат Род-Айленд, США;

1968 год — основывают компанию "Intel";

1995 год — у стен Софийского собора в Киеве хоронят украинского Патриарха Владимира.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 18 июля

Какие завтра именины: Сергей, Варвара, Елизавета, Анна.

Талисманом человека, рожденного 18 июля является лунный камень. Название происходит от блеска, а по сути он является силикатом натрия калия алюминия. Давно верили, что этот кристалл может дарить страсть, питать и пробуждать женскую энергию.

В этот день родились:

1938 год — украинский поэт, переводчик Станислав Жуковский;

1973 год — украинский политолог, журналист, историк, поэт, краевед Алексей Кошель;

1995 год — офицер Вооруженных сил Украины, участница российско-украинской войны, кавалерка ордена "За мужество" III степени Юлия Микитенко.

Какой завтра день в Украине и мире

18 июля в Украине и мире празднуют День рождения Тетриса / Фото: Pexels

18 июля в Украине и мире празднуют День рождения Тетриса. Именно в этот день 1985 года была создана электронная версия известной уже к тому времени компьютерной игры. Тетрис – это головоломка, построенная по принципу "тетрамино" (геометрические фигуры, состоящие из четырех квадратов). Интересно, что исследователями была выявлена эффективность этой игры в борьбе с перееданием и наркозависимостью. А на сегодняшний день существует более ста версий этой увлекательной игры.

Также 18 июля Мусульманский Новый год. Мусульмане ведут исчисление не так, как в других странах мира. Они начинают числить годы от Хиджры, то есть переселения пророка Мухаммеда и первых мусульман из Мекки в Медину. Случилось это в 662 году нашей эры. Также мусульманский год длится на 11-12 дней меньше, чем христианский, а каждое новое время наступает не в 12 часов ночи, а с закатом. Поэтому дата Мусульманского Нового года переменна.

А еще 18 июля празднуют Международный день Нельсона Манделы. Дата была установлена ООН в знак признания вклада Нельсона Манделы в борьбу за мир и общечеловеческие ценности. Именно в этот день 1918 в семье членов королевского совета народности тембу (село Мфезо, восточное побережье ЮАР) родился сын, которого назвали Ролихлахла. В свободном переводе его имя означает "нарушитель покоя". В то время в ЮАР существовала традиция, по которой учителя-миссионеры давали школьникам в школах англоязычные имена. Там Ролихлахла получил свое известное на весь мир имя Нельсон.

В возрасте 9 лет у мальчика умер отец и опеку над ним взял тогдашний правитель, надеявшийся, что Нельсон станет королем своего народа в будущем. Поэтому Мандела смог продолжить учебу, увлекся атлетикой и боксом. Впоследствии он поступил в единственный в то время вуз западного типа для чернокожих африканцев — университет Форт-Хейр. Однако уже на следующий год его и Оливера Тамбо исключили за политические выступления и протесты. Впоследствии Нельсон окончил обучение заочно, получил степень бакалавра искусств и снова начал учиться. В этот раз уже на юридическом факультете университета Витватерсранда.

В то время Мандела знакомится с людьми либеральных взглядов, активистами против расовой дискриминации. Он как чернокожий студент испытал несправедливое отношение, сразу присоединился к их рядам. 1944 Нельсон также становится членом Африканского национального конгресса и вместе с другом Оливером Тамбо основал Молодежную лигу АНК. В 1948 году на выборах в ЮАР победила Национальная партия, введшая апартеид – система расовой сергегации, по которой ограничивались базовые права чернокожих. Конечно Мандела не мог стоять в стороне. Его несколько раз арестовали. В 1993 году Нельсон Мандела получил Нобелевскую премию мира, а 10 мая 1994 стал первым чернокожим президентом ЮАР. Срок своего президентства он истек в 1999 году. Скончался в возрасте 95 лет 5 декабря 2013 года.