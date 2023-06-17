Какой завтра, 18 июня, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 18 июня, Международный день отца. Верующие чтят память священномученика Дорофия. До Нового года осталось 196 дней.
18 июня 2023 — воскресенье. 480-й день войны в Украине.
Какой завтра, 18 июня, церковный праздник
18 июня в церковном календаре – день памяти священномученика Дорофия. Жил он в эпоху правления императоров Диоклетиана, Константина Великого и Юлиана Отступника. И всю свою жизнь страдал через веру. Когда императором был Диоклетиан, Дорофий скрывался, потому что шли гонения за христианами. При Константине Великом смог вернуться в город и снова проповедовать, обращал язычников к истинному Богу. Но сошедший на престол Юлиан Отступник и Дорофия схватили, долго пытали, а затем убили из-за его веры во Христа.
Что запрещено делать в этот день
- Не рекомендуется браться за домашние дела, потому что все будет рушиться с рук.
- Не тратьте большие суммы на покупки.
- Не ссорьтесь, не ругайтесь и не злословьте.
Народные приметы и традиции на 18 июня
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: ветер дует с северо-запада, лето будет сырым;
- утром пчелы не летят на поле, а остаются в ульях, дождливое;
- день ясный и теплый; зерно будет велико;
- перед заходом солнца в пасмурный день вдруг засияло солнце, ждите непогоду;
- над водой стелющийся туман будет много грибов.
Верили, если выдернуть сорняки на огороде именно утром 18 июня, они больше не будут расти. Но очень важно это делать тщательно, чтобы ничего не осталось. Увидеть во сне в ночь на 18 июня молодую девушку или парня считается хорошей приметой. С этого дня начинает цвести сон-трава. Наши предки делали из нее обереги, а еще предсказывали судьбу.
Погода на 18 июня
Завтра, 18 июня, в Киеве утро ясное, но во второй половине дня появятся облака, которые будут оставаться до вечера, без осадков. Во Львове пасмурно, почти весь день будет идти мелкий дождь, который усилится к вечеру. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, осадков не ожидается.
Температура воздуха в Киеве +30 днем и +20 ночью. Во Львове +19 днем и +14 ночью. В Харькове +26 днем и +17 ночью. В Одессе +25 днем и +20 ночью.
Памятные даты 18 июня
Календарь важных событий в Украине и мире за 18 июня:
- 860 год – русский флот князей Аскольда и Дира нападает на Константинополь;
- 1583 год — в Лондоне Ричард Мартин страхует жизнь Уильяма Гибсона на сумму 383 фунта;
- 1651 год — во время освободительной войны 1648-1654 годов начинается битва под Берестечком;
- 1709 год — разрушили Чортомлицкую Сечь;
- 1754 год – закладывают город Кропивницкий;
- 1782 год — в Швейцарии зафиксировали последний известный случай казни за колдовство;
- 1815 год – Наполеон проигрывает битву при Ватерлоо;
- 1817 год – в Лондоне открывают мост Ватерлоо;
- 1837 год – Испанская республика принимает новую Конституцию;
- 1889 год — американец Ричардсон получает патент на детскую коляску;
- 1934 год — арестовали Романа Шухевича в связи с убийством министра польского правительства Перацкого (возмездие за так называемую пацификации);
- 1939 год – в Каневе на могиле Тараса Шевченко открывают ему памятник;
- 1940 год — после капитуляции французской армии генерал Шарль де Голль заявляет в эфире Би-Би-Си, что "проиграна только битва, но не война", и он с частью армии эвакуируется в Великобританию;
- 1946 год – Италия становится республикой;
- 1976 год – провозглашают независимость Сейшельских Островов;
- 1996 год — Украину принимают в состав Конференции по разоружению;
- 2000 год — Львовский городской совет налагает запрет на трансляцию в общественных местах русскоязычных песен;
- 2009 год – запускают Lunar Reconnaissance Orbiter, космический аппарат НАСА по исследованию Луны.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 18 июня
Какие завтра именины: Аполлон, Арий, Виктор, Дорофий, Игорь, Кондратий, Константин, Леонид, Маркиан, Ника, Никандр, Павел, Федор, Анастасия, Галина, Василиса, Иона.
Талисманом человека, рожденного 18 июня является агат. Популярен в ювелирной сфере камень, отличающийся широким разнообразием цветов. Первые упоминания об агате относятся еще к III веку до н.э. К примеру, изделия из него можно найти в гробницах в Египте или в древних захоронениях в Великобритании. Издавна верили, что агат приносит долголетие и счастье.
В этот день родились:
- 1681 год – украинский теолог, писатель, поэт, ректор Киевской академии Теофан Прокопович;
- 1869 год — командир Отдельной волынской конной бригады, командир 4-й Подольской конной дивизии, начальник Конной старшинской школы, инспектор конницы Армии УНР, Генерального штаба генерал-хорунжий Армии УНР Сергей Кулжинский;
- 1881 год – украинский отоларинголог Александр Пучковский;
- 1918 год – украинский живописец, народный художник Украины Василий Забашта;
- 1928 год – украинский писатель Сергей Плачинда;
- 1935 год – украинский прозаик и поэт Иван Нечитайло;
- 1986 год — трижды чемпион Украины по шахматам в своей возрастной категории Андрей Волокитин.
Какой завтра день в Украине и мире
18 июня в Украине и мире празднуют Международный день отца (и День отца в Украине). Для каждого из нас отец – это учитель, друг, защитник и воспитатель, которому мы обязаны базовым знаниям, умениям и жизненным ценностям. Поэтому в мире ежегодно в третье воскресенье июня празднуют особый день, когда можно показать свое уважение и любовь родному человеку. Создала праздник американка Сонори Смарт Додд, ушедшая в День матери на проповедь и понявшая, что миру не хватает также и Дня отца. Создала она его в честь своего отца, который сам воспитывал пятерых детей после смерти жены.
Также 18 июня Международный день пикника. Веселый праздник выпадает на середину июня, когда погода так и зовет пойти на природу и насладиться летними днями. На свежем воздухе люди ели еще с самого начала истории, ведь добычу, которую подстрелили, готовили обычно на открытом костре, вокруг которого собиралось все племя. Впервые слово "пикник" появилось в словаре французского языка Жиля Менажа (1694), где оно имело значение "светского ужина, в который каждый приглашенный вносил свою долю". Очень популярны пикники были среди аристократии в XVIII веке.
А еще 18 июня празднуют Международный день суши. Хотя это и неофициальный, но очень интересный праздник, который был начат в 2009 году по инициативе Крис де Мэй. Тогда она создала отдельную страницу в Facebook в честь любимого блюда. Суши – традиционное японское блюдо, состоящее из риса, сырой рыбы или других морепродуктов, овощей, водорослей, сыра. Зародилась она в Южной Азии в VII веке, а позже распространилась по Японии.
18 июня День рождения детской коляски. Именно в этот день 1889 года американец Ричардс получил патент на детской коляске. Однако, согласно истории, он существовал еще в 1730 году и был изготовлен в семье герцога Девонширского. Тогда коляска выглядела каретой, которая запрягалась пони.
Также 18 июня Всемирный день гармонии. Главная его цель состоит в привлечении внимания к важной роли состояния согласованности внешнего и внутреннего мира, порядка, целостности личности, вовлечении в совершенствование.
В Украине 18 июня празднуют День участкового офицера полиции. Профессиональный праздник был начат в 2004 году. Участковые офицеры — представители Национальной полиции на участке, которые имеют следующие обязанности: противодействие любым преступным действиям, профилактика правонарушений, контроль хранения и использования оружия и т.д.
18 июня День гордости и достоинства аутиста. Событие было начато в 2005 году организацией Aspies For Freedom. Из-за аутистических расстройств мозга у людей возникают проблемы с социализацией, восприятием и поведением в целом. Однако аутисты, как было доказано, более внимательны к деталям, умеют жить яркой жизнью. Главная цель этого дня состоит в объединении людей с аутистическими заболеваниями.
Также 18 июня День любителей рыбалки. Это довольно популярное хобби, наиболее распространенное среди мужчин. Часто суть любительского рыболовства не в улове, а в самой атмосфере.
А еще 18 июня Международный день паники. Неофициальное, но очень важное с точки зрения психологии событие. Паническое состояние может вызвать немало трудностей и проблем, но если постоянно избегать его, это провоцирует сильный стресс. Главная цель этого дня состоит в привлечении внимания человечества к понятию паники.
18 июня празднуют День стойкой гастрономии. Праздник молодой, но достаточно важный. Организация Объединенных Наций начала его 21 декабря 2016 года. Его цель – привлечь внимание людей к важности устойчивой гастрономии для расцвета сельского хозяйства и производства.