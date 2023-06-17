Какой завтра, 18 июня, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

18 июня 2023 — воскресенье. 480-й день войны в Украине.

Какой завтра, 18 июня, церковный праздник

18 июня в церковном календаре – день памяти священномученика Дорофия. Жил он в эпоху правления императоров Диоклетиана, Константина Великого и Юлиана Отступника. И всю свою жизнь страдал через веру. Когда императором был Диоклетиан, Дорофий скрывался, потому что шли гонения за христианами. При Константине Великом смог вернуться в город и снова проповедовать, обращал язычников к истинному Богу. Но сошедший на престол Юлиан Отступник и Дорофия схватили, долго пытали, а затем убили из-за его веры во Христа.

Что запрещено делать в этот день

Не рекомендуется браться за домашние дела, потому что все будет рушиться с рук.

Не тратьте большие суммы на покупки.

Не ссорьтесь, не ругайтесь и не злословьте.

Народные приметы и традиции на 18 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: ветер дует с северо-запада, лето будет сырым;

утром пчелы не летят на поле, а остаются в ульях, дождливое;

день ясный и теплый; зерно будет велико;

перед заходом солнца в пасмурный день вдруг засияло солнце, ждите непогоду;

над водой стелющийся туман будет много грибов.

18 июня утром пчелы не летят на поле, а остаются в ульях. / Фото: pixabay.com

Верили, если выдернуть сорняки на огороде именно утром 18 июня, они больше не будут расти. Но очень важно это делать тщательно, чтобы ничего не осталось. Увидеть во сне в ночь на 18 июня молодую девушку или парня считается хорошей приметой. С этого дня начинает цвести сон-трава. Наши предки делали из нее обереги, а еще предсказывали судьбу.

Погода на 18 июня

Завтра, 18 июня, в Киеве утро ясное, но во второй половине дня появятся облака, которые будут оставаться до вечера, без осадков. Во Львове пасмурно, почти весь день будет идти мелкий дождь, который усилится к вечеру. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +30 днем и +20 ночью. Во Львове +19 днем и +14 ночью. В Харькове +26 днем и +17 ночью. В Одессе +25 днем и +20 ночью.

Памятные даты 18 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 18 июня:

860 год – русский флот князей Аскольда и Дира нападает на Константинополь;

1583 год — в Лондоне Ричард Мартин страхует жизнь Уильяма Гибсона на сумму 383 фунта;

1651 год — во время освободительной войны 1648-1654 годов начинается битва под Берестечком;

1709 год — разрушили Чортомлицкую Сечь;

1754 год – закладывают город Кропивницкий;

1782 год — в Швейцарии зафиксировали последний известный случай казни за колдовство;

1815 год – Наполеон проигрывает битву при Ватерлоо;

1817 год – в Лондоне открывают мост Ватерлоо;

1837 год – Испанская республика принимает новую Конституцию;

1889 год — американец Ричардсон получает патент на детскую коляску;

1934 год — арестовали Романа Шухевича в связи с убийством министра польского правительства Перацкого (возмездие за так называемую пацификации);

1939 год – в Каневе на могиле Тараса Шевченко открывают ему памятник;

1940 год — после капитуляции французской армии генерал Шарль де Голль заявляет в эфире Би-Би-Си, что "проиграна только битва, но не война", и он с частью армии эвакуируется в Великобританию;

1946 год – Италия становится республикой;

1976 год – провозглашают независимость Сейшельских Островов;

1996 год — Украину принимают в состав Конференции по разоружению;

2000 год — Львовский городской совет налагает запрет на трансляцию в общественных местах русскоязычных песен;

2009 год – запускают Lunar Reconnaissance Orbiter, космический аппарат НАСА по исследованию Луны.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 18 июня

Какие завтра именины: Аполлон, Арий, Виктор, Дорофий, Игорь, Кондратий, Константин, Леонид, Маркиан, Ника, Никандр, Павел, Федор, Анастасия, Галина, Василиса, Иона.

Талисманом человека, рожденного 18 июня является агат. Популярен в ювелирной сфере камень, отличающийся широким разнообразием цветов. Первые упоминания об агате относятся еще к III веку до н.э. К примеру, изделия из него можно найти в гробницах в Египте или в древних захоронениях в Великобритании. Издавна верили, что агат приносит долголетие и счастье.

В этот день родились:

1681 год – украинский теолог, писатель, поэт, ректор Киевской академии Теофан Прокопович;

1869 год — командир Отдельной волынской конной бригады, командир 4-й Подольской конной дивизии, начальник Конной старшинской школы, инспектор конницы Армии УНР, Генерального штаба генерал-хорунжий Армии УНР Сергей Кулжинский;

1881 год – украинский отоларинголог Александр Пучковский;

1918 год – украинский живописец, народный художник Украины Василий Забашта;

1928 год – украинский писатель Сергей Плачинда;

1935 год – украинский прозаик и поэт Иван Нечитайло;

1986 год — трижды чемпион Украины по шахматам в своей возрастной категории Андрей Волокитин.

Какой завтра день в Украине и мире

18 июня в Украине и мире празднуют Международный день отца / Фото: pixabay.com

18 июня в Украине и мире празднуют Международный день отца (и День отца в Украине). Для каждого из нас отец – это учитель, друг, защитник и воспитатель, которому мы обязаны базовым знаниям, умениям и жизненным ценностям. Поэтому в мире ежегодно в третье воскресенье июня празднуют особый день, когда можно показать свое уважение и любовь родному человеку. Создала праздник американка Сонори Смарт Додд, ушедшая в День матери на проповедь и понявшая, что миру не хватает также и Дня отца. Создала она его в честь своего отца, который сам воспитывал пятерых детей после смерти жены.

Также 18 июня Международный день пикника. Веселый праздник выпадает на середину июня, когда погода так и зовет пойти на природу и насладиться летними днями. На свежем воздухе люди ели еще с самого начала истории, ведь добычу, которую подстрелили, готовили обычно на открытом костре, вокруг которого собиралось все племя. Впервые слово "пикник" появилось в словаре французского языка Жиля Менажа (1694), где оно имело значение "светского ужина, в который каждый приглашенный вносил свою долю". Очень популярны пикники были среди аристократии в XVIII веке.

А еще 18 июня празднуют Международный день суши. Хотя это и неофициальный, но очень интересный праздник, который был начат в 2009 году по инициативе Крис де Мэй. Тогда она создала отдельную страницу в Facebook в честь любимого блюда. Суши – традиционное японское блюдо, состоящее из риса, сырой рыбы или других морепродуктов, овощей, водорослей, сыра. Зародилась она в Южной Азии в VII веке, а позже распространилась по Японии.

18 июня День рождения детской коляски. Именно в этот день 1889 года американец Ричардс получил патент на детской коляске. Однако, согласно истории, он существовал еще в 1730 году и был изготовлен в семье герцога Девонширского. Тогда коляска выглядела каретой, которая запрягалась пони.

Также 18 июня Всемирный день гармонии. Главная его цель состоит в привлечении внимания к важной роли состояния согласованности внешнего и внутреннего мира, порядка, целостности личности, вовлечении в совершенствование.

В Украине 18 июня празднуют День участкового офицера полиции. Профессиональный праздник был начат в 2004 году. Участковые офицеры — представители Национальной полиции на участке, которые имеют следующие обязанности: противодействие любым преступным действиям, профилактика правонарушений, контроль хранения и использования оружия и т.д.

18 июня День гордости и достоинства аутиста. Событие было начато в 2005 году организацией Aspies For Freedom. Из-за аутистических расстройств мозга у людей возникают проблемы с социализацией, восприятием и поведением в целом. Однако аутисты, как было доказано, более внимательны к деталям, умеют жить яркой жизнью. Главная цель этого дня состоит в объединении людей с аутистическими заболеваниями.

Также 18 июня День любителей рыбалки. Это довольно популярное хобби, наиболее распространенное среди мужчин. Часто суть любительского рыболовства не в улове, а в самой атмосфере.

А еще 18 июня Международный день паники. Неофициальное, но очень важное с точки зрения психологии событие. Паническое состояние может вызвать немало трудностей и проблем, но если постоянно избегать его, это провоцирует сильный стресс. Главная цель этого дня состоит в привлечении внимания человечества к понятию паники.

18 июня празднуют День стойкой гастрономии. Праздник молодой, но достаточно важный. Организация Объединенных Наций начала его 21 декабря 2016 года. Его цель – привлечь внимание людей к важности устойчивой гастрономии для расцвета сельского хозяйства и производства.