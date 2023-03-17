Какой завтра, 18 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

18 марта 2023 — суббота. 388-й день войны в Украине.

Какой завтра, 18 марта, церковный праздник

18 марта в церковном календаре – день памяти святого Конона Мандонского. Родился он примерно в III веке в Назарете. В те времена правил император Деций Траян. Жизнь Конона проходила в Памфилийском городе Мандоне. С молодых лет мужчина обзавелся небольшим огородом, поэтому употреблял в пищу только то, что вырастил сам. Среди людей прославился как незаметный и добрый человек.

Хотя был Конон неграмотный, жил он тихо и по-божески, пока в городе не появился новый наместник по имени Публий, который хотел убрать всех христиан. На суде перед Кононом поставили выбор: отказаться от Бога и принести пожертвования идолам или умереть. Без размышлений святой ответил, что не оставит Господа. За это его подвергли страшным пыткам, от которых он умер.

Что запрещено делать в этот день

Лучше не делать большие покупки в этот день, потому что они будут напрасны.

Не сплетничайте, не болтайте лишнее, не бездельничайте.

Не рекомендуется ходить в гости.

Также не конфликтуйте и не держите злобу на других.

Народные приметы и традиции на 18 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: погода ясная и теплая – лето будет умеренно жарким;

первые подснежники появились в лесу — уже можете начинать вспашку;

ясная погода указывает, что летом не будет града.

18 марта ясная погода указывает, что летом не будет града / Фото: Pexels

В старину существовала традиция в этот день замачивать семена овощей, чтобы позже их высадить. Также уже начинали копать огород и подкармливать грядки. Интересно, что на Конане занимались огородными делами даже если погода была плохой. А еще 18 марта пересаживали герань и розмарин. Существовало поверье, если супруги в этот день выпьют вина с корицей, то их чувства будут крепкими и длинными.

Погода на 18 марта

Завтра, 18 марта, в Киеве ясно весь день, без осадков. Во Львове ясно, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе небо будет покрыто облаками, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +7 днем и ночью. Во Львове +10 днем и ночью. В Харькове +6 днем и +1 ночью. В Одессе +9 днем и +5 ночью.

Памятные даты 18 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 18 марта:

3952 год до Р. Х. — согласно расчетам бенедиктинского монаха и учителя церкви Св. Беда Почитаемого именно в этот день произошло сотворение мира;

37 год — после смерти Тиберия императором Рима становится Калигула;

1241 год — в битве под Хмельницком (близ Кракова) войско Золотой Орды побеждает польское войско и монголо-татары продолжают завоевание Европы;

1325 год — основывают Теночтитлан, который впоследствии станет столицей Ацтекской империи;

1662 год — в Париже начинает курсировать первый общественный транспорт (карета на восемь мест);

1839 год — китайский император запретил иностранным торговым компаниям ввозить в Китай опиум, что стало причиной первой опиумной войны;

1892 год — лорд Стэнли Престон решает основать кубок для лучшей хоккейной команды Канады (ныне Кубок Стэнли);

1899 год — американский астроном Пикеринг открывает Фебу, спутник Сатурна;

1890 год — Вильгельм II заставил канцлера Отто фон Бисмарка уйти в отставку;

1913 год — во Львове создают военное общество "Сечевые стрелки";

1913 год — в Салониках убивают короля Греции Георга I;

1924 год — в США премьера немого фильма "Багдадский вор", проект стоимостью $2 млн был чрезвычайно дорогим в то время;

1932 год — в Сиднейском заливе открывают мост, который к 2012 году был самым широким в мире (ширина 48,8 м);

1946 год — в Вашингтоне свою работу начинает "Всемирный банк";

1962 год — заключают Эвианские соглашения, по которым Алжир обретает независимость от Франции и заканчивается колониальная война;

1974 год — большинство членов ОПЕК прекратили эмбарго на поставку нефти в страны Европы, США и Японии, которое было причиной первого и тяжелого нефтяного кризиса;

1992 год — "Майкрософт" представляет операционную систему Windows 3.1;

1992 год — парламент Финляндии соглашается на вступление страны в ЕС;

1994 год — в Вашингтоне представители Боснии-Герцеговины и Хорватии подписали федеративный договор;

1996 год — в пожаре в ночном клубе в городе Кесон-Сити, в Филиппинах, погибает 162 человека;

1999 год — Югославия отказывается принять план мирного урегулирования косовского конфликта на переговорах в Рамбуйе (Франция);

2004 год — Верховная Рада принимает Гражданский процессуальный кодекс Украины;

2014 год — незаконная аннексия Крыма Россией, в Украине из-за агрессии РФ объявляют первую волну частичной мобилизации;

2015 год — вооруженное нападение на Национальный музей Бардо в Тунисе;

2018 год — в годовщину аннексии Крыма Путина выбирают на 4-й президентский срок по результатам выборов президента России;

2022 год — начинаются бои за Азовсталь.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 18 марта

Какие завтра именины: Андрей, Кирилл, Константин, Юрий, Марко, Иван, Федор, Ираида, Раиса.

Талисманом человека, рожденного 18 марта, является чароит. Камень стал известен человечеству сравнительно недавно. Но современные эзотерики уже успели оценить его свойства. Чароит считается поглотителем энергии, поэтому его пластины кладут на воспаленные участки тела. А еще верят, что этот камень помогает вывести камни из почек.

В этот день родились:

1896 год — украинский общественный деятель, журналистка, автор мемуаров Надежда Суворцова;

1900 год — украинский писатель, драматург, литературо- и языковед, критик, редактор Василий Чапленко;

1904 год — украинский поэт из когорты Расстрелянного возрождения Марко Вороный;

1914 год — украинский поэт, литературовед, переводчик, педагог Леонид Вышеславский;

1952 год — украинский писатель, журналист, редактор Юрий Винничук;

1954 год — украинский религиозный деятель, старший епископ Центра харизматических христианских Церквей Украины (Полного Евангелия) Анатолий Гаврилюк;

1969 год — гроссмейстер, шестое место в мире (рейтинг Эло 2750, по состоянию на 2 января 2007) и лучший шахматист Украины Василий Иванчук.

Какой завтра день в Украине и мире

18 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день переработки / Фото: Pexels

18 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день переработки. Каждый год человечество получает от Земли тонны природных ресурсов, но стоит задуматься о том, что они могут закончиться в будущем. Поэтому очень важно обратить внимание, что выбрасывается на помойку. Использованную бумагу, коробки, стекло, пластик и другие материалы можно подвергать вторичной переработке, что поможет сохранить часть природных ресурсов для будущих поколений. Именно для подчеркивания важности этого процесса Бюро международной переработки создало отдельный праздник.

Многие считают, что переделкой человечество занялось только в прошлом веке, но это не так. На самом деле такие примеры можно найти даже в древнейшей истории. Например, в Афинах уже 500 года до нашей эры мусор не выбрасывали стихийно, а вывозили на специальные свалки, которые должны были располагаться на расстоянии не менее полутора километров за городом.

А еще анализ некоторых предметов древнеримской посуды показал, что значительную его часть изготавливали из переплавленных обломков стекла. Правда, в то время немногие задумывались об экологии. Это делали больше для экономии сырья. Вообще у римлян перерабатывалась большая часть материалов.

Также 18 марта День богини плодородия (Афродиты). Она входила в пантеон верховных божеств Олимпа в древнегреческой мифологии. А еще ее считали богиней любви и красоты. Женщины, которые хотели забеременеть, в День богини плодородия молились Афродити, делали разные подношения, загадывали желания и т.д. А еще этот день в старину считали лучшим для начала новой жизни.

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