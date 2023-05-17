Какой завтра, 18 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

18 мая 2023 года — четверг. 449-й день войны в Украине.

Какой завтра, 18 мая, церковный праздник

18 мая в церковном календаре – день памяти великомученицы Ирины Македонской. Она была дочерью императора Лициния, который построил для единственного ребенка дворец и нанял мудреца, чтобы тот дал Ирине образование. Император был язычником, а мудрец исповедовал христианство, поэтому он втайне начал рассказывать девушке обо всех чудесах, сотворенных Господом.

Повзрослела Ирина и стал отец искать ей жениха. Однажды влетел в комнату девушки голубь и оставил ветку оливы. Влетел тогда орел и оставил на столе венок разных цветов. Следом же влетел ворон, сел на землю и оставил змею. Ирина не поняла, что произошло, а потому попросила помощи у мудреца. Тот объяснил ей, что голубь символизирует чистоту и кротость девушки, орел – возможность противостоять страстям, ветвь оливы – это Божья благодать, которую Ирина может получить после крещения, венок – ее награда за подвиги, а ворон со змеей – это сам Дьявол, который хочет заставить девушку отказаться от Христа.

После полученных знамений Ирина отказалась выходить замуж, она крестилась и начала убеждать своего отца, чтобы он тоже принял христианство. Сначала отец был против, а затем в него даже вселился Дьявол, настроивший императора против единственной дочери. Приказал Лициний бросить девушку под ноги лошадей, связав ей руки. Однако животные ее не коснулись, а вот император вдруг упал мертвый. Помолилась тогда Ирина Богу, и отец ее поднялся на ноги. Люди, которые видели это, уверовали во Христа. А сама девушка с тех пор стала провидицей. Когда престол ее отца занял другой правитель, испытала она немалые мучения. Но продолжала обращать людей к Иисусу.

Что запрещено делать в этот день

Не ходите в гости к незамужним девушкам или вдовам, потому что тогда еще долго не выйдете замуж.

Лучше не выходить на улицу после заката, потому что может повредить нечистая сила.

Строго запрещается сплетничать, ругаться, злословить.

Народные приметы и традиции на 18 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: ненастье и дожди – уродит хлеб;

цветы на черемухе – ждите скорого похолодания;

увидеть молнию — к хорошему урожаю капусты;

перестали щебетать птицы — к грозе;

в воде купаются гуси – наступит тепло.

18 мая в воде купаются гуси — наступит тепло / Фото: Pexels

В народе 18 мая называли Арина или Арина Рассадница. А все потому, что с этого дня уже начинали высаживать рассаду капусты. Интересно, что овощи в древности сажали только женщины, а вот мужчин в эту дату запрещали выходить на огород. Считалось, что тогда растение будет цвести, но не плодоносить. А чтобы куры позже не выклювали рассаду, во время ее высадки старались не есть хлеб.

Погода на 18 мая

Завтра, 18 мая, в Киеве облачно с рассветом, утром прояснится, чтобы снова заоблачиться днем, без осадков. Во Львове облачно, без осадков. В Харькове ясно к вечеру, когда на небе могут появиться облака, без осадков. В Одессе ясно, что осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве — +25 днем и +16 ночью. Во Львове — +13 днем и +11 ночью. В Харькове — +25 днем и +13 ночью. В Одессе — +22 днем и +15 ночью.

Памятные даты 18 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 18 мая:

1152 год — в Пуатье самую богатую наследницу Европы Элеонору Аквитанскую объявляют невестой герцога Нормандского Генриха Плантагенета;

1268 год — египетские мамелюки захватывают Антиохию;

1274 год — на втором Лионском соборе провозглашают крестовый поход;

1291 год — египетские мамелюки захватывают Акру – последнюю крепость крестоносцев на Святой Земле;

1593 год — английский Тайный Совет приказывает арестовать писателя Кристофера Марлоу;

1642 год —основывают Монреаль;

1781 год — испанцы казнят лидера крупнейшего восстания индейцев Перу Тупак Амару;

1804 год — Наполеон становится императором Франции;

1830 год — в США начинают промышленное производство первых газонокосилок;

1848 год — во Франкфурте-на-Майне открывают первый общегерманский парламент;

1888 год — в США впервые демонстрируют первую граммофонную пластинку;

1899 год — в Гааге начинается первая мирная конференция;

1915 год — под Ригой испытывают первый в мире танк "Вездеход";

1917 год — в Киеве начинается I Всеукраинский военный съезд;

1918 год — в результате взрыва тротила на химическом заводе в Окдейле (Пенсильвания, США) погибает около 200 человек;

1920 год — Всеукраинская православная Церковная рада провозглашает Украинскую православную церковь автокефальной;

1927 год — американская кинозвезда Норма Толмадж случайно оставляет отпечаток своей ступни на незастывшем асфальте, что наталкивает на идею создать в Голливуде аллеи отпечатков ног кинозвезд;

1940 год — герой Первой мировой войны маршал Анри Филипп Петен становится министром обороны Франции;

1941 год — итальянский герцог Сполето герцог Аостский Аймоне ди Торино становится королем Хорватии Томиславом II;

1943 год — японская подлодка утопает австралийский корабль-госпиталь "Кентавр", 299 человек погибает;

1944 год — в Турции после серии профашистских демонстраций вводят чрезвычайное положение;

1944 год — после недельного штурма отряды 2-го Польского корпуса захватывают монастырь Монте-Кассино, открыв союзникам дорогу на Рим;

1945 год — немецкий адмирал Карл Дениц издает декрет, в котором заявляет о непричастности немецкой армии к зверствам в концлагерях;

1949 год — в Нью-Йорке открывают первую вертолетную площадку;

1951 год — ООН вводит экономические санкции против Китая в связи с его поддержкой Северной Кореи;

1953 год — американская летчица Жаклин Кокран становится первой в мире женщиной, преодолевшей на самолете звуковой барьер;

1960 пик — три священника заявляют, что видели чудовище в озере Лох-Ри (Ирландия);

1974 год — Индия становится шестым государством, получившим атомное оружие;

1980 год — открывают Ивано-Франковский художественный музей;

1980 год — в результате извержения вулкана Святой Елены в штате Вашингтон погибает 57 человек;

1981 год — в Цюрихе американский бегун Рональдо Нехемиа первым в истории пробегает 110 метров с барьерами быстрее 13 секунд;

1990 год — во Франции устанавливают рекорд скорости поездов (515,3 км/ч);

1991 год — Гелен Шерман становится первой британской женщиной, поднявшейся в космос;

1992 год — армянская армия захватывает Лачинский коридор между Арменией и Карабахом;

1992 год — Туркменистан принимает конституцию;

1994 год — полностью выводят израильские войска из Сектора Газа;

1996 год — в Тайване создают пирамиду из игрушечных кубиков высотой 25,05 м;

1997 год — ирландка Бриджет Диррен получает диплом с отличием Национального университета в возрасте 102 лет (мировой рекорд);

1998 год — тысячи студентов захватывают здание парламента Индонезии в Джакарте, что становится причиной падения 32-летнего режима Сухарто;

1999 год — правительство Канады после годовых дискуссий заявляет, что оно не будет регулировать и не будет контролировать Интернет в стране;

2005 год — Украина окончательно обязуется избавиться от пятого крупнейшего арсенала противопехотных мин в мире по ратификации Оттавской конвенции.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 18 мая

Какие завтра именины: Иаков, Ефрем, Ирина.

Талисманом человека, рожденного 18 мая, является турмалин. Камень, известный человечеству еще во времена Византии. Турмалин уже не одно тысячелетие используется в медицине. Раньше с помощью этого кристалла лечили различные болезни, но очень важно выбрать правильный тип камня по цвету.

В этот день родились:

1048 год — персидский и таджикский поэт, математик и философ Омар Хайям;

1877 год — украинский военный деятель, член УЦР, генерал-хорунжий Армии УНР Пилькевич Александр Меркуриевич;

1920 год — Папа Римский Иоанн Павел II;

1995 год — украинская поэтесса, волонтер, военнослужащая Вооруженных сил Украины, участница российско-украинской войны Ярина Черногуз.

Какой завтра день в Украине и мире

18 мая в Украине празднуют День вышиванки / Фото: pixabay.com

18 мая в Украине празднуют День вышиванки. Праздник ежегодно выпадает на третий четверг мая. Обычно в этот день украинцы одевают вышиванки, которые являются традиционной одеждой нашего народа. Так они чествуют культурные традиции своих предков. Еще с незапамятных времен украинцы носили вышиванки. Считается, что они появились в гардеробе у представителей трипольской культуры, которая считается наиболее развитой и загадочной. Орнаменты на обломках глиняных изделий времен Триполья очень похожи на орнаменты вышиванок.

У скифских племен также были вышитые сорочки, подтверждающие археологические находки VI века. По мнению историков, они служили своего рода оберегом в бою. Свою роскошь вышивка приобрела во времена Киевской Руси. Священники и знать имели одежду, которая была вышита серебряными и золотыми нитями. Во времена Запорожской Сечи неотъемлемой частью одежды казаков также была вышитая рубашка.

Также 18 мая День резервиста в Украине. Молодой профессиональный праздник, созданный президентом Украины Петром Порошенко 19 апреля 2019 года. Главная его цель — поблагодарить резервистов ВСУ за готовность в любой момент защищать родную Родину.

А еще 18 мая День борьбы за права крымскотатарского народа. Эта дата важна для всего украинского народа, ведь киримлы на протяжении многих веков были нашими соседями и также подвергались притеснениям во время господства сначала Российской империи, а затем и Советского Союза. В 2014 г. Россия незаконно оккупировала Крымский полуостров, но весь мир продолжает считать его частью Украины. Событие было установлено 12 ноября 2015 года.

18 мая День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Важная дата была установлена 16 мая 2014г. Советские власти годами обвиняли крымских татар в дезертирстве, хотя не имели доказательств тому. Поэтому якобы за государственную измену Иосиф Сталин приказал депортировать коренное население Крыма на восток. В советское время было депортировано около 200 тысяч киримли, в результате чего погибли около 30 тысяч.

Также 18 мая празднуют День отправки электронной поздравительной открытки. Главная цель этого дня состоит в том, чтобы вдохновить людей использовать электронные поздравительные открытки для выражения искренних чувств, пожеланий и поздравлений. Впервые электронные поздравительные открытки приобрели популярность в 1990-х годах. Первые часто напоминали бумажные аналоги, однако были созданы в цифровом виде. Первым в мире веб-сайтом для отправки электронных открыток стал The Electric Postcard. Его создала Джудит Донат в конце 1994 года. Поначалу он был не очень популярен, но к весне 1996 года более 1,7 миллиона открыток в мире было отправлено с помощью этого сервиса.

А еще 18 мая Всемирный день осведомленности о доступности. Довольно молодой IT-праздник, который празднуется каждый третий четверг мая. Событие было начато в 2011 году американским разработчиком Джо Девоном.

18 мая празднуют Международный день музеев (ЮНЕСКО). Начали праздник в 1977 году во время заседания Международного совета музеев. Сейчас событие популярно в 150 странах мира. С 1992 года выбирают определенную тему праздника для организации мероприятий. Часто они длятся до месяца.