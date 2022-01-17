Какой завтра, 18 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра, 18 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

18 января 2022 – вторник. У христиан восточного обряда – Подвечерие Богоявления или Крещенский Сочельник. В этот день 1654 в Переяславе происходит совет казацкой верхушки, на которой Богдан Хмельницкий и генеральная старшина решили перейти под верховенство московского царя, а в 1963 во Львове на базе местной футбольной команды "Сільмаш" создана команда "Карпаты".

До Нового года осталось 347 дней.

Какой завтра праздник в Украине и мире

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18 января в США отмечают День технического обслуживания. Это событие показывает, насколько важно для правильной работы техники своевременное ее обслуживание. Ввели специфический праздник для того, чтобы лишний раз привлечь внимание потребителей к необходимости выполнять техническое обслуживание. Ведь последствия отказа от этого могут оказаться катастрофическими.

А еще 18 января отмечают День зажигания маяка. Неизвестно, кому принадлежит идея создания этого удивительного праздника, но для многих это событие является символом романтики и надежды.

18 января День зажигания маяка / Pexels

Есть интересная легенда, что когда-то моряки спасали свою жизнь в открытом небе с помощью ярких звезд. Они ведь указывали им безопасный путь домой. Но спустя время они решили отдать людям часть своего света. С тех пор, как только на землю опускается тьма, самые смелые и яркие звезды спускаются с небес, чтобы в высоких башнях зажечь свет и помочь заблудившимся.

Этот прекрасный праздник напоминает людям, что надежда есть очень сильное чувство, которое в жизни кого-либо имеет большое значение. Именно надежда двигает нас вперед, помогает преодолевать препятствия на нашем пути. Если зажечь в душе маяк, то его свет станет огоньком надежды в темноте недоверия.

Также 18 января празднуют День толкового словаря. Этот праздник неофициальный, поэтому отсутствует какая-либо информация о дате его создания или учредителе. Лишь известно, что дата была выбрана в честь дня рождения британского врача, лексикографа Питера Марка Роже, создавшего известный Тезаурус Роже (один из первых в истории известных на сегодняшний день идеографических словарей). Родился он 18 января 1779 года.

Какой завтра праздник еще в мире:

День Винни-Пуха;

Национальный день кофе для гурманов в США.

Какой завтра, 18 января, церковный праздник

18 января в церковном календаре Крещенский Сочельник / Pexels

18 января в церковном календаре – Крещенский Сочельник или Подвечерие Богоявления. Празднуется этот праздник за день до Крещения или Иордана. Это особый вечер, который входит в список рождественских праздников и предшествует одному из важнейших событий в жизни Иисуса Христа – крещении в реке Иордан. На Крещенский сочельник традиционно установлен пост. На праздничном столе основным блюдом является кутья, которую еще называют "голодной".

У наших предков было немало традиций и обрядов, связанных с Крещенским Сочельником. 18 января во всех храмах совершается литургия, после чего священник освящает воду. Это событие называют Великое Водосвятие. С XI века вода освящается дважды в год: на Крещенский сочельник и на Крещение. В течение всего года освященную воду принимают натощак. Считается, что она помогает лечить разные болезни и защищает человека.

18 января, накануне Сочельника, обязательно держится пост. До восхода первой звезды на небе верующие не едят, а только пьют освященную воду. Все блюда на праздничном столе постные. "Голодная кутья" от другой отличается тем, что приправа была самой простой: только мед и мак. Также готовили рыбу, вареники с грибами, компот. На столе должно стоять нечетное количество блюд.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 18 января

Какие завтра именины: Григорий, Евгения, Иосиф, Матвей, Михаил, Роман, Сергей, Симеон, Фома, Мина, Полина, Татьяна, Феона.

Талисманом людей, рожденных 18 января, является изумруд. Этот минерал издавна ценился разными народами. Даже медициной были доказаны лечебные свойства изумруда. Многие годы считалось, что этот камень может избавлять от различных болезней. Также изумруд используется для очистки воды.

18 января родились украинские биатлонистки, олимпийские чемпионки, Вита и Валя Семеренко / commons.wikimedia.org

В этот день родились:

1904 год – американский актер Кэри Грант;

1928 год – польский актер театра и кино Францишек Печка;

1930 год – португальский инженер-химик и политический деятель Мария де Лурдеш Пинтасилгу;

1933 год – изобретатель первого реально исправного видеомагнитофона Рэй Долби;

1955 год – американский актер, режиссер и продюсер, лауреат премии Оскар Кевин Костнер;

1962 год – грузинская певица Тамара Гвердцители;

1979 год – украинский хоккеист Руслан Федотенко;

1986 год – украинские биатлонистки, олимпийские чемпионки Вита и Валя Семеренко.

Что запрещено делать в этот день

18 января запрещалось переедать, устраивать громкие застолья.

18 января нельзя стирать.

В Крещенский сочельник запрещалось ссориться с родными и близкими.

Народные приметы и традиции на 18 января

18 января снегопад считался хорошим знаком, говорили, что будут роиться пчелы / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: если метель, то через 3 месяца тоже ждали метели;

18 января снегопад считался хорошим знаком, говорили, что будут роиться пчелы;

если утром выпал снег, то будет хороший урожай ранней гречки, если выпав днем ​​уродит средняя гречка, а если вечером, то поздняя;

в крещенскую ночь чистое небо до богатого урожая гороха;

18 января на небе яркие звезды, значит уродящий хлеб;

часто лают собаки, то будет много дичи.

В течение целого дня 18 января хозяйки занимались уборкой в ​​доме и готовкой к Сочельнику и завтрашнему Крещению. Считалось, что встретить Богоявление в неубранном доме к проблемам в жизни. После того, как на небе взошла звезда тяжелым трудом больше не занимались. Если человек был крещен в этот день, то по поверьям предков у него будет хорошая судьба. Традиционно накануне Крещения девушки гадали на суженого и будущее.

Погода на завтра, 18 января

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Завтра, 18 января, в Киеве небо будет покрыто облаками весь день, ночью мелкий снег, который до утра стихнет. Во Львове облака, которые покроют небо по утрам, продержатся весь день, начнут рассеиваться только к вечеру. Днем возможен мелкий снег. В Одессе днем ​​без осадков. В Харькове весь день пасмурно, утром осадков не ожидается, а вот днем ​​пойдет снег.

Температура воздуха в Киеве днем ​​-1, ночью -4. Во Львове ночью –2, днем ​​около 0. В Одессе ночью –1, а днем ​​+1. В Харькове днем ​​–1, ночью –5.

Памятные даты 18 января

18 января 2021 года правительство в Украине устанавливает тариф на газ / Pexels

В этот день год назад в Святошинском районе Киева горит дом, а правительство в Украине устанавливает тариф на газ.

Календарь важных событий в Украине и мире за 18 января: