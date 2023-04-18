Какой завтра, 19 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 19 апреля, в мире празднуют Международный день секретаря. Верующие чтят память святого Евтихия. До Нового года осталось 256 дней.

19 апреля 2023 года – среда. 420-й день войны в Украине.

Какой завтра, 19 апреля, церковный праздник

19 апреля в церковном календаре – день памяти святого Евтихия. Он был патриархом Константинопольским. Родился в поселке под названием Божественное во Фригийской области. Его отец был воином, а мать – дочерью священника. Евтихий получил начальное образование и христианское воспитание от деда, а затем отправился в Константинополь, чтобы учиться дальше.

В молодые годы Евтихий принял монашеский постриг и впоследствии стал архимадритом всех амасийских монастырей. Во время пятого Вселенского собора во времена правления императора Юстиниана митрополит Амасийский был сильно болен, поэтому вместо себя послал Евтихия. Когда его там увидел патриарх Мина, то предсказал юноше место патриарха после него.

После смерти Мины явился Евтихию апостол Петр во сне и приказал стать епископом. На патриарший престол он был возведен в 552 году.

Что запрещено делать в этот день

Нельзя ломать ветки яблони или срезать это дерево.

Не ругайтесь и не злословьте.

Народные приметы и традиции на 19 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: утром туман — значит к концу апреля будет сухая погода;

ветреный день — к неурожаю;

звездная ночь и тихий день — к богатому урожаю;

утки строят свои гнезда в местах, где много воды — значит, летом будет сухая погода.

19 апреля утки строят свои гнезда в местах, где много воды, значит, летом будет сухая погода. / Фото: Pexels

19 апреля люди обращались с молитвами к Евтихию, чтобы их друзья и родственники были здоровы. Потому что именно этот святой занимался исцелением людей. С особым уважением в этот день относились к яблоням.

Погода на 19 апреля

Завтра, 19 апреля, в Киеве пасмурно, без осадков. Во Львове облачно с прояснениями, осадков не ожидается. В Харькове облачно, возможен дождь. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +15 днем и +7 ночью. Во Львове — +14 днем и +6 ночью. В Харькове — +16 днем и +6 ночью. В Одессе — +16 днем и +7 ночью.

Памятные даты 19 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 19 апреля:

1506 год — происходит Лиссабонский погром;

1713 год — император Священной Римской Империи Карл VI Габсбург устанавливает своей т. н. "Прагматической санкцией" неделимость владений Габсбургов и вводит право на наследственность по женской линии для дома Габсбургов;

1775 год — битвы при Лексингтоне и Конкорде, начало войны за независимость США;

1839 год — западноевропейские государства гарантируют в "Лондонском протоколе" независимость и нейтралитет Бельгии от Нидерландов, к которой также добавляется валлонская часть Люксембурга;

1850 год — Великобритания и США подписывают договор о совместном строительстве Панамского канала (позже США решили строить канал самостоятельно);

1898 год — Конгресс США признает независимость Кубы и требует Испании покинуть остров;

1917 год — Всеукраинский национальный конгресс признает Центральную Раду высшим органом власти в Украине;

1937 год – в Испании создают блок правых сил во главе с генералом Франко;

1941 год — Сенат США принимает резолюцию о поддержке идеи создания государства в Израиле;

1943 год — начало восстания в Варшавском гетто;

1947 год — партия "Индийский национальный конгресс" соглашается разделить страну на Индию и Пакистан;

1967 год — члены группы "Битлз" подписывают контракт, которым они обязывались не покидать группу в течение десяти лет;

1992 год — Верховным Советом Армении принят Герб Армении;

1999 год — в Берлине происходит официальное открытие Рейхстага как нового места заседаний парламента Германии;

2000 год — в Румынии вблизи села Рошия-Монтане открывают крупнейшее в Европе месторождение золота (до 300 т золота и 1600 т серебра), разработки заблокированы парламентом после массовых протестов по экологическим, историко-культурным и туристическим соображениям;

2005 год — Бенедикт XVI становится 265-м Папой Римским.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 19 апреля

Какие завтра именины: Ярема, Григорий, Мефодий, Павел.

Талисманом человека, рожденного 19 апреля, является лазурит. Камень, отличающийся синим цветом, золотистыми вкраплениями и лечебными свойствами. Лазурит – это полудрагоценный камень. Давно верили, что он помогает защититься от зла.

В этот день родились:

1850 год – украинский маляр-маринист Руфин Судковский;

1900 год – украинский кинорежиссер, сценарист, художник Александр Птушко;

1919 год – украинский балетмейстер Александр Сегаль.

Какой завтра день в Украине и мире

19 апреля в Украине и мире празднуют Международный день секретаря / Фото: Pexels

19 апреля в Украине и мире празднуют Международный день секретаря. Это профессиональный праздник, который каждый год приходится на последнюю среду апреля. Дата неофициальная, но очень популярная. В этот день принято приветствовать ассистентов руководителей, офис-менеджеров, секретарей-референтов, стенографистов и всех, кого можно отнести к профессии секретаря. Праздник возник не случайно. В США в период Второй мировой войны резко снизилась рождаемость. Поэтому послевоенная эпоха нуждалась в большом количестве офисного персонала. В 1942 году была создана Национальная ассоциация секретарей, которая имела целью обучать новых работников для отрасли. Именно основатели ассоциации и стали инициаторами создания отдельного праздника. Случилось это в 1952 году.

Также 19 апреля — День подснежника. Подснежники – особенно нежные ранние весенние цветы, которые являются вестниками тепла и пробуждения природы. В Украине первые подснежники появляются в марте, а вот в Великобритании, которая является страной происхождения праздника, в апреле. Поэтому с 1984 года 19 апреля празднуют милое событие, помогающее поднять настроение. Среди жителей Туманного Альбиона подснежники считаются защитниками от злых духов, поэтому их издавна высаживают у домов.

А еще 19 апреля День чеснока. Празднуют этот нетипичный праздник в США. Чеснок – полезное и незаменимое растение рода луковых, которое выращивают повсюду. Чеснок обладает пикантным вкусом и резким ароматом. Помимо использования в кулинарии он также является незаменимым помощником в медицине. Например, употребление чеснока помогает нормализовать уровень холестерина, помогает при гипертонии и колитах.

19 апреля празднуют День поэзии и творческого мышления. Люди с творческим мышлением способны принимать нетипичные решения, они видят явления и предметы под совсем другим углом, ведь воспринимают мир посредством своего воображения. Без высокого интеллекта, собственного опыта и открытости новым знаниям творческое мышление практически невозможно.