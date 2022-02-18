Какой завтра, 19 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Какой завтра, 19 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

19 февраля 2022 – суббота. В этот день в Украине празднуют День Государственного герба, а в мире - Всемирный день защиты морских млекопитающих, Международный день перетягивания каната. В православном календаре – память святителя Фотия, патриарха Константинопольского.

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Какой завтра праздник в Украине и мире

19 февраля в Украине отмечают День Государственного Герба. Малый Герб Украины выглядит трезубцем золотистого цвета, который расположен на голубом фоне. Его утвердили 19 февраля 1992 года. А вот изображение Большого Герба Украины все еще находится в стадии разработки.

По словам археологов, на территории нашего государства впервые было использовано изображение трезубца еще IV века до нашей эры. Тогда это был знак принадлежности к выдающемуся племенному роду. При раскопках, которые проводились в южной части Украины, были найдены древние экземпляры символических изображений в виде трезубца. Тогда на этой территории было Боспорское царство. Позже трезубцы также использовали скифы.

Поздравления с Днем Государственного Герба Украины

Первое же письменное упоминание о трезубце датируется 360 годом до нашей эры. Платон в своей рукописи "Тимен" описывает царскую одежду скифов, рассказывая, что она голубой и имеет вышитый золотой трезубец.

Во времена Киевской Руси также использовали изображения трезубца. Во времена ее расцвета он всегда использовался во всех официальных документах, а также на денежных монетах.

С 1918 года, когда была создана УНР, стали говорить об официальной государственной символике. Поэтому неудивительно, что для герба выбрали именно трезубец. Идею предложил Михаил Грушевский. 25 февраля 1918 года в Корсуне приняли решение взять трезубец, окутанный ветвями оливкового дерева, за герб УНР. Он символизировал желание нового государства построить дружеские и крепкие отношения с соседними странами.

Поздравления с Днем Государственного Герба Украины

Изображение трезубца было запрещено при Советском Союзе, ведь он считался символом национализма. КГБ не только пресекало, но и жестоко наказывало тех, кто использовал так называемую национальную символику. Однако среди украинских патриотов трезубец всегда уважался, как знать сопротивление против большевистского режима.

Не забудьте поздравить своих друзей, родных и знакомых с этим важным для нашей страны праздником. Поздравления с Днем Государственного Герба Украины должны идти от самого сердца:

Поздравляю вас с Днем государственного герба Украины! На шевронах украинских бойцов, защищающих сегодня наше государство от российской агрессии, снова, как и столетие назад, изображен трезубец. Уже много веков наш герб объединяет украинцев и придает нам силы. Это символ государства, прошедшего долгий и одновременно трагический путь, с которым украинский народ утверждал вековечную мечту о государственности, соборности и независимости.

19 февраля Всемирный день защиты морских млекопитающих / Pexels

Каждый год 19 февраля в мире празднуют Всемирный день защиты морских млекопитающих (или День китов). Основали его в 1986 году, когда была запрещена промышленная охота китов и продажа их мяса Международной Китобойной Комиссией. Это не единственный день чествования морских млекопитающих. Еще день китов отмечают 23 июля. Сегодня все еще действует запрет охоты на китов, но это не единственная их угроза. Численность китов, дельфинов и других морских млекопитающих уменьшается из-за загрязнения ареола их обитания.

19 февраля также празднуют интересный праздник – Международный день перетягивания каната. Этот вид спорта существовал тысячи лет назад. Данный факт подтверждается древними рисунками, нашедшимися в Египте, Греции, Китае, Японии. Эти упражнения воины выполняли во время тренировок. Перетягивание каната считалось прекрасной возможностью для улучшения силы, выносливости и устойчивости. С 1900 по 1920 год даже существовала отдельная дисциплина на Олимпийских играх, которая имела довольно хороший потенциал. В соревнованиях принимали участие только мужчины, которые таким образом проверяли, кто из них сильнее. В наше время перетягивание каната считается скорее любительским видом спорта.

Какие завтра праздники еще в мире:

День орнитолога;

День дарения книг в Армении;

День вооруженных сил Мексики;

Национальный день мятного шоколада в США.

Какой завтра, 19 февраля, церковный праздник

19 февраля - день памяти святителя Фотия / commons.wikimedia.org

19 февраля в церковном календаре – день памяти святителя Фотия. Современники отзывались о патриархе Фотии, который считается одним из наиболее значимых личностей в истории Византии, только так: "Он по праву мог считаться славой своего времени и мог даже спорить с древними".

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Святитель Фотий был человеком жесткого характера и сильной воли, широкого административного и жизненного опыта. Также он был учёным. Через его служение прошло стремление к независимости от Священной Римской империи в совершении церковных судов, проповедническая деятельность, борьба за отдельную общественную жизнь Византии и ее самобытную религию.

Именно Фотий не раз обличал римских пап за их властолюбие, а также обвинял их в ереси за добавление к символу веры слов о Сыне Божьем. А еще святитель Фотий известен благодаря своему канону святому Феофану Исповеднику.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 19 февраля

Какие завтра именины: Анатолий, Александр, Дмитрий, Василий, Арсений, Севастиан, Иван, Максим, Юлиан, Мария, Кристина, Марта.

Талисманом человека, рожденного 19 февраля, является авантюрин. Этот камень издавна считался одним из самых интересных, загадочных и прекрасных в мире. Согласно старинной легенде авантюрин появился благодаря случайному попаданию блесток в жидкую стеклянную массу. В Китае его называли камнем императора и верили, что он защищает от всех бед.

В этот день родились:

1473 год – известный астроном из Польши Николай Коперник;

1859 год – выдающийся физик и химик из Швеции Сванте Август Аррениус;

1940 год – диктатор, бывший руководитель Туркмении в период с 1985 по 2006 год, Сапармурат Атаевич Ниязов;

1948 год – политический деятель из Нидерландов Пим Фортайн;

1952 год – современный японский кинорежиссер и писатель Рю Мураками;

1963 год – известный британский соул-исполнитель Сил;

1967 год – знаменитый актер из Голливуда Бенисио дель Торо.

Что запрещено делать в этот день

19 февраля запрещалось интересоваться у беременной женщины, какой пол у будущего ребенка.

Брать в руки осколки от разбитого зеркала.

19 февраля пытались не кричать и не разговаривать слишком громко.

Нельзя ничего давать из дома.

Народные приметы и традиции на 19 февраля

19 февраля птицы садятся на верхушки деревьев, следует ожидать потепления / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

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смотрели, какой сегодня день: усиление морозов означает, что весна будет бурной;

19 февраля птицы садятся на верхушки деревьев, следует ожидать потепления;

19 февраля корова спит головой к востоку, значит днем ​​она оселится, а если к западу, то это произойдет ночью;

если оттепель, то будет плохой удой у коров.

19 февраля наши предки обязательно варили кашу на молоке, заказывали на счастье и здоровье. А одинокие люди молились Богу, чтобы поскорее встретить свою вторую половинку. Женщины 19 февраля выметали из дома друзей своего мужа, которые уже надоели и склоняли его к пьянству. Для этого, когда нежданные или нежелательные гости уходили, подметали пол по всему дому.

Погода на завтра, 19 февраля

Завтра, 19 февраля, в Киеве пасмурно, лишь к вечеру возможно прояснение, утром возможен мелкий снег, который прекратится во второй половине дня. Во Львове облачная погода, утром небольшой дождь, который закончится ближе к половине дня. В Одессе пасмурно, без осадков. В Харькове с полудня пасмурная погода, ближе к вечеру возможен дождь.

Температура воздуха в Киеве +6 днем ​​и +1 ночью. Во Львове 8 днем ​​и 5 ночью. В Одессе +9 днем ​​и +1 ночью. В Харькове +5 днем ​​и около 0 ночью.

Памятные даты 19 февраля

19 февраля 2021 года Ким Кардашьян официально подает на развод со своим мужем, певцом Канье Вестом / Associated Press

В этот день год назад Ким Кардашьян официально подает на развод со своим мужем, певцом Канье Вестом, а в Испании во время ремонта бара обнаруживают турецкие бани XII века.

Календарь важных событий в Украине и мире за 19 февраля: