Какой завтра, 19 июля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

19 июля 2023 года – среда. 511-й день войны в Украине.

Какой завтра, 19 июля, церковный праздник

19 июля в церковном календаре – день памяти преподобного Сысоя Великого. Жил он в Египетской пустыне, был монахом-отшельником. Многие подвиги совершил за свою жизнь, поэтому смог достичь духовной чистоты и получить от Господа дар чудотворения. Однажды смог силой своей молитвы вернуть с того света умершего ребенка.

К себе Сысой Великий был чрезвычайно суров, но ко всем остальным, кто обращался к нему за помощью, всегда относился с милосердием. Считал, что только унижение ведет к чистоте, поэтому всегда ставил себя ниже окружающих.

На смертном одре утверждал, что видит Ангелов перед собой и просит их дать ему немного больше времени на полное покаяние. Стоявшие рядом ученики считали, что нет учителю во многом каяться, но Сысой думал иначе. Когда он произнес, что еще недостаточно узнал раскаяние в этой жизни, его лицо засветилось и Господь забрал мужа к себе.

Что запрещено делать в этот день

Не стоит спешить, потому что любое наспех сделанное дело закончится провалом.

Женщинам и девушкам запрещено убирать в доме, этим должен заняться мужчина.

Считалось, что природа в этот день особенно чувствительна, поэтому к животным и растениям пытались относиться с уважением.

Народные приметы и традиции на 19 июля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: зеленоватый оттенок луны показывает, что скоро начнутся дожди;

если луна в тумане и она велика, ждите похолодания;

блестящая луна белого цвета – к холодной погоде без осадков;

уже листья желтеют – осень и зима придут рано.

19 июля блестящий месяц белого цвета в холодную погоду — без осадков / Фото: Pexels

В древности считалось, что роса на Сысоя приобретает особую силу, поэтому утром по возможности проходили босиком по траве, а также проводили ею домашний скот. Верили, что так можно избавиться от болезней, улучшить здоровье. А еще традиционно варили варенье из черной смородины. Верили, что в ближайшее время придут дожди, поэтому крестьяне пытались поскорее закончить все работы в поле.

Погода на 19 июля

Завтра, 19 июля, в Киеве ясное утро, но день и вечер пасмурные, без осадков. Во Львове будет ясным лишь утро, вечером ожидается мелкий дождь. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе ясно вечером, до этого облачно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +25 днем и +17 ночью. Во Львове +26 днем и +14 ночью. В Харькове +25 днем и +18 ночью. В Одессе +30 днем и +22 ночью.

Памятные даты 19 июля

Календарь важных событий в Украине и мире за 19 июля:

64 год — во времена правления Нерона вспыхивает Большой пожар в Риме: из 14 кварталов Рима огонь полностью уничтожает 4 и значительно повреждает 7 кварталов;

711 год — между вестготами и армией Омейядов происходит сражение при Гвадалете, оканчивающееся полной победой арабов;

1551 год — Карлсбургский договор подтверждают права Габсбургов на Королевство Венгрия и Княжество Трансильвания;

1650 год — османский посол Осман-ага в Чигирине заключает военный союз с Богданом Хмельницким;

1822 год — французский ученый Жозеф Ньепс делает первую в мире фотографию;

1870 год — начинается французско-прусская война;

1900 год — открывают Парижское метро;

1959 год — начинаются аресты членов Украинского Национального Комитета — диссидентской подпольной организации, действовавшей в период 1957-1962 годов и ставившей целью подготовку сознательных патриотов для агитационного националистического труда в Восточной Украине;

1969 год — Индира Ганди отдает распоряжение о национализации 14 крупнейших индийских банков;

2022 год — Албания и Северная Македония начинают переговоры о вступлении в ЕС.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 19 июля

Какие завтра именины: Андрей, Федор, Валентин, Антон, Анатолий, Глеб, Виктор, Александр, Ульяна, Юлия.

Талисманом человека, рожденного 19 июля, является лунный камень. Полудрагоценный минерал, издавна считавшийся объектом любования. Лунный камень считали успокаивающим средством, нейтрализующим причины страхов и психозов.

В этот день родились:

1852 год — украинский методист-новатор и теоретик педагогики, заместитель председателя УЦР, министр образования в правительстве гетмана П. Скоропадского Владимир Науменко;

1876 год — украинский общественно-политический деятель, председатель Совета Министров УНР Владимир Чеховский;

1892 год — украинский историк и публицист, дипломат, издатель первого во Франции учебника украинского языка Илько Борщак;

1971 год — украинский боксер и политик Виталий Кличко;

1976 год — украинский футболист Александр Радченко;

1983 год — украинская балерина Яна Саленко.

Какой завтра день в Украине и мире

19 июля празднуют День хот-дога / Фото: Pexels

19 июля в Украине празднуют День тренера. Праздник наставничества, спорта, педагогики, воспитания и культуры. Является профессиональным для всех специалистов сферы физкультуры и спорта, которые ведут учебно-тренировочную работу. Впервые идея создать отдельный праздник возникла еще в 1999 году. Однако официально этот день был признан только в 2021 году после подписания указа президентом Украины. Дату выбрали совсем не случайно. Именно в этот день в 1996 году независимая Украина впервые приняла участие в Олимпийских играх. До этого неофициальной датой празднования было 30 октября.

Также 19 июля День новых друзей. Позитивное событие, которое празднуется три раза в год (19 июля, 19 октября и 19 января). Праздник был создан американской компанией по производству открыток Hallmark Cards для того, чтобы повысить продажу собственной продукции. Случилось это в 1920-х годах. Тогда идея такого праздника была воспринята плохо, но сегодня его популярность набирает обороты. Благодаря празднику распространяется концепция дружественности людей.

А еще 19 июля празднуют День хот-дога. Праздник ежегодно выпадает на третью среду июля и был создан по инициативе Торговой Палаты Соединенных Штатов в 1957 году. Хот-дог — национальное американское блюдо, включающее продолговатую булочку и сосиску, уложенную внутрь. Часто приправляется кетчупом, горчицей, майонезом. Точной истории возникновения блюда не существует, однако считается, что идея такого сочетания, скорее всего, принадлежит не американцам, а немцам. Считается, что хот-дог привезли в США только в 1871 году, в то время как в Германии такое блюдо существовало еще с 1487 года. Хот-дог сразу полюбился американцами, приступившими к массовому его изготовлению. А в 1994 году образовался даже Национальный совет хот-дога.